Eevi Teittinen, 32, kertoo, mikä on ollut vaikeinta parisuhteessa: ”Olemme hyvin vahvoja persoonia”

Eevi Teittinen löysi hyvän olonsa vasta, kun alkoi kohdella itseään sallivammin. Siksi fitnessammattilainen viihtyy kehossaan nytkin, vaikka raskaus on muuttanut sitä.

Lukijan puolesta -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää. Tällä kertaa kysymyksiin vastaa Eevi Teittinen.

Odotat esikoistasi vapaaottelija Teemu Packalénin kanssa. Mikä suhteessanne on ollut parasta ja mikä vaikeinta?

Parasta suhteessamme on ehdottomasti huumori. Meillä on hyvin yhteneväinen huumorintaju, mikä auttaa meitä selviämään vaikeistakin tilanteista. Se tuo arkeen myös tietynlaista keveyttä.

Vaikeinta on ollut ehkä luonteidemme yhteensovittaminen. Olemme hyvin vahvoja persoonia, ja meillä on omat tahtomme. Molempien on täytynyt joustaa paljon ja mukautua toiseen. Se on ollut suhteemme isoin haaste.

Miten uskot parisuhteen dynamiikan muuttuvan, kun teistä tulee perhe?

Tarvitsemme yhteisen ajan lisäksi myös omaa aikaa, ja siihen vanhemmuus varmasti vaikuttaa paljon. Olemme keskustelleet Teemun kanssa, mistä asioista haluaisimme edelleen pitää kiinni: esimerkiksi kahdenkeskisestä ajasta, jolloin parisuhdetta huolletaan.

On tärkeää, ettei jäljelle jää vain lapsi ja perhe-elämä, vaan jatkossakin olemme me yksilöinä sekä parisuhteemme. Äitiydessä eniten pelottaa huolen määrä, jota vanhempi tuntee kaikista lapseensa liittyvistä asioista.

Miten raskaus ja työ fitnessalalla ovat vaikuttaneet kehokuvaasi?

Työstä ei ole koskaan tullut paineita, koska kuntoni on aina ollut hyvä ja olen viihtynyt kehossani. Olen myös vaikuttanut asiaan itse aktiivisesti sillä, miten itsestäni ajattelen ja itseäni kohtelen. Raskaus on tuntunut todella luonnolliselta ja uskon, että siihen avaimena on juuri positiivinen kehokuva.

Millainen on suhteesi ruokaan ja kuinka tarkka olet syömisestäsi?

Suhtautumiseni siihen, mikä on terveellistä ja hyväksi, on muuttunut vuosien aikana paljon. Olen mennyt kieltävästä ääripäästä sallivampaan. Hain vuosien ajan hyvää tasapainoa ruokailuun, ja nykyään valintani tulevat kuin selkärangasta. Arkena syön tarkemmin, viikonloppuisin rennommin.

On tärkeää, että syöminen pysyy tasapainossa. Kokemukseni mukaan ainoa keino siihen on, etten kiellä itseltäni mitään. Tasapainon voi löytää sallivuuden kautta.

Mistä et pidä ammatissasi?

Ärsyttävintä työssäni on sähköpostien lukeminen, koska se on aina vähän tylsää. Päänvaivaa tuottaa sekin, että olen tavallaan koko ajan töissä. On täytynyt opetella ottamaan omaa aikaa ja viettämään esimerkiksi viikonloppuisin oikeasti vapaata. Rajansa täytyy määritellä tarkasti, koska muuten lipsahtaa helposti olemaan aina töissä.

Mikä oli lapsuuden haaveammattisi ja mitä tekisit, jos et olisi hyvinvointialalla?

Lapsena haaveilin olevani liikunnanopettaja. Työni liippaakin hyvin läheltä sitä, mutta on tällä hetkellä paljon monimuotoisempaa. Jos en olisi nykyisessä ammatissani, olisin varmaan sisustussuunnittelija. Liikunnan rinnalla sisustaminen on minulle tärkeä harrastus.

Näytät hehkeältä ilman meikkiäkin. Mikä on salaisuutesi?

Luulen, että luonnollinen ihonhoito ja ravinto vaikuttavat luontaiseen hehkuun. Myös se, että viihdyn kehossani ja pidän itsestäni näkyy varmasti ulospäin.

Mikä piirre itsessäsi ärsyttää eniten?

Joskus olisin nimennyt lyhyen pinnan, mutta se on kehittynyt minussa. Huonoin piirteeni on ehkä se, että jätän helposti asioita sanomatta. Se ärsyttää itseäni sekä muita, varsinkin kumppaniani Teemua. Kaikki sanomatta jäänyt tulee jollain tapaa myöhemmin esiin ja todennäköisesti paljon suurempana.

Olen opetellut puhumaan, mutta onnistuminen vaatii avointa kommunikaatiota ja läsnäoloa myös vastapuolelta. Arjen kiireessä kaipaisin rauhallista hetkeä keskustelulle, mutta aina sellaista ei löydy. Silloin asioita jää helposti sanomatta.

Mikä on rakkain lapsuusmuistosi?

Koulussani oli opettaja, joka mahdollisti kaiken maailman harrastamisen koulun jälkeen. Ilman häntä liikuntakokemukseni olisivat jääneet vähiin ja paljon jäänyt kokematta. Hän ohjasi vapaa-ajallaan ja jopa kuskasi harrastuksiin. Olemme myöhemmin pitäneet yhteyttä Facebookissa.

Seurustelit aiemmin räppäri Uniikin kanssa. Millaisia oppeja sait siitä elämänvaiheesta?

Olemme edelleen Uniikin kanssa tekemisissä ja itseasiassa todella hyviä ystäviä. Hän on varmaankin opettanut minulle enemmän kuin kukaan muu ihminen, ja on ihan mieletön tyyppi. On vaikeaa eritellä, mitä kaikkea häneltä opin, mutta hän avarsi maailmankatsomustani paljon.

Mistä viimeksi liikutuit kyyneliin?

Itken tosi helposti enkä tiedä, onkohan yhtään ohjelmaa, jolle en vollottaisi. Olen empaattinen, ja kyyneleeni nousevat usein reaktiona muiden kokemuksiin, ei niinkään omille asioille. Sellaisia tilanteita tulee jatkuvasti. Jos asia liittyy eläimiin tai lapsiin, itken varmasti.

Eevi Teittinen 1989 syntynyt fitnessurheilija, personal trainer ja somevaikuttaja. Esiintynyt tv-sarjoissa Fitnesspäiväkirjat, Tanssii tähtien kanssa ja Selviytyjät Suomi. Odottaa esikoistaan vapaaottelija Teemu Packalénin kanssa. Perheeseen kuuluu myös kaksi koiraa. Harrastaa sisustamista.

