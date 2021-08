Kolumni: Moni suhtautuu parisuhteen löytämiseen kuin ylennykseen – niissä kahdessa on kuitenkin yksi olennainen ero

Parisuhde ei ole asia tai onnistuminen, johon jokaisen tulisi pyrkiä, kirjoittaa toimittaja Katariina Halonen.

Olen istunut kymmeniä kertoja kahvipöydässä ja todistanut, kuinka jonkun pöydässä olijan parisuhdetilannetta – tai sen puutetta – on yhteen ääneen päivitelty. Joka kerta keskustelu alkaa samalla kysymyksellä: ”Etkö sinä vieläkään ole onnistunut löytämään itsellesi kumppania?”

Tehdään se nyt kerralla selväksi: parisuhde ei ole onnistuminen.

Onnistumista varten tulisi ylittää itsensä ja tehdä asioita, jotka vaativat tiettyjä taitoja tai ominaisuuksia. Parisuhde ei ole sellainen. Sitä ei voi verrata ylennykseen tai urheiluennätykseen, sillä kyse on taitojen sijaan sattumasta ja halusta – aivan, kuten kaikissa muissakin ihmissuhteissa.

” Ajattelemme, että jokaisella hyvää elämää elävällä ihmisellä on oltava parisuhde.

Sen lisäksi, että suhtaudumme parisuhteeseen kuin saavutukseen, pidämme sitä myös jonkinlaisena itseisarvona. Ajattelemme, että jokaisella hyvää elämää elävällä ihmisellä on oltava parisuhde. Mielellään monogaaminen ja heteronormatiivinen sellainen.

Asia nousi jälleen esiin Me Naisten kyselyssä, jossa kävi ilmi, että moni suomalainen ärsyyntyy, jos heidän ystävänsä on nirso deittailija. En valehtele, kun sanon, että leukani loksahti lattiaan, kun luin, että lähes 70 prosenttia yli 100 000:sta kyselyyn vastanneesta koki, että heidän ystävänsä tulisi laskea rimaansa, jos tämä ei ole seurustellut aikoihin tai on todella tarkka siitä, kenen kanssa jakaa elämänsä.

Miksi ärsyynnymme siitä, ettei joku toinen elä parisuhteessa? Miten syvänä itseisarvona pidämme parisuhdetta, jos ajattelemme, että on parempi laskea rimaa, jotta löytäisi edes jonkun rinnalleen, kuin olla itsekseen?

Kukaan ei tarvitse parisuhdetta. Kukaan ei myöskään onnistu elämässään, jos hän sellaisen löytää. Sanon tämän ihmisenä, joka on koko aikuisikänsä ollut parisuhteessa: ei ole olemassa parempaa puolikasta, sillä ihminen on kokonainen ihan omana itsenään.

