Minäkin katsoin TikTokin hittivideon, jonka jälkeen ei voi olla ryhtymättä ajatusleikkiin – mitä sinä vastaisit koskettavaan kysymykseen?

Yli 10 miljoonaa kertaa katsottu TikTok-video on saanut monet analysoimaan itseään uudesta näkökulmasta. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, keiden ihmisten ansiosta olet juuri sellainen kuin olet?

Videolla juttelevan miehen sanat jäävät kaikumaan korviini.

”Juon kahvini mustana, koska yliopistossa eräs toinen opiskelija kertoi sen hyödyistä.

Olen vegaani, koska ryhdyin vegaaniksi eksäni kanssa, ja eron jälkeen sain tietää että hän oli luopunut ruokavaliosta. Minä jatkoin, koska halusin voida sanoa olevani vegaani itseni enkä vain parisuhteemme takia.

Laitan ruokaa kolmelle vaikka asun yksin, koska perheeni opetti minut kokkaamaan vieraiden varalta.

Katson itseäni aina peilistä kun olen alasti, koska teatteriopettajani kysyi kerran meiltä, miten voimme kuvitella oppia käyttämään kehoamme oikein, jos emme uskalla katsoa sitä arvostelematta.

Jokainen meistä on mosaiikki kaikista ihmisistä, jotka olemme tavanneet. Kun katsoo jotakuta, voi nähdä ne ihmiset, jotka häneen ovat vaikuttaneet – niin hyvässä kuin pahassa. Keistä sinun mosaiikkisi muodostuu?”

TikTok-videota on katseltu yli 10 miljoonaa kertaa, ja kommenttien perusteella se on tehnyt vaikutuksen muihinkin:

– Tämä sai minut itkemään.

– Tällaisia keskusteluja haluaisin käydä ihmisten kanssa.

– Rakastan tätä. Niin kauniisti sanottu.

Tunnisteella #mosaicchallenge löydän kymmeniä samanlaisia videoita. Niissä eri ikäiset ihmiset kertovat erikoisia ja arkisia tapojaan, joita he ovat alun perin alkaneet tehdä jonkun toisen ansiosta.

” On kutkuttavaa tajuta, kenen ansiosta sitä on sellainen kuin on.

Ryhdyn itsekin ajatusleikkiin. Ketkä minuun ovat vaikuttaneet? Ensin mieleen ei tule mitään. Tuntuu yllättävän vaikealta alkaa eritellä, mitkä tapani ovat omaa keksintöäni ja mihin olen saanut vaikutteita ulkopuolelta.

Hetken kuluttua mieleeni alkaa kuitenkin putkahdella asioita – ja niiden myötä ihmisiä. Ajattelen puolisoani, ystäviäni, perhettäni ja vanhoja opettajiani. Huomaan muistelevani myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät enää ole elämässäni läsnä. Hekin ovat jättäneet minuun oman jälkensä.

On kutkuttavaa tajuta, kenen ansiosta – tai vuoksi – sitä on sellainen kuin on.

Vielä hurjempaa on miettiä sitä, kenen kaikkien mosaiikissa on itse mahdollisesti mukana pienenä palasena.

Heitän haasteen eteenpäin: keistä sinun mosaiikkisi muodostuu?

Lue myös: Naiset kertovat 12 ihmissuhdeneuvoa, jotka olisivat halunneet tajuta jo ajat sitten – ”Et ole kenellekään mitään velkaa, et edes vanhemmillesi”

Lue myös: Monet ihmissuhdeongelmat johtuvat yhdestä ja samasta syystä, joka jää helposti huomaamatta – ”Yllättää välillä ihan jokaisen”

Lue myös: Seksuaalinen halu herätti somekeskustelun, joka avasi monen silmät – tiedätkö, kumpaa halutyyppiä koet useammin? Testaa 4 kysymyksellä