Mitä olet aina halunnut kysyä Petteri Summaselta? Tule mukaan tekemään Lukijan puolesta kyselen -juttusarjaa

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Nyt vuorossa on näyttelijä Petteri Summanen.

Oletko joskus lehtijuttuja lukiessasi tai televisiota katsoessasi miettinyt, mitä kysyisit joltakin tunnetulta suomalaiselta henkilöltä, jos saisit kysyä mitä tahansa? Nyt se on mahdollista.

Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat ehkäpä juuri sinun kysymykseesi. Kysymyksesi voi olla outo, hauska, syvällinen tai kepeä – voit siis kysyä ihan mitä vain.

Seuraavaksi lukijoiden kysymyksiin vastaa Petteri Summanen. Hän on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja, joka on esiintynyt niin valkokankailla kuin teatterin näyttämölläkin. Petteri tunnetaan muun muassa huumorirooleistaan sketsisarja Studio Julmahuvissa sekä Leena Lehtolaisen dekkareihin perustuvasta Maria Kallio -sarjasta, joka on tekemässä paluutaan televisioihin tulevana syksynä. Lisäksi hän on tähdittänyt lukuisia elokuvia, kuten Yösyöttö, Blackout ja Paha maa.

Nykyisin Petteri työskentelee kehityspäällikkönä draamasarjoistaan tunnetussa tuotantoyhtiö Jarowskij Finland Oy:ssa.

Mitä sinä haluaisit kysyä Petteriltä? Pääset kirjoittamaan kysymyksesi hänelle tästä.

Voit myös toivoa, kenen julkisuudesta tutun henkilön vastauksia haluaisit kuulla seuraavaksi.

