Suomalaiset kertovat nyt karun totuuden deittailun pinnallisuudesta: ”Oli vaikea löytää ketään, joka olisi kiinnostunut minusta vähääkään”

Vaikka vaakakupissa painaa myös luonne, 90 prosenttia deittailukyselyymme vastanneista koki kumppanin ulkonäöllä olevan merkitystä. Kysyimme parinvalinnan asiantuntijalta, mistä tämä johtuu.

”Olen saanut monesti kuulla olevani ihana nainen, täydellinen tyttöystävä ja vaimomateriaalia, jos vain olisin ollut hoikempi ja sitä myöten sanojien silmissä kauniimpi.” – Nainen, 41

”Lyhyenä miehenä en kelpaa kellekään. Eräs nainen jopa sanoi, että muuten ottaisi minusta miehen, mutta ikävä että olen niin lyhyt, muuten sopiva kuulemma.” – Mies, 32

”Olen ikäisekseni naiseksi pitkä ja voimakasrakenteinen eli isompi kuin ikäiseni miehet keskimääräisesti. Monelle miehelle ajatus pidemmästä, voimakkaasta naisesta seurustelukumppanina on mahdoton.” – Nainen, 60

Muun muassa näin vastaajat kertoivat Me Naisten taannoin julkaisemassa kyselyssä, jossa selvitettiin, millaisia kokemuksia suomalaisilla on ulkonäön merkityksestä deittailussa.

Vastauksia kyselyyn saapui reilu 250, ja vastaajat olivat hyvin yksimielisiä ulkonäön merkityksestä: noin 90 prosenttia sanoi, että treffikumppanin ulkonäöllä on merkitystä.

”Kumppanin ulkonäöllä on merkitystä. Joka väittää muuta, valehtelee. Mutta pitää muistaa, että jokaisen mieltymykset ovat yksilöllisiä eivätkä välttämättä kauneusihanteiden mukaisia. Pointtina onkin löytää oma vastinkappaleensa: tyyppi, jonka ulkonäkö miellyttää omaa silmää ja joka viehättyy juuri minun ulkonäöstäni.” – Nainen, 36

Vaikka vahva ulkonäkökeskeisyys voikin kuulostaa karulta, tutkimusten mukaan huomion kiinnittäminen muiden ulkonäköön on ihmisille synnynnäistä. Parinvalintaa tutkineen evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantalan mukaan ulkonäöllä on keskeinen vaikutus kumppanin valintaan ainakin evoluutiopsykologian näkökulmasta katsottuna, halusimme sitä tai emme.

– Tutkimusten mukaan miehet painottavat keskimäärin enemmän ulkonäköä kumppanissaan, kun taas naisilla valintaan vaikuttavat vahvemmin myös kumppanin luonne, tämän halu sitoutua ja sosiaalinen status. Toki osa naisista ihastuu pelkän ulkonäön perusteella, mutta usein ihastuminen vaatii tarkempaa tietoa toisesta eikä pelkkä ulkonäkö itsessään riitä.

Kyselyssä esiin nousseita asioita, joihin treffikumppanissa kiinnitetään huomiota, olivat pituus, kehon koko, silmät ja hampaat. Heterosuhteista puhuttaessa naiset toivoivat miehen olevan isompikokoinen ja raamikas, miehet puolestaan suosivat itseään lyhyempiä naisia.

Myös hyvä hygienia, itsestä huolen pitäminen ja hyvä tuoksu olivat asioita, joita kumppanilta toivottiin.

Markus Rantalan mukaan monia mieltymyksiä voidaan selittää evoluutiohistorian avulla.

– Ne ominaisuudet, joita miehet yleensä pitävät naisissa puoleensavetävinä, ovat alun perin kuvastaneet naisen hedelmällisyyttä ja nuoruutta. Tällaiset hyvään terveyteen, lisääntymiskykyyn ja nuoruuteen viittaavat piirteet näkyvät yhä universaaleissa kauneusihanteissamme.

Sovellukset suosivat hyvännäköisiä

Evoluutiopsykologian näkökulmasta katsottuna muiden ulkonäön huomioimisesta ei tulla koskaan pääsemään eroon. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, etteikö kauneusihanteita voisi pyrkiä muuttamaan – vallitsevat ulkonäköihanteet kun ovat varsin epäreiluja ja eriarvoistavia.

– Ulkonäkö vaikuttaa siihen, keihin ylipäätään tutustumme: jos ulkonäkö ei viehätä, saatamme jättää tutustumisen väliin, vaikka ihminen voisi olla persoonana olla varsin ihana, Rantala toteaa.

” Moni ei halua edes ottaa minusta selvää, vaan tekee oletuksia pelkästään ylipainon perusteella.

Juuri tässä piilee nettideittailun ongelma: hyvännäköisille treffipyyntöjä satelee tuon tuosta, kun taas universaaleista kauneusihanteista poikkeavien voi olla vaikea päästä edes juttusille potentiaalisten kumppaniehdokkaiden kanssa.

Upea persoona tai hersyvä huumorintaju eivät pääse oikeuksiinsa, mikäli kumppaniehdokkaita karsitaan puhtaasti pelkkien kuvien perusteella.

Nainen, 52, kertoo kokemuksistaan näin:

”Olen itse ylipainoinen, ja se vaikuttaa paljon: on vähemmän ihmisiä, joiden kanssa edes pääsee tutustumaan, saati niitä, joiden kanssa edes teoriassa tutustuminen voisi johtaa pidemmälle. Moni ei halua edes ottaa minusta selvää, vaan tekee oletuksia pelkästään ylipainon perusteella.”

Ulkonäkö viehättää, muttei yksin riitä

On totta, että viehättävän näköinen saattaa saada enemmän treffipyyntöjä, mutta moni kyselyyn vastanneista painotti, ettei pelkällä ulkonäöllä pötkitä vielä kovin pitkälle.

Mikäli luonne, arvot ja kemiat eivät kohtaa, ei toisia treffejä yleensä tule, oli ihminen kuinka hyvännäköinen tahansa.

”Ulkonäkö merkitsee sen verran, että molemmat kokevat toisensa viehättäväksi ensisilmäyksellä. Tutustumisvaiheessa luonne tulee tärkeämmäksi ja toisesta tulee viehättävämpi, jos on paljon yhteistä. Kukaan komea tai kaunis ei ole loppujen lopuksi sitä, jos luonne ja persoona on kamala.” – Nainen, 34

”Hyvä ulkonäkö auttaa saamaan matcheja ja antaa hyvän ensivaikutelman treffeillä. Siitä pidemmälle se ei auta, ainakaan näin naisen näkökulmasta. Miehessä pitää olla muitakin ominaisuuksia kuin hyvä ulkonäkö.” – Nainen, 46

”Ulkonäön miellyttävyys on lähtökohta, jonka jälkeen voi edetä luonteeseen ja muihin piirteisiin. Kuitenkin jos ihmiseen tutustuu vaikkapa työn kautta, voi ihmisen sisin kaunistaa ihmistä niin, että kiinnostus herää, vaikkei se muuten heräisi ulkonäön perusteella.” – Nainen, 42

Voisi siis todeta, että ulkonäköön ihastutaan, mutta luonteeseen rakastutaan.

Rantalan mukaan kyseisessä sanonnassa on myös biologian näkökulmasta katsottuna tietyllä tapaa perää: ihastusvaiheen hälvettyä suhteen jatkuminen vaatii syvempää kiintymystä, ja kiintymyksen syntyyn kumppanin persoonallisuus vaikuttaa vahvasti.

On katsottava pintaa syvemmälle

Vaikka deittisovellusten toimintalogiikka on karu, läheskään kaikki kyseisten sovellusten käyttäjät eivät alistu pinnallisten algoritmien orjiksi.

Kyselyvastauksissa nousi esiin useita tapauksia, joissa ulkonäköihanteet ja ulkonäön perusteella tehdyt oletukset ovat joutaneet romukoppaan.

”Ulkonäön näkee kuvasta, mutta olemuksen vasta kasvokkain. Sillä on väliä, millainen kehon kieli on ja kuinka ryhdikäs tai itsevarma toinen on. Kuvissa komeat eivät aina ole olleet olemukseltaan puoleensavetäviä, kun taas ei niin erityisen komeat ovat voineet saada minut kiihottumaan pelkästään istuessaan vastapäätä ja jutellessaan niitä näitä.” – Nainen, 32

”Luulin, että pituus olisi minulle tärkeä kynnyskysymys, kunnes löysin täydellisen kumppanin. Silloin tajusin miten typerä ’pituusvaatimukseni’ oli. Sisäinen kauneus säteilee ulospäin paljon voimakkaammin kuin mikään ulkoinen tekijä.” – Nainen, 28

Osa puolestaan on jättänyt sovellukset sikseen ja alkanut etsiä kumppania todellisen maailman ympyröistä, kuten harrastuksista, tapahtumista tai työpaikalta – ja onnekseen myös onnistunut siinä.

"Olen todennut, että itselleni on ollut yleensä edullisempaa tavata ihminen opintojen tai harrastusten kautta kuin Tinderissä, koska siellä pärjäävät ne, jotka näyttävät hyvältä ja osaavat kuvilla sen myös toteuttaa." – Mies, 28

"Itse en ole mitenkään kaunis, ja oli todella vaikea löytää netistä ketään, joka olisi kiinnostunut minusta vähääkään, joten poistin kaikki deittisovellukset jo kauan sitten. Poistamisen jälkeen löysin kumppanin harrastuksen parista." – Nainen, 37

