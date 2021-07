Jenni Janakka, 35, sai tarpeekseen Tinderistä – hän julkaisi 3 kriteerin deitti-ilmoituksen Twitterissä ja kertoo, miksi etsii kumppania julkisesti

Jenni Janakka haluaa kumppanin, joka pysyy hänen tahdissaan, on feministi ja haluaa lapsia. Hän vihaa stereotypiaa siitä, ettei vahva ja itsenäinen nainen pystyisi pariutumaan.

Jenni Janakka on ollut pitkään sinkkuna, mutta haluaisi nyt perheen ja parisuhteen. Projektin hän aloitti poistamalla Tinderin.

”Meni hermot Tinderiin, niin kokeillaan tätä Twitteriä. Etsin tekeväisen sorttista feministimiestä, jota kiinnostaa tulla isäksi.”

Näin kirjailija ja puhetaiteilija Jenni Janakka, 35, kirjoitti Twitteriin juhannuksena.

– Olin matkalla mökille ja rehellisesti sanottuna otti päähän, että olen taas menossa viettämään juhannusta sinkkuihmisenä. Istuin junassa ja hetken mielijohteesta päätin kirjoittaa viestin Twitteriin.

Jennin twiitti sai osakseen satoja kommentteja ja jakoja sekä yli tuhat tykkäystä. Lisäksi se poiki yhdet Twitter-treffit.

– Kävin päivityksen myötä yksillä treffeillä, joilla oli mukavaa, mutta emme silti olleet hyvä match, Jenni kertoo.

Turhautuminen Tinderiin

Reilu puoli vuotta ennen Twitter-päivitystään Jenni poisti puhelimestaan deittisovellus Tinderin. Päätökseen vaikuttivat paitsi Tinderin toimintamalli ja sovelluksen ilmapiiri.

– Olin Tinderissä seitsemän vuotta välillä aktiivisemmin ja välillä vähän passiivisemmin. Viimeisinä vuosina kuitenkin huomasin, että sovellus aiheutti minussa lähinnä miesvihaa, joten päädyin poistamaan sen.

Jennin mukaan miesvihaa ruokki se, että suurin osa hänen Tinder-matcheistaan käyttäytyi huonosti, epäkunnioittavasti tai tökerösti.

– Vaikka muualla tapasin mukavia miehiä, Tinderissä matchini osoittautuivat lähes poikkeuksetta töykeiksi. En halunnut kyynistyä tai vihata miehiä, joten päätin poistua sovelluksesta.

Jenni kokee, ettei Tinderin toimimalli ja algoritmi palvele hänen tarpeitaan.

Rakkauden etsimistä Jenni kuitenkin jatkoi.

– Aloin myös pohtia deittailuhistoriaani ja huomasin, että kaikki parhaimmat ihmissuhteeni ovat saaneet alkunsa muualta kuin Tinderistä. On siis luontevaa, että etsin rakkautta jatkossakin muualta.

Itsenäisen naisen imago

Jenni kertoo, että kumppanin etsiminen muualta kuin deittisovelluksista vaatii avoimuutta ja toimintaa. Twitterin lisäksi hän on kertonut muun muassa Instagramissa etsivänsä itselleen kumppania. Lisäksi Jenni on kysellyt ystäviltään, tuntisivatko he ketään hänelle sopivaa tyyppiä.

– Välillä minua nolottaa kysellä tai tuoda asia esiin. Olen kuitenkin päättänyt päästä tunteesta yli, sillä joskus jotkin asiat ovat noloja, mutta ne täytyy silti tehdä. Olen 35 ja haaveilen lapsesta, joten en jää odottelemaan.

” Nyt riittää tämä yksin pärjääminen.

Jenni kertoo puhuvansa asiasta julkisesti osittain siksi, että mielenkiintoiset miehet uskaltaisivat lähestyä häntä. Tuttavapiirissä hänet on opittu tuntemaan vahvana ja itsenäisenä naisena, joka ei kaipaa rinnalleen ketään.

– Olen ollut pitkään sinkkuna, joten minulla on tuttavapiirissä ja julkisuudessa itsenäisen ja yksinäisen naisen imago. En halua, että kukaan jättää lähestymättä minua siksi, että ajattelee, etten kuitenkaan etsi mitään. Nyt nimittäin riittää tämä yksin pärjääminen.

Treffeille Himocast-Jennin kanssa

Jenni kertoo, että myös hänen julkinen työnsä on vaikeuttanut kumppanin etsintää. Jenni tekee muiden töidensä ohella Himocast-podcastia yhdessä Kaisa Merelän kanssa. Podcastissa kaksikko puhuu suoraan ja selkeästi muun muassa seksistä ja deittailusta.

– Minulla on aikaisemmin ollut useammat Tinder-treffit, joiden aikana olen huomannut, että treffikumppani on tullut treffeille vain tirkistelemään ja katsomaan, millaiset olisivat treffit Himocastin Jennin kanssa. Kun itse etsii tosissaan kumppania, se satuttaa.

Jenni (vas.) ja Kaisa ovat kirjoittaneet yhdessä myös Himokirjan.

Himocastissa Jenni ja Kaisa ovat kertoneet muun muassa illastaan Berliinin seksiklubilla. Jennin mukaan Himocastin avoin ja roisi Jenni on vain yksi osa hänestä.

– Himocastin Jenni on totta, mutta silti vain yksi osa minua. Siksi tuntuu oudolta, jos treffeille tullaan vain sen version kanssa.

Osa Jennin deiteistä on ollut myös sinut julkisen työn tekemisen kanssa.

– Tapailin viime syksynä ihmistä, jota taustani ei häirinnyt ja joka pysyi vauhdikkaassa elämäntyylissäni mukana. Hän ei kuitenkaan halunnut lapsia, joten juttumme kaatui siihen.

Jaettujen lapsihaaveiden lisäksi Jenni haluaa löytää kumppanin, joka osaa tarttua toimeen ja kykenee kutsumaan itseään feministiksi.

– Kaikki muu on neuvoteltavissa, mutta näiden kolmen seikan suhteen en tee kompromisseja.

