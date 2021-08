Sinkkuisä Jani Toivola, 43, puhuu suuresta rakkaudesta, jota on odottanut koko elämänsä – ”Olen ollut epävarma”

Ilman parisuhdetta elävä Jani Toivola miettii, miten vähän ystävien kesken osoitetaan hellyyttä. – Voiko toista koskettaa ilman, että se on outoa?

Jani Toivolan, 43, tarina ei mennyt niin, että nuorukainen olisi juuri sopivassa iässä löytänyt elämänsä rakkauden sekä itsensä elämänmittaisesta parisuhteesta. Eipä sellaisia tarinoita ole paljon ollut hänen lähipiirissäkään, missä on totuttu eroihin, uusiin kumppaneihin, uusperheisiin ja, kuten Jani sanoo, erilaisiin kyhäelmiin. Janin vanhemmat erosivat jo ennen kuin poika alkoi muodostaa muistikuvia lapsuudestaan.

– Sain jo varhain aika realistisen käsityksen rakkaudesta, miten se ei ole itsestään selvää tai helppoa. Minun on myös omalla kohdallani pitänyt hyväksyä se, etten ole löytänyt ikuista rakkautta, vaikka olen aina odottanut sitä, Jani sanoo Tunnustuksia rakkaudesta -haastattelussaan.

– Olen saanut kokea elämässä tosi paljon ja tehdä monenlaisia asioita. Suurta rakkautta olen kuitenkin odottanut koko elämäni, sille on aina ollut tyhjä tasku varattuna. Kaipuu ei ole epätoivoinen vaan toiveikas tunne: vielä on löydettävää ja kohdattavaa.

Vaikka rakkauden kaipuu on herkkä asia, Jani ei ole jäänyt surkuttelemaan sitä, että loppuelämän kumppani on vielä löytämättä. Ehkä näin kuuluikin mennä, ehkä hän itse vasta alkaa olla sellaiselle valmis.

– Olen ollut epävarma ja pitkään tuonut suhteisiini jonkinlaisen version itsestäni. Alan vasta olla enemmän itseni näköinen ja lähempänä tasapainoa. Ehkä suurimman rakkauden voi kokea vasta, kun siinä uskaltaa olla aidosti läsnä.

Nyt kun Jani ei ole suhteessa, hän on kiinnittänyt huomiota siihen, miten vähän ystävien kesken osoitetaan hellyyttä.

– Se on vaikeaa varsinkin miesten välisessä ystävyydessä sekä miehenä, joka rakastaa miehiä. Voiko toista koskettaa ja uskaltaako näyttää haavoittuvaisuutensa ilman että se on outoa? Miksi läheisyys ladataan aina rakkaussuhteisiin, vaikka elämässä on koko joukko ihmisiä, joiden kanssa sitä voisi jakaa ilman romantiikkaakin? Jani kysyy.

Miten vanhemman rakkauden kaipuusta kuuluisi kertoa lapselle? Miksi Jani katuu nuoruusvuosien pelokkuuttaan rakkaudessa? Mistä hän vielä haaveilee? Lue Jani Toivolan koko Tunnustuksia rakkaudesta -haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 31/2021. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

