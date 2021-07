Beata Papp ja Mikko Leppilampi kihloihin – vauvan laskettu aika kesän lopulla: ”Elämäni on nyt kaikkea sitä, mistä olen haaveillut”

Luisteluvalmentaja Beata Papp odottaa esikoistaan avopuolisonsa Mikko Leppilammen kanssa. – Nuorempana ajattelin, että ollakseni rakastettava minun pitää olla tietyn näköinen ja miellyttää muita. Nyt tunnen, että saan olla se kuka olen, Beata sanoo.

Beata Papp, 26, ja Mikko Leppilampi, 42, ovat seurustelleet kaksi ja puoli vuotta, ja loppukesästä onni täydentyy pariskunnan yhteisen lapsen syntyessä. Beata kertoo rakkauden muuttaneen häntä.

– Suhde, jossa tuntee olevansa toiselle riittävä – ja enemmänkin kuin riittävä – nostaa itsetuntoa. Nuorempana ajattelin, että ollakseni rakastettava minun pitää olla tietyn näköinen ja miellyttää muita. Nyt tunnen, että saan olla se kuka olen, Beata sanoo.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni. Mikon kanssa kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja meillä on omatkin elämät. On tärkeää, että ei ole vain me, vaan myös minä ja hän. Kun seisomme suhteessa omilla jaloillamme, kaikki, mitä toinen siihen tuo, on vain plussaa.

” Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni.

Beatan vasemmassa nimettömässä kimaltelee tuore sormus. Kihlauksesta pari ei ole julkisuudessa vielä puhunut.

– Kaikkia asioita ei tarvitse heti jakaa koko maailmalle.

Muutos menevän ja taas perheestä haaveilevan Beatan välillä on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa ja hiukan aiemmin kuin hän itse oli kuvitellut. Ajatus lapsesta alkoi tuntua luontevalta jo nyt eikä vasta kolmekymppisenä.

– Nyt raskaana ymmärrän todellakin, miksi luonto on järjestänyt tämän yhdeksän kuukauden odotusajan. Valmistauduttavaa on niin paljon, ennen kuin vauva tulee, hän huokaa.

– Mitään suuria oireita ei ole ollut, paitsi hurja väsymys alussa. Sattumalta se osui juuri alkuvuoteen, kun treenit piti hoitaa etänä. Kävin sitten vain koneen ääressä ohjaamassa harjoitukset ja palasin takaisin sohvalle, eikä kukaan huomannut mitään, Beata naureskelee.

Vatsakin oli alussa helppo piilottaa. Se on kasvanut niin hitaasti, että huhtikuussa otetuissa raskauskuvissa kuvaaja kehotti Beataa pullistamaan mahaa ulospäin. Äitiys konkretisoituu päivä päivältä potkujen lisääntyessä ja vatsan kasvaessa.

– Huomaan puhuvani vauvasta jatkuvasti, ja hän on koko ajan ajatuksissani ja mukana kaikessa, mitä teen. Aiemmin olen tottunut ajattelemaan ensin itseäni. Nyt se muuttuu, ja joku toinen onkin elämäni tärkein ihminen, Beata sanoo.

– Elämäni on nyt kaikkea sitä, mistä olen haaveillut.

Miten lähipiiri suhtautui, kun Beata kertoi raskaudestaan? Millainen vanhempi Beata aikoo olla? Miten hän kokee muuttuneensa viime vuosina? Beatan Hyvän olon eväät -haastattelun löydät kokonaisuudessaan Me Naisten uusimmasta numerosta 27/21. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

Lue myös: Martina Aitolehti ja Hannu Pikkarainen salamarakastuivat ja muuttavat nyt yhteen – samalla on pitänyt miettiä, onko lapsiluku sittenkään täynnä

Lue myös: Koko Hubara keksi nerokkaan asumisjärjestelyn ja muutti 9-vuotiaan tyttärensä kanssa sinkkuäitien kimppakämppään – lapsia hoidetaan vuoroiltoina

Lue myös: Kun uusi ihmissuhde lävähti julkisuuteen, Shirly Karvinen joutui kertomaan läheisilleen seksuaalisuudestaan, vaikka omakin hyväksymisprosessi oli kesken – ”Tuli se heille aikamoisena yllätyksenä”