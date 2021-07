Suomalaiset kertoivat, mistä oikeasti haluaisivat päättää parisuhteessa – naisille vastuuta raha-asioista, miehiltä toivotaan metatöitä

Vaikka päätösvalta jakautuu suomalaisten parisuhteissa useimmiten tasan, on vastuun jakautumisessa paljon parannettavaa.

Me Naisten kyselyyn vastanneet naiset toivovat, että miehet ottaisivat enemmän vastuuta kodin arjen asioista.

Vanhojen ja kuluneiden sukupuoliroolien mukaan nainen on vastuussa kotitöistä ja lapsista, kun taas mies hoitaa raha-asiat ja kodin korjaustyöt. Mutta onko asia yhä näin?

Erot ovat kaventuneet, mutta THL:n tutkimuksen mukaan kotityöt jakautuvat edelleen sukupuolen mukaan heterosuhteissa. Kumppanit ottavat sekä vastuuta että tekevät päätöksiä eri asioista.

Me Naiset kertoi aiemmin, että tärkein tekijä onnelliselle parisuhteelle on päätöksenteon mahdollisuus ja sen myötä syntyvä vallan tunne. Saksalaistutkimuksen mukaan on tärkeää, että parisuhteessa saa ja tuntee saavansa päättää itselleen tärkeistä asioista.

Kysyimme Me Naisten lukijoilta, miten päätösvalta ja vastuu asioista jakautuu heidän parisuhteissaan. Kyselyyn tuli yli 300 vastausta.

Sukupuolirooleista ei ole päästy eroon

Kyselyymme saapuneiden vastausten perusteella perinteiset sukupuoliroolit istuvat heteroparisuhteissa yhä tiukassa. Naiset kertoivat tekevänsä päätöksiä ja olevansa vastuussa erityisesti aikatauluista, ruoanlaitosta, kodin sisustuksesta, kotitöistä sekä lastenhoidosta.

”Olen vastuussa siitä, mitä syödään, mitä tehdään, miten siivotaan ja milloin liikutaan, eli vastuu lähes kaikesta on ensisijaisesti langennut minulle.” Nainen, 40.

Miesten vastauksissa toistui sen sijaan vastuu talous- ja raha-asioista. Miesten päätösvalta kohdistuu erityisesti ajoneuvoihin, vakuutuksiin ja elektroniikkaan liittyviin hankintoihin.

”Hoidan raha-asiat ja budjetit rutiininomaisesti taulukkolaskennalla ja puoliso on erittäin tyytyväinen. Hoidan myös auton, tietokoneet ja elektroniikat. Hän puolestaan hoitaa ruoan, koska pitää aidosti ruoanlaitosta, mutta pizzan täytevalikoiman suunnittelu on valtuutettu minulle.” Mies, 55.

Monista asioista päätetään kuitenkin yhdessä. Sellaisia ovat kyselyyn vastanneiden mukaan esimerkiksi lomamatkat, remontit, lasten kasvatus ja lemmikin ottaminen. Yhdessä päätetään myös kaupassa käynnistä, kanssakäymisestä muiden perheiden kanssa, kodista ja pihatöistä – siis hyvin monista asioista.

Monet pariskunnat ovat yhdessä vastuussa myös laskuista, lainan ottamisesta ja suuremmista taloudellisista hankinnoista.

”Päätämme yhdessä kaikesta, mikä pyörittää arkea ja perhettä. Olemme aina keskustelleet yhdessä isommista päätöksistä, ja jos mielipiteet eriävät, teemme kompromisseja.” Nainen, 35.

Naiset haluaisivat päättää enemmän raha-asioista

Kysyimme lukijoilta myös mistä asioista he haluaisivat itse päättää enemmän parisuhteessaan. Suuri osa koki, että heillä on päätösvaltaa riittävästi ja jako tapahtuu luonnollisesti parisuhteen osapuolten osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Naiset olivat kuitenkin miehiä tyytymättömämpiä vastuun jakautumiseen. Useissa vastauksissa toistui sama toive: naiset haluaisivat olla enemmän vastuussa raha-asioista.

”Haluaisin olla enemmän vastuussa talousasioista ja niiden jakamisesta, sillä ne eivät tunnu menevän tasan.” Nainen, 40.

” Koen, etten uskalla puuttua rahankäyttöön, sillä mies tienaa niin paljon enemmän kuin minä.

Jotkut naisvastaajat kokivat, että suuret palkkaerot vaikuttavat siihen, että mies on vastuussa rahasta, eivätkä he siksi uskalla puuttua asiaan.

”Koen, etten uskalla puuttua niin paljoa rahankäyttöön ja tehdä itsenäisiä päätöksiä, sillä mies tienaa niin paljon enemmän kuin minä ja siksi niin sanotusti istuu rahakirstun päällä.” Nainen, 29.

Miehille enemmän vastuuta arjessa

Vaikka kyselyyn vastanneet olivat yleisesti tyytyväisiä päätösvallan jakautumiseen parisuhteessaan, olivat monet tyytymättömiä vastuun jakautumiseen.

Moni nainen toivoi, että kumppani osallistuisi enemmän ja ottaisi vastuuta arjen päätöksistä. Miesten toivottiin osallistuvan etenkin kodin arkisiin asioihin.

”En haluaisi enempää päätösvaltaa, vaan, että aviomies ottaisi hoitaakseen enemmän kotiin, puutarhaan ja lapsen arkeen liittyviä asioita.” Nainen, 33.

Miesten vastauksissa ei noussut esiin halu muuttaa suhteen vastuunjakoa.

Osa vastaajista kertoi myös tulevansa toistuvasti kumppaninsa jyräämäksi päätöksenteossa.

”Haluaisin, että minunkin mielipiteillä olisi väliä, voisin ilmaista niitä ja niitä kuultaisiin.” Nainen, 42.

Parisuhteessa ei kuitenkaan voi olettaa, että kumppanilla on osaamista tai kiinnostusta tiettyjä kotitöitä kohtaan. Monet vastaajat toivoivatkin ennen kaikkea parempaa ja avoimempaa kommunikointia päätöksentekotilanteisiin.

”Toivoisin että puolisoni osallistuisi enemmän suunnitteluun ja kertoisi mistä haluaa päättää. Koen, että joudun itse tekemään lopulliset päätökset lähes kaikesta.” Nainen, 60.

