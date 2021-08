Mikko Alatalo kertoo virheistä, joita on tehnyt isänä – nimeää yhden trauman ja asian, joka on mietityttänyt paljon

Mikko Alatalolla on neljä aikuista poikaa. Mikko on miettinyt paljon sitä, onko hän jättänyt isänä liian tumman varjon poikiensa ylle.

Alkukesästä 70 vuotta täyttänyt Mikko Alatalo myöntää huolehtivansa aikuisista lapsistaan yhä liikaa.

– Pitäisi osata päästää irti. Jaska on jo 45, Kalle 42, Aaro 27 ja Eero 25, ja kun he pärjäävät, saan unenpäästä kiinni. Mitä sitten voi tehdä, jos asiat eivät ole hyvin? Ei oikeastaan mitään, ja jos joku kriisi on päällä, minä valvon.

Mikko on miettinyt paljon sitä, onko hän jättänyt isänä liian tumman varjon poikiensa ylle.

– Olen aika massiivinen hahmo, jopa kansalliseksi hahmoksi kutsuttu. Entä jos varjo on liian suuri niin että pojat eivät pääse kasvamaan sen takaa?

– Tein varmasti virheitä isänä. Yksi trauma oli se, että olin paljon poissa kotoa. Kotona ollessani teimme kyllä monia asioita yhdessä.

Vaimoaan Seijaa Mikko kutsuu sekä kullaksi että ”hopeaksi” oman laulunsa sanoin.

– Olen saanut häneltä paljon. Edesmennyt vaimoni Marja oli musiikissa muusani, hippityttö, Seija täysin eri maailmasta. Hänellä ei ole ollut koskaan mitään tekemistä bändielämän kanssa.

Marja teki itsemurhan vuonna 1992, ja Seijasta tuli tragedian jälkeen Mikon pelastaja.

– Hänelle ei ollut helppoa tämä surun murtama mies. Seija muutti Pispalan-kotiimme lopullisesti vuonna 1995. Poikiemme Aaron ja Eeron syntymä oli lähtö uuteen elämään. Hopeat oli välillä menossa jakoon, mutta katsoessani peiliin tunnistin vääränlaiset unelmani elämästä.

Ei mene viikkoa, etteikö Mikko muistaisi Marjaa.

– Vein äsken kukkia hänen haudalleen Kalevankankaan hautausmaalle. Olen monissa yhteyksissä kertonut hänen kuolemastaan – itsemurhasta ja siitä, etten tajunnut hänen tilannettaan. Syyllisyydentunteeni oli tapahtuneen jälkeen järkyttävä. Suru musersi minut täysin ja muutti minua ihmisenä, käännyin pitkäksi aikaa sisäänpäin.

