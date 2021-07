Eija yllättyi, kun kuopus ilmoitti halusta jatkaa perheyritystä – Larissan päätöstä myös arvosteltiin: ”Ex-poikaystävä totesi, että päätit sitten ryhtyä mattokauppiaaksi”

Larissa Immonen peri äidiltään Eija Rasinmäeltä paitsi mattoyrityksen, myös palon muiden auttamiseen.

Eija Rasinmäki, 75:

”Halusin olla edelläkävijä”

”Katos, huomasi tyttö itse. Ei tarvinnut äidin sanoa mitään. Niin ajattelin, kun kuulin, että kuopukseni Larissa haluaa tulla jatkamaan perheyritystämme. Se oli minulle pienoinen yllätys, mutta samalla myös suuri helpotus. Olimme puhuneet mieheni Erkin kanssa sukupolvenvaihdoksesta jo vuosia. Meillä alkoi olla ikää, ja yrityskin tarvitsi selkeästi uutta suuntaa.

Perustimme designmattoyritys Finarten Erkin kanssa vuonna 1985. Minä olin tuolloin ehtinyt tehdä jo 15 vuotta uraa mattosuunnittelijana. Minulla oli oma kutomo, jossa työskenteli 25 kutojaa. Minut tunnettiin eritoten räsymaton uudistajana. Mattojani myytiin ympäri maailmaa. Niitä päätyi luksustavaratalojen valikoimiin ja muun muassa ohjaaja Woody Allenin kotiin.

Olin onnistunut tekemään menestyksekkään uran siitäkin huolimatta, että olin kahden lapsen yksinhuoltaja. Kun nuorena solmitusta avioliitosta tuli ero, muutin toiselle paikkakunnalle kahden tyttären ja 15 kutomakoneen kanssa. Pyöritin kotia ja bisnestä täysin yksin. Nuo vuodet olivat rankkoja, mutta niistäkin selvittiin. Kun menimme yhteen Erkin kanssa, elämä helpottui.

Saimme Erkin kanssa vielä kaksi tytärtä lisää. Olin 43-vuotias, kun Larissa syntyi. En kokenut olevani millään tavalla vanha äiti, sillä minulla riitti energiaa. Muut kolme tytärtäni, Ulrika, Eriikka ja Laura, ovat syntyneet kymmenen vuoden välein. Halusin, että edes Lauralla on sisarus pienellä ikäerolla.

Ajattelimme hiljaa mielessämme, että toiseksi nuorin tyttäremme Laura saattaisi sopia yrityksen toimitusjohtajaksi. Hän on aina ollut bisneshenkinen tyyppi. Laura muutti kuitenkin perheineen Yhdysvaltoihin ja perusti siellä perheen. Kaikki jäi ikään kuin leijumaan ilmaan. Jossain vaiheessa harkitsimme jo sitäkin, että alkaisimme etsiä toimitusjohtajaa perheen ulkopuolelta.

” Olen halunnut kasvattaa tyttäristäni pelottomia oman polun kulkijoita.

Sitten Larissa yllättäen ilmoittikin, että olisi kiinnostunut jatkamaan työtämme. Se oli rohkea veto, jota äitinä arvostin erityisen paljon. Olen halunnut kasvattaa tyttäristäni pelottomia oman polun kulkijoita ja näyttää esimerkilläni, että nainen pystyy mihin vain. Naisyrittäjänä olen saanut kuulla vähättelyä varsinkin miesten suusta ”kaikkihan näitä tekevät” -tyyppisesti. Olen aina sanonut, että minä vielä näytän teille pojat.

Kun olin nuori, oma äitini sanoi minulle, että naisen tehtävä on mennä naimisiin oman pitäjän maanviljelijän kanssa. Turha käydä kouluja, kun päädyt kuitenkin maalaistaloon, hän totesi.

Silloin tuimistuin. Vastasin äidille, etten tulisi ikinä noudattamaan hänen malliaan. Haluan oman uran ja elämän, enkä tarvitse siihen miestä. Olin jo nuorena emansipoitunut ja kypsynyt naisten aliarvioimiseen. Halusin olla edelläkävijä, joka raivaa tilaa itsenäisille naisille.

Äiti näki minusta, että olen tosissani. Hän oli itse käsityöihminen ja ehdotti, että voisin alkaa kutoa vaikka räsymattoja. Äiti ei varmasti osannut aavistaa, minkä oli pistänyt alulle. Kangaspuiden äärellä sain idean räsymaton uudistamisesta.

Larissa on ollut pienestä pitäen aatteen nainen, joka tähyää maailmalle. Luulen sen johtuvan siitä, että hän on nähnyt paljon maailmaa ja erilaista elämää. Muutimme Portugaliin, kun Larissa oli yhdeksän kuukautta. Hän oppi kävelemään Porton mukulakivikaduilla ja on siitä lähtien ollut maailmankansalainen.

” Ihailen Larissan kykyä löytää uutta ja toimia luovasti tehtävässään, mutta samalla ajatella tarkasti bisnespuolta.

Olin niin onnellinen, kun Larissa huomasi itse, että Finartessa hän pystyy tekemään konkreettista auttamistyötä. Mattomme kudotaan Intiassa hyvissä työoloissa ja eettisesti. Näimme Erkin kanssa paljon vaivaa löytääksemme luotettavan kumppanin, joka pitää huolta työntekijöistään. Finarten ydinarvoihin on aina kuulunut se, että autamme heikommassa asemassa olevia tarjoamalla heille hyvän toimeentulon.

On ollut upeaa seurata Larissan kasvamista johtajaksi. Hän on määrätietoinen tyyppi, jolla on selkeä visio siitä, mihin suuntaan hän haluaa yritystä viedä. Oli täysin Larissan idea tuoda minun tarinani selkeämmin esiin ja brändätä Finartea sen ympärille. Ihailen hänen kykyään löytää uutta ja toimia luovasti tehtävässään, mutta samalla ajatella tarkasti bisnespuolta.

Itse en enää puutu Finarten asioihin mitenkään. Katson vain sivusta ja seuraan kiinnostuneena Larissan siirtoja. Jotkut asiat olisin itse tehnyt eri tavalla, esimerkiksi käyttänyt yrityksen rahoja eri tarkoituksiin, mutta en koskaan avaa niistä suutani. Toimitusjohtajan työhön kasvaa vain virheiden kautta. Kukaan ei voi oikaista niitä hänelle, sillä muuten kasvua ei tapahdu.”

”Larissa on ollut pienestä pitäen aatteen nainen, joka tähyää maailmalle”, Eija Rasinmäki sanoo.

Larissa Immonen, 33:

”Äidin oppi kolahti ja kovaa”

”Tiskikoneen tyhjentämisestä se lähti. Olin suurin piirtein 8-vuotias, kun äiti opetti minulle asian, joka on ohjannut uraani ja oikeastaan koko elämääni. Äiti pyysi minua tyhjentämään tiskikoneen, mutta minä en ottanut tehtävää mukisematta vastaan. Kysyin näsäviisaasti: paljonko maksat?

Muistan edelleen, kuinka äiti kääntyi minua kohti ja sanoi, että elämässä tärkeimpiä asioita ei tehdä rahan takia. Ne tehdään pyyteettömästi ja rakkaudella.

Äidin oppi kolahti ja kovaa. Haluni auttaa heikommassa asemassa olevia heräsi jo tuolloin.

Perheen nuorimmaisena sain olla äidin kanssa melko paljon kahden. Matkustimme usein kahdestaan äidin töiden perässä. Pääsin näkemään omin silmin, mitä on oikea köyhyys ja ihmisten hätä. Jo teini-iässä aloin haaveilla urasta kehitysyhteistyön parissa. Se oli sellaista nuoren ihmisen naiivia halua pelastaa koko maailma.

” Äiti ja isä olivat paljon poissa, kun olin pieni.

Äiti ja isä olivat paljon poissa, kun olin pieni. Useita viikkoja kerrallaan. He matkustivat ympäri maailmaa sisustusmessuilla ja vierailivat mattokutomoillamme Portugalissa ja myöhemmin Intiassa. Portugalilainen au pair Célia palkattiin hoitamaan jo isosiskoani Lauraa. Hänestä tuli lopulta lähes perheenjäsen ja kummitätini. Célian ansiosta tunsin oloni turvalliseksi silloinkin, kun vanhemmat eivät olleet kotona. Muistan kuitenkin ikävöineeni heitä usein.

Vanhempien poissaolo teki minusta ikäisekseni erittäin itsenäisen. Äiti ei koskaan maalaillut uhkakuvia, vaan sanoi, että pärjään kyllä. Lensin esimerkiksi yksin Intiasta Suomeen, kun olin 10-vuotias. Pidin itsestäänselvyytenä sitä, etten jäisi Kotkaan luomaan perusuraa. Vanhempieni esimerkki näytti, että maailma on avoin ja että siellä kyllä pärjää.

Huomaan perineeni äidiltä eritoten rohkeuden. Hän on aina ollut minun silmissäni täysin peloton. Kun esimerkiksi ehdotin äidille teini-iässä, että muuttaisimme yhdessä Intiaan, hän innostui heti. Finarte ja äiti tekivät jo valmiiksi yhteistyötä intialaisen mattokutomon kanssa ja minä halusin lukioon ulkomaille.

Jotenkin äiti onnistui hoitamaan paikallisen byrokratian ja asunnonkin, vaikka ei juurikaan puhunut englantia. Kun sain Suomessa joululomalla ajokortin, äiti opetti minut ajamaan autoa Intian mielipuolisessa liikenteessä. Asuimme Intiassa yhdessä kaksi vuotta. Tuo aika lähensi meitä entisestään.

Lukion jälkeen suuntasin ulkomaille. Perheyritys ei olisi voinut minua vähempää kiinnostaa. Päädyin opiskelemaan kansainvälistä taloustiedettä ja haaveilin diplomaatin urasta. Muutin New Yorkiin ja pääsin harjoitteluun haaveideni työpaikkaan YK:lle. Unelmatyö osoittautui kuitenkin pettymykseksi. Paikka oli byrokraattinen ja vaikuttamismahdollisuudet olemattomat.

Harjoitteluni oli päättynyt ja olin palaamassa Suomeen ristiriitaisin mielin. Tunsin olevani eksyksissä.

Harjoittelijakollegani olivat kuitenkin mielettömiä tyyppejä. Moni heistä oli kiinnostunut yrittämisestä. Eräällä kahvitauolla päädyin kertomaan äidin ja perheyrityksemme tarinan. Kuvailin, kuinka vanhempani olivat perustaneet ensin mattokutomon Portugaliin ja myöhemmin Intiaan – ja kuinka he olivat samalla työllistäneet ja auttaneet satoja paikallisia.

Kollegat tuijottivat minua suut auki: miksi ihmeessä et halua tehdä samaa? Se oli ensimmäinen kerta, kun soin ajatuksen sille, että jatkaisin perheyrityksessä. Piti kai klassisesti mennä kauas nähdäkseen lähelle.

Haluni palata Suomeen ja aloittaa Finartessa tuli monelle yllätyksenä, pettymyksenäkin. Ystävät ja tutut olivat ajatelleet, että luon näyttävän diplomaattiuran maailmalla. Sen sijaan palasinkin Kotkaan jatkamaan perheyritystä. Se koettiin jotenkin liian helppona ratkaisuna ja nepotismina. Muistan ex-poikaystäväni tokaisseen, että päätit sitten ryhtyä mattokauppiaaksi.

Myös vanhemmat olivat yllättyneitä ratkaisustani, mutta iloisesti. Varsinkin isälle oli suuri helpotus, kun uutta toimitusjohtajaa ei tarvinnut etsiä ulkopuolelta.

Aloitin Finartessa vuonna 2014 ja nousin toimitusjohtajaksi kaksi vuotta myöhemmin, vain 28-vuotiaana.

Voin sanoa rehellisesti, ettei pesti pelottanut lainkaan. Minulla oli samanlainen usko itseeni ja tekemiseeni kuin äidillä aikoinaan mattojen suunnittelemisen suhteen. Halusin nostaa Finarten keskiöön etenkin äidin tarinan. Sen, kuinka hän uudisti räsymaton ja nosti käsityön kunniaan. Visiossani tärkeitä elementtejä ovat myös kierrätys ja luonnonmukaisuus sekä se, että pystymme jatkamaan mattojen valmistusta Intiassa.

Isä mentoroi minut toimitusjohtajan työhön, mutta nykyisin toimin täysin itsenäisesti. Äiti suunnittelee meille edelleen mattomalleja, mutta olemme saaneet mukaan myös muita kotimaisia suunnittelijoita.

Ainoat väännöt äidin kanssa syntyvät siitä, kun luovuus ja bisnes kohtaavat. Hän luo mielestään jotain upeaa ja haluaa sen heti myyntiin. Minä joudun toppuuttelemaan ja kysymään, kuka sellaisen maton voi tehdä ja mitä se maksaa. Veikkaan, että isällä ja äidillä on ollut samanlaista hankausta. Äidiltä on myös vaikeaa saada mitään valmista. Asiat tuppaavat jäämään puolitiehen, kun hän jo innostuu seuraavasta projektista.

” Ainoat väännöt syntyvät siitä, kun luovuus ja bisnes kohtaavat.

Äiti on aina ollut menevä tapaus. Hän ei ole koskaan makoillut sohvalla, eikä ole katsonut sellaista hyvällä. Kun äiti on paahtanut koko päivän menemään, joskus alkuillasta hän saattaa huokaista, että nyt pitää levätä. Hän makaa vartin sohvalla, ja sitten sama meno jatkuu.

Olemme sisarteni kanssa puhuneet, että meillä on kollektiivinen tunne siitä, että olemme äitiin verrattuna alakynnessä. Aina tuntuu, ettei tee tarpeeksi. Tunne on toisaalta hyvä kirittäjä: jos 75-vuotiaskin vielä jaksaa mennä tuota tahtia, jaksan minäkin.

Äiti viettää 50-vuotistaiteilijavuotta, ja olemme sen tiimoilta tehneet yhdessä useita projekteja. On ollut näyttelyä, kirjaa ja dokumenttia. Olen vasta nyt saanut tietää, mistä kaikesta hän on selvinnyt. Hän jäi kahden vanhimman sisareni yksinhuoltajaksi ja muutti kutomon Oittiin. Arki oli haasteellista ja lapset jäivät usein toiseksi. Töissä ollessaan äiti joutui miettimään sydän syrjällään, miten jälkikasvu pärjäsi keskenään kotona.

Koen paineita siitä, että äidin perintö on tietyllä tavalla minun harteillani. Minulle on kuitenkin opetettu, että yrityskin on vain materiaa. Äiti on korostanut, että epäonnistumista ei tarvitse eikä kannata pelätä. Rohkeus on suurin voimavara, joka meidän perheen naisilta löytyy.”