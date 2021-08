Noora tähtää korkealle, Kiira ei halua jakkupukuelämää – 3 parivaljakkoa kertoo, miten sujuu ystävyys, kun välillä on jokin merkittävä ero

Miten sujuu ystävyys, kun elämänarvot, persoonat tai koulutukset ovat aivan erilaiset? Kolme kaksikkoa kertoo.

Noora Monte, 34, Espoo & Kiira Hiekkanen, 34, Lahti

Nooralle perheidylli on täyttynyt toive, Kiira ei omia lapsia halua

Noora: Ystävystyimme teini-ikäisinä, kun koiramme halusivat lenkillä alkaa leikkiä keskenään.

Minä olen meistä kahdesta se laiska. Olen myös sairaalloisen kilpailuhenkinen. Tiesin jo yläasteella, että aion lukioon ja sen jälkeen kauppakorkeakouluun. Lukion lopussa luin itseni sisään kauppakorkeaan. Nyt olen ekonomisti ja johtajana rahoitusalalla.

Kiira: Minä olen enemmän vain ajelehtinut. Olen kyllä aina päätynyt hyviin hommiin ja nauttinut työelämästäni, mutta se ei ole ollut päämäärätietoista. Kävin yläasteen jälkeen kennelalan koulun, missä ei ollut mitään järkeä.

Viimeiset lähes 11 vuotta olen työskennellyt messu-asentajana. Nyt olen ollut koronan takia lomautettuna ja työskennellyt esimerkiksi raksalla.

N: Keskiarvommekin taisivat olla samaa tasoa ja erilaiset tulevaisuudensuunnitelmamme vaikuttivat ystävyytemme vain siten, että päädyimme eri kaupunkeihin. Emme ole koskaan kilpailleet keskenämme tällaisissa asioissa, eikä minulle ole koskaan tullut mieleen arvostella muita sen mukaan, mihin kouluun he ovat pyrkineet.

” Ympäristölle erilaisuutemme on välillä jotenkin friikkiä.

Erilainen tulotasommekaan ei ole vaikuttanut ystävyyteemme mitenkään. Saatamme käydä vaikkapa leikkipuistossa ja uimarannalla, mihin ei paljon budjettia vaadita.

Erilaisuutemme ei muutenkaan ikinä ole ollut meille mikään juttu, mutta ympäristölle se on välillä jotenkin friikkiä. Yliopistoaikana elin kuplassa, jossa kaikki olivat päämäärätietoisia yliopisto-opiskelijoita, jotka suunnittelivat uraa ja kulkivat luennoillakin jakkupuvuissa. Silloin tuli välillä hassuja tilanteita, kun Kiira tuli käymään ja silloiset kaverini kyselivät häneltä, mitä hän tekee.

K: Minähän olin silloin jo lopettanut koulun ja tein enemmän tai vähemmän duunia. Osa oli ihmeissään siitä, miten joku voi elää ilman selkeää suunnitelmaa, jotkut katsoivat pitkin nokkaansa. En kuitenkaan jaksanut välittää heistä. Minun oli hyvä olla, eikä minusta olisi kulkemaan se jakkupuku päällä toimistolla. Haluan tehdä käsilläni ja touhuta.

N: Toisaalta, jos minä kävin Kiiran luona Lahdessa vanhalla seudullani, en välttämättä halunnut kertoa kysyjille, missä opiskelen. Se suoraan sanottuna karkotti miehet ympäriltä.

K: Uran lisäksi meillä on toinenkin iso eroavaisuus. Nooralle on aina ollut selvää, että hän haluaa lapsia ja idyllisen perheen. Minä taas en ole koskaan halunnut omia, biologisia lapsia.

Kun Noora perusti perheen, se totta kai aluksi muutti vähän dynamiikkaamme. Noora ei enää pääse liikkumaan yhtä vapaasti, joten lähinnä minä raahaan itseäni Espooseen. Mutta siinä ne lapset menevät, kun asiasta ei tee ongelmaa. Emme voi lasten kanssa riekkua baareissa yömyöhään, mutta voimme ihan hyvin käydä ravintolassa syömässä porukalla.

N: Vapaaehtoiseen lapsettomuuteen liitetään ajatus siitä, että vihaisi lapsia. Ei Kiira vihaa lapsia, hän ei vain halua omia. Hän haluaa voida milloin vaan sanoa, että lähtee menemään.

Minulla on kolme lasta, 3-, 6- ja 8-vuotiaat, eikä Kiira ole koskaan ollut heistä mustasukkainen. Otamme nykyään lapseni mukaan, kun lähdemme yhdessä reissuun.

K: Minä olen se hieman outo perhetuttu, joka näyttää, miten trangia toimii.

Erilaisuutemme on rikkaus. Jos olisimme esimerkiksi tavoitelleet samanlaista uraa, olisimme alkaneet kilpailla keskenämme, eikä se olisi päättynyt kauniisti.

N: Se, että ystävä on erilainen, estää kuplautumista, josta kovasti puhutaan. Jos kaipaan johonkin perspektiiviä, niin Kiiraltahan minä sitä haen.

Me myös tasapainotamme toisiamme. Jos Kiira haluaa actionia, hän soittaa minulle. Toisaalta, kun minä sinkoilen, Kiira osaa sanoa, että nyt istut siinä.

K: Parasta on, että toinen on siellä, vaikka aikaa kuluisi. Välillä voi mennä kuukausi tai kaksikin, että hädin tuskin vaihdamme jonkin hauskan videopätkän. Toisinaan olemme viikoittain puhelinyhteydessä monta kertaa.

N: Vaikka omassa elämässä tapahtuisi välillä liikaa, kynnys soittaa tauon jälkeen on ihan olematon.

Heidi Byskata, 40 & Jaana Määttälä, 40, Helsinki

Analysoiva fiilistelijä ja nopean toiminnan nainen

Heidin (vas.) ja Jaanan erilaiset vuorokausirytmit vaativat kompromisseja.

Heidi: Jos meitä kuvailisi karkkeina, Jaana olisi iso salmiakki ja minä hedelmäkarkki, jossa on vähän salmiakkia nurkassa. Vaikka minustakin löytyy potkua, olen lempeämpi ja rauhallisempi.

Meillä ei ole täällä Helsingissä perhettä, mutta koemme olevamme toistemme perhe. Näemme viikoittain ja viestittelemme melkein päivittäin. Kysymme, miten päivä on alkanut ja mikä meininki. Hyvin harvoin minä ehdin laittaa viestiä ensin.

Jaana: Niin, minä olen nopea aamuihminen, Heidi iltavirkku. Se juontaa varmaan juurensa siihen, kun olin Helsinkiin tullessani töissä hotellin aamiaisella ja minulla oli herätys puoli viideltä. Nykyisin herään työaamuina varttia yli viisi. Tarvitsen paljon unta, joten menen tosi aikaisin nukkumaan, kahdeksan–yhdeksän aikaan.

H: Minä taas tykkään valvoa. Parasta on iltayhdentoista ja yhden välinen aika. Silloin joka puolella on hiljaista ja ilmakin on mukava. Valvon yleensä viikonloppuisin yhteen, ja siksi herääminen menee totta kai myöhemmäksi.

Viikonloppuisin haluan ottaa aamut rauhallisesti. Vaikka heräisin kahdeksalta, en halua mitään menoa ennen yhtätoista. Sillä välin Jaana on jo ehtinyt käydä salilla ja kaupassa, järjestellä kaappeja ja käydä lenkillä.

J: Tiedän olla ehdottamatta Heidille mitään kahdeksaksi. Itse haluan viikonloppuisin käydä treenaamassa, ja jotta saan olla salilla rauhassa, minun pitää olla siellä aikaisin. Vaikka minun olisi pakkoa valvoa myöhempään, herään samaan aikaan automaattisesti – en anna itselleni armoa salille menon suhteen. Päivällä vain olen sitten väsyneempi.

Menemme kompromissien kautta. Kyllä minä ”normaaliaikana” lähden iltamenoihin ja skarppaan silloin valvomisen kanssa.

H: Suunnittelemme tekemisemme kummankin rytmien mukaan, ja molemmat joustavat. Rytmieromme vaikuttaa vain niin, etten voi lähettää Jaanalle viestiä illalla, jos olen vaikka unohtanut sanoa hänelle jotain. Hän heräisi siihen, koska ei laita puhelintaan hiljaiseksi. Muuten se ei hankaloita ystävyyttämme, enkä koe jääväni mistään paitsi.

Meillä on myös eri tempo. Minä olen chillimpi ja suunnittelen elämäni niin, ettei minulle ikinä tule kiire. Jaana reagoi, kävelee ja syö nopeasti. Hän on tosi jämpti, ja hänen mielestään asiat pitää tehdä heti. Tiedän, etten voi ehdottaa hänelle mitään, ellen ole varma, että haluan tehdä sen. Jos hän innostuu, hän on hetkessä jo suunnitellut kaiken kalenterin kanssa, ja minä ahdistun, koska en ole vielä tehnyt päätöstä. Haluan ensin fiilistellä ja miettiä asioita.

” Erilaisuutemme ansiosta tilanteista saa toisenkin kuvan.

J: Välillä päätökset on jo tehty, kun Heidi vielä analysoi. Minä lyön asiat lukkoon saman tien.

Sekin ero meissä on, että Heidin saa yllättää, mutta minä haluan tietää asiat etukäteen. On ihanaa, että Heidi lähtee aina mukaan, kun innostun jostain.

H: Siinä näkyy seikkailunhaluni. Jaana taas on ihanan turvallinen.

Erilaisuutemme on rikkaus, koska sen ansiosta tilanteista saa toisenkin kuvan. Olemme olleet parhaita kavereita yli 25 vuotta ja eläneet mukana toistemme kehityksessä, joten arvostamme toisiamme. Mietin kaikessa automaattisesti, mitä Jaana tekisi, ja puhun hänestä jo ensitreffeillä. Hän tulee aina olemaan osa elämääni, ja siksi eroavaisuuksilla ei ole niin väliä.

Saan Jaanalta elämääni ripauksen järjestelmällisyyttä ja pystyn aina luottamaan häneen.

J: Heidi puolestaan puskee minua tekemään välillä jotain erilaista, koska olen niin kiinni rutiineissani.

Emme ole koskaan riidelleet. Vaikka olisimme ihan ääripäissä, molemmat kunnioittavat sitä, mitä toinen sanoo. Osaamme nauraa eroillemme ja voimme sanoa asioita suoraan pelkäämättä toisen reaktiota.

Ulla-Sari Pastinen, 62, Kotka & Irene Hyöty, 76, Vaasa

Ulla-Sarilla ja Irenellä natsasi heti, vaikka heidän poliittiset näkemyksensä ovat eri laidoilta

Olemme kuin aallot Atlantissa, toinen keinuttavan rauhallinen, toinen pirskahtelevan roiskuva, sanoo Ulla-Sari (vas.) ystävyydestään Irenen kanssa.

Ulla-Sari: Ystävyytemme oli rakkautta ensi silmäyksellä. Se alkoi 10 vuotta sitten Las Palmasin suomalaisen baarin terassilla. Molemmat viettävät talvet siellä.

Irene: Istuimme isossa seurueessa, ja jokin tilanne sai meidät vilkaisemaan toisiamme merkitsevästi. Molemmilla oli siitä sama fiilinki.

Aloimme istua samaan pöytään nähdessämme. Pikku hiljaa tutustuimme ja huomasimme, että meidän on helppo olla yhdessä. Meillä on samanlainen huumorintaju ja olemme molemmat kovia nauramaan. Ikäerolla ei ole ystävyyteen mitään vaikutusta, se on ystävyydessä toisarvoista.

Totta kai kommunikaatio oli alussa varovaista tietyillä alueilla, kun opiskelimme toista ja haistelimme, miten tämä reagoi mihinkin.

Meillä on täysin erilainen puoluekanta, mikä tuli esiin, kun mainitsin Usalle, että rakastan työväenlauluja. Hän ei voisi ikinä kuunnella sellaisia. Minä olen työläisperheestä ja ollut aina hyvin vasemmalla. Olen kasvanut niihin arvoihin ja pysyn kannassani varmaan hamaan kuolemaan asti. En silti ole ehdoton muiden tavalle ajatella.

U: Minä olen toisella kannalla, koska olen ollut yrittäjä suuren osan urastani. En ole laskenut työtunteja, enkä lakkoillut koskaan. En ole koskaan edes odottanut saavani lomarahoja, ylityökorvauksia tai muita vastaavia etuuksia. Vasemmisto taistelee niiden puolesta.

Eri puoluekanta ei estä meitä keskustelemasta aiheesta. Välillä tunteet saattavat siitä vähän kuumetakin. Molemmista tuntuu joskus, että täytyy pitää suu vähän aikaa kiinni, koska ärsyttää niin paljon.

I: Erilainen näkemyksemme heijastuu arkisiinkin asioihin, kuten kulutustottumuksiin. Olen evakkoperheen lapsi ja minut on kasvatettu pienestä pitäen säästämään kaikesta. Aina on ollut tiukkaa. Usa käyttää rahaa eri tavalla.

U: Ei minullakaan ole paljoa rahaa, mutta käytän sitä muun muassa kosmetologiin ja laadukkaisiin ihonhoitotuotteisiin. Näin eläkeläisenä voin satsata itseeni ja pihistää jostain muusta.

Olemme keskustelleet siitä, miten voimme olla näin tärkeitä toisillemme, kun olemme näin hirveän erilaisia.

I: Ihmettelen, että yleensä pärjäämme toistemme kanssa. Minä nautin, kun saan istua tunnin urkukonsertissa. Hän ei lähtisi sellaiseen kirveelläkään, koska ei jaksaisi olla aloillaan niin kauan. Minä kuuntelen mielelläni klassista, Usa enemmän iskelmää. Hevi tosin on yhteinen intohimomme.

Jos olemme ravintolassa viettämässä iltaa, Usa ei ikinä ole paikallaan pöydän ääressä.

U: Joo, minä olen se, joka nousee pöydälle tanssimaan, sählää, nauraa ja laulaa. Irene keskustelee sivistyneesti ja pyytää välillä minua istumaan hetkeksi alas.

I: Emme ole Las Palmasissa iltaisin paljoa yhdessä, mutta päivällä tapaamiset, kuten kävelyt, ovat meidän luksusaikaamme.

U: Juuri niin. Saatamme istua tunnin hiljaa katselemassa maisemia.

Suomessa soittelemme ja puhumme ihan kaikesta, suolen toiminnasta alkaen.

” On ystävyytemme suola, että uskallamme olla eri mieltä.

I: Erilaisuutemme on sekä rikkaus että haaste. Siitä saa aina puheenaihetta. Kun keskustelu menee liian kiivaaksi, se pitää lopettaa ja vaihtaa ajoissa puheenaihetta. Vaikka olemme olleet kymmenen vuotta talvet hyvin tiiviisti yhdessä, meillä ei ikinä ole ollut varsinaista riitaa.

U: Emme ole ikinä menneet henkilökohtaisuuksiin, vaan asiat ovat riidelleet, eivät henkilöt. Emme kyseenalaista toisen mielipiteitä, vaan hyväksymme toisemme sellaisena kuin olemme.

Koska molemmilla oli jo ikää tutustuessamme, meidän ei ole tarvinnut esittää mitään tai miellyttää ketään. On ystävyytemme suola, että uskallamme olla eri mieltä. Kaikkien kanssa niin ei voi tehdä, mutta Immille voin sanoa oikean mielipiteeni pelkäämättä, että hän kääntää selkänsä minulle. Tässä ystävyydessä voi luottaa toiseen ihan täysin.