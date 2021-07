Beata Papp, 26, poti identiteettikriisiä – sitten hän sai kiinnostavan työtarjouksen, tapasi Mikko Leppilammen ja huomasi haluavansa äidiksi jo aiemmin kuin oli ajatellut

Kihlat ja yhteinen vauva Mikon kanssa ovat osa tasapainoa, jonka Beata Papp on löytänyt kriisivuosiensa jälkeen. Muutos entiseen on niin suuri, että sen ovat huomioineet läheisetkin.

Kun taitoluisteluvalmentaja Beata Papp, 26, ja puolisonsa Mikko Leppilampi, 42, paljastivat huhtikuussa odottavansa yhteistä vauvaa, alkoi Beatan vanhoilta tutuilta sadella hämmästyneitä viestejä.

– Äitini ja läheisimmät ystäväni jo vähän tiesivät, että tällaista oli mielessä, mutta suurin osa oli aivan, että ’Häh, sinäkö äidiksi?’ Beata muistelee.

Ei hän vielä muutama vuosi sitten olisi itsekään osannut kuvitella olevansa tässä: vastuullisessa työssä seuran päävalmentajana, vakaassa parisuhteessa 16 vuotta vanhemman Mikon kanssa ja esikoistaan odottaen. Elämä oli ollut hyvin erilaista.

Kapina kaksikymppisenä

Parikymppisenä Beata Papp tähtäsi luistelumaailman huipulle, aina olympialaisiin asti. Vaikka hän asui ja harjoitteli toisessa kotimaassaan Kanadassa, kehitystä seurattiin kiinnostuneina Suomessakin. Olisiko tässä seuraava suomalainen luistelutähti?

Ei ollut. Intensiivisen harjoittelujakson jälkeen pettymys kilpailuissa oli liikaa, ja Beata päätti, että luistelu loppuisi tähän. Yhtäkkiä se tuntui ainoalta vaihtoehdolta.

– Ollakseni niin hyvä kuin olisin halunnut, minun olisi pitänyt käyttää treenaamiseen vielä vuosia tietämättä, pääsisinkö sittenkään tavoittelemalleni tasolle. Parikymppinen oli luistelupiireissä jo aika vanha.

Lopetuspäätöksen tehtyään Beatalla tuli täydellinen vastareaktio luistelua kohtaan.

– Aloin kai käydä läpi kapinavaihetta, jota en ollut voinut käydä teini-ikäisenä urheilijana.

Beata päätti nauttia vapaudestaan täysillä. Hän söi mitä halusi, juhli, tapasi kavereita ja eli huolettomasti. Päällisin puolin kaikki näytti olevan hyvin. Ilman luistelua Beata ei kuitenkaan oikein tiennyt, kuka oli ja mitä halusi. Hän palasi Suomeen, opiskeli urheilutoimittajaksi ja osallistui vuoden 2017 Miss Suomi -kilpailuun, mutta kaikesta puuttui se määrätietoinen palo, jolla hän oli aiemmin suhtautunut luisteluun.

Identiteettikriisiä oli kestänyt muutaman vuoden, kun puhelin eräänä päivänä soi. Beataa pyydettiin päävalmentajaksi Myllypuron taitoluisteluklubiin.

Tarjous epäilytti. Beata oli vannonut, ettei enää palaisi täysaikaisesti jäähalliin. Toisaalta tehtävä oli liian kiinnostava ja tuli otolliseen aikaan. Valmentajana hän voisi vaikuttaa positiivisesti muiden nuorten luistelijoiden elämään ja kasvuun.

Työhön hyppääminen on kasvattanut Beataakin. Pestiin kuuluu nyt 3–14-vuotiaiden luistelijoiden valmentamisen lisäksi hallinnollisia ja seuran kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Työtä ja vastuuta on paljon, mutta niihin tarttuminen on ollut yksi syy, että Beata löysi itsensä uudelleen.

” Suhde, jossa tuntee olevansa toiselle riittävä nostaa itsetuntoa.

Toinen selkeä syy on parisuhde, joka tupsahti elämään samoihin aikoihin. Beata ja Mikko ovat seurustelleet kaksi ja puoli vuotta. Beata kokee myös rakkauden muuttaneen häntä.

– Suhde, jossa tuntee olevansa toiselle riittävä – ja enemmänkin kuin riittävä – nostaa itsetuntoa. Nuorempana ajattelin, että ollakseni rakastettava minun pitää olla tietyn näköinen ja miellyttää muita. Nyt tunnen, että saan olla se kuka olen, Beata sanoo.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni. Mikon kanssa kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja meillä on omatkin elämät. On tärkeää, että ei ole vain me, vaan myös minä ja hän. Kun seisomme suhteessa omilla jaloillamme, kaikki, mitä toinen siihen tuo, on vain plussaa.

Oikea aika onkin nyt

Beatan vasemmassa nimettömässä kimaltelee tuore sormus. Kihlauksesta pari ei ole julkisuudessa vielä puhunut.

– Kaikkia asioita ei tarvitse heti jakaa koko maailmalle.

Yhteisen lapsen on määrä syntyä loppukesästä. Muutos menevän ja taas perheestä haaveilevan Beatan välillä on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa ja hiukan aiemmin kuin hän itse oli kuvitellut. Ajatus lapsesta alkoi tuntua luontevalta jo nyt eikä vasta kolmekymppisenä.

– Nyt raskaana ymmärrän todellakin, miksi luonto on järjestänyt tämän yhdeksän kuukauden odotusajan. Valmistauduttavaa on niin paljon, ennen kuin vauva tulee, hän huokaa.

– Mitään suuria oireita ei ole ollut, paitsi hurja väsymys alussa. Sattumalta se osui juuri alkuvuoteen, kun treenit piti hoitaa etänä. Kävin sitten vain koneen ääressä ohjaamassa harjoitukset ja palasin takaisin sohvalle, eikä kukaan huomannut mitään, Beata naureskelee.

” Vauva on koko ajan ajatuksissani ja mukana kaikessa, mitä teen.

Vatsakin oli alussa helppo piilottaa. Se on kasvanut niin hitaasti, että huhtikuussa otetuissa raskauskuvissa kuvaaja kehotti Beataa pullistamaan mahaa ulospäin. Äitiys konkretisoituu päivä päivältä potkujen ja vatsan kasvaessa.

– Huomaan puhuvani vauvasta jatkuvasti, ja hän on koko ajan ajatuksissani ja mukana kaikessa, mitä teen. Aiemmin olen tottunut ajattelemaan ensin itseäni. Nyt se muuttuu, ja joku toinen onkin elämäni tärkein ihminen.

Aiemmin Beata ajatteli, että haluaisi äidiksi ehkä 30-vuotiaana. Esikoisen on määrä syntyä elokuussa.

Beatan hyvän olon eväät

Perhe

”Olin 11-vuotias, kun perheemme muutti Kanadan Vancouveriin isän työn perässä. En olisi halunnut lähteä, minulla oli täällä kaikki harrastuksista ystäviin. Parissa kuukaudessa olin kuitenkin jo kotiutunut Kanadaan ja ajattelin, että se oli maailman paras paikka.

Lopetettuani luistelun palasin Suomeen yhdeksi kesäksi, joka on sitten venähtänyt. Viihdyn Suomessa ja koen, että kotini on täällä. Siinä auttaa, että myös äitini ja kaksi veljeäni asuvat nykyään täällä. Olemme todella läheisiä. Veljeni ovat minulle ystäviä, ja äidin kanssa soittelemme melkein päivittäin. Isäni ja siskoni asuvat yhä Vancouverissa, ja heidänkin kanssaan pidämme tiheästi yhteyttä. Koronapandemian alettua olemme pitäneet joka sunnuntai perheen Zoom-hetkiä, joihin osallistuvat isäni, mummini ja heidän puolensa sukua.

” Haluan näyttää lapsellemme omat virheeni ja sen, että aina voi kokea olevansa rakastettu, virheineen kaikkineen.

Minulla on turvallinen olo, kun läheiset ovat lähellä. Moni ulkomailta muuttanut ystäväni suree sitä, ettei heillä ole automatkan päässä yhtään perheenjäsentä. Olen onnellinen, kun saan jakaa arkea perheeni kanssa, ja nyt vauvan tullessa turvaverkkoni on laaja.

Äitinä aion painottaa, että minulle saa aina kertoa kaiken enkä tuomitse. Haluan tehdä kaiken rakkaudella ja opettaa, että jokainen tekee välillä hölmöjä asioita, ja se on ihan okei.

Lapsuudenperheeltäni olen saanut jatkuvaa kannustusta. Meillä ei varottu kehumasta ylpistymisen pelossa, vaan sain aina kuulla olevani kaunein, ihanin ja taitavin. Sitä haluan itsekin jatkaa äitinä. Haluan myös näyttää lapsellemme omat virheeni ja sen, että aina voi kokea olevansa rakastettu, virheineen kaikkineen.”

Itsen kuuntelu

”Ehkä johtuu urheilijataustastani, mutta tiesin heti, kun olin raskaana. Sen vain tunsi. Mitään selkeitä alkuraskauden oireita ei ollut, mutta jokin kehossani oli toisin. Vaikka ensimmäinen testi näytti negatiivista, olin varma raskaudestani. Myöhemmin testasin uudestaan, ja silloin tulos oli positiivinen.

Nyt odottaessa olen alkanut entistä enemmän kuunnella kehoani, mitä se kaipaa, mikä tuntuu hyvältä. Olen aina ollut aktiivinen, mutta viime aikoina oloni ei ole ollut erityisen sporttinen. Kroppani on sanonut, että ota iisisti. Jos tuntuu, että haluan vain olla sohvalla, niin sitten olen. Tämä tekee todella hyvää.

Jään pian kesälomalle ja sen jälkeen äitiyslomalle. Se on iso muutos. Ennen vauvan syntymää minulla on enemmän aikaa kuin koskaan. Haluaisin oppia antamaan enemmän aikaa asioille, jotka eivät ole aina niin rakentavia tai välttämättömiä. Olen ollut töissäni pitkään kiireinen, mutta jatkossa järjestän enemmän aikaa ystäville ja viihtyisään puuhasteluun. Yritän päästä eroon turhasta ankaruudesta itseäni kohtaan ja kiinnitän paljon huomiota siihen, kuinka puhun itselleni.”

Lempeys työssä

”Valmennettavani ovat 3–14-vuotiaita, ja on ollut hauska huomata, että heidän kanssaan olen pystynyt myös valmistautumaan oman lapsen tuloon.

Keväällä vedin yksin ryhmää, jossa oli kaksikymmentä 3–5-vuotiasta lasta. Kun onnistuin saamaan kaikki kiltisti riviin kuunteluasentoon, lasten vanhemmat olivat ällikällä lyötyjä. Silloin totesin, että kyllä minä jotain jo osaan. Lapsilta olen oppinut, mikä pienten kanssa toimii ja mikä ei. Se on ollut arvokasta.

Teinien kanssa on tietysti ihan erilaista. Jos jokin hyppy ei suju, tiedän kyllä, ettei kyse ole välttämättä tekniikasta, vaan taustalla voi olla monenlaista teini-ikäisen harmia. Yritän sitten kysellä niistä. Uskon, että oma ikäni on suuri vahvuus heidän ymmärtämisessään.

Muistan elävästi, miltä minusta nuorena luistelijana tuntui, kun valmentaja oli hirveä. Eräs valmentaja suhtautui todella kylmästi, jos kaikki ei mennyt juuri oikein. Epäonnistuneen suorituksen jälkeen hän ei edes katsonut minuun, seisoi vain kädet puuskassa. Onnistuttuani hän taas huomioi ja kehui. Aloin janota hänen hyväksyntäänsä aina vain enemmän.

” Minulla on nykyään nollatoleranssi turhalle negatiivisuudelle.

Kerran loukkaannuin niin, etten enää kyennyt hyppyyn, jonka olin ennen loukkaantumista hallinnut. Se ei vain enää onnistunut. Valmentaja käski minut alempaan ryhmään, ja sain palata hänen opetukseensa vasta, kun pystyin hyppyyn taas. Kun olin vaihtanut seuraa, kuulin hänen kertoneen muille luistelijoille, että ei siitä Beatasta olisi mitään tullutkaan.

En halua olla sellainen valmentaja. Aion olla tiukka, mutta en lyö lyötyä, jos näen, että nuorella on hankalaa.”

Ystävien tuki

”Identiteettikriisin vuosinani olin koko ajan menossa. Huolehdin paljon, mitä muut ovat minusta mieltä ja harvoin mietin, mitä itse ajattelin itsestäni. Uusien ihmisten seurassa mietin, tykkäävätkö he minusta, mutta en muistanut kysyä, pidinkö itse heidän seurastaan.

Sittemmin olen antanut ystäväpiirini harventua. Tarkastelen, kenen kanssa vietän aikaa ja millainen olo minulla on sen jälkeen. Ei kannata viettää aikaa seurassa, josta jää uupunut tai huono olo. Keskityn ihmisiin, joista saan energiaa. Minulla on nykyään nollatoleranssi turhalle negatiivisuudelle.

Minulla on oma pieni kansainvälinen tyttöjengi, johon kuuluu esimerkiksi Chachi Hildén. Kaikki ovat tulleet jostakin muualta, ja heidän kanssaan on aina jotenkin kotoisa olo. Moni ystävä on juuri saanut vauvan tai odottaa. Chachin ja minun lasketuilla ajoilla on noin kuukausi eroa, hänellä on jo toinen lapsi tulossa.

Ystävien vertaistuki on tärkeää. Milloin vain voi soittaa ja kysyä, oliko sulla tällaista ja onko tämä normaalia. Itse kyselin aluksi varsinkin mahakivuista ja jatkuvasta unohtelusta. Samaa kokeneille ystäville mikään kysymys ei ole outo tai ällöttävä.”

Beata on viime vuosina oppinut, että fyysistä hyvinvointia tärkeämpää on olla sinut itsensä kanssa.

Oma suunta

”Elämäni on nyt kaikkea sitä, mistä olen haaveillut. Minulla ei ole mitään syytä olla surullinen. Aito onnellisuus tulee siitä, että on tyytyväinen itseensä, ja minä olen. Olen itsestäni todella ylpeä ja viihdyn itseni kanssa. Kun katson elämääni taaksepäin, olen tyytyväinen kasvuuni ihmisenä.

Palattuani Suomeen minulla ei oikein ollut kotia missään. Opiskellessani urheilutoimittajaksi asuin hetken Laajasalon opiston soluasunnossa ja myöhemmin muutin asumaan kämppiksen kanssa. Elin päivä kerrallaan ajattelematta tulevaisuutta. Kaikki oli auki, eikä missään ollut selkeyttä.

Nyt arkeni on tasapainoista ja tulossa on paljon kaikkea ihanaa. Olen tyytyväinen tilanteeseeni sekä uralla että yksityiselämässä. Myös läheiseni ovat huomanneet muutoksen minussa. Ystävät ja perhe sanovat usein olevansa minusta ylpeitä. He näkevät, että olen löytänyt itseni, ja siltä minustakin tuntuu. Elämässäni on rauha, jonka löytää vain, kun tuntee itsensä.”

Beata Papp 26-vuotias taitoluistelun päävalmentaja, koreografi ja hyvinvointialan yrittäjä. Asuu Espoossa kihlattunsa Mikko Leppilammen ja tämän tyttären kanssa. Odottaa esikoistaan, jonka on määrä syntyä loppukesällä. Tekee vapaaehtoistyötä Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilönä ja harrastaa golfia, pilatesta ja joogaa.

