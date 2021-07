Parisuhdetta etsiessä pitäisi pystyä näkemään pintaa syvemmälle, mutta se ei tunnu aina olevan ihan helppoa. Vastaa kyselyymme ja kerro, millaisia kokemuksia sinulla on ulkonäön merkityksestä deittailussa.

Nykypäivän nettideittailumaailma on eittämättä hyvin ulkonäkökeskeinen. Puhelimen näytöllä vilisee kuvia potentiaalisista kumppaniehdokkaista, ja näiden tarkkaan valikoitujen otosten perusteella tulisi päättää, onko tyyppi romanttisessa mielessä kiinnostava. Sekunnin sadasosassa tehtävään päätökseen vaikuttaa keskeisesti ulkonäkö.

Ulkonäkökeskeisyydelle on haettu selitystä muun muassa evoluutiopsykologiasta: ulkonäkötutkija Outi Sarpila kertoi taannoin Me Naisille, että yhden teorian mukaan kauniiden ihmisten suosiminen on meille sisäsyntyistä, sillä se on palvellut ihmislajin selviytymistä.

Parinvalintaan ja viehättävyyteen vaikuttavat toki muutkin kuin vain pelkät ulkoiset ominaisuudet. Kysyimme hiljattain lukijoiltamme, mitkä ovat niin sanottuja parisuhteen deal breakereita eli asioita, joiden perusteella voisi hylätä muuten potentiaaliselta vaikuttavan kumppanin.

Mielipiteensä parinvalinnan kynnyskysymyksiin antoi reilu 163 000 suomalaista, ja vastauksissa nousi esiin kaksi selkeästi tiukemman vastareaktion herättävää piirrettä. Peräti 75 prosentin enemmistö totesi, ettei halua rinnalleen laiskottelijaa ja 67 prosenttia vastanneista puolestaan koki pihiyden epäviehättävänä.

Vahvojen reaktioiden perusteella voisi siis väittää, että luonteella on merkitystä. Potentiaalisen kumppanin luonteesta jyvälle pääseminen vaatii kuitenkin vähintään yhdet treffit, ja ensitreffeille päätymiseen on mitä luultavimmin vaikuttanut treffikumppanin ulkonäkö.

Millaisia kokemuksia sinulla on ulkonäön merkityksestä deittailussa? Kariutuvatko pariutumishaaveet ulkoisiin seikkoihin? Entä onko pituutesi, painosi tai ulkonäkösi ollut tapailukumppanillesi kynnyskysymys?

Vastaa kyselyymme ja kerro meille kokemuksesi, olivatpa ne sitten huonoja tai hyviä. Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä.

