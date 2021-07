Onko ”Bennifer” vain julkisuustemppu? Selvitimme, mistä julkkisten PR-suhteissa on kyse – 4 epäilyksiä herättävää merkkiä

Joidenkin spekulaatioiden mukaan Jennifer Lopez ja Ben Affleck eivät todellisuudessa olisikaan pari, vaan kyseessä on niin kutsuttu showmance. Selvimme, miksi PR-suhteet ovat oikea ilmiö.

Nyt se on virallista: tähtimaailman uusin superpari on laulaja Jennifer Lopez, 53, ja näyttelijä Ben Affleck, 48.

2000-luvun alun seuratuimman julkkispariskunnan yhteenpaluusta on kohistu jo pitkään, mutta viimein Lopez vahvisti vellovat huhut julkaisemalla ammattikuvaajan ottaman herkän pusukuvan parista Instagram-sivuillaan. Kuva tosin oli piilotettu kiusoittelevasti kuvasarjan viimeiseksi.

Joidenkin spekulaatioiden mukaan pariskunta ei kuitenkaan todellisuudessa olisi yhdessä, vaan kyseessä on niin kutsuttu showmance eli PR-suhde.

Epäilyksiä ovat aiheuttaneet tuoreimmat paparazzikuvat. Lopez juhli lauantaina 52-vuotissyntymäpäiväänsä jahdilla St. Tropezissa. Sieltä julkisuuteen pelmahti kuva, jolle löytyi kuin sattuman kaupalla identtinen vastine Lopezin legendaarisesta Jenny from the Block -musiikkivideosta: kuvassa Affleck taputtelee Lopezin takalistoa luksusjahdin kannella.

Kuvavertailu on nähtävissä muun muassa Esquiren jutussa.

Joidenkin mielestä tuore kuva oli niin ilmiselvä ja laskelmoitu uudelleenluonti, että kyseessä ei voi olla muuta kuin PR-temppu. Tämän kuvan lisäksi mediassa on nähty muitakin uusintaotoksia kaksikon vanhoista yhteiskuvista.

NBC Newsin haastattelemat PR-ammattilaiset ovat tosin sitä mieltä, että ”Benniferin” suhde lienee aito.

– J.Lo ei tarvitse erikoishuomiota saadakseen huomiota, hän saa sitä vain olemalla oma itsensä, erään PR-toimiston johtaja toteaa jutussa.

Hollywoodin uusi unelmapari – vai sittenkin ensi-ilta tulossa?

Oli niin tai näin: PR-suhteet ovat tiettävästi Hollywoodin vaiettu, mutta yleisessä tiedossa oleva salaisuus.

PR-suhteet eli niin kutsutut showmancet tai stunttisuhteet ovat tekaistuja parisuhteita, jossa kaksi julkisuudesta tuttua henkilöä alkaa viettää aikaa yhdessä herättääkseen median ja fanien kiinnostuksen. Taka-ajatuksena voi olla saada huomiota uudelle levylle tai vaikkapa pian ensi-iltaan tulevalle elokuvalle.

” Parisuhdetta spekuloivissa artikkeleissa muistetaan toki mainita julkkiksen tuleva työprojekti, jolle halutaan huomiota.

Moni aito julkkispariskunta välttelee puhumasta parisuhteistaan julkisuudessa ja tekee kaikkensa yksityisyytensä turvaamiseksi.

Kun kyse on PR-suhteesta, julkisuutta nimenomaan halutaan. Tällaisista pariskunnista napatuissa paparazzi-kuvissa ei siis ole kyse siitä, että valokuvaajat vain sattuivat paikalle kesken intiimien treffien: tosiasiassa julkkiksia edustavat managerit ja PR-toimistot tilaavat paparazzit treffipaikalle valmiiksi.

Entinen Hollywoodin talenttitoimiston PR-työntekijä Jack Ketsoyan paljasti pari vuotta sitten podcastissa, että PR-suhteissa on kyse hypen luomisesta. Kun artisti tai näyttelijä saa julkisuutta uuden, kiinnostavan parisuhteen vuoksi, hänestä kirjoitetaan mediassa ja hänen nimensä nousee jatkuvasti esiin somessa. Parisuhdetta spekuloivissa artikkeleissa muistetaan toki mainita julkkiksen tuleva työprojekti, jolle halutaan huomiota.

Tämä pätisi myös Lopezin ja Affleckin tapauksessa: molemmilta on nimittäin ilmestymässä lähikuukausina uusi elokuva. Se on antanut lisäpontta epäilyille suhteen aitoudesta.

Kun yleisön huomio kiinnitetään parisuhteeseen, voidaan myös peitellä muita asioita, joille ei haluta julkisuutta. Ketsoyan kertoi podcastissa esimerkin:

– Meillä oli miespuolinen julkkis, jonka elokuva oli saamassa paljon huonoja arvosteluja. Managerit halusivat saada huomion pois elokuvan saamasta negatiivisesta julkisuudesta ja kiinnittää yleisön huomion mieheen itseensä. Me löysimme hänelle tytön, tehtiin vuoden pituinen sopimus, hän sai pressikiertueen päätökseen, ja hieman sen jälkeen pariskunta lähti eri teille.

PR-suhteet ovat usein lyhytkestoisia ja päättyvät, kun julkkiksen projekti on ohi eli elokuva tai albumi on ilmestynyt, eikä lisähuomiota enää tarvita.

Vaikka Hollywood-romantiikka olisikin vain silmälumetta, loppupeleissä PR-suhteista hyötyvät kaikki: fanit pääsevät todistamaan jännittäviä suhdekiemuroita, paparazzit saavat tavoittelemansa valokuvan ja tähdet saavat siinä sivussa huomiota haluamalleen asialle.

Feikkisuhteilla voidaan peitellä seksuaalisuutta

Joskus feikkisuhteiden avulla peitellään julkkiksen seksuaalista suuntautumista. Hollywoodin kulta-aikana 1900-luvun alkupuoliskolla tähtinäyttelijöiden homoseksuaalisuutta peiteltiin järjestettyjen parisuhteiden avulla. Homonäyttelijät menivät tiettävästi jopa naimisiin peittääkseen seksuaalisuuteensa; tällaisia avioliittoja kutsuttiin nimellä lavender marriages eli laventeliliitto, kertoo elokuvatutkimuksen professori ja kirjailija Stephen Tropiano History.comin haastattelussa.

Vielä tänäkin päivänä moni julkisuuden henkilö on kertonut joutuneensa peittelemään seksuaalisuuttaan.

Muun muassa näyttelijä Evan Rachel Wood on kertonut, että häntä kehotettiin vaikenemaan biseksuaalisuudestaan. Näyttelijä Kate Winslet kertoi hiljattain Time-lehdelle tietävänsä monta homonäyttelijää, jotka eivät ole tulleet kaapista, koska he pelkäävät uransa puolesta. Winsletin mukaan etenkin miesnäyttelijät kärsivät yhä homouteen liitetystä stigmasta.

NSYNC-poikabändistä tuttu Lance Bass tuli kaapista vasta vuosia bändin hajoamisen jälkeen.

– Minusta tuntui, että jos kukaan saisi tietää homoudestani, levy-yhtiö hylkäisi bändimme heti ja fanit vihaisivat meitä, Bass on muistellut.

Malli Cara Delevigne on kertonut, että sittemmin seksuaalirikoksista tuomittu Harvey Weinstein kehotti häntä pysymään kaapissa.

– Hän sanoi: et ikinä pärjää tällä alalla homona naisena – hanki itsellesi beard, Delevigne on kertonut Weinsteinin sanoneen.

Beard eli parta viittaa feikkiin heterokumppaniin, jonka tarkoitus on peittää suhteen toisen osapuolen homoseksuaalisuus. Tällaisiakin suhteita Hollywoodissa väitetään olevan vielä vuonna 2021.

Mahdollisia feikkisuhteita?

PR-suhteiden valheellisuus paljastuu vain harvoin, sillä suhteiden osapuolet kirjoittavat tavallisesti salassapitosopimuksen. Siksi suhde-epäilyissä on kyse lähinnä spekulaatiosta.

Vuosien varrella lukuisten tähtiparien on uskottu olevan PR-suhteessa vain saadakseen nostetta uralleen. Yksi tunnettu on laulajapari Shawn Mendes ja Camila Cabello, jotka ystävystyivät jo vuonna 2014, kun he tekivät yhteisen kappaleen ”I Know What You Did Last Summer”.

Shawn Mendes ja Camila Cabello lyöttäytyivät yhteen megahittinsä ”Seniorita” julkaisun alla.

Ennen tämän romanssin leimahtamista Mendes tapaili hetken ajan Hailey Baldwinia vuonna 2017, juuri ennen Baldwinin suhdetta Justin Bieberiin. Pikainen ja laajalti huomiota saanut suhde sai monet uskomaan, että kyseessä oli yritys saada näkyvyyttä molempien urille ennen Bieberin astumista kuvioihin.

Sitten tuli Cabellon vuoro. Kesällä 2019 Mendes ja Cabello julkaisivat kappaleen Señorita, ja samaan aikaan paparazzit alkoivat ikuistaa kaksikkoa romanttisilla rantakävelyillä. Voi olla täysin sattumaa, että kaksikko päätyi romanttisiin kuviin juuri jättihitin julkaisun alla ja ennen Mendesin jättikiertuetta. Kaksikosta levinneet paparazzikuvat ovat kuitenkin saaneet monet päättelemään, että parin välit ovat enemmän ystävälliset kuin romanttiset.

Sarjaseurustelua supertähtien kanssa

Monista epäilyttävistä ja laajalti huomiota saavista suhteista tunnetaan myös brittilaulaja Harry Styles, jonka kuuluisat naisystävät ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin. Useimpia Stylesin suhteita on vuosien varrella epäilty feikeiksi, sillä suhteet ovat olleet lyhyitä ja nousseet julkisuuteen yleensä silloin, kun Stylesillä tai suhteen toisella osapuolella on jokin projekti meneillään.

Vuonna 2012 Styles yhdistettiin laulaja Taylor Swiftiin, kun paparazzit bongasivat molempien kaulasta identtiset paperilentokonekaulakorut. Huhut vahvistuivat kuukautta myöhemmin, kun Styles ja Swift tapasivat erittäin julkisella, laajasti uutisoidulla kävelyllä Central Parkissa. Epäilyttävää oli romanssin ajoitus: Swift oli juuri julkaissut albuminsa Red lokakuussa, ja Stylesin One Directionin toinen studioalbumi Take Me Home julkaistiin marraskuussa. Puistokävely tapahtui myös ennen Harryn ja hänen bändinsä esiintymistä Madison Square Gardenissa.

Styles on yhdistetty myös malli Kendall Jenneriin ja malli Camille Roween. Alkuvuodesta paparazzit kuvasivat Stylesin käsi kädessä amerikkalaisnäyttelijä Olivia Wilden kanssa. Tätä suhdetta on epäilty myös PR-tempuksi, sillä Stylesilla oli rooli Wilden ohjaamassa elokuvassa Don’t Worry Darling, joka oli kuvien leviämisen aikaan tuotannossa. Selvää on, että elokuva on saanut paljon huomiota suhteen myötä.

Taylor Swiftistä puheen ollen: monia laulajan suhteita on epäilty vuosien varrella showmance-suhteiksi. Kenties räikein esimerkki oli suhde näyttelijä Tom Hiddlestoniin vuonna 2016. Pariskunta imutteli varsin näkyvästi rannalla, kävi konserteissa ja Hiddleston nähtiin jopa t-paidassa, jossa luki I <3 T.S. eli Minä rakastan Taylor Swiftiä. Suhde kesti kolme kuukautta. Hiddleston vakuutti suhteen olleen aito, mutta kaikkia väite ei vakuuttanut.

Myös näiden julkkisparien on spekuloitu olleen feikkejä:

Kristen Stewart ja Robert Pattinson

Michael Jackson ja Lisa Marie Presley

Zac Efron ja Vanessa Hudgens

Kim Kardashian ja Kris Humphries

Lähteet: Celeb Magazine, Affinity, Huffington Post

Epäiletkö PR-suhdetta? Tarkkaile näitä merkkejä: Jos osa tai kaikki näistä kohdista toteutuvat, suhdetta kannattaa tarkastella vähintäänkin kriittisesti. Julkkissuhteen molemmilla tai toisella osapuolella on ilmestymässä levy tai elokuva. Pariskunnasta kirjoitetuissa artikkeleissa kerrotaan toistuvasti ”sisäpiirin lähteistä”, jotka kertovat medialle yksityiskohtia suhteista. (Nämä ”lähteet” ovat yleensä julkkiksen PR-tiimin jäseniä.) Yrittääkö pariskunnan jäsen mahdollisesti siirtää huomiota pois skandaalista tai saamastaan huonosta julkisuudesta? Onko pariskunnasta julkaistu runsaasti paparazzikuvia treffeillä ja pussailemassa?

