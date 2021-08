Monella meistä on jokin vamma, mutta vaatebisneksessä se ei juuri näy – lyhytkasvuista Sannaa tilanne ärsyttää: ”En yksinkertaisesti vain löydä vaatteita”

Muotibisnes ei juuri huomioi ihmisiä, joiden keho ei vastaa normia. Vaikka sopivia vaatteita on vaikea löytää, Kaisa Ojalalle ja Sanna Salmiselle pukeutuminen on tapa ilmaista itseä.

”Pukeutumiseni on hyvin rokkityylistä”, Sanna Salminen sanoo.

Lahkeet ja hihat ovat liian pitkät, tai vaatteet ovat liian leveitä. Nuorten tai lasten vaatteissa koko voi olla muuten sopiva, mutta rinnoille ei ole tilaa. Ja toisaalta: onko teini- ikäisen vaate tyyliltään sellainen, jonka aikuinen haluaa pukea päälleen?

Sanna Salminen, 32, kohtaa tällaisia ongelmia vaateostoksilla jatkuvasti.

Salminen on lyhytkasvuinen. Hän kertoo herättävänsä siksi huomiota. Myös pyörätuoli kerää katseita.

– En haluaisi, että siihen päälle vaate vielä huutaa, että hei, olen vammaisen vaate.

Vammaisuus on pohjimmiltaan sopimattomuutta ahtaaseen normiin ja muuttuu todeksi vasta silloin, kun normit eivät jousta. Klassisin esimerkki lienee se, että ongelma ei ole pyörätuolissa, vaan ahtaissa tiloissa ja rappusissa. Sama ilmiö näkyy vaatemaailmassa.

Stereotypiat vahvoilla

WHO:n mukaan noin 15 prosentilla maailman ihmisistä, siis yli miljardilla ihmisellä, on jokin vamma. Kaikki vammat eivät tietenkään aiheuta samanlaisia ongelmia, eikä kaikkiin vammoihin liity vaikeuksia pukeutumisen kanssa.

Ongelmia vaatevalinnoissa voivat aiheuttaa lyhytkasvuisuuden lisäksi myös esimerkiksi erilaiset liikuntavammat tai motoriikan ongelmat, sekä myös muun muassa rintasyöpä tai avanne. Vaatebisneksessä ei ylipäätään ole huomioitu kovin hyvin normista poikkeavia vartaloita, kuten isokokoisia ihmisiä tai henkilöitä, jotka tarvitsevat erityisjalkineita.

Vaateala on ala, jolla on vielä muuta yhteiskuntaa ahtaammat ja rajatummat kauneuden kriteerit, sanoo vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n tiedottaja Sanni Purhonen. Se ei ole ihme, sillä vaatebisnes on jo lähtökohtaisesti ulkonäkökeskeistä.

– Se näkyy niin, että vammaisia ajatellaan potilaina, passiivisina, kotona olevina henkilöinä, jotka eivät ole hauskoista asioista kiinnostuneita.

Helposti ajatellaan, että vammaiset eivät tarvitse muotia. Muoti on luksusta, ylimääräistä.

– Mutta itse asiassa muoti voi olla vammaisellekin nimenomaan itsensä ja persoonansa näyttämisen tapa ja hyvinkin tärkeä osa ihmisen identiteettiä, Purhonen sanoo.

Lyhytkasvuisia tai muuten vammaisia ei yrityksissä nähdä ostavina asiakkaina, sanoo Salminen.

– Olen kerran vaihtanut kauppaa, kun näytin myyjälle, millaisia farkkuja etsin. Myyjä etsi ja toi housut ja kysyi avustajaltani, tykkäisiköhän hän näistä, sen sijaan, että olisi puhutellut minua.

Vammaisten henkilöiden asumisyksiköissä pukeutuminen taas saatetaan typistää vain vaatteiden päälle laittamiseksi sen sijaan, että sitä ajateltaisiin itseilmaisun muotona, sanoo Kynnys ry:n kulttuurisihteeri Taru Perälä.

– Etenkin murrosiän kynnyksellä kaikki tämä vaikuttaa yksilöön vahvasti. Jos ei silloin saa käyttää oman tyylisiä vaatteita, on selvää, että sillä on vaikutuksia itsetuntoon. Se ohjaa tulevaisuuden vaatevalintoja, hän pohtii.

Salmisen mukaan usein ajatellaan, että pyörätuolia käyttävä ihminen haluaa pukeutua muodottomaan kaapuun.

Myös Perälä tunnistaa ilmiön. Hän käyttää itsekin pyörätuolia ja tarvitsee pukeutumisessa jonkin verran apua. Pyörätuoli asettaa vaatteelle omat vaatimuksensa, jotta se laskeutuu oikein ja asettuu hyvin istuessa. Pitkät helmat voivat likaantua, joten vaatteen tulee olla sopivan mittainen.

– Pukeutumiseni on hyvin rokkityylistä. Minua ärsyttää, etten yksinkertaisesti vain löydä vaatteita. Jos haluaisin etsiä vaatteeni niiltä harvoilta tekijöiltä, jotka ovat ajatelleet pyörätuolin käyttäjiä, vaihtoehdot olisivat hyvin vähissä, Salminen sanoo.

Salminen kuvailee omaa tyyliään värikkääksi, mutta ennen kaikkea käytännönläheiseksi. Hän ei yleensä osta vaatteita, jotka on vaikea pukea päälle. Hän uskoo, että hänen tyylinsä olisi erilainen, mikäli hän ei olisi lyhytkasvuinen. Toisinaan Salminen miettii, näyttääkö muokattu, itsetehty tai lyhennetty valmisvaate muiden mielestä tyhmältä.

– En tiedä, millainen olisin, jos olisin pitkä. Välillä haaveilen esimerkiksi siististä kauluspaidasta. Mutta ei. Sellaista on mahdoton löytää.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Salmisen pitäisi olla pidempi. Vaatteiden pitäisi olla sopivampia.

Seurauksena ulkopuolisuus

Jos ei pysty asioimaan muotiliikkeissä, ulkopuolisuuden tunne voi kasvaa.

– Jos ketjuliikkeissä myytäisiin myös vammaisille sopivia vaatteita, ei ulkopuolisuuden tunne olisi niin vahva, kertoo somevaikuttaja Kaisa Ojala, 25.

Ojala joutuu usein ostamaan vaatteet omaa kokoaan isompana siksi, että vaate olisi helpompi pukea. Myös materiaali pitää valita rajatuista vaihtoehdoista. Venyvä vaate on luonnollisesti helpompi pukea kuin sellainen, joka ei anna yhtään periksi.

”Jos ketjuliikkeissä myytäisiin myös vammaisille sopivia vaatteita, ei ulkopuolisuuden tunne olisi niin vahva”, Kaisa Ojala sanoo.

Ojala ei varsinaisesti seuraa muotia, mutta oma tyyli merkitsee hänelle paljon. Vaikka pukeutumisen kanssa onkin toisinaan hankaluuksia, hän ei suostu tinkimään värikkäästä ja päivän fiiliksiä kuvaavasta tyylistään.

– Se on keino ilmaista itseäni.

Välillä Ojalaa harmittaa, ettei joku vaate näytä yhtä hyvältä kuin se näyttäisi, jos hän pystyisi kävelemään kuten vammattomat. Vaatteiden yksityiskohdat saattavat jäädä tuolin selkänojan taa, eivätkä farkut istu kuten pitäisi.

Erilaiset vammat vaikuttavat pukeutumiseen hyvin eri tavoin, eivätkä käsitykset kauneudesta ja muodikkuudesta ole universaaleja.

– Olisi tärkeää tehdä vaatteita myös vammaisten kehoille, joissa saattaa olla esimerkiksi virheasentoja. Mukana suunnittelussa tulisi olla mukana eri tavoin vammaisia ihmisiä.

Sanna Salminen on alkanut ommella vaatteita itselleen ja puolisolleen kyllästyttyään siihen, että valmisvaatteissa oli joka tapauksessa aina lyhennettävää tai muokattavaa.

– Niin saa tasan sellaisen, mitä itse haluaa. Valmisvaatteen kohdalla joutuu aina miettimään, paljonko pitää tehdä muutostyötä, jotta vaate on oikeasti sopiva. Pitääkö ottaa hihojen lisäksi sivustakin? Siihen menee aikaa ja vaivaa, mutta on myös hirveä urakka lähteä sovittamaan epäsopivia vaatteita.

Rakenteet uusiksi

Aito inklusiivisuus ja moninaisuus kattaa myös vaatebisneksessä muidenkin kuin vammaisten henkilöiden tarpeet. Olisi tärkeää huomioida erilaiset kehot ylipäätään, sanoo Uhana Designin toinen omistaja ja suunnittelija Hanna Virkamäki. Sen pitäisi näkyä kokovalikoimassa sekä vaatemalleja ja mallistokokonaisuuksia suunniteltaessa.

Uhanalla luodaan parhaillaan palvelua, jossa vaatteille tarjotaan huoltoa.

– Se sisältää esimerkiksi palvelun, jonka avulla voi muokata vaatetta itselleen sopivaksi, Virkamäki sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää purkaa ahtaita normeja ja laajentaa yleisiä kauneuskäsityksiä. Sen lisäksi tulisi lisätä diversiteettiä yritysten sisällä.

– Sitä voidaan lisätä muun muassa palkkaamalla erilaisia ihmisiä yritykseen ja ottamalla erilaisia ihmisiä mukaan työryhmiin, joissa he saavat työstään asianmukaisen korvauksen. Pitäisi tarkastella myös yritysten arvoja: ovatko he valmiita työskentelemään asian eteen ja kouluttautumaan yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi?

Suuret vaatejätit kertovat tunnistavansa inklusiivisuuden tärkeyden, vaikka käyttäjien kokemus on toinen.

H&M Nordicsin viestinnästä kerrotaan, että inklusiivisuus ja monimuotoisuus ovat yrityksen ydinarvoja ja osa kaikkea suunnittelua. Myös Cubuksen markkinointipäällikkö Johan Jakobsson kertoo, että yrityksellä on laaja koko- ja mallivalikoima.

– Inklusiivisuus on Cubukselle tärkeä arvo, ja pyrimme jatkuvasti tarjoamaan parempia vaihtoehtoja kaikille asiakkaille. Niitä voidaan toteuttaa esimerkiksi uusien materiaalien ja erilaisten sulkemisratkaisujen avulla. Kokemuksemme mukaan nykyiset mallistomme vastaavat moniin tarpeisiin, Jakobsson sanoo.

Lähes kaikissa valmisvaatteissa on muokattavaa, sanoo Sanna Salminen. Helpommalla hän pääsee itse tekemällä.

Mutta näkyykö inklusiivisuus käytännössä? Moninaisuus saattaa ehkä olla hieman aiempaa enemmän esillä suurten muotiyritysten mainoksissa, mutta erilaisia erityistarpeita huomioivat mallistot ovat vielä hyvin vähissä. Muotiteollisuudessa tulisi näkyä vammaisia sekä suunnittelijoina että catwalkilla, samoin esimerkiksi muotilehtien kansissa. Tällaisesta inklusiivisuudesta ollaan vielä kaukana, sanoo Sanni Purhonen.

– Sillä, kuka näkyy kannessa, on väliä. Se on mielikuvien avulla tehtävää yhdenvertaisuustyötä.

Tulevaisuudessa voidaan keksiä uusia tapoja, joilla vaatteista on nykyistä helpompi muokata yksilöllisempiä.

– Kumppanini on tosi kiinnostunut 3D-printtereistä ja mainitsi lukeneensa printattavista vaatteista. Mietin, että se on oiva mahdollisuus erilaisille ihmisille tulostaa itselle sopivia vaatteita, sanoo Salminen.

Pienin keinoin alkuun

Erilaisia kehoja olisi kyllä helppo huomioida. Keinoja on, mutta syystä tai toisesta niitä ei käytetä.

Kaisa Ojala luettelee tapoja helpottaa pukemista. Osassa vaatteita tulisi olla löysäämisvaraa. Materiaalin hengittävyys on tärkeää, koska riisuminen vaikkapa ostoskeskuksessa ei ole yhtä vaivatonta kuin vammattomalla ihmisellä. Napit ja vetoketjut voivat olla hankalia niille, joilla on vaikeuksia hienomotoriikan kanssa. Tarrat taas on helppo jokaisen sulkea, oli vamma tai ei.

– Napeissa voisi olla magneettisulku, jolloin niitä ei tarvitsisi painaa lujaa yhteen. Silloin ihminen, jolla on vähemmän voimaa käsissä, saisi laitettua takin kiinni.

Huomioiva suunnittelu palvelee jokaista, ei vain erityistarpeisia ihmisiä. Esimerkiksi pyörätuoliliuskat tai automaattiovet helpottavat myös lastenvaunujen kanssa kulkevia.

Yhteiskunnan tuki pukeutumisasioissa on kuitenkin riittämätöntä, sanovat sekä Salminen että Perälä. Tukea saa liian vähän, se on määrärahoihin sidottua, ja hakuprosessi on kankea.

Vammaisuuden aiheuttamiksi ylimääräisiksi kuluiksi on arvioitu 30 prosenttia enemmän ei-vammaisten keskimääräisiin vaatekuluihin verrattuna. Ylimääräiset vaatekustannukset korvataan vain, jos määrärahat riittävät ja jos hankinta on välttämätön.

Kunnat tarjoavat erityistarpeiselle kahdet jalkineet vuodessa, sanoo Salminen. Ortopediset kengät ovat kalliita, ja valikoima on hyvin rajattu.

– Olen kiitollinen, että voin saada kahdet kengät, mutta teettämisessä kestää kauan, jopa kaksi kuukautta. Normien mukaisen jalan kanssa elävä ihminen ei tule ajatelleeksi tätä, Ojala toteaa.

Monet vammaiset henkilöt käyttävät apuvälineitä, kuten pyörätuolia, kyynärsauvoja tai kävelytelineitä. Nekin voisivat olla osa muotia, itseilmaisun välineitä, mutta toistaiseksi ne ovat Sanni Purhosen mukaan keskenään samanlaisia ja melko rumia.

– Myös erilaiset tuet ja proteesit voisivat olla muodikkaampia, vaikka tietysti saa myös haluta, että ne ovat mahdollisimman huomaamattomia.

Hän muistuttaa, että saatavuudessa on tälläkin hetkellä suuria ongelmia. Tärkeintä on tietysti se, että apuvälineen ylipäätään saa käyttöönsä. Purhonen näkee apuvälineissä kuitenkin paljon mahdollisuuksia ja vammaisten asemaa parantavan markkinaraon, jota on hyödynnetty yllättävän vähän.

– Kyse voisi olla myös siitä, että tehdään vammaisuudesta ja apuvälineistä kadehdittava juttu sen sijaan, että sen tarve on tragedia, kuten usein ajatellaan.

Tarvitaan ajattelutavan muutos

Niin kauan kuin vammaisia ihmisiä ei pidetä yhdenvertaisina vammattomien kanssa, muotiteollisuus ei voi muuttua. Purhosen mukaan ajatteluun tarvitaan suurempi, systemaattinen muutos, joka on vielä toistaiseksi hyvin alkutekijöissään.

– Ei riitä, että meillä on muotiteollisuudessa kiintiövammainen kaikkien vammaisten edustajana. Se on silti alku, jos kyse on alasta, jossa ei ole näkynyt yhtäkään vammaista aiemmin, Purhonen sanoo.

Inklusiivisuuden tulisi ulottua muotimaailman kaikille osa-alueille suunnittelusta myyntiin.

– Kyse on sopivien vaatteiden löytymisestä, mutta myös siitä, pääseekö kauppoihin sisään, onko siellä saavutettavat opasteet, ja onko ylipäätään huomioitu se, että vammainen ei ole potilas. Hän on asiakas, joka haluaa löytää kauniita vaatteita.

