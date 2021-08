”Täällä hoivataan ja avustetaan ihmiset laiskoiksi”, Laila Snellman sanoo Suomesta – oman työn tekemisen asenteensa hän oppi Yhdysvalloissa

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

MAAILMANKUVA

”Haitallisia tapojaan voi hyvittää”

”Jos nyt olisin nuori, menisin armeijaan, pyrkisin astronautiksi ja lähtisin avaruuteen. Minua on aina kiehtonut nähdä kaukaa, miltä kaunis, sininen planeettamme näyttää. Olen vapaaehtoinen, jos Marsiin tarvitaan vanhaa ihmistä tutkimukseen. Sanoin sen perheellenikin, ja he järkyttyivät.

Seuraan alaa ja sitä, miten astrofyysikot näkevät tulevaisuuden. Kovasti on kuhinaa, kun ihmiskunnalle pitäisi löytää vaihtoehtokoteja. Ihmiset eivät vielä ymmärrä, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa. Ehkä korona saa tajuamaan, kuinka monen sattuman armoilla olemme.

Kunpa ihmiskunta heräisi ennen kuin on liian myöhäistä. On hirveää, kuinka ahneus saa valtaa, ja me vähät välitämme. Omakin hiilijalanjälkeni on varmaan karsea, koska olen matkustanut paljon. Olen yrittänyt hyvittää sitä. Arjessa kävelen paljon, seuraava autoni kulkee sähköllä, lajittelen ja syön lihaa vain harvoin.

Lapsena haaveilin työstä kirurgina, se tuntui hyvin luontaiselta ja ymmärrän paljon anatomiasta. Olisin ehdottomasti mennyt myös Afrikkaan vapaaehtoistyöhön.”

LAPSUUS

”Koti koostuu ihmisistä, ei tavaroista”

”Espanjalaissyntyinen äitini oli tarkka nainen ja erinomainen emäntä. Juhlissamme ei tarjottu mitään karjalanpiirakoita vaan ranskalaista cuisinea. Muistan, kuinka isä savusti lohta smokkiin pukeutuneena ja orkesteri soitti taustalla.

Lapsuus diplomaattiperheessä muokkasi minua ihmisenä ja totuin varhain kansainvälisyyteen. Genevessä paras ystäväni oli senegalilaisen diplomaatin tytär, ja olin heidän juhlissaan ainoa valkoihoinen. Muistan, kuinka tutkin hänen ihoaan ja hiuksiaan – lapset ovat niin välittömiä.

Lapsuuttani väritti se, että maat ja ystävät piti aina jättää. Se oli haikeaa, mutta olin myös innostunut uusista. Minut ja siskoni lähetettiin 16- ja 17-vuotiaina San Franciscosta Helsinkiin lukioon. Se oli yleinen käytäntö: jos olisimme tulleet myöhemmin, siteitä Suomeen ei olisi syntynyt. Tänne oli rankkaa tulla, oli kauheasti sääntöjä vapaamielisen San Franciscon jälkeen.

Suomen avautuminen kesti pitkään. Iloitsen, kun nykyään kuulen suomea puhuvia muuntaustaisia ihmisiä. Eilen bongasin bussipysäkillä pitkän ja hoikan mustan pojan ja annoin käyntikorttini mallitoimistoon.

” ”En osaa sanoa, kaipaanko juuria. Olen nomadi.”

Osa meistä sisaruksista kasvoi boheemeiksi, emmekä olleet suvun ainoita. Isoäitimme oli taidemaalari, ja isoisä toi jo 1950-luvulla laktovegetarismin Suomeen. Minua ei ikinä kiinnostanut ryhtyä diplomaatiksi. Se on tosi rikkinäistä elämää, jossa minnekään ei juurru. En tosin osaa sanoa, kaipaanko juuria – olen nomadi.

Olen aina muuttanut tiuhaan, parin vuoden välein. Koti koostuu ihmisistä, ei tavaroista, eivätkä muutokset pelota minua. Lapsuudessani maailma tuntui olevan kauhean staattinen ja tylsä, aina sitä samaa. Nykyään ajattelen, että mikään ei ole enää samaa. Ilmastonmuutos voi tuoda suuren muutoksen jo minunkin elämäni aikana.”

1962, ensi kertaa Suomessa Turkin-vuosien jälkeen. ”Vasemmalta minä, Estella ja Camilla. Äiti puki meidät sisarukset aina identtisesti.”

LUONNE

”Malttiakin voi vielä oppia”

”Luonnettani on vaikea lukea, kaikkea löytyy. Olen itsenäinen, yksinäinen, sosiaalinen ja epäsosiaalinen. Voin olla lämmin ja myös etäinen. Olen äärettömän herkkä, mikä ei aina näy päällepäin. Minua luullaan kovaksi, ehkä peitän sillä herkkyyttäni.

Olen siinä mielessä miesmäinen, että ongelmistani en pukahda juuri kenellekään, vain joillekin läheisimmille tyttöystävilleni. Minun on pitänyt tottua pitämään fasadi on kunnossa.

Äitinä minulta välillä puuttuu johdonmukaisuutta. Ihailen tytärtäni, jonka kanssa asiat ovat selkeitä. Minun kanssani ei ole, ja toiset joutuvat luovimaan. En myöskään aina osaa pyytää anteeksi, kun olen sanonut kärkkäästi, ja se voi olla kanssaihmiselle rankkaa. Mutta ehkä minä vielä opin!

” ”Heräsin feminismiin jo 1970-luvulla.”

Aiemmin kaiken piti tapahtua nopeasti, kunnes löysin taijin. Se vaatii kärsivällisyyttä ja opettaa minua hitaasti ja toistaen. Olen ihan ihmeissäni, että minähän maltan.”

ITSENÄISYYS

”Ihmisen voi avustaa laiskaksi”

”Arjessani olen kaikkea muuta kuin muotialan perustyyppi. En ole huoliteltu vaan oma itseni, ollut aina. Selän takaa olen kuullut itsestäni vaikka mitä, kuten ihmettelyä, kuinka tuo voi olla noin homssuinen. Lopetettuani mallintyöt oli ihanaa, kun ei enää tarvinnut meikata.

Heräsin feminismiin jo 1970-luvulla Jenkeissä. Kun myöhemmin perustin Paparazzin, Suomen ensimmäisen mallitoimiston, minulla ei ollut mitään tarvetta laittautua miehiä varten. Halusin olla tasavertainen heidän kanssaan ja ajaa mallien asioita parempaan suuntaan. Perustin Paparazzin ystäväni Thomas Zilliacuksen kanssa. Hän työskenteli tuolloin Nokian viestintäjohtajana ja tuli osakkaaksi vastapainoksi leipätyölleen. Paparazzin hallitukseen oli tunkua Kari Kairamoa myöten – kas kummaa, mallimaailma viehättikin bisnesmiehiä.

Kahdeksan kuukauden jälkeen ostin Thomasin osuuden itselleni. Tajusin, että know how on minulla ja halusin päättää itsenäisesti enkä jatkaa niin, että mies olisi hallituksen puheenjohtaja ja minä tekisin kaiken duunin. Varoitin häntä etukäteen, ja välimme säilyivät.

Tuttuni taiteilija- ja muusikkopiireissä kysyivät, enkö pelkää tehdä niin pinnallista työtä. Vastasin aina, että kaikki työ on tärkeää ja arvokasta. Ehkä Suomessa on edelleenkin snobismia, ja samankaltaiset ihmiset pyörivät keskenään. Jenkeissä opin, että kaikki työ ja ahkeruus on arvostettavaa. Siellä ihmisen pitää pärjätä itsekseen. Täällä hoivataan ja avustetaan ihmiset laiskoiksi.”

27-vuotias yrittäjä. ”Olin juuri perustanut Paparazzin. Se oli hyppy tuntemattomaan mutta jännään maailmaan.”

VOIMAVARAT

”Kun ihminen nukkuu, hän uudistuu”

”Yrittäjyys on ollut tärkeä osa elämääni. Ei vain rankkaa, vaan myös etuoikeus. Olen saanut tasan tarkkaan päättää, miten teen töitä ja toteuttaa itseäni. Kyllä ihminen valitsee sellaisen elämän, joka itselleen sopii.

Alan pioneerina kohtasin ennakkoluuloja ja sain uhkauksia, tulin ja järkytin status quoa. Vuosien mittaan Paparazzi on synnyttänyt kilpailijoita, mikä on vienyt osan malleistani. Työnantajana ei ole aina hauskaa. Välillä olen haikaillut, että olisipa edes hetki ilman vastuuta. Asioita joutuu puntaroimaan monen ihmisen kantilta.

” ”Rakastan olla maalla, sienestää metsissä, kalastaa ja matkustaa.”

Hyvät unenlahjat ovat olleet minulle selviämiskeino. Kun ihminen nukkuu, hän uudistuu. Ilman hyviä unia en olisi jaksanut esimerkiksi 1990-luvun lamaa pienten lasten yksinhuoltajana. Firmalla oli silloin jättivelat 80-luvun törsäyksestä.

Jaksamistani on tukenut myös se, että minulla on muukin elämä kaukana mallikuvioista. Rakastan olla maalla, sienestää metsissä, kalastaa ja matkustaa lasteni kanssa. Saan niistä voimaa ja uskoa, että kaikesta selviää. Myös parisuhteen ja työn pidän erillään enkä vie töitä kotiin.”

HENKISYYS

”Henkisyyteen ei tarvita kirkkoa”

”Henkisyydellä on ollut minulle suuri merkitys. Jo teininä tunsin kiinnostusta esoteerisuuteen, tutkin buddhismia ja muita uskontoja. Olen ollut kiinnostunut myös astrologiasta ja new agesta, mutta ne ovat ihmisen harhaa. Elämä on tässä.

Kestän asioita jopa paremmin, kun tiedän vain tästä yhdestä elämästä ja yritän selviytyä siitä hyvin. Minun on vaikea ajatella, että kuoleman porteilla olisivat kaikki – isovanhemmat, vanhemmat ja sisko – ja seuraavassa elämässä asiat olisivat paremmin. En myöskään usko, että olisin ollut entisessä elämässä egyptiläinen Kleopatra, se on satuilua.

Kirkkoon kuulumattomuus ei tarkoita, ettei ole henkinen. Olen siinä mielessä inkkari, että uskon luontoon ja energioihin. Osaavathan eläimetkin ilman uskontoa rakastaa läheisiään. Elefantti huolehtii poikasistaan vuosia, ja kun joku laumasta on kuollut, muut saattavat matkallaan pysähtyä sen kuolinpaikalle.”

RAKKAUS

”Eri vaiheisiin sopivat erilaiset suhteet”

”Minulle on sopinut, että eri elämäntilanteisiin kuuluu erilaisia suhteita. En ole missään nimessä yhden liiton tyyppiä. Sellainen ei tarkoita epäonnistumista, vaan on tulos siitä, että nykyään on sallittua elää näin. Rakkaus on yksi elämän vaikeimmista ja oleellisimmista alueista. Sen eteen pitää kai tehdä töitä koko ajan.

Ensimmäinen aviomieheni Peter Lerche oli muusikko. Poikamme Toni syntyi, kun olin 22-vuotias. Tyttäreni Claudian ja poikani Marlon isä Pekka Tirkkonen kuoli, kun lapset olivat 16- ja 17-vuotiaita. Olimme tuolloin jo eronneet.

Iiron (Mikkola) kanssa minulla on pisin suhde. Aloitimme yhteiselon vuonna 2004, mutta pidimme kolmen vuoden tauon. Ikä tuo viisautta ja kärsivällisyyttä. Parisuhteessa tärkeintä ovat samanlaiset arvot, riittävästi yhteistä sekä omaa aikaa. Naiset ja miehet ovat erilaisia, se vain on hyväksyttävä.

Meidän yhtymäkohtiamme ovat huumori ja kiinnostuksen kohteet. Rakastamme matkustamista ja hyviä ruokia, viinejä sekä musiikkia. Golfia en rakasta yhtä paljon kuin arkkitehtimieheni, mutta ainakin yritän selviytyä kentällä enkä ole vielä myynyt mailojani pois. Iiron hauskin kommentti minusta on ’Suomessa olet muodin äänitorvi ja kotona pelkkä torvi’.”

2001 Linnan juhlissa. Laila sai kutsun itsenäisyysjuhliin presidentti Tarja Haloselta.

KUOLEMA

”Kuolemassa on lohdullisuutta”

”Välillä havahdun, että apua, kuinka nopeasti aika menee ja ihmisen elämä on niin lyhyt! Tulee pieni haikeus, minulla on ehkä 20–30 vuotta. En voi kiljua onnesta, pitää nauttia joka hetkestä.

Aikoinaan työstin pitkään kuolemanpelkoani. Rankinta oli, kun siskoni kuoli. Kun nyt keväällä menehtyi äitini, kuolema tuntui luonnolliselta ja lohdulliselta, taakkani keveni. Minulla oli ollut vanhenevasta äidistä vastuu, ja oli henkisesti raskasta, kun hän asui niin kaukana.

Olen ollut nuorempien lasteni ainoa vanhempi vuodesta 2003. Se luo hirveän paineen itselle: minun pitää elää pitkään, koska en halua, että lapsistani tulee täysin orpoja.”

VAIHDEVUODET

”Vaihdevuosia ei saa vähätellä”

”Myytin mukaan japanilaisilla naisilla ei ole vaihdevuosia. Totuus on, ettei siinä yhteiskunnassa ikinä kysytä, miten naiset voivat, eivätkä he itse pidä ääntä. Niin ei saisi olla. Naiset ovat liian kauan vaienneet vaihdevuosista, ja miehet vähätelleet niitä.

” ”Lapseni toivovat kovasti, etten tekisi ulkonäölleni mitään.”

Kun omat vaihdevuoteni alkoivat 49-vuotiaana, olin hädissäni. Muutuin loistavasta nukkujasta koiranuniseksi. Muistan myös pikkujoulut, joissa vastaanotin vieraita ja hiki valui aaltoina. Se oli todella kiusallista. Vaihdevuodet ovat myös henkisesti iso asia, kun lapsia ei voi enää saada. Miehet voivat jatkaa vaikka 80-vuotiaina.

Vaihdevuoteni eivät todellakaan menneet ohi viidessä vuodessa. Luontaistuotteet eivät purreet ja aloitin hormonikorvaushoidon, jota käytän edelleen. Se oli hyvä ratkaisu, pitäähän minun olla työkykyinen.

Muutoin vanheneminen on kova pala niin miehille kuin naisille, myös kauneuden suhteen. Pahinta on katsoa valokuvia itsestä. Olen luomuihminen, ja lapseni toivovat kovasti, etten tekisi ulkonäölleni mitään. Harvoin edes mietin, miltä näytän, mutta en voi luvata, ettenkö jotain saattaisi fiksailla.”

Laila Snellman Varsovassa 1956 syntynyt mallitoimisto Paparazzin toimitusjohtaja, entinen malli. Asuu Helsingissä avopuolisonsa, arkkitehti Iiro Mikkolan kanssa. Kolme aikuista lasta. Lailan isä on suomalainen, äiti espanjalainen, kotikieli oli ranska. Asunut mm. Tanskassa, Turkissa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.

Lue lisää: Esko Valtaoja oli mukana ex-puolisonsa saattohoidossa loppuun saakka ja kannusti tätä kirjoittamaan: ”Sanoin, ettet voi vain lojua siinä ja kuolla pois”