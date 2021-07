Kaari Utrio ja Eve Kulmala ovat kokeneet töissään ehdotteluja, käpälöintiä ja kaksimielistä läppää – ”Naisen koskemattomuus merkitsee edelleen paljon vähemmän kuin miesten hyvä fiilis”

Feminismi on edennyt kirjailija Kaari Utrion nuoruusvuosista, jolloin itsenäinen nainen oli vapaata riistaa ja ahdistelu kuului maailman menoon. Sekä Kaari että koomikko Eve Kulmala ovat silti yhtä mieltä, että yhä on työsarkaa.

Somerniemellä odottaa lämmin vastaanotto. Kirjailija Kaari Utrio, 78, esittelee kotiaan ja kehottaa istumaan kahvipöytään sillä aikaa, kun hän polttaa yhden tupakan.

Tupakkaa sytyttäessään Kaari muistelee, että ensimmäisen kerran hänen luonaan kävi naispuolinen kuvaaja vuonna 1986. Myös toimittaja oli nuori nainen.

– Nämä naiset olivat Satakunnan Kansasta, ja kaikista luonani käyneistä he olivat ensimmäisiä, jotka toivat kukkia. Se on todellakin jäänyt mieleen, Kaari sanoo.

Kaaria vastapäätä istuu Eve Kulmala, 22. Eve on koomikko, joka julkaisee Instagram-tilillään lyhyitä, usein kantaaottavia sketsejä. Hän aloitti uransa keikkalavoilla, mutta ehti esiintyä livenä vain puolitoista vuotta ennen ensimmäisiä koronarajoituksia. Ilman koronaa Evestä tuskin olisi tullutkaan nimenomaan Insta-koomikkoa, mutta nyt hänen syrjintää, ahdistelua, rasismia ja epätasa-arvoa käsittelevät videonsa saavat tuhansia tykkäyksiä. Niiden tekemisestä on tullut päivätyö.

Kaarilla on takanaan kymmeniä historiallisia tietokirjoja ja romaaneja, jotka ovat tehneet tutuksi pohjoismaisen ja eurooppalaisen naisen historiaa. 60-luvulla alkaneen kirjallisen tuotantonsa ohella Kaari on alusta asti ollut myös napakan feministin maineessa. Hän on useasti ollut eturivissä, kun suomalaisten naisten oikeuksia on päivitetty nykypäivään. Se on tuonut hänelle sekä katkeraa kritiikkiä että vankkoja ihailijoita.

Tänään puhutaan Eveä ja Kaaria yhdistävästä aiheesta, feminismistä, ja siitä, miten nämä kahden eri sukupolven naiset sen kokevat.

Feminismin perintö

Eve: Olin teini-ikäisenä mukana nuorisoteatteripiireissä, ja siellä tehtiin aina jollakin tavalla feministisiä esityksiä. Se ei ollut mitenkään tunnustuksellista, mutta feminismi oli siinä joukossa yleinen ajattelutapa. Muutenkin tasa-arvo on tuntunut aina minulle tärkeältä arvolta, kai se on ollut ihan itsestäänselvyys.

Kaari: Kyllä, on tärkeää, että se on itsestäänselvyys.

Eve: Aloitin 17-vuotiaana työt ravintola-alalla, missä ahdistelua ja muuta ällötystä kohtaa jatkuvasti. Koomikkonakin olen huomannut, miten erilaista on tehdä töitä miesten kuin naisten kanssa. Minulta myös kysellään edelleen jatkuvasti, voiko nainen edes olla hauska, mikä tuntuu tässä maailman ajassa aivan älyttömältä. Kaikki tämä pakottaa feminismiin. Ei oikein voi tehdä muuta kuin taistella eriarvoisuutta vastaan.

Kaari: Minulla feminismi on suvussa. Äidinäitini kuului Naisasialiitto Unioniin ja puhui vanhasta naisliikkeestä paljon. Hänen perintönään aivan lapsesta asti opin, että naisasia on tärkeä, ennen kuin edes ymmärsin, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Kasvoin vahvojen naisten keskellä maailmassa, jossa oli selvää, että kouluttaudutaan ja edetään uralla. Ja koska olimme etuoikeutettuja, asiaan kuului, että autetaan muita naisia.

” En ole ollenkaan pysynyt perässä feminismin teorioissa, olen vain puurtanut käytännön asioiden kanssa.

Eve: Uskon, että minuunkin on vaikuttanut suuresti se, että vanhempani ovat aina antaneet minun tehdä, mitä haluan. Vaikka oma äitini ei varsinaisesti mikään naisasianainen olekaan, hän on omalla opettajan työllään näyttänyt minulle, mihin kunnianhimoinen nainen pystyy.

Kaari: Ja äiti on aina tyttärelle malli.

Eve: Kyllä. Oma äitini ei ole jättänyt osoittamatta epäkohtia, kun jokin asia työelämässä ei ole mennyt hänen mielestään oikeudenmukaisesti.

Kaari: Täytyy kuitenkin sanoa, että teoreettinen feminismi on jäänyt minulle aika vieraaksi, kun kaikki aika on mennyt sellaisten käytännön asioiden hoitamiseen, jotka tänä päivänä ovat itsestäänselvyyksiä. Piti ajaa läpi sukunimilaki, naispappeus ja tasa-arvolaki. Minua suoraan sanottuna vitutti, kun perustuslakiin oli kirjattu, että kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta vielä piti säätää erikseen laki, että myös toinen puoli kansaa on samanarvoinen toisen puolen kanssa.

Minun on aiemmin ollut vaikea käyttää feministi-sanaa itsestäni, koska se sisältää niin paljon hienoa teoriaa. En ole ollenkaan pysynyt perässä feminismin teorioissa, olen vain puurtanut käytännön asioiden kanssa. Siksi en osallistu teoreettisiin keskusteluihin, mutta on hyvä, että joidenkin älli riittää siihen.

Eve: Minäkin olen ennen kaikkea koomikko ja taiteen tuottaja enkä feministinen aktivisti tai akateeminen teoreetikko. Tietysti kun jaan jotakin sisältöä someen, niin jollakin tavalla pitää osallistua keskusteluihin.

Kaari: On hyvä, että on olemassa ne, jotka hallitsevat filosofisen puolen ja vievät sitä eteenpäin, ja sitten olemme me, jotka toteutamme sitä taiteen kautta.

” Miesten varominen kuului maailman menoon samalla tavalla kuin rottien torjunta.

Häirintä

Kaari: Muistan hyvin sotakirjailija Esa Anttalan, joka oli suunnattoman suuri, hyvin arvovaltainen mies. Me kirjailijat kiersimme jatkuvasti ympäri maata esittelemässä kirjojamme, ja olin aina onnellinen, jos Esa oli mukana, sillä hän suojeli.

Usein kiertueilla samassa pöydässä istui pari mieskirjailijaa ja muutama paikallinen kunnan edustaja, ja kun siinä oli mukana nuori nainen, niin helposti jutut muuttuivat kaksimielisiksi. Koska kaikkihan meidät taiteilijat tietävät, niiltä saa aina. Mutta Esan ei tarvinnut kuin katsoa niitä, ja suut sulkeutuivat heti. Kun Esa myöhemmin lopetti uransa, olin jo oppinut pitämään puoleni.

Sellaisesta en tykännyt kiertueilla koskaan, jos piti yöpyä jonkun paikallisen kotona, koska silloin isäntä saattoi yöllä yrittää sänkyyni. Siis vaikka oma vaimo nukkui viereisessä kamarissa! Ja hotelleissakin piti turvautua henkilökunnan apuun, kun kaikki eivät muuten uskoneet.

Eve: Uskomatonta.

Kaari: Kyllä. Kai he ajattelivat, että se oli jollakin tapaa heidän oikeutensa. Mutta minäpä keksin hyvän lauseen niihin tilanteisiin: ”Minä olen uskollinen vaimo”, sanoin. Ja jumankauta, se kyllä lätkäytti veltoksi jätkän kuin jätkän! En ole muistellut näitä sen koommin, ennen kuin nyt me too -liikkeen tultua. Miesten varominen kuului maailman menoon samalla tavalla kuin rottien torjunta tai liikenteen vahtiminen.

Eve: Tuolla tasolla ei ehkä enää onneksi olla, en ole itse kokenut mitään tuollaista. Mutta varsinkin ravintola-alalla se perintö elää yhä vahvana: ravintolassa on ehdoteltu ties mitä, vaikka itsekin olin nuorimmillani vasta 17, vielä lapsi. Eniten minua on asiattomassa käytöksessä traumatisoinut se, että puhettani ei uskota. Joskus asiasta on voinut huomauttaa heti ja tilanne on käsitelty, mutta toisinaan minua ei ole edes kuunneltu.

” Ilmiselvästi edelleen naisen koskemattomuus merkitsee paljon vähemmän kuin miesten hyvä fiilis.

Kaari: Hei. Olen uskollinen vaimo. Kokeilepa joskus, se kyllä ällistyttää. On miehiä, jotka eivät usko sanaa ei, mutta jonkinlainen miestenvälinen solidaarisuus siellä alla voi kuitenkin olla olemassa.

Eve: Pitää kokeilla. Mutta tällaisista kokemuksista kertominen ei tunnu vieläkään kovin houkuttelevalta, kun heti ollaan miettimässä vastapuolen tunteita. Vaikka tilanteessa on todistajia, silti on muka sana sanaa vastaan. Ilmiselvästi edelleen naisen koskemattomuus merkitsee paljon vähemmän kuin miesten hyvä fiilis.

Vapaus

Kaari: Naisten vapautumiseen on vaikuttanut kolme merkittävää asiaa: tamponit, ehkäisypillerit ja sukkahousut. Olen kokenut niiden kaikkien tulemisen, ja voi kuinka paljon ne helpottivat elämää!

Minä kärsin hirvittävän tuskallisista kuukautisista, jotka alkoivat jo ollessani 11-vuotias. Niiden kanssa eläminen oli ihan kauheaa. Yliopistoaikoinani gynekologi sitten esitteli minulle uuden amerikkalaisen lääkkeen, jota voisi kokeilla kipujen taltuttamiseksi. Vasta vastaanotolta lähtiessäni hän huikkasi, että nämä muuten sitten ehkäisevät raskauttakin. Se oli minulle tietysti aika tärkeäkin asia, kun olin silloin kihloissa.

Ennen kuin oli sukkahousuja oli korsettiliivi, sukkanauhat ja sukat, jotka kiinnitettiin edestä ja takaa, ja sitten ne valuivat ja menivät rikki. Ja siihen jäi vielä paljas iho väliin, joten kylmällä piti laittaa villaiset punttihousut päälle. Yliopistolla ei nainen saanut minun aikanani käyttää pitkiä housuja, ja se oli kyllä vaivalloista. Sukkahousut olivat niin vapauttavat – vaikka miehet eivät niistä tykänneetkään, kun niiden takia oli hankalampi päästä käsiksi pikkuhousuihin.

Eve: Tässä taas huomaa, että eivät naiset ole täällä tasa-arvon mallimaassakaan liian pitkään olleet ihmisiä.

”Eivät naiset ole täällä tasa-arvon mallimaassakaan liian kauan olleet ihmisiä”, Eve pohti kuullessaan Kaarin kertomuksia menneisyydestä.

Ulkonäkövaatimukset

Eve: Somessa esiintyessäni olen nykyään yleensä jonkinlaisen roolin suojissa, sillä minulla on melkein joka videossa jotkin tekoviikset huulessa. Yksityishenkilönä ulkonäkö on kuitenkin aina ollut tosi iso juttu minullekin. Naisten ulkonäköpaineet ovat kovia, ja muistan, että jo 12-vuotiaana suunnilleen kaikki tytöt lähtivät laihduttamaan. Sitä pidettiin aivan normaalina. Olen jo pitkään leikannut tukkani aivan lyhyeksi, ja vaikka lyhyet hiukset ovat minulle jo melkein tavaramerkki, ovat ne myös olleet aikamoisen teinituskan aihe. Olen miettinyt, olenko tarpeeksi ”hyvä” tyttö ja nainen lyhyissä hiuksissa.

Kun tein keikkoja, huolehdin kovasti, laitanko miehekkäämmät, rennot vaatteet vai menenkö pinkissä tyllihameessa, ja kuinka paljon valintani vaikuttaa yleisön suhtautumiseen. Nyt kun minulla on somessa oma yleisöni, voin ottaa rennommin.

” Jo nuorena ymmärsin, että tytöt ja naiset tekivät kaikkensa ollakseen kauniita, koska se oli heidän etunsa. Kaikki oli kiinni miesten miellyttämisestä.

Kaari: Minun nuoruudessani nainen ei voinut koskaan voittaa. Jos olit kaunis ja hoidit itseäsi, olit turhamainen, ja jos et, olit rähjäinen.

Minulla oli hirveän paksut silmälasit, joten olen aina ajatellut, että olen ruma ja sillä selvä. Oli jopa helpottavaa, ettei tarvinnut pyrkiä olemaan kaunis, kun en koskaan olisi pystynyt siihen. Koin olevani vapaa ulkonäköpaineista.

Mutta kyllähän minäkin jo nuorena ymmärsin, että ympäröivässä maailmassa tytöt ja naiset tekivät kaikkensa ollakseen kauniita, koska se oli heidän etunsa. Kaikki oli kiinni miesten miellyttämisestä, ja vain kaltaiseni naiset, joilla oli oma leipäpuu eikä koskaan pomoa, saattoivat olla piittaamatta.

Eve: Minunkin ulkonäköpaineeni ovat onneksi jonkin verran teini-iästä helpottaneet. Välitän edelleen paljon pukeutumisesta ja siitä, mitä sillä viestin, mutta enemmän mietin, onko vaatetukseni joskus liian tavallinen. Pääasiassa kuitenkin stressaan enemmän sitä, olenko hauska.

Kaari: Ja kuuluuhan näyttävyys esiintyjänä myös vähän sinun työhösikin. Onneksi kirjailijan työhön se ei kuulu. Vaikka on totta, että aikoinaan kiertueilla mieskirjailijat saivat mennä vaikka minkä näköisinä yleisön eteen, parta ajamatta ja viinalta haisten. Naiskirjailija ei voinut, piti olla siististi pukeutunut ja kunnioittaa sillä tavalla yleisöä.

Raha ja valta

Eve: Aina kun olen puhunut jossakin miesten ja naisten välisestä palkkatasa-arvosta, saan viestejä, joissa närkästyneet ihmiset haluavat tehdä tiettäväksi, kuinka kyllä heidän yrityksissään on naistoimitusjohtajat ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti.

Kaari: Se on selvää puolustautumista.

Eve: Nimenomaan. Ja toisaalta saan samaan aikaan paljon viestejä tapauksista, joissa on todella julmasti annettu vähemmän palkkaa naisille, esimerkiksi tekniikan alalla. Mutta silti osa jaksaa väittää, että mitään epätasa-arvoa ei voi olla.

” Ajatella, että yhden ainoan sukupolven aikana monet asiat ovat muuttuneet jo valtavasti.

Kaari: Historioitsijana ymmärrän hyvin, että miesten kannalta noissa reaktioissa on kysymys puolustautumisesta. Nyt menetetään valtaa, ja se on tuskan paikka. Varsinkin, kun ei ole alkujaan ymmärretty, että valta on minulla, ja sitten yhtäkkiä huomataan, että nyt olen menettämässä jotakin. Usein siinä ollaan kuin pikkulapsia, saadaan itkupotkuraivareita ja huidotaan mitä eteen sattuu.

Jälkeenpäin suuri osa varmaan kyllä katuu reaktioitaan, ja sen takia elätänkin toivoa siitä, että asiat menevät eteenpäin. Ovathan ne omankin elämäni aikana menneet. Ajatella, että yhden ainoan sukupolven aikana monet asiat ovat muuttuneet jo valtavasti. Kun vaikka sinä, Eve, haluat mennä ravintolaan, voit mennä sinne yksin.

Eve: Niin, totta. En ole tullut ajatelleeksi.

Kaari: Meillähän oli opiskeluaikoina tapana, että kun me mimmit halusimme mennä juomaan lasit viiniä, niin piti aina pyytää jotakin miespuolista opiskelukaveria mukaan. Jos olisimme menneet pelkästään tyttöporukassa, olisimme tietysti olleet huoria pyydystämässä miehiä.

Even mukaan feminismin on nyt aika laajentua valkoisen naisen voimaantumisesta tukemaan kaikkia vähemmistöryhmiä.

Muutos

Eve: Minulla on 19-vuotias pikkusisko, ja vaikka emme ole paljonkaan näistä asioista vielä puhuneet, niin minusta on ihana nähdä, kuinka etenkin hänen ikäisilleen feministinen maailmankuva tuntuu olevan niin itsestään selvä. Olen huomannut, että hän jo tietää monesta asiasta ennen minua, vaikka meillä on vain muutaman vuoden ikäero. Somesta opitaan nykyään niin paljon.

Edelleen on paljon käytännön asioita, joihin pitää saada muutos. Yksi esimerkki on translaki, joka tulisi päivittää. Suuri haaste on se, että tasa-arvoon liittyviä ongelmia ei edes tunnisteta. Naisviha esimerkiksi ei tarkoita sitä, että vihaa kaikkia naisia, vaan se on sisäistettyä ja tulee esiin tiedostamattomissa asioissa.

Kaari: Lisäksi vielä hoitamatta on lisääntymisen kulujen jakautuminen tasaisesti yhteiskunnalle. Minun ikäluokkani on joutunut taistelemaan enemmistön oikeuksien puolesta, ja nyt on ilo nähdä, että tämän päivän nuoret voivat taistella vähemmistöjen puolesta.

Eve: On upeaa kuulla, mitä kaikkea te olette saaneet aikaan. Nyt feminismin on aika laajentua valkoisen naisen voimaantumisesta myös kaikkiin muihin intersektioihin: transihmisten ja vammaisten oikeuksiin sekä antirasismiin. Minusta olisi tärkeää saada viestiä välitettyä enemmän myös tavallisten miesten keskuudessa, jotta useampi ymmärtäisi, että me naiset ja vähemmistöt emme ole vain poikkeus standardista.

Kaari: Rajallisen näkemykseni mukaan koskaan ei ole kasvanut niin fiksua, tiedostavaa ja humaania sukupolvea kuin sinun sukupolvesi. Varmaan olisi ennenkin ollut halua, mutta ei tietoa, taitoa eikä varaa. Hyvin teidän käy, kun te olette niin viisaita.

