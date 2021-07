Selvittämättä jäänyt henkirikos sai Elina Backmanin kiinnostumaan dekkareista – menestyskirjailija hänestä kuitenkin tuli vasta kahden epäonnistumisen jälkeen

Elina Backmanista tuli menestyskirjailija vasta, kun hän ymmärsi kirjoittaa kirjan, jollaisia itsekin rakasti. Kaikki alkoi anopilta saaduista korvakoruista ja poliisin puhelinsoitosta.

Keskusrikospoliisista päivää.

Elina Backman seisoi keskellä kiireisen mainostoimiston avokonttoria ja haukkoi henkeään. Hänet valtasi absurdi tunne, sillä tilanne tuntui jollain tapaa tutulta. Olihan hän lukenut samankaltaisia juonenkäänteitä monista rakastamistaan dekkarikirjoista ja poliisisarjoista.

– Yhtäkkiä olin itse samanlaisten tapahtumien keskiössä. Se tuntui kihelmöivän jännittävältä, Elina, 38, kertoo.

Poliisin puheluun johtanut tapahtumasarja on niin ikään kuin suoraan dekkarista.

Kaikki alkoi vuonna 2012, kun anoppi lahjoitti Elinalle kauniit helmikorvakorut. Anoppi kertoi saaneensa korut aikoinaan lahjaksi kummisedältään. Selvisi, että kyseinen kummisetä oli kokenut 1970-luvulla karun kohtalon. Mies oli joutunut henkirikoksen uhriksi, eikä rikos ollut koskaan selvinnyt.

Kummisedän kohtalo jäi kaihertamaan Elinan mieltä. Uteliaana luonteena päätti ottaa selvää, mitä kummisedälle oli tapahtunut.

– Tutkin aikani vanhoja lehtileikkeitä ja sitten otin yhteyttä poliisiin. Kysyin, olisiko minun mahdollista saada tapaukseen liittyvät dokumentit itselleni.

Tulos oli vesiperä. Keskusrikospoliisista kerrottiin, että tapaus oli edelleen ratkaisematta, eikä tietoja siksi saanut luovuttaa ulkopuolisille.

Lopputulos harmitti, mutta tapaus jäi kytemään Elinan mieleen. Hän oli saanut kokea salapoliisityönsä aikana hurjan tunteiden vuoristoradan, joka oli jättänyt lähtemättömän jäljen.

– Aloin miettiä, että samanlaista kihelmöivää jännitystä haluaisin tarjota muillekin.

Täystyrmäysten jälkeen

Kädet tärisivät niin, että oli vaikea pidellä puhelinta.

Oli toukokuinen aamu vuonna 2020, ja Elina oli juuri saanut ystävältään linkin Helsingin Sanomien kirja-arvioon. Arvio koski teosta nimeltä Kun kuningas kuolee, Elinan esikoiskirjaa. Dekkaria, johon hän oli saanut idean seitsemän vuotta aiemmin murhatutkimusta tehdessään.

Mitä pidemmälle Elina pääsi, sitä kovemmaksi hänen hihkuntansa muuttui.

– Olin pelännyt arvosteluja etukäteen niin paljon, että yöunetkin olivat menneet. Tuntui ihan käsittämättömältä, että kirjastani pidettiin.

” On kummallinen tunne, kun jokin, mistä haaveilet, oikeasti tapahtuu.

Hesarin ylistävä arvostelu ei jäänyt ainoaksi laatuaan. Elinan esikoiskirjasta tuli jättimenestys. Se myi heti ilmestymisensä jälkeen hyvin ja keräsi laajasti kehuja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Käännösoikeudet myytiin 12 maahan. Elina voitti kirja-alan Vuoden tulokas -palkinnon ja alkoi heti kirjoittaa tarinalle jatkoa. Kirjasarjan toinen osa, Kun jäljet katoavat, ilmestyi tänä keväänä.

– On kummallinen tunne, kun jokin, mistä haaveilet, oikeasti tapahtuu, Elina sanoo päätään pyöritellen.

– Vetää aika sanattomaksi.

Kirjoittaminen oli Elinan haaveammatti jo nuorena. Haave koki kuitenkin karun kolauksen, kun Elinan lukioikäisenä kirjoittama romaanin käsikirjoitus sai täystyrmäyksen kustantamolta.

– Ihan aiheestakin. Se oli ulos pakotettu tarina, josta puuttui kunnollinen juoni, Elina miettii nyt.

Tyrmäyksen jälkeen Elina alkoi ajatella, ettei kirjailijuus ollut häntä varten. Eikä taiteilijana kuitenkaan pystyisi elättämään itseään. Piti keksiä jokin järkevä työ, josta maksetaan.

Muutaman mutkan kautta Elina päätyi opiskelemaan mainonnan suunnittelua. Valmistuttuaan hän teki viestintäkonsultin, copywriterin ja luovan suunnittelijan töitä mediassa ja mainostoimistoissa. Viimeiset vuodet Elina on työskennellyt vastuullisessa toimessa mediayhtiön luovana johtajana.

” Toisen hylkäyksen kohdalla luovuttamisen sijaan nousi pintaan taistelutahto.

Tarve luovaan, täysin vapaaseen kirjoittamiseen on ollut läsnä kaikki vuodet. Se on ollut Elinalle harrastus, jonka parissa on voinut rentoutua ja pitää hauskaa. Hän päätyi kirjoittamaan myös aikuisiällä romaanin käsikirjoituksen ja lähetti senkin kustantamolle. Myös se tuli bumerangina takaisin.

– Toisen hylkäyksen kohdalla luovuttamisen sijaan nousi pintaan taistelutahto. Ajattelin, että okei, se ei ollut tämäkään, mutta jonain päivänä vielä onnistun.

Vasta helmikorvakoruista liikkeelle lähtenyt tapahtumasarja sai Elinan keksimään dekkarin kirjoittamisen. Hän rakasti jännityskirjoja itse, mutta ei jostain syystä ollut osannut edes harkita moisen tekemistä.

Myös tosielämän karmeudet ovat aina kiinnostaneet häntä. Elinalla on kotonaan laatikko, johon hän kerää talteen lehtileikkeitä muun muassa henkirikoksista ja katoamisista.

– Tajusin, että minun kannattaisi kirjoittaa sellainen kirja, mitä eniten itse rakastan. Sen jälkeen kaikki tuntui yhtäkkiä hyvin selkeältä.

Elina myöntää, että aluksi häntä mietitytti dekkarien arvostus – tai pikemminkin arvostuksen puute. Hän oli itsekin pitänyt proosaa mielessään erityisellä jalustalla. Mieleen oli pinttynyt ajatus siitä, mikä on oikeaa kulttuuria ja kirjallisuutta, eikä siihen kuulunut viihde.

– Lopulta ymmärsin, kuinka älytöntä on, että jos jokin asia on helppo tai tehty viihdyttämään, se lasketaan vähempiarvoiseksi. Ihmisillä on aina ollut tarve paeta todellisuutta. Viihteellä on oma tärkeä paikkansa.

Elina teki muutamia reissuja Hartolaan ja vieraili kartanossa, jossa murhattu kummisetä oli asunut. Mystisessä ympäristössä mielikuvitus alkoi laukata.

Syntyi idea työttömäksi jääneestä toimittajasta, joka alkaa selvittää kartanossa 30 vuotta aiemmin tapahtunutta murhaa.

Nyt tai ei koskaan

Kynnys dekkarin aloittamiseen oli kuitenkin korkea.

Epäonnistuminen pelotti. Olihan Elina jo kirjoittanut kaksi kirjaraakiletta, jotka olivat päätyneet roskakoriin.

– Kolmannen kohdalla mietin, että se on nyt tai ei koskaan. Annan sille kaikkeni. Jos se ei mene läpi, murrun ja luovutan.

Tekstiä alkoi syntyä, mutta harvakseltaan. Vasta jäädessään äitiyslomalle vuonna 2015 Elina päätti, että kirjoittaisi kirjan valmiiksi. Hän alkoi puhua projektista saman tien läheisilleen ja tutuilleen. Se oli hänen tapansa taistella epävarmuuttaan vastaan.

– En kuitenkaan kehdannut näyttää kirjoittamaani tekstiä kenellekään. Kirjoitin kaiken pöytälaatikkoon tietämättä, mitä muut ovat siitä mieltä. Minulla oli kuitenkin erikoinen tunne siitä, että tästä tulee vielä hyvä juttu.

Elina kertoo kirjoittavansa lähinnä, kun muu perhe jo nukkuu. ”Silloin tällöin otan kirjoituslomia, jolloin kirjoitan muutaman päivän putkeen ilman keskeytyksiä.”

Kirjoittaminen oli tasapainoilua täydellisen epävarmuuden ja itseluottamuksen välillä. Välillä kirjoittaminen sujui kuin unelma, mutta jo seuraavana päivänä koko homma tuntui toivottomalta.

Vastaan tuli muutamia niin syviä kuoppia, että niiden aikana luovuttaminen kävi lähellä. Välillä meni kuukausiakin niin, ettei hän kirjoittanut mitään. Vaikeina hetkinä Elina alkoi tehdä mielikuvaharjoituksia, joissa hän fiilisteli etukäteen sitä, miltä tuntuu, kun hänestä tulee kirjailija. Se tunne oli hykerryttävä.

– Ajattelen, että loppujen lopuksi minulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tyhjentää tarina päästäni paperille. Vasta sen jälkeen sain eräänlaisen rauhan ja tilaa uusille ajatuksille.

Viisi ja puoli vuotta helmikorvakorumysteerin jälkeen pöytälaatikossa lojui 800 sivua tekstiä. Elina ymmärsi, ettei enää pärjännyt yksin teoksensa kanssa.

– Tuli tarve päästää siitä irti, vaikka jännitti ihan käsittämättömän paljon.

Elina lähetti tekstin useaan eri kustantamoon, joista kolme ilmoitti nopeasti alustavan kiinnostuksensa. Se oli ensimmäinen merkki siitä, että kirjassa oli potentiaalia.

Tiedon varsinaisesta kustannussopimuksesta Elina sai töissä ollessaan. Hän oli suunnitellut kiljuvansa onnesta, mutta olo olikin hämmentynyt.

– Se tuntui niin epätodelliselta, että meni hetki ihmetellessä. Sitten aloin tuulettaa.

Muokkausprosessi kesti puolitoista vuotta. Kun kirja oli vihdoin valmis, Elina sanoo menneensä paniikkiin. Oli vaikeaa päästää irti ja sietää keskeneräisyyttä. Alkushokkia kesti muutaman kuukauden.

– Kirjailija näkee aina sen, mitä olisi pitänyt tehdä paremmin. Onneksi tajusin alkaa ideoida toista kirjaa, jotta pystyin päästämään ensimmäisestä irti.

” Pelon voittaminen tuo tunteen, että on elossa.

Kun Elina sai ensimmäistä kertaa nidotun kirjan käsiinsä, hän ei halunnut päästää siitä irti. Olo oli niin liikuttunut.

– Pitelin sitä sylissä kuin vauvaa.

Pelkoja päin

Elina sanoo olevansa erittäin pelokas luonne. Silti hän on aina halunnut mennä pelkojaan päin.

Nuorena hän haastoi itseään extremekokemuksilla, kuten benji- ja laskuvarjohypyllä ja laskemalla koskia Andeilla. Aikuisempana pelko on liittynyt abstraktimpiin asioihin, etenkin omiin epävarmuuksiin.

– Olen aika herkkä ja saatan pelätä tai jännittää asioita etukäteen aika paljon. Pelon voittaminen tuo kuitenkin tunteen, että on elossa, Elina sanoo.

– Allekirjoitan vahvasti sen, että rohkea ei ole se, joka ei pelkää, vaan se, joka tekee asioita pelosta huolimatta.

Pelkojen voittamista on vaatinut myös se, että Elina on julistanut julkisesti tavoittelevansa kansainvälisesti tunnetun kirjailijan viittaa. Esikuvana toimivat suositut ruotsalaiset naisdekkaristit, kuten Camilla Läckberg.

– Minulle on ollut alusta asti selvää, että haluan haaveilla isosti. Isoin unelmani oli saada kirja julkaistuksi Suomen ulkopuolella, ja nyt se on todellisuutta.

Elina myöntää, että ensimmäisen kirjan menestys loi paineita toiselle. Hän päätti ottaa kirjoittamiselle kunnolla aikaa ja jäi media-alan työstään virkavapaalle.

– Taklasin epävarmuudet ajatellen, että tämä on se tarina, joka lähti minusta juuri nyt. En voi kirjoittaa mitään muuta kuin sen.

”Olen henkinen eläkeläinen, joka rakastaa pyöräilyä, kukkia ja kahvia. No, kyllä minä samppanjastakin tykkään”, Elina sanoo.

Hän ajattelee, että hyvän dekkaristin tärkein ominaisuus on se, että osaa eläytyä eri ihmisten elämään ja ymmärtää näiden motiiveja.

– Tunnistan sen muissa kirjailijoissa helposti, mutta omalla kohdalla sitä on vaikea nähdä.

Jalat maassa -puoliso

Vaikka dekkarisarjan menestys jatkuisi, Elina ei aio siirtyä kokonaan kirjailijaksi. Toista kirjaa kirjoittaessaan hän tajusi, ettei ole niin introvertti kuin oli kuvitellut. Kirjoittaminen ja korona eristivät elämän kokonaan kotiympyröihin.

– En ollut aiemmin tajunnut, kuinka paljon ihmisistä saa energiaa. Onneksi minulla oli sentään läheisimmät ystävät ja perhe ympärilläni.

Perheellä Elina viittaa puolisoonsa, Antiikkia, antiikkia -ohjelmasta tunnettuun Oliver Backmaniin ja parin kahteen kouluikäiseen lapseen. Elina kertoo tavanneensa Oliverin lapsuudenystävänsä Niina Backmanin ansiosta, joka laittoi parin istumaan toisiaan vastapäätä eräällä vappubrunssilla. Niina on naimisissa Oliverin veljen, Lorenz Backmanin kanssa.

– Ajatuksena oli testata, tulisimmeko toimeen. Koko viereinen pöytä seurasi tilannetta vierestä tietämättäni. Kemiamme kohtasivat kaikkien yllätykseksi niin hyvin, että siitä lähtien olemme olleet yhdessä.

Elina sanoo, että Oliver on ollut myös vaimonsa kirjailijauran suhteen korvaamaton tukipilari. Hän kuvailee puolisoaan käytännölliseksi jalat maassa -tyypiksi, joka kuitenkin luovana ihmisenä ymmärtää Elinan haahuilua.

– Kun kehittelen päässäni juonikuvioita, saatan olla arjessa hieman poissaoleva. On mahtavaa, että Oliver pitää silloin arjen pyörimässä. Esimerkiksi tehokas siivoaminen ei koskaan ole ollut vahvuuksiani, ideoin mieluummin lapsille vaikka hauskoja leikkejä tai leivon pullaa.

” Jos homma muuttuu piinaavaksi, lopetan.

Oliver on intohimoinen keräilijä ja rakastaa Elinan tapaan kirpputoreja ja huutokauppoja. Kiinnostus vanhoihin esineisiin ja niiden tarinoihin yhdistää pariskuntaa.

Kirjan menestys ei ole muuttanut elämää oikeastaan mitenkään. Lapsiperheen arki pyörii tuttujen rutiinien ympärillä. Elina sanoo tykkäävänsä siitä, että asiat toistuvat samalla tavalla tylsyyteen asti.

– Olen henkinen eläkeläinen, joka rakastaa pyöräilyä, kukkia ja kahvia. No, kyllä minä samppanjastakin tykkään.

Kirjailijuus on kuitenkin muuttanut jotain Elinassa itsessään. Hän on huomannut rauhoittuneensa.

– Ennen minua ajoi pelko siitä, etten tee täysillä omaa juttuani, vaan heitän aikaa hukkaan. Nyt tuntuu siltä, että olen löytänyt kanavani.

Elina on päättänyt, että jatkaa kirjojen tekemistä tasan siihen saakka, kun kirjoittaminen tuntuu kivalta. Hänelle kirjoittaminen on edelleen rakas harrastus, ei työ.

– Jos homma muuttuu piinaavaksi, lopetan. Mutta sitä on turha ryhtyä pelkäämään etukäteen.

Elina Backman 38-vuotias luova johtaja ja kirjailija. Asuu Helsingissä aviomiehensä Oliver Backmanin ja parin kahden kouluikäisen lapsen kanssa. Julkaisi hyvin menestyneen esikoisdekkarinsa Kun kuningas kuolee vuonna 2020. Kirjasarjan toinen osa Kun jäljet katoavat ilmestyi toukokuussa. Kirjoittaa Ratkaisematon-nimistä äänikirjasarjaa yhdessä Heidi Holmavuon kanssa.

