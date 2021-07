Ministeri Hanna Sarkkinen, 32, haluaa oikaista yleisen väärinkäsityksen perhevapaauudistuksesta – hänen perheessään vanhempainvapaa jaettiin tasan

Uusi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen on puolitoistavuotiaan pojan äiti. Poliitikon perheessä vanhempainvapaa jaettiin puoliksi. – On tärkeää, että isät näkevät kotiarjen todellisuuden.

Ensivaikutelma on napakka ja suorapuheinen. Hallituksen vastanimitetty sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, 33, taitaa sopia erinomaisesti pääministeri Sanna Marinin joukkueeseen. Hän edustaa samaa 1980-luvulla syntyneiden ikäluokkaa kuin Marin itse, Li Andersson ja Maria Ohisalo.

Valtioneuvoston uusi ministeri vastaanotti keskellä kesähelteitä sosiaali- ja terveysministerin salkun, saman, jota kahden vuoden ajan kantoi Aino-Kaisa Pekonen. Vahdinvaihto ei tullut yllätyksenä. Vasemmistoliitossa päätettiin alun perinkin, että salkunhaltija vaihtuisi puolivälissä hallituskautta. Selityksenä se, että valtaa ja vastuuta haluttiin jakaa.

– Ehdin valmistautua tähän ajan kanssa ja astun remmiin kiinnostavassa tilanteessa. Toivon, että koronan jälkeen jäisi ilmatilaa ajaa muitakin hankkeita. Toki niitäkin ehdittiin kaiken keskellä edistää, Hanna Sarkkinen viittaa oppivelvollisuusuudistukseen ja soten valmistumiseen.

Tuore ministeri ei kiellä, etteikö olisi hyppäämässä varsinaiseen karuselliin.

– Kova myllyhän tämä korona-aika on kaikille ollut. Myös hallitukselle. Iloitsen kuitenkin siitä, että Suomessa on koronan torjunnassa onnistuttu hyvin.

Työläisperheen tyttö

Hanna Sarkkinen on toisen kauden kansanedustaja ja ehtinyt vaikuttaa politiikassa myös kotiseudullaan Oulussa. Vuosina 2013–2015 hän oli yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja ja nykyään Oulun kaupunginvaltuuston jäsen. Kevään kuntavaaleissa hän oli Oulun äänikuningatar.

Takavuosien kuvissa Hannalla on komea rastakampaus, nyt tyyli on asiallinen. Enemmän sellainen ministerilook sileine hiuksineen. Hanna itse sanoo, ettei hän ole suunnitellut elämää tai uraansa mitenkään suoraviivaisesti.

– Menen vain eteenpäin ja tartun haasteisiin. On valtava onni päästä valtioneuvoston jäseneksi ja ajaa asioita, jotka kiinnostivat minua jo nuorena.

Oulunsalossa syntynyt Hanna oli vasta pieni tyttö, kun hänen vanhempansa erosivat. Lapset jäivät asumaan äidin luokse, mutta suhde isään säilyi silti läheisenä.

– Meillä oli normaali työläisperhe. Taloudellisesti oli aika niukkaa, mutta onneksi maksuton koulutus mahdollisti opiskeluni. Opin kotoa työnteon merkityksen ja sen, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Hannan vanhemmat eivät ole olleet poliittisesti aktiivisia. Hän itse liittyi Vasemmistoliittoon heti lukion jälkeen ja toimi vasemmistonuorten varapuheenjohtajana.

Hanna Sarkkinen kuvailee lapsuudenkotinsa arkea taloudellisesti niukaksi. ”Maksuton koulutus mahdollisti opiskeluni.”

– Olin nollasopimuksella vuokratyöntekijänä töissä kaupassa ja havahduin siihen, mitä reilut työehdot merkitsevät. Kun vuokrarahaa oli vaikeaa saada kasaan, sellaiseen kyllä havahtuu. Myös finanssikriisi ja ympäristökriisi vaikuttivat siihen, että hakeuduin mukaan poliittiseen toimintaan.

Koulun jälkeen Hanna opiskeli Oulun yliopistossa pääaineenaan aate- ja oppihistoria. Hän ahmi myös kansantaloustieteen, viestinnän ja hallintotieteen kursseja. Lopputuloksena oli filosofian maisterin paperit.

Hektisiä kotiaamuja

Äiti Hanna Sarkkisesta tuli joulukuussa 2019, kun hänen ja puolisonsa Matin perheeseen syntyi poika Armas.

– Jaoimme vanhempainvapaan keskenämme puoliksi ja seurasin konkreettisesti, miten isän ja lapsen välinen suhde vahvistui. Sekin on tärkeää, että isät näkevät sen kotiarjen todellisuuden.

Perheellä on nyt koti molemmissa kaupungeissa, Oulussa ja Helsingissä, missä Armas aloitti päiväkodin.

– Arki hoituu niin, että minä vien Armaksen päiväkotiin aamulla ja mieheni hakee hänet sieltä iltapäivällä. Tämä järjestelmä sopii hyvin molempien työaikoihin.

Puolisoaan Hanna ei ole esitellyt julkisuudessa ja toteaa vain, että tämä toimii eri alalla. Pojastaan hän kertoo, että iloinen ja sosiaalinen lapsi solahti päiväkotiin helposti, eikä äidin ole tarvinnut kuunnella aamulla Armaksen parkua päiväkodin oven takaa.

– Aamuista tuli kyllä tämän muutoksen myötä aika hektisiä. Lähdön kiireessä välillä lattialle kaatuvat kissan vesikupitkin.

” Seurasin konkreettisesti, miten isän ja lapsen välinen suhde vahvistui.

Hanna Sarkkinen sanoo olevansa tavattoman kiitollinen päiväkotijärjestelmästä, ja kun hän miettii kotona viettämäänsä kahdeksaa kuukautta, niin olivathan ne suoraan sanottuna aika monotonisia. Hän naurahtaa kuulleensa huhuja, että pienten lasten vanhemmat ehtivät kuulemma harrastaakin.

– En ole viime aikoina ehtinyt liiemmin miettiä erityisiä harrastuksia. Jos aikaa on, tykkään liikkua luonnossa, ja ennen koronasulkua kävin vaihtoehtomusiikin keikoilla. Nykyään Armaksen mentyä nukkumaan harrastamme kotona lähinnä sohvalla löhöämistä ja television katselua.

Valtuustotyöskentely on hänelle kuitenkin rakas harrastus. Hannan mukaan se onnistuu myös kansanedustajan ja jopa ministerin työn ohessa, koska kokoukset ovat aina maanantai-iltaisin. Silloin eduskunnassa on istuntotauko.

”Perhevapaauudistus ei heikennä äidin asemaa. Äiti voi tietenkin olla yhtä pitkään ansiosidonnaisella vapaalla kuin ennenkin, sillä isä voi luovuttaa omaansa äidille.”

Kevään vaalikamppailun aikana Hanna Sarkkinen ei kokenut vihapuhetta, joka on yleistynyt erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Somessa tulee tietenkin aina vastaan aggressiivista palautetta, mutta vaaliviikkojen kohtaamiset olivat pelkästään myönteisiä. Etäkampanjoinnilla tavoitin uusia ihmisiä, mutta kohtaamiset kasvokkain ovat eri juttu.

Hanna Sarkkisen tapa katsoa suoraan silmiin ja heittäytyä pitkiin keskusteluihin voi olla yksi selitys hänen suosiolleen kotiseudullaan.

Lapsista ja vanhemmista

Perhevapaauudistus on asia, joka saa uuden ministerin syttymään. Uudistus on tarkoitus esitellä eduskunnalle ensi syksynä.

– Se on monen suomalaisen lapsiperheen odottama uudistus. Sen tarkoitus on parantaa naisten työmarkkina-asemaa, vahvistaa miesten asemaa kotona, lisätä joustavuutta ja huomioida perheiden monimuotoisuus.

Siitä ministeri kertoo esimerkin tuttavaperheestään.

– Kahden äidin perheessä toinen heistä on nyt isyyslomalla.

” Liikkeellä on jonkin verran myös väärää tietoa – perhevapaauudistus ei heikennä äidin asemaa.

Perhevapaauudistuksen joustavuudella Hanna tarkoittaa sitä, että vanhempien ei tarvitse pitää kaikkea vapaataan putkeen. Lapsi voisi olla välillä päivähoidossa, välillä kotona. Hannalle on tärkeä asia, että perheisiin ja lapsiin investoidaan – lapsiahan tämä maa tarvitsisi lisää.

– Tämä on panostus Suomen tulevaisuuteen, ja vaikka uudistuksesta tulee menoja, uskon sen maksavan itsensä takaisin.

Ministeri sanoo diplomaattisesti, että jotkin konservatiiviset piirit vastustavat isien perhevapaakiintiöiden lisäämistä. Hänen arvo- ja ajatusmaailmaansa ei mahdu ajatus, että naisen paikka olisi vain kotona. Ei enää vuonna 2021.

– Liikkeellä on jonkin verran myös väärää tietoa – perhevapaauudistus ei heikennä äidin asemaa. Äiti voi tietenkin olla yhtä pitkään ansiosidonnaisella vapaalla kuin ennenkin, sillä isä voi luovuttaa omaansa äidille.

Koronan kova hinta

Hanna Sarkkisen idealistinen tavoite on tehdä työllään maailmasta parempi paikka. Hän toivoo, ettei yksikään lapsi joutuisi kokemaan puutetta, väkivaltaa saati sotaa.

– Se kuulostaa kornilta ääneen sanottuna, mutta siihen meidän on pyrittävä. Lapsiperheköyhyys on Suomessa karu tosiasia. Yli 120 000 lasta elää köyhässä perheessä, ja se voi vaikuttaa lapsen koko elämänpolkuun. Tämä on niin iso asia, että sen pitäisi olla kaikkien päättäjien huolena, Hanna miettii.

Hän muistuttaa, että onneksi sosiaaliturvauudistus on käynnissä.

– Josko sen kautta löytyisi keinoja helpottaa köyhien lapsiperheiden asemaa. Onneksi subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettiin, ja maksuton toisen asteen koulutus auttaa monilapsisia ja vähävaraisia perheitä.

Sitten hän on hetken hiljaa ja sanoo:

– Keskiluokkaisesta näkökulmasta unohtuu helposti, miten pienillä tuloilla monet perheet elävät. Tämä teema ei näy julkisessa keskustelussa. Eikä oikeastaan sekään, että kun korona on ohi, sen jälkiseuraamukset eivät ole ohi. Sitä hintaa maksetaan vielä pitkään.

Hänen mielestään ratkaisujen löytyminen on vaikeaa. Periksi ei silti saa antaa.

– Demokratian hienous ja vaikeus on yhteistyö, mutta vain yhteistyöllä voimme saada aikaan tuloksia.

Demokratiassa toimitaan tiiminä, vaikka oltaisiin eri mieltä. Ja tiimipelaajalta Hanna Sarkkinen vaikuttaa, eikä häneen ole vielä tarttunut teflonmaista ministeritautia. Toivottavasti ei tartukaan.

Fakta Hanna Sarkkinen Oulunsalossa 18.4.1988 syntynyt toisen kauden kansanedustaja asuu Helsingissä sekä Oulussa puolisonsa Matin ja 1,5-vuotiaan Armas-pojan kanssa.

Perheeseen kuuluu myös kissa Hyrmä.

Vasemmistoliiton poliitikko aloitti uutena sosiaali- ja terveysministerinä 29.6.2021.

