Kirsi, 41, kuuli, että voisi kuolla hetkellä millä hyvänsä – lupasi tyttärelleen elää niin pitkään kuin pystyy

Hoitaja ojentaa mustan jätesäkin. Kirjailija Kirsi Alaniva laittaa siihen kenkänsä, housunsa, paitansa ja takkinsa. Sitten hän siirtyy sairaalavaatteissa odottamaan leikkaussaliin pääsyä. Odotustilassa hän vilkaisee nuorta poikaa, joka on myös menossa aivoleikkaukseen. Poika on saanut rauhoittavia. Kirsi ei niitä tarvitse.

Leikkauspöydän vierellä anestesialääkäri heittää vitsin. Kirsi hengittää maskin kautta annettavaa happea ja ajattelee Barentsinmeren hyökyviä aaltoja ja aurinkoa. Niin hän on jo etukäteen päättänyt tehdä.

– Olin tyhjentänyt kauhun itsestäni. Minua helpotti ajatus, että jos kuolen kesken leikkauksen, en tiedä sitä itse. En saa koskaan tietää, että olen kuollut. Se ei ole minun suruni, vaan muiden ihmisten suru.

Kauhun kuilu

Sen piti olla rutiinitarkastus, jotta Kirsin äidin mieli rauhoittuisi. Vähän aiemmin Kirsin serkku on mennyt lääkäriin migreenin vuoksi, ja magneettikuvissa aivoista on löytynyt kookas aneurysma eli valtimon pullistuma. Niitä on löytynyt muiltakin sukulaisilta. Äidin neurokirurgisena sairaanhoitajana työskentelevä ystävä kehottaa läheisiä tutkimuksiin.

– Ajattelin, että olisi tilastollisesti mahdotonta, että vielä minultakin löytyisi sellainen. Verenpaineeni oli ollut matala, leposyke hidas ja kolesteroliarvot hyvät. Uskoin verisuonteni olevan kunnossa.

Myös omalääkäri on samoilla linjoilla. Vaikka Kirsillä on sukurasitteen vuoksi oikeus tutkimuksiin, lääkäri ei kirjoita lähetettä. Sen sijaan hän puhuu eettisestä ongelmasta: entä jos aivoista löytyykin jotain, jota ei voi hoitaa? Kirsi joutuisi elämään tiedon kanssa lopun ikäänsä.

” Minussa laukesi kauhun kuilu. Tieto oli musertava.

Kun lääkärille tulee tuuraaja, ääni kellossa muuttuu. Kirsi pääsee magneettitutkimukseen. Tuloksia odotellessaan hän saa äidiltään itkuisen puhelun.

– Äidin päästä oli löytynyt pullistumia. Se oli niin hirveä järkytys, että oikeastaan unohdin omat tutkimukseni.

Muutaman viikon päästä kotiin kuitenkin saapuu kirje, jota Kirsi ei ensin uskalla avata. Sitten hän repii sen nopeasti auki. Hänen aivoistaan ei ole löytynyt vain yhtä pullistumaa. Niitä on kolme.

– Minussa laukesi kauhun kuilu. Tieto oli musertava. Itkin koko illan, ja samalla yritin keskittyä pitämään itseni kasassa. En halunnut tuolloin viisivuotiaan tyttäreni näkevän, että nyt on tapahtunut jotain vakavaa.

Kirje miehelle tulevaisuuteen

Muistikuvat seuraavista kuukausista ovat osittain sumussa.

– Aluksi oli pelkkä kauhu. Musta, syvä kauhu.

Sen Kirsi muistaa, miten perhe ajoi heti tiedon jälkeisenä viikkona Kemiön saaren pienelle autiolle uimarannalle. Aurinko porotti, ja Kirsi kahlasi keväisessä rantavedessä.

– Kaikki oli epätodellisen kirkasta ja terävää. Ihminen harvoin tunnistaa olevansa elossa, mutta silloin minulla oli vahva elossa olemisen tunne. Kun äkkikuoleman vaara uhkaa pysyvää tilaa, tiedostaa kirkkaammin kehonsa, hengittämisensä ja muut ihmiset ympärillään.

Kirsi odottaa monta kuukautta tietoa siitä, voidaanko pullistumille tehdä mitään.

– Se oli stressaavaa. Samaan aikaan pelkäsin joutuvani leikkaukseen sekä sitä, etten pääse sinne. Molemmat vaihtoehdot kauhistuttivat.

Sitten tieto tulee. Ensin tehdään varjoainekuvaus, jossa reisivaltimon kautta työnnetään katetri aivovaltimoihin. Myöhemmin vuorossa on aivoverisuonileikkaus, jossa pullistumat poistetaan. Odottaessaan Kirsi on jo googlettanut aiheesta kaiken. Se ei ainakaan vähennä kauhun tunnetta. Hänelle on selvinnyt, että aneurysmat eivät oireile mitenkään – eivät, ennen kuin on kiire.

– Toisinaan pullistuman puhkeamisen ensimmäinen oire on, että ihminen vain kaatuu ja kuolee. Se ajatus oli päässäni koko ajan.

Alkusokin jälkeen tieto saa Kirsin toimimaan. Hän muuttaa välittömästi ruokavalionsa terveellisemmäksi, jättää alkoholin ja harrastaa aktiivisemmin liikuntaa. Hän käy pitkiä keskusteluja kuolemasta ystäviensä kanssa ja kirjoittaa puolisolleen ohjeet tulevaisuuteen murrosikäisen tytön kasvatuksesta.

– Vaikeinta minulle oli kohdata se, että lapseni saattaa jäädä ilman äitiään. En pelännyt kuolemaa itseni vaan tyttäreni vuoksi. Ajatus, että hän ei saisi elämää, johon kuuluisi myös äiti, tuntui mahdottomalta.

Kirsin mukaan elämän luonne on, että asiat eivät koskaan lakkaa tapahtumasta. ”Tyyni ja tasainen elämä on illuusio.”

Lapselle on kuitenkin kerrottava. Kirsi tekee sen hetkenä, jona tyttö touhuilee leikeissään. Hän istuu lapsensa viereen ja kertoo pullistumista, piirtääkin ne paperille. Kirsin parhaan ystävän puoliso on vain vähän aiemmin saanut aivoverenvuodon, mikä on ollut sokki myös Kirsin perheelle. Nyt tytär kysyy, voiko äidillekin käydä niin.

– Tyttärelleni kertominen oli vaikeaa, koska enhän voinut luvata, etten kuole. Lapseni otti asian aika hyvin vastaan, mutta se näkyy hänessä edelleen. Hän pelkää kuolemaani ja kyselee ikääni. Laskee, kuinka paljon elinvuosia minulla on jäljellä ja minkä ikäinen hän on, kun kuolen.

Yhden asian Kirsi on luvannut tyttärelleen.

– Olen sanonut, että elän niin pitkään kuin pystyn. Teen kaikkeni niissä asioissa, jotka ovat itsestäni kiinni.

Kuolleiden naamakirja

Ennen nukutuksessa tehtävää aivoverisuonileikkausta Kirsi käy varjoainekuvauksessa. Se tehdään hereillä.

– Pelkäsin, sillä riskit ovat samat kuin leikkauksessa. Minulle kerrottiin, että katetri voi puhkaista valtimon ja voin menehtyä siihen. Kävin ensimmäistä kertaa läpi sen, että menen toimenpiteeseen, josta en ehkä enää palaa.

Kaikki menee kuitenkin hyvin. Myös Kirsin äidin aneurysma operoidaan. Pullistumista osa on liian pieniä poistettaviksi ja osa niin hankalissa paikoissa, ettei niitä voida hoitaa riskeittä. Kirsi odottaa tietoa leikkauksestaan ja alkaa pohtia kuolemaa kunnolla. Mitä enemmän hän lukee ja kerää tietoa sairaudestaan, sitä selkeämmin oman kuoleman mahdollisuus alkaa asettua mittasuhteisiin.

– Aluksi mittasuhteet olivat valtavat. Pikkuhiljaa kuolema sai rajoja ja pieneni.

” Jos kuolemaa käsittelee yksilönä, se on lohdutonta. Kun sen näkee isossa mittakaavassa, asia alkaa olla hyväksyttävämpi.

Kirsi peilaa omaa merkitystään maailmassa etenkin taiteen ja kulttuurin kautta. Seisoessaan keskiaikaisen kirkon holvikaarien alla hän tiedostaa elämänsä rajallisuuden.

– Tajusin, kuinka pieni pätkä olen ihmiskunnan historiassa ja millaiseen jatkumoon se asettuu. Siten oli helpompi hyväksyä ajatus omasta kuolemasta. Kun kuolen, puut jatkavat täällä elämäänsä ja vesi virtaa. Suurin osa lukemistamme kirjoistakin on kuolleiden ihmisten kirjoittamia!

Yksi keskustelu kuolemasta on jäänyt erityisesti mieleen.

– Ystäväni sanoi, että ajattele, jonain päivänä kaikki Facebook-kaverisi ovat kuolleet. Se oli pysäyttävää. Siitä todella tulee joskus yksi iso kuolleiden kirja. Sekin antaa perspektiiviä kuoleman käsittelemiseen. Jos kuolemaa käsittelee yksilönä, se on lohdutonta. Kun sen näkee isossa mittakaavassa, asia alkaa olla hyväksyttävämpi.

Moninaisista pohdinnoistaan huolimatta Kirsi ei silti koe päässeensä kuolemanpelosta yli.

– Se ei jätä minua koskaan rauhaan, mutta olen oppinut elämään sen kanssa.

Onko tämä selviytymistarina?

Entä jos en koskaan herää? Kun Kirsi havahtuu aivoverisuonileikkauksen jälkeen heräämössä ja ymmärtää selvinneensä, olo ei ole helpottunut.

– Tunne oli ennemminkin kauhu. Aina kun vajosin uudelleen uneen, pelkäsin, että en nouse siitä enää.

Kirsin ensimmäinen kysymys kirurgille on, saatiinko kaksi pullistumaa pois. Kolmatta, pienintä, ei ollut tarkoituskaan operoida. Pettymykseksi lääkäri kertoo, että suurin jäi vielä leikkaamatta. Se poistetaan myöhemmin viemällä jälleen reisivaltiosta stentti, joka ohjaa veren virtaamaan toista suonta pitkin.

– Enää se ei tuntunut niin rajulta. Sitä ihmettelin, että toimenpiteestä tuli vain kaksi päivää sairauslomaa. Voi olla, että keho toipuu, mutta eihän mieli ehdi kahdessa päivässä toipua.

Leikkausta odottaessaan Kirsi kirjoitti puolisolleen ohjeet murrosikäisen tytön kasvatuksesta. ”Vaikeinta oli kohdata se, että lapseni saattaa jäädä ilman äitiään.”

Myöhemmin Kirsi pyytää, että hänen omalääkärinsä vaihdetaan.

– Luulen, että olisin kuollut aivoverenvuotoon, ellei pullistumia olisi löydetty. Mukana oli monta sattumaa: Se, että äidin ystävä sattuu olemaan pään verisuoniin erikoistunut sairaanhoitaja, ja se, että lopulta sain lähetteen omalääkärini tuuraajalta.

Toipuessaan toimenpiteistä Kirsi alkaa käydä läpi muistiinpanojaan sairautensa ajalta. Niistä syntyy lopulta kirja, Kuplat.

– Se oli minun tapani prosessoida tätä kaikkea. Usein kun ihminen sairastuu vakavasti, kirjoitetaan selviytymistarinoita. Minullekin toisteltiin, kuinka rohkea olen. Sanoin, että en ole yhtään rohkea. Olen aivan kauhuissani ja pelkään. Mutta minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Kirja antoi turvallisen etäisyyden aiheeseen. Se etäännytti siitä, mitä minulle tapahtui.

” Jokaisen ihmisen olisi hyvä käydä ajatuksen tasolla läpi sama, mitä minä kävin.

Kuolema on edelleen vaikea aihe. Ei se ollut Kirsillekään itsestään selvää. Kun hän aiemmin oli lukenut tyttärelleen Peppi Pitkätossua, hän ei ollut pystynyt lukemaan ääneen kohtaa, jossa Pepin äiti on kuollut.

– Emme voi sivuuttaa kuoleman aihetta, koska se on niin luonnollinen ja olennainen osa elämää. Jokaisen ihmisen olisi hyvä käydä ajatuksen tasolla läpi sama, mitä minä kävin. Äkkikuolema voi tulla kenelle tahansa. Asian kieltäminen ei poista sen mahdollisuutta.

Kuolema on paljon muutakin kuin surua ja menettämistä. Se on monia käytännön asioita, sanoo Kirsi. On hyvä miettiä, miten taloudelliset asiat menisivät. Onko testamenttia tai lainaturvaa?

– Kun isäni kuoli, olin järkyttynyt kaikesta siihen liittyvän työn määrästä. Minulla on edelleen laatikko hänen tavaroitaan, esimerkiksi hänen silmälasinsa. En oikein tiedä, mitä niille pitäisi tehdä.

Elämän kauniit katvehetket

Ruissalon kasvitieteellinen puutarha vuonna 2018. Kevät on puhkeamassa, puissa on pienet silmut. Kirsi on puutarhassa ystävänsä kanssa ja katsoo taivaalle.

– Muistan, miten sanoin, että nyt kaikki on hyvin.

Kirsi ei vielä tiedä, että hänen päästään löytyy pullistumia. Silti tuo hetki on jäänyt mieleen merkittävänä. Kokemuksensa myötä Kirsi on ymmärtänyt, että juuri tuon kaltaisista katvehetkistä elämässä on kyse.

– On turha odottaa elämän jotenkin tyyntyvän. Ennen diagnoosiani ajattelin, että nyt, kun olen käynyt neljän vuoden terapian, käsitellyt isäni kuoleman ja perustanut perheen, elämästäni tulee vihdoin seesteistä.

Korona-aikana Kirsi on kiertänyt ystävänsä kanssa Aurajokea kerran viikossa. Ystäviä yhdistää apurahaelämän turvattomuus. Yhdellä lenkillä ystävä kertoi saaneensa monta apurahahylkäystä yhden viikon aikana.

– Asiat eivät koskaan lakkaa tapahtumasta. Se tuntuu olevan elämän luonne. Ihmiset eroavat, lapsia syntyy, toisia ihmisiä kuolee. Elämässä on aina vastoinkäymisiä. Välillä ne ovat vessaremontteja tai apurahahylsyjä, välillä sairauksia ja kuolemaa. Kaikilla on koko ajan kaikennäköistä.

Kirsi on lakannut odottamasta, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– On illuusio, että jossain on tyyni ja tasainen elämä. Siksi katvehetkiin kannattaa kiinnittyä entistä tiukemmin ja nauttia niistä.

Fakta Kirsi Alaniva 41-vuotias kirjailija asuu Turun Martissa puolisonsa Antin ja tyttärensä Ulpun kanssa.

Kirsi harrastaa ”museoissa lorvimista”.

Viimeisimmät kirjat, Kuplat sekä lastenkirja Luutarhan tarinoita, käsittelevät molemmat kuolemaa. Hänen ystävänsä nimesi kirjat kalmapaketiksi.

