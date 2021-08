Kun Hanna, 27, sai itkukohtauksen baarin tanssilattialla, hän päätti jättää alkoholin – nyt hän kertoo, mikä oli suurin muutos

Hanna Tikander oli tottunut nollaamaan arkea bileputkilla, kunnes tissuttelulle tuli äkillinen loppu. Holiton elämä tuli jäädäkseen – mutta ensimmäisen raittiin vuoden aikana tapahtui myös monia notkahduksia, Hanna kertoo.

Se oli maailman kaunein syyssunnuntai. Puut olivat ruskassa ja iltapäivän aurinko paistoi kullan sävyisenä – siis täydellinen päivä mennä ulos urheilemaan. Mutta helsinkiläistä Hanna Tikanderia, 27, vain ahdisti.

Hän oli hetkeä aiemmin palannut kaupunkiin humalanhuuruiselta mökkireissulta, kuten monta kertaa saman kesän aikana. Paha olo oli käsin kosketeltava, ja sillä hetkellä Hanna päätti lopettaa alkoholinkäytön tyystin.

– Silloin tuli kokonaan stoppi. Ajattelin, että en halua enää tehdä itselleni tätä ja että tämä oli nyt tässä, Hanna kertoo.

Raitista elämää on nyt takana vuoden ja yhdeksän kuukauden verran. Matkastaan ilman alkoholia Hanna on puhunut paljon Instagram-sivuillaan – hänet tunnetaan somevaikuttajana ja Mimmit sijoittaa -sijoitusyhteisön nokkanaisena. Elokuun puolivälissä häneltä ilmestyy holitonta elämäntyyliä käsittelevä Selvin päin -podcast.

Hannan tapaan moni muukin havahtuu alkoholinkäyttöönsä juuri lomien jälkeen. Usein tissuttelua on tullut harrastettua kesäkuukausina tavallista enemmän. Koronapandemian muuttama elämä on saattanut tuoda siihen oman lisänsä.

– Kun koronavuotena ei ole ollut tapahtumia, niin kesällä moni on mennyt kahta kauheammin. Ihmisiä pelottaa, milloin rajoitukset kiristyvät, joten siksi mennään niihin kaikkiin viisiin eri juhliin viikon aikana. Se voi kostautua nyt syksyllä, Hanna sanoo.

Itkukohtaus baarin tanssilattialla

Ajatus raitistumisesta oli kytenyt Hannan mielessä jo pidempään. Alkoholin jättämistä edeltänyt vuosi oli henkisesti rankka, ja töitäkin tuli tahkottua paljon.

Kesällä Hanna nollasi juhlimalla lujaa, ja silloin kuvioihin myös astuivat ensimmäiset hälytysmerkit. Hanna esimerkiksi muistaa hyvin sen hetken, kun hän purskahti itkuun baarin tanssilattialla.

– Mietin, että mitä mä teen täällä. Tämä ei ole sitä, mitä mä elämältä haluan, Hanna muistaa ajatelleensa.

Sen jälkeen hän alkoi kyseenalaistaa kaikkea ympärillään. Vielä tuolloin päähän ei mahtunut ajatus, että pahan olon perimmäinen syy oli alkoholi.

– Luulin, että minua vaivasi jokin muu ulkoinen asia alkoholin sijaan.

Aiemmin Hanna nollasi arkea viikonloppuisin, ja bileputket saattoivat kestää aamuun asti.

Raitistuminen ei ole ollut mikään helpoin päätös, sillä alkoholi oli ennen iso osa Hannan elämää. Viikonloppuisin hän nollasi arkea, ja bileputket saattoivat kestää aamuun asti.

– Ajattelin pitkään, että elämä on seikkailu, jonka maksimoimiseen tarvitsen alkoholia. Olin rakentanut koko identiteettini juomisen ympärille.

Jälkeen päin Hanna on tajunnut peitelleensä viinin lipittämisellä huonoja tunteita ja sisällä kyteneitä traumoja. Rankan päivän jälkeen hän saattoi mennä terassille polttamaan tupakan ja juomaan lasin punaviiniä.

– Sitten olisi taas parempi fiilis, luulin.

Pilkkuun asti bailaamista – ihan selvin päin

Vaikka alkoholi jäi, Hanna päätti, että muista hänelle tärkeistä asioista ei tarvitsisi luopua. Pahin pelko olikin se, että enää ei voisi nauttia livekeikoista tai että selvin päin ei voisi enää koskaan tanssia pöydällä.

Siksi heti raitistumisen jälkeisenä viikonloppuna Hanna lähti selvin päin Alman keikalle, ja kaiken kukkuraksi juhli klubilla aamuun asti. Kokemus yllätti positiivisesti.

– Se oli yksi elämäni hauskimpia iltoja. Minulla oli mielenkiintoisia keskusteluita, koska olin enemmän läsnä.

” Silloin minun olisi tehnyt mieli ottaa se valmiiksi pöytään kaadettu vodkapaukku ja päästä samaan tunnetilaan kuin muutkin.

Hanna kuitenkin myöntää, että ensimmäisen vuoden aikana tapahtui myös monia notkahduksia.

Oma identiteetti piti rakentaa kokonaan uudelleen, kun se oli kerran rakennettu alkoholin varaan. Hanna on tuntenut myös yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita, jotka ovat olleet johtaa repsahtamisiin.

– Ystäväni järjesti upeat häät, ja olin itse silloin henkisesti huonossa tilassa. Katsoin ympärilleni, että kaikki nämä ihmiset ovat niin onnellisia ja luulin, että se johtui pöydällä olevista viinilaseista, vaikka se johtui varmasti ihan muista asioista.

– Silloin minun olisi tehnyt mieli ottaa se valmiiksi pöytään kaadettu vodkapaukku ja päästä samaan tunnetilaan kuin muutkin.

Epäuskoisia ovat olleet välillä muutkin. Kaikki Hannan tuttavat eivät ole uskoneet entisen bileprinsessan raitistumiseen.

– Olen kuullut ystäviltäni, että yhteiset tutut utelevat heiltä, onko Hanna ollut muka oikeasti selvin päin. Ihmiset eivät usko päätökseeni, mikä on hassua.

Skumppaa omissa häissä? Tuskinpa

Holittomuus on tuonut tasapainoa Hannan elämään niin henkisesti kuin fyysisestikin. Elämänlaatu on kohonnut silmissä, mutta suurin muutos on ollut se, että Hanna on ensimmäistä kertaa elämässään tutustunut itseensä ihan selvin päin.

– Se on ollut paras juttu, sillä alkoholi on ollut osa elämääni siitä asti, kun olen juonut itseni humalaan ensimmäisen kerran 13-vuotiaana.

Ensimmäistä kertaa elämässään Hanna on tutustunut itseensä ihan selvin päin.

Positiivinen yllätys on ollut myös se, kuinka paljon enemmän viikossa on tunteja ja vapaa-aikaa, kun viikonloppuaamuja ei tarvitse kalenteroida krapulalle.

Entä onko raitistuminen lopullista? Aiemmin Hanna ajatteli, että hän saattaisi vielä juhlia parhaan ystävän polttareita tai omia häitään skumppalasi kourassa. Nyt hän on hieman toista mieltä.

– Olen jo kokenut kauniita ja merkityksellisiä tilanteita selvänä, kuten omat valmistujaiseni – ja tuntenut kaikki tunteet vahvana.

– Joten mietin, minkä takia haluaisin juoda skumppaa omissa häissäni? Haluan tuntea onnellisuuteni silloin mahdollisimman aitona ja raakana.

Lue myös: 7 asiaa, jotka raitis haluaisi kaikkien muiden tietävän – ei, se ei ole mikään tipaton

Lue myös: Yhdenkin kyllä-vastauksen pitäisi havahduttaa! 10 kysymystä paljastaa, pitääkö omasta alkoholinkäytöstä olla huolissaan

Lue myös: 25 tavallista asiaa, jotka saavat tuntemaan itsensä paremmaksi ihmiseksi jostain kumman syystä

Lue myös: Johanna Oras huomasi, ettei alkoholi sovi suomalaiseen mollimelankoliaan ja teki elämäntaparemontin – ”Ensimmäinen lasillinen on paras, ja siihen se nykyään jää”