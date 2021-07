Kun Marja Putkisto muutti Lontooseen, hän tutustui isoihin maailmanjulkkiksiin, joilla riitti rahaa – mielessä oli äidin oppi, jonka avulla kuuluisista asiakkaista tuli ystäviä

Marja Putkisto-Mitchell on oppinut, että puoliso voi olla se oikea, vaikka tämä aloittaisikin väärällä vitsillä, että kuuluisuuksien ystävyyttä ei pidä käyttää väärin, ja että uusiin tilaisuuksiin kannattaa tarttua heti tai ne vilahtavat ohi.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

KANNUSTUS

”Yksi sana voi saada aikaan ihmeitä”

”Lonkkavika sävytti lapsuuttani. Vietin varhaislapsuuteni telineessä, jossa vika korjaantui ja minut määriteltiin terveeksi lapseksi. En kuitenkaan oppinut uimaan, ajamaan pyörällä tai heittämään palloa. Ihmettelin sitä, koska mielessäni osasin liikkua.

Hakeuduin itsepäisesti kuusivuotiaana balettikouluun. Yhdeksänvuotiaana pääsin Kari Karnakosken oppilaaksi ammattitanssijoiden ryhmään. Hän näki minussa lahjoja ja sanoi sen ääneen. Käänteentekevä kommentti vaikuttaa minuun tänäkin päivänä. Jos tunnistan ihmisessä kykyjä, joista hän itse ei ole tietoinen, sanon sen ääneen. Tiedän, kuinka vaikeaa on saada tuntumaa johonkin, mikä itsessä ”uinuu”. Yksi sana ei maksa mitään, mutta oikeassa paikassa se voi saada aikaan ihmeitä.

Kävin baletissa uskollisesti seitsemän vuotta. Vasta 23-vuotiaana, kun piruetit yrittämisestäni huolimatta vetivät aina väärään suuntaan, ymmärsin, että minulta puuttui liikeratoja. Nuo aukot olivat piirtyneet aivoihini eikä niitä korjaisi innokkainkaan jumppa. Kuin salamana tajusin syy–seuraus-ketjun, jonka varhaislapsuuden staattisuus lonkkatelineessä oli aiheuttanut. Tästä syystä metodini ydin on eräänlainen sokeus – se, mitä on vaikea tai mahdoton määritellä, mutta jonka ihminen intuitiivisesti tietää. Tämä oivallus oli perusta koko tulevalle elämäntyölleni.

Minun oli sananmukaisesti rakennettava solumuistini uudelleen. Se onnistui riittävän hitaalla liikkeellä, tuhansilla toistoilla sekä ajatuksen voimalla. Hidas harjoite, reisiluun pään pyöritys lonkkakuopassa, on yhä käytössä Method Putkisto -tunneilla. Uusia liikeratoja on mahdollista rakentaa missä iässä vain.”

MIELI

”Tutkijan mieli avaa uusia maailmoja”

”Lapsuudenkotini oli Helsingin Lauttasaaressa, meren äärellä. Olin kuopus ja minulla oli kymmenen vuotta vanhemmat sisar ja veli. Luovuus ja uutta kehittävä asenteeni ovat peruja perheeltäni.

Isäni oli renessanssi-ihminen. Hän kiersi maailmaa metsäteknologina ja tiedemiehenä. Tuskin on maata, jossa hän ei olisi käynyt. Joskus hän tuli kotiin täytetty alligaattorinpoikanen taskussaan. Hän rakensi kesämökin itse ja maalasi tuhansia öljytöitä. Tavoiltaan hän oli hienostunut herrasmies, joka avasi ovet ja nosti hattua. Arvostan sellaista.

PARIVUOTIAS MARJA. ”Tämän kuvan on ottanut isäni. Muistan sohvan kesämökiltämme Salonsaaresta, Päijänteen rannalta.”

Äitini oli laulaja, näyttelijä ja musiikinopettaja. Hän opetti minua seuraamaan ihmisten kasvoja ja ilmaisua.

Äitini isä, Väinö Auer, oli geologi. Asuessaan Etelä-Amerikassa intiaanien kanssa hän oivalsi eroosioilmiön ja tulevan ekokatastrofin juuri siinä mittakaavassa kuin se nyt näyttäytyy. Hänen kauttaan minä puolestani oivalsin, että eroosio on näkymätön ilmiö, jonka vaikutukset tunnistaa vasta, kun vaurio on jo tapahtunut. Jos eroosio tuolloin söi metsää, nykypäivänä netti nakertaa ihmisyyttä ja ryhtiä. Puhun ryhtieroosiosta. Sen vauriot näemme myöhemmin.”

PELOT

”Hyviä puoliaan pitää käyttää ponnahduslautana”

”Pidin koulusta, mutta olin hirveän huono oppilas ja sain vitosia kielistä sekä matematiikasta. Kaikki muuttui, kun ylioppilaskirjoitusten alla minulla todettiin lukihäiriö. Se muutti lopullisesti suhtautumiseni oppimiseen.

Vaikka tuon leiman alle voi jäädä, ponnistin sieltä menestyvien kirjoihin. Opin, että minulla on rakenteellista ja visuaalista silmää ja hahmotan kerralla isoja kokonaisuuksia. Hyviä puoliaan pitää oppia käyttämään ponnahduslautana.

22-vuotias Marja oli liian lyhyt yltääkseen malliksi. ”Takki oli varmasti pari numeroa liian suuri, mutta kovasti oli yrittämisen makua ja pokka piti.”

Päätin jo nuorena, että pelkoni eivät saa rajoittaa vapauttani elää ja toteuttaa asioita. Tajusin, kuinka nopeasti epävarmuuteni voisi estää oppimisen ennen kuin olen edes yrittänyt. Siksi päätin ainakin kerran kokeilla minulle vaikeita asioita ja tutkia, mitä sitten tapahtuu. Koska liikkumisen hahmottaminen oli ollut lapsuudessani vaikeaa, kouluttauduin tanssinopettajaksi ja koreografiksi. Ryhdyin vaikeimpaan mahdolliseen.”

LONTOO

”Ole täynnä asiaasi ja unohda itsesi”

”Tuntiopettajana Suomen Kansallisoopperassa olin kehittänyt metodin, jossa aerobicin huuma-aikana hidastimmekin tahtia. Tunneillani pidimme aina uloshengityksen lopussa pitkän viiveen. Kun koreografiopinnot veivät minut Lontooseen, avasin siellä samanlaisen tunnin opiskelukavereilleni.

Tunneistani tuli menestys, ja maine kiiri. Kun Dance Works -lehdessä julkaistiin iso juttu venyttelymetodistani, tajusin istuvani jonkin erityisen päällä. Päätin kehittää hyvinvoinnista liiketoimintamallin, joka kantaisi lisäkseni muitakin yrittäjiä. Olen varmaankin ensimmäisiä, joka suojasi kehonhallintakonseptinsa tavaramerkillä. Oli vuosi 1991.

2002, matkalla maineeseen. BBC valitsi Putkiston pitämät Wellbeing Break -workshopit 10 parhaan joukkoon listauksessaan vuonna 2002. Sessioita järjestettiin yli 80 kertaa.

Metodini perusidea on yhä sama: kun lihaksia pidentää, keho vapautuu takaisin luonnolliseen keskiasentoonsa. Jos lihakset ovat liian kireät, ne vääntävät luut väärään asentoon. Kun ihmiset lukivat tästä, he tajusivat olevansa ihan vinoja. Päätin kirjoittaa kirjan ja kouluttaa 50 ohjaajaa.

Lontoossa löysin myös pilateksen. Ajattelin, että mitäs minä tässä pyörää keksin uudelleen. Opiskelin pilatesohjaajaksi ja kehitin Method Putkistoa vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin pilates ei vastaa. Nämä kaksi menetelmää ovat kehontuntemuksen syventämisessä hyvät kaverukset.

Lontoossa työskentely eri kulttuurien kanssa on kasvattanut minua ihmisenä. Asiakaspiirini arvomaailmaa, kulttuuri- ja uskontotaustaa ei ole aina helppo tulkita. Ei riitä, että mietin, mitä puhun – on mietittävä myös, miten puhun. Britanniassa on valtavat luokkaerot. Tunneillani kävi ihmisiä, joiden taustat poikkesivat reippaasti toisistaan, ja heissä saattoi olla seitsemän eri uskonnon edustajia.

Oli hämmentävää, miten aikaisessa vaiheessa tunneilleni hakeutui tunnettuja nimiä. Otin työni punaiseksi langaksi äitini neuvon: ’Ole täynnä asiaasi ja unohda itsesi. Sinä palvelet ihmisiä voimaan hyvin.’ Se teki työstäni helppoa. Asiakkaistani on tullut minulle ystäviä, ja vaikka luottamus on avannut ovia, viisaus on opettanut olemaan käyttämättä niitä väärin.”

RAKKAUS

”Tärkeintä on yhteinen nauru”

”Rakkaus on elämän suola, siivittäjä ja kantaja. Sen vuoksi elän Lontoossa. Rakkaus on minulle isompi asia kuin yksittäinen ihmissuhde. Se on mukana kaikessa tekemisessä. Rakkain on toki oma perhe.

Tapasin hauskannäköisen irlantilais-englantilaisen mieheni sokkotreffeillä. Olin tavatessamme 36-vuotias ja vannoin, että en käyttäisi enää yhtäkään tuntia deittailuun, jos toinen sanoo, ettei halua lapsia. Toivelistallani oli perhe, uskollisuus ja hienot arvot. Kysyin mieheltä, mitkä ovat sinun. Hän sanoi: ’Long legs and big boobs’ eli pitkät sääret ja isot tissit. Minä rupesin itkemään.

Mieheni on hyvällä huumorintajulla varustettu herrasmies, joka puhutteli isääni hello sir. Huomasimme välittömästi nauravamme samoille asioille. Se on minulle varmasti tärkein juttu. Elämässä täytyy olla naurua. Se oli heti menoa. Muutimme nopeasti yhteen.

Kun elämää katsoo huumorin kautta, vaikeitakin asioita on helpompi käsitellä. Erityisesti tätä ominaisuutta rakastan niin miehessäni kuin briteissä yleensä. Perheeseemme kuuluu 19-vuotias tytär, kaksi koiraa ja kissa.”

VANHEMMUUS

”Perhettä ei voi perustaa ikuisesti”

”Minä en kiirehtinyt äitiyteen ja siksi nyt kannustan nuoria naisia suuntautumaan ajoissa vanhemmuuteen. Et voi ikuisesti perustaa perhettä. Jossain vaiheessa aika loppuu.

Äitiys on ollut elämäni parhaita asioita, ja adoptioäitiys upea mahdollisuus. Se on ollut niin luontevaa kuin vain luontevaa voi olla. Äitiys alkaa, kun lapsen saa syliinsä. Olin 46-vuotias, kun minusta tuli 15-kuisen tytön äiti.

Adoptioprosessi oli monivuotinen, ihmistä koetteleva matka. On aikamoista ajatuksen venytystä, kun vanhemmuus alkaa pohtimalla, mistä maailman maasta aloitetaan. Olimme mieheni kanssa kolme vuotta valmiustilassa. Lähdimme melkeinpä suoraan kirjani julkaisutilaisuudesta Lontoon Piccadillystä Etelä-Kiinaan hakemaan lastamme. Matkalla oivalsin, että kaikesta selvitään, kunhan muistan hengittää syvään ja rauhallisesti.

Meillä oli onni, että tyttärellämme oli ollut onnellinen alku. Kaikilla ei ole.

Ihana Henrietta. ”Tyttäreni Henrietta, 19, on suomalainen ja kasvanut Lontoossa.”

Lapsi tuo elämään hirveästi iloa. Olen puhunut Henrietalle pienestä pitäen kuin aikuiselle. Hänen kykynsä ymmärtää muutti käsitykseni lapsista ja lapsen kyvyistä. Parasta on ollut huomata, miten rakkaus tuo elämään tilaa ja kuinka lapset osaavat itse auttaa vaikeissa tilanteissa.”

URA

”Sano heti kyllä”

”Yrittäjyys on kantanut minut läpi lamojen ja maasta toiseen. Olen monesti miettinyt, että varmaan sitä pääsisi helpommallakin, mutta minua on ajanut vapaus, luovuus ja se, että yrittäjyys pakottaa uusiutumaan. Korona oli herätys, kuinka nopeasti uuteen tulee sopeutua.

Mistäkö tällainen rohkeus? Tule suurkaupunkiin, niin opit! Olen streetwise girl. Lontoo on opettanut, että kun tilaisuus tulee, siihen pitää tarttua. Yleensä sanon heti kyllä. Myöhemmin voi säädellä ja arvioida, miten edetä parhaiten. Jos jää miettimään esteitä, tilanne on jo ohi.

2005, nousevan auringon hengitys. ”Kun aloin tutkia ympäristön ja ihmisen vuorovaikutusta hengitykseen, siitä tuli yksi tärkeimmistä työkaluistani.”

Työ on minulle elämäntapa. Kun illalla pohdin joitain kysymyksiä, aamulla herätessä niihin on vastaus. En tiedä, milloin aivot ovat lomalla. En myöskään usko pitkiin lomiin. Sellainen voi kuulostaa kivalta, mutta ihmisen palautumisen kannalta suosin mieluummin viiden päivän pyrähdyksiä. Britanniassa ei pidetä pitkiä lomia vaan useita lyhyitä.

Minua voi kadehtia hyvästä palautumistekniikastani. Pystyn nukahtamaan 20 minuutiksi missä vain.”

IKÄÄNTYMINEN

”Vanheneminen on mahdollisuus uusiutua”

”Äitini ei tykännyt vanhentua. Olen nyt saman ikäinen kuin hän oli kuollessaan, ja on surullista, että en nähnyt hänen vanhenevan. Minä kannustan nauttimaan jokaisesta ikävaiheesta ja pidän menetyksenä, jos emme saa kokea niitä. Kukin niistä on eri tavoin jännittävä. Ikääntymiseen liittyy uusiutumisen mahdollisuus.

2019 Suomen kesässä. Työhyvinvointipäivässä ohjaajat Helka Riihimäki, Johanna Österberg, Laura Helisten ja Marja.

Olen tyytyväinen, kun näen kypsyyttä kasvoissani – sellaista aikuisuutta, jota en ole aiemmin nähnyt. Ikääntyminen on energeettinen asia. On kiinnostavaa, mitä ulkonäölle tapahtuu, kun ihminen kokee merkityksellisyyttä. Kaikki on hyvin niin kauan, kun tunnistan itsessäni uusia puolia ja pysyn uteliaana tulevaisuudesta. Rentous näkyy kasvoiltani.”

ULKONÄKÖ

”Ole paremman kuin huonomman näköinen”

”Huolitellusta äidistäni johtuen ulkonäkö on minulle tärkeää. On parempi olla paremman näköinen kuin huonomman näköinen.

Olen pitänyt kasvoklinikkaa naisille vuodesta 2004. En ota kantaa botoxeihin, se on eri asia kuin tutustua kasvoihinsa. Syksyllä julkaistavan kirjani kuvissa näkyy Beatrice, joka on käynyt tunneillani 30 vuotta ja jumpannut kasvojaan. Hän on kaunistunut ilman botoxeja ja on nyt upea seitsemänkymppinen.

2002, uusi alue-valtaus. ”Kun botoxit astuivat katukuvaan, ajattelin, että eiköhän jumpata kasvoja kuten kehoa. Kehitin ensimmäisen kasvo-ohjelmani.”

Lontoossa olen tutustunut naisiin sellaisen tulotason kulttuurista, johon meillä tavallisilla ihmisillä ei ole pääsyä. Olen nähnyt myös, miten luovia ideoita syntyy, kun varallisuutta ei ole. Ymmärrän yhä vahvemmin, kuinka me kaikki olemme hauraita ja haavoittuvia. Ei vauraudessakaan ole helppoa elää, eikä se tuo onnellisuutta. Voima löytyy avoimuudesta sekä kyvystä uusiutua ja sietää erilaisuutta. Ylenpalttinen tyytyväisyyden tila on kehityksen loppu.”

Marja Putkisto-Mitchell 61-vuotias Method Putkisto -menetelmän kehittäjä asuu miehensä ja 19-vuotiaan tyttärensä kanssa Lontoossa.

Kehon ja liikkeen hallintaan keskittyvän metodin ympärille on perustettu kansainvälinen instituutti opettajineen, valmennuksineen ja julkaisuineen.

Marja on kirjoittanut menetelmistään 14 kirjaa.

