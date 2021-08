Moni odottaa puolisoltaan juuri tiettyjä piirteitä – ihastumisen ratkaisevat lopulta usein ihan muut seikat

Unelmien kumppanista on mukava haaveilla. Kuitenkin rakastuessa ennalta laaditut kriteerit menettävät usein nopeasti merkityksensä, kertoo parinvalintaa tutkinut Markus J. Rantala.

Sopivan kumppanin löytäminen ei ole aina helppoa, vaan sitä yhtä ja oikeaa voi joutua metsästämään hyvinkin pitkään. Osa saattaa jopa laatia listan kriteereistä, joiden pohjalta lähtee etsimään ihannekumppaniaan.

Muun muassa näin lukijat kertoivat ihannekumppanin kriteereistä Me Naisten deittailua koskevassa kyselyssä:

”Pituus on kriteeri, josta en tingi. En vain viehäty lyhyemmistä miehistä.” – Nainen, 36

”Olen itse urheilullinen, joten toivon mieheltä samantyylistä elämää, muuten suhde tuskin toimii.” – Nainen, 41

”Tummat silmät ja ruskeat hiukset saavat sydämeni sykkimään.” – Nainen, 38

”Miehen pitää olla minua pidempi, ihannepituus on siinä 175–185 senttimetrin välillä. Vartaloltaan saa olla sopusuhtainen, treenattu tai muutama kilo ekstraa. Siniset silmät ja siisti parta on hot.” – Nainen, 37

Epärealistiset vaatimukset ja liiallinen pinnallisuus ovat toki asia erikseen, mutta yleisesti ottaen kumppania koskevissa ihanteissa ja haaveissa ei ole mitään pahaa. Osalle kumppania koskevien vaatimusten ja toiveiden kirkastaminen voi tehdä jopa hyvää.

Kuitenkin rakastuessa etukäteen mietityt kriteerit menettävät usein merkityksensä. Tämän vahvistaa jopa tiede. Parinvalintaa tutkinut evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala kertoo ihastumisen olevan tiedostamaton prosessi, johon emme juurikaan pysty itse vaikuttamaan.

– Vapaa tahto hyvin minimaalinen, mitä tulee pariutumiseen. Jos pyrkisimme tekemään tietoisesti parinvalintapäätöksiä, olisi kumppaniehdokkaiden karsinta ja eri ominaisuuksien perkaaminen hirveän työlästä. Ihmisen tiedostamaton mieli ja ihastumisesta aiheutuva hormoniryöppy nopeuttavat päätöksentekoa ja saavat ihastumaan ohi ennalta määrättyjen kriteerien, kuuluu Rantalan näkemys.

Rakkaus vie tiukat vaatimukset mennessään

Eikö kumppanin ulkonäköön kohdistuvilla toiveilla sitten ole mitään väliä?

– Toki kiinnitämme enemmän huomiota tiettyihin ominaisuuksiin, Rantala sanoo.

Biologian valossa emme kuitenkaan pysty ennalta määräämään, mihin ominaisuuksiin toisessa lopulta ihastumme.

Saatamme esimerkiksi luulla ihastuneemme kumppanissamme tämän upeaan ulkonäköön, älyyn tai hyvään huumorintajuun, mutta kyseessä ei välttämättä suinkaan ole sama ominaisuus, johon tiedostamaton mielemme on alun perin kiinnittänyt hänessä huomion.

” Olen monta kertaa ihastunut ihmiseen, joka ei fyysisesti ole sellainen, johon normaalisti ihastuisin, mutta luonne taas on aivan mahtava.

– Perimmäistä syytä ihastumisen takana on vaikea määrittää. Persoonallisuuspiirteillä on vaikutusta niin miesten kuin naistenkin ihastumiseen, mutta niiden painoarvoa ihastumisessa on hankala arvioida, sillä osa ihmisistä, eritoten miehet, ihastuu jo ensisilmäyksellä, tuntematta vielä toisen persoonaa, Rantala kertoo.

– Toki osa naisistakin ihastuu pelkän ulkonäön perusteella, mutta tutkimusten mukaan naisilla ihastuminen vaatii usein myös tarkempaa tietoa kumppanin luonteesta ja tämän halusta sitoutua. Koska kyseiset seikat eivät käy suoraan ilmi toisen ulkonäöstä, vie ihastuminen naisilla enemmän aikaa. Naisille myös kumppanin tuoksu on tutkitusti keskeinen valintakriteeri, jota ei voi kompensoida millään muulla asialla: ulkonäöllä tai rahalla.

Rakastuneen silmissä oma kumppani on virheetön

Loppupeleissä ihannekumppanille annetut kriteerit eivät vaikutakaan kiinnostumiseemme yhtä vahvasti kuin saatamme luulla. Myös kyselyvastauksissa nousi esiin kokemuksia siitä, kuinka rakkaus on roihahtanut yli ennalta asetettujen vaatimusten.

”Olen monta kertaa ihastunut ihmiseen, joka ei fyysisesti ole sellainen, johon normaalisti ihastuisin, mutta luonne taas on aivan mahtava. Silloin kun rakastuu, oma puoliso muuttuu maailman komeimmaksi ja lopulta kuitenkin sisin on tärkein. Ulkokuori rapistuu meillä kaikilla, sen varaan ei voi suhdetta rakentaa.” – Nainen, 41

”Ennen oli todella tärkeää, että mies olisi minua pidempi. Viimeisillä treffeillä minua huomattavasti lyhyempi mies vei jalat alta ja nyt olemme olleet yhdessä reilu 1,5 vuotta.” – Nainen, 32

”Ulkonäöllä on hyvin vähän merkitystä, kun taas älykkyydellä, luonteella ja elämänhallinnalla on sitäkin enemmän merkitystä. Jos henkilö on ihana luonteeltaan, hänen ulkonäkönsäkin alkaa näyttää ihanalta, vaikkei aluksi olisi ajatellut niin.” – Nainen, 42

Lukijoiden kokemukset käyvät järkeen myös tutkijan näkökulmasta katsottuna.

– Ihastuminen sotkee aivojemme loogista ajattelukykyä ja muuttaa sitä, miten näemme ihastuksen kohteemme.

Voisi siis sanoa, että rakastuessa kumppanista tulee omaan silmään juuri täydellinen – siitäkin huolimatta, ettei hän täytä kriteerilistan jokaista kohtaa.

