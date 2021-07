Kun Varpu Hintsanen suri tyttärensä kuolemaa, parisuhteen happi alkoi kulua vähiin – sitten hän ja Sami tekivät tärkeän sopimuksen

Kun Varpu Hintsasen tytär kuoli, taloon muutti suru, joka alkoi nakertaa myös parisuhdetta. – Siitä tulikin kilpailu, kuka kärsii eniten.

Varpu ja Sami Hintsanen istuivat yhteisellä sohvallaan, kun Sami sanoi sen ääneen: pitäisikö parin muuttaa vähäksi aikaa erilleen. Varpun tytär oli kuollut puolisen vuotta aiemmin, ja taloon oli muuttanut suru, joka oli alkanut nakertaa myös parisuhdetta.

Uusperheessä jokainen reagoi omalla tavallaan, ja vaikka Varpu oli kokenut mielenterveyden ammattilainen, hänet yllätti, kuinka vaikeaa surujen yhteensovittaminen oli.

– Sami kävi läpi omaa suruaan, yritti pitää lastensa puolta ja puolustaa heidän tapaansa surra. Minä taas puolustin omaa surevaa esikoistani, joka oli menettänyt siskonsa, Varpu, 43, kertoo.

– Siitä tulikin kilpailu, kuka kärsii eniten, ja asiat lähtivät vikasuuntaan.

Varpu sanoo nyt ymmärtävänsä hyvin, miksi vakavasti sairaiden lasten vanhemmat päätyvät usein eroon. Hän ja Sami olivat ehtineet seurustella kymmenen kuukautta ennen kuin Senja sairastui. Se laittoi yhteiset unelmat jäihin, ja arjesta tuli suoriutumista.

Varpulla ei ollut energiaa antaa kenellekään yhtään mitään, saati olla kiva puoliso.

– Ei se sillä lailla mene, että tämä oli nyt tässä ja nyt on teidän vuoronne. Minulla oli takki aivan tyhjä.

Suru kulki aaltoina, mutta joka päivä Varpu itki. Välillä saattoi olla hyvä päivä, mutta sen jälkeen hän putosi taas mustaan monttuun. Varpu uskoo sen olleen raskasta lähipiirille ja eritoten puolisolle.

Välillä Varpun teki mieli sanoa Samille, että mitä sinä nillität: sinulla on lapset, minulla ei. Sinä saat lähteä lapsesi kanssa kauppaan. Minä en saa. Minä menen hautausmaalle.

– Vaikka ihan yhtä lailla Samikin suri.

Kun paletilla oli näin vaikeita asioita, sohvapalaveri oli tarpeen. Suhteen happi alkoi olla vähissä.

– Pohdimme, pitäisikö muuttaa erilleen vähäksi aikaa. Emme puhuneet erosta vaan siitä, auttaisiko, jos saisimme suhteeseen väljyyttä, Varpu kertoo.

” Meillä on vahva tahto selvitä tästäkin yhdessä.

Varpu ja Sami tekivät sopimuksen: asioista on lupa sanoa ja toinen ymmärtää, ettei se ole henkilökohtaista. Sitä on nyt opeteltu. Jotkut asiat ovat Varpulle vielä liian tuskaisia, ja niistä hänellä on nyt lupa huomauttaa.

– Sami lupasi tehdä parhaansa ja antaa aikaa.

– Tajusimme keskustelun aikana, että meillä on vahva tahto selvitä tästäkin yhdessä. Tuli taas olo, että me olemme kuitenkin samassa veneessä, vaikka se heiluu ja huojuu.

Miten Varpu on käsitellyt suruaan ja mitä hän on siitä oppinut? Millaisena hän näkee perheensä uuden alun? Mitä Varpu ajattelee vertaistuesta ja selviytymisestä?

