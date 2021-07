Main ContentPlaceholder

163 000 suomalaiselta tiukka tuomio: tietty piirre saisi monet hylkäämään kumppaniehdokkaan

Me Naisten kyselyn perusteella suomalaisia ei haittaa, jos kumppani on vähän mustasukkainen. Mutta jos kumppani on sohvalla laiskotteleva tyyppi, suhteelle on vaikea kuvitella tulevaisuutta.

Moni olisi valmis hylkäämään laiskan kumppaniehdokkaan.

Mitkä asiat ovat sinulle parisuhteessa sellaisia, joiden vuoksi voisit hylätä muuten potentiaalisen kumppanin? Esitimme tämän kysymyksen hiljattain suomalaisille, muutamien tiukkojen väitteiden kera. Aihe kirvoittaa paljon mielipiteitä, sillä omansa meille kävi jakamassa peräti 163 000 suomalaista. Voisi siis sanoa, että käsissämme on varsin syväluotaavaa dataa siitä, millaiset asiat ovat suomalaisten mielestä niin kutsuttuja deal breakereita suhteelle. Parisuhteen deal breakerit ovat asioita, joiden ansiosta ajatuskin parisuhteesta toisen kanssa tuntuu täysin mahdottomalta. Näin suomalaiset vastasivat. Pieni mustasukkaisuus tervettä Mustasukkaisuus on tyypillinen syy, johon on kaatunut moni parisuhde. Pienissä määrin mustasukkaisuus oli kuitenkin monien mielestä ymmärrettävää, kunhan se ei mene överiksi. Näin vastasi 78 prosenttia. Moni vastaajista mahdollisesti tunnistaa pienen mustasukkaisuuden myös itsessään, sen verran luonnollinen tunne on kyseessä. Samoin se, että toinen ei halua naimisiin, oli ongelma vain pienelle vähemmistölle. 37 prosenttia vastasi, että asialla ei ole niinkään väliä, kun taas 28 prosenttia olisi valmis unohtamaan avioliittohaaveensa hyvän kumppanin osuessa kohdalle. Kovin ymmärtäväisiä suomalaiset olivat myös sen suhteen, jos seksi ei toimi suhteessa – ainakin aluksi. 70 prosenttia totesi, että homma ei voi aina heti toimia, ja että on parempi vielä yrittää. Ei-toivottuja piirteitä – joihin suhde ei kuitenkaan kaadu Joistain piirteistä suomalaiset eivät olleet lainkaan yhtä mieltä. Kansaa jakoi kahtia esimerkiksi tupakointi. 46 prosenttia oli tiukasti sitä mieltä, että tupakoijan kanssa ei voisi seurustella. 41 prosenttia taas pohti, että tapa ei haittaa, jos tyyppi on muuten kiinnostava. Samoin erilaiset rahankäyttötottumukset koettiin kahdella eri tapaa. 57 prosenttia oli sitä mieltä, että holtiton rahankäyttö on okei, kunhan kumppani törsää omia rahojaan. Loput tuumivat itse olevansa sen verran säästeliäitä, että tuhlailun sietäminen olisi pidemmän päälle hankalaa. Pihit ja laiskurit, ei kiitos! Muutama piirre sai suomalaisissa aikaan erityisen voimakkaan vastareaktion. Yksi niistä oli pihiys: jos kumppani olisi todella pihi, 67 prosenttia tuskin jaksaisi sellaista tyyppiä. Lue lisää: Nyt selvisi pihiyden huippu! Tämä tilanne saa suomalaisten verenpaineen koholle – 70 000 vastasi Jopa 75 prosentin enemmistöllä kaikkein pahin deal breaker suhteessa olisi se, jos kumppani olisi laiska. Moni aktiivisesti elävä suomalainen ei huolisi rinnalleen laiskuria. Lue myös: Lupaileeko kumppani jatkuvasti tyhjää? Psykologi antaa toimintaohjeet – ja kertoo, missä menee raja Lue myös: Mistä tietää, pitäisikö erota? Vastaus voi löytyä 4 kysymyksen avulla, sanoo asiantuntija Lue myös: Ida näki reaaliajassa Facebookissa, kuinka hänen miehensä sopi treffit toisen kanssa – suomalaiset kertovat, miten kumppanin pettäminen paljastui