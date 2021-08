Harvinainen ihosairaus muutti Minnan ihon täplikkääksi 20-vuotiaana – nyt hän kertoo, miten se on vaikuttanut elämään

Minna Sirén ravasi lääkärissä neljä vuotta, kun yritti selvittää, miksi hänen iholleen ilmestyi erikoisia täpliä. Diagnoosi löytyi lopulta sattumalta. – Olen oivaltanut, ettei itsetunto riipu fyysisestä ulkonäöstä vaan kaikki lähtee korvien välistä.

Minnan keho on kaulasta alaspäin täysin täplikäs, mutta hän ei mieti ihoaan aktiivisesti. ”Täplikäs iho on minulle ihan yhtä neutraali asia kuin se, että minulla on kasvoissa nenä.”

Jollekin diagnoosi autoimmuunisairaudesta voi olla kova pala purtavaksi, mutta Minna Sirénille, 32, se oli suuri helpotus. Minna oli noin 20-vuotias, kun hänen iholleen alkoi ilmestyä erikoisia täpliä. Seuraavat neljä vuotta Minna ravasi jatkuvasti lääkärillä, mutta kukaan ei osannut sanoa, mistä ihon muutoksissa oikein oli kyse.

– Olin ihan varma, että minulla on ihosyöpä ja kuolen.

Lopulta poikkeavalle iholle löytyi selitys: ihon mastosytoosi urticaria pigmentosa, joka ilmenee iholla pysyvinä pigmenttimuutoksina.

Diagnoosin saadessaan Minna oli jo kaulasta alaspäin täysin täplikäs.

– Diagnoosi tuli oikeastaan sattuman kautta. Lapsellani oli korvatulehdus, ja vein hänet lääkärille. Lääkäri vilkaisi ohimennen ihoani ja kysyi, olenko ikinä kuullut mastosytoosista. Sain lähetteen jatkotutkimuksiin ja sitä kautta viimein selityksen iho-oireilleni.

Kun uteliaisuus vie voiton käytöstavoista

Minnan tapauksessa sairaus on melko harmiton eikä se vaikuta hänen arkeensa juuri mitenkään muuttunutta ulkonäköä lukuun ottamatta. Kuitenkin muiden ihmisten reaktiot jännittivät aluksi.

– Nuorempana mietin jonkun verran pukeutumista ja peitin kaulaani Instagram-kuvissa, sillä en uskaltanut näyttää ihoani ja pelkäsin, millaisia kommentteja tulen saamaan.

Pelko oli kuitenkin turha, sillä ikävään kommentointiin törmää hyvin harvoin. Useimmiten ihmiset vain tuijottavat tai supattavat keskenään.

” Tapaan ajatella, etteivät muut katso ihoani inhoten vaan pikemminkin ihaillen: kantaapa tuo muija itseään hienosti!

– On pari todella ikävää kokemusta, joista olen pahoittanut mieleni. Kerran yksi humalainen tuli koskettelemaan ihoani, että mitä kamalaa sulla on tuossa! Se tuntui aika pahalta, että no, se kamala on ihan vain mun ihoni, kiitos kovasti. Tuli olo, että olisin jokin näyttelyesine.

Yleensä Minna kokee muiden tuijottelun ja kommentoinnin olevan pelkkää ajattelemattomuutta, ei niinkään pahantahtoisuutta.

– Ihmiset ovat vain tosi uteliaita, ja joskus uteliaisuus vie voiton käytöstavoista, kun tullaan kysymään ihostani tai pohditaan ääneen ulkonäköäni. Tapaan ajatella, etteivät muut katso ihoani inhoten vaan pikemminkin ihaillen: kantaapa tuo muija itseään hienosti!

” Olen oivaltanut, ettei itsetunto riipu fyysisestä ulkonäöstä.

Vaikka tuijotteluun ja supinaan onkin ehtinyt jo tottua reilun kymmenen vuoden aikana, tuntemattomien kysymyksiin vastailu turhauttaa.

– En ole tilivelvollinen kertomaan terveydentilastani tuntemattomille ihmisille. Tuttujen ihmisten kanssa voin toki jutella, mutta mieluiten niin, että saan kertoa asiasta omasta aloitteestani. Kerron esimerkiksi treffikumppaneille ihosairaudestani usein jo etukäteen.

Normaalia elämää harvinaisesta sairaudesta huolimatta

Itsensä hyväksyminen ja itsevarman asenteen saavuttaminen on ollut pitkä prosessi. Sairauden puhjetessa Minna oli huonossa parisuhteessa, minkä vuoksi hänen itsetuntonsa oli jo valmiiksi pohjamudissa. Suhteesta lähteminen sysäsi käyntiin pitkän polun kohti itsensä hyväksymistä.

– Minun ei ole oikeastaan koskaan ollut vaikea hyväksyä ihoani vaan haasteita on aiheuttanut enemmänkin itseni hyväksyminen kokonaisuutena. Tällä hetkellä itsetuntoni on varmaan paras, mitä se on koskaan ollut. Olen oivaltanut, ettei itsetunto riipu fyysisestä ulkonäöstä vaan kaikki lähtee korvien välistä.

Somessa saatu positiivinen palaute on myös osaltaan nostattanut itsetuntoa. Kaksi vuotta sitten Minna ryhtyi jakamaan kokemuksiaan elämästä mastosyteesin kanssa Allergia-, iho- ja astmaliiton somelähettiläänä. Vastaanotto on ollut alusta asti suopeaa.

Sittemmin Minna on aktivoitunut myös omassa somessaan ja jakanut siellä mietteitään itsensä hyväksymiseen liittyen.

” On ikävää, miten monen elämää poikkeavat piirteet rajoittavat.

– Saan älyttömästi positiivista palautetta ja viestejä muilta, jotka painivat ulkonäköpaineiden kanssa. Ihmisillä on palovammoja, aknea, näkyviä syntymämerkkejä ja muita ihon ominaisuuksia, jotka saavat heidät erottumaan massasta. On ikävää, miten monen elämää poikkeavat piirteet tuntuvat rajoittavan.

Minna kannustaakin muita siihen, ettei ulkonäön tulisi antaa rajoittaa omaa elämää tai tekemistä. Harvinaislaatuisesta ihotaudistaan huolimatta Minna elää itsekin aivan normaalia elämää – sääliä tai erikoiskohtelua hän ei kaipaa.

Hän on kuitenkin huomannut, että harvinaissairautta sairastavan naisen näkökulmasta puhuminen somessa suojaa negatiiviselta kommentoinnilta melko paljon.

– Vaikka olen itsekin ylipainoinen, vältyn kaikelta siltä paskalta, mitä ylipainoiset saavat vain siksi, koska minulla on ihotauti. Jos ihoni olisi terve ja puhuisin samalla tavalla itsensä hyväksymisestä, saisin saman tien kommenttikenttään lauman taulapäitä kertomaan, kuinka ylipaino tappaa.

Ihorauha kuuluu jokaiselle

Minna on paitsi aktiivinen somepuhuja, myös raumalainen perheenäiti ja lähihoitaja – joka nyt vain sattuu olemaan täplikäs. Vaikka ihosairaus on pysyvä osa Minnaa, hän ei mieti ihoaan aktiivisesti.

– Mulle mun täplikäs iho on ihan yhtä neutraali asia kuin se, että minulla on kasvoissa nenä. Kun kuulen jonkun supattavan kaverilleen minusta, muistan, että ai niin, olen massasta poikkeava, pistän silmään ja erotun.

” Yhtä lailla mekin, joilla on ihollaan poikkeavia ominaisuuksia, ansaitsemme elää ja olla ihan kuten muutkin.

Jokainen ihmettelevä kommentti tai katse on muistutus massasta poikkeavuudesta. Siksi Minna peräänkuuluttaa somessaan ihorauhaa. Ihorauhalla ajetaan jokaisen, jonka iho ei ole siloteltu tai mediakuvaston standardien mukainen, oikeutta olla peittelemättä juuri sellainen kuin on.

– Yhtä lailla mekin, joilla on ihollaan poikkeavia ominaisuuksia, ansaitsemme elää ja olla ihan kuten muutkin ihmiset ilman, että ihoa pällistellään tai siitä tullaan kyselemään.

