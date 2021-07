Susanna, 28, etsi seksitöntä parisuhdetta – löysi vuosien etsimisen jälkeen vihdoin kumppanin: ”Meinasin jo luovuttaa”

Romantiikkaa kaipaavan aseksuaalin voi olla hyvin vaikea löytää kumppania yhteiskunnassa, jossa valtaosalle seksi on tärkeä ja olennainen osa parisuhdetta. Susanna Kyrön toive parisuhteen löytymisestä ehti jo hiipua.

Susanna Kyrö tajusi 24-vuotiaana olevansa biromanttinen aseksuaali. Siitä lähtien hän on osallistunut Pride-kulkueisiin.

– Melkein kaikki käy, kunhan vaatteet ovat päällä.

Näin 28-vuotias Susanna Kyrö havainnollistaa omaa seksuaalisuuttaan. Susanna kaipaa tavanomaiseen parisuhteeseen kuuluvaa romantiikkaa, kuten hellyyttä, suukottelua ja henkistä kumppanuutta.

Seksissä menee kuitenkin raja. Sitä nainen ei kaipaa lainkaan, eikä hän ole koskaan elämässään tuntenut seksuaalista vetoa kehenkään.

– Aluksi ajattelin olevani ihan vain tavanomainen biseksuaali, sillä koin tuntevani ihastusta ja romanttista vetoa ihmisiin sukupuolesta riippumatta. Pian kuitenkin aloin kyseenalaistaa asiaa, sillä ajatus seksistä kenenkään kanssa tuntui luotaantyöntävältä, Susanna kertoo.

– Lopulta ymmärsin, ettei seksi vain ole minun juttuni, vaikka parisuhdetta kaipaankin elämääni. Nykyään olen suuntautumiseltani aseksuaali lesbo.

Susanna tuli muutama vuosi sitten kaapista löydettyään Youtubesta videoita, joissa aseksuaalit avautuivat kokemuksistaan.

Susanna kuvaa itsekin Youtube-videoita, ja parissa niistä hän onkin rohkaistunut puhumaan aseksuaalisuudestaan.

– Ensimmäisen seksuaalisuuttani käsittelevän videon kuvaaminen jännitti. Lähinnä vain ystäväni olivat siihen mennessä tienneet asiasta, Susanna muistelee.

” Ei riitä, että tulee kerran kaapista ulos, vaan omaa seksuaalisuuttaan saa jatkuvasti perustella. Se on toisinaan aika raskasta.

Aseksuaali, muttei aromanttinen

Setan määritelmän mukaan aseksuaalisuus kattaa alleen seksuaalisuudeltaan hyvin kirjavan joukon ihmisiä. Lähtökohtana aseksuaalisuudessa on se, ettei henkilö koe seksuaalista vetovoimaa toisia kohtaan.

Joillain aseksuaaleilla voi olla seksuaalinen vietti, vaikkeivät he kokisikaan tarvetta toteuttaa sitä muiden kanssa.

Aromanttisuus puolestaan merkitsee sitä, ettei henkilö koe romanttista vetovoimaa toisia kohtaan. Aromanttinen ei kaipaa suhteita, joissa esimerkiksi suukotellaan, silitellään tai ollaan muutoin romanttisesti lähekkäin.

– Olen törmännyt usein siihen harhaluuloon, että aseksuaali on aina yhtä kuin aromanttinen. Joudun aina uusia ihmisiä tavatessani varautumaan ikään kuin ”diaesityksellä”, jossa kerrotaan, mitä on aseksuaalisuus ja että mitä se merkitsee omalla kohdallani, Susanna sanoo.

– Ei riitä, että tulee kerran elämässään kaapista ulos, vaan omaa seksuaalisuuttaan saa jatkuvasti perustella. Se on toisinaan aika raskasta.

Treffit eivät johtaneet mihinkään

Miten romantiikkaa kaipaava aseksuaali voi löytää vierelleen kumppanin yhteiskunnassa, jossa valtaosalle seksi on tärkeä ja olennainen osa parisuhdetta?

Nykyään ainakin länsimaisissa yhteiskunnissa jokaisella tulisi olla mahdollisuus valita kumppaninsa rakkauden eikä pelkkien järkisyiden vuoksi tai siksi, että parisuhteessa olisi pakko olla.

Valinnanvapauden vuoksi kenellä tahansa voi olla vaikeuksia löytää sitä oikeaa ihmistä, johon rakastuu ja haluaa todella sitoutua. Romanttinen aseksuaalisuus kuitenkin moninkertaistaa nämä vaikeudet.

” Treffikumppanin mielestä romanttinen aseksuaalisuus ei ollut mikään oikea asia, vaan korjattavissa oleva vika.

Susannakin tunnistaa haasteet omasta elämästään. Hän eli pitkään vailla seurustelusuhdetta, vaikka deittailikin jonkin verran.

– Kävin muutaman ihmisen kanssa treffeillä, mutta mitkään niistä eivät johtaneet paria tapaamista pidemmälle.

Susanna on saanut osakseen myös vähättelyä niin Youtube-videoidensa kommenteissa kuin tosielämässäkin. Esimerkiksi eräs treffikumppani kyseenalaisti Susannan aseksuaalisuuden, kun tämä rohkeni kertoa siitä.

– Hänestä romanttinen aseksuaalisuus ei ollut mikään oikea asia, vaan vain korjattavissa oleva vika.

”En jaksanut etsiä kumppania”

Osa voi löytää ratkaisun ongelmaan Susannan mainitsemilta aseksuaalisten omilta deittifoorumeilta. Sellaisia voi löytyä muun muassa heille tarkoitetuista Facebook-ryhmistä.

On kuitenkin täysin sattuman kauppaa, rakastuvatko kaksi pienen vähemmistön edustajaa toisiinsa – etenkin, kun seksuaalinen kiinnostus puuttuu molemmilta.

Entä tarvitseeko aseksuaali vierelleen aina aseksuaalin?

Susannan mielestä aseksuaalin ja ei-aseksuaalin välinen parisuhde ei automaattisesti joudu tuhon tielle. Toimiakseen se kuitenkin vaatii kompromisseja, kunnioitusta ja molemminpuolista yhteisymmärrystä.

– Tiedän joitakin sellaisia pariskuntia, joissa toinen on aseksuaali ja toinen ei. Joillekin myös avoin suhde voi olla ratkaisu, jos seksielämää ei suhteessa muuten ole, ja toisen seksikumppanit eivät aiheuta mustasukkaisuutta.

– On kuitenkin täysin yksilöistä kiinni, pystyvätkö kaksi seksuaalisuudeltaan erilaista ihmistä elämään tasapainoisessa ja onnellisessa suhteessa, Susanna pohtii.

Kumppani löytyi vihdoin

Vielä vuosi sitten Susannan elämässä oli vaihe, kun hän ei jaksanut etsiä aktiivisesti kumppania, vaikka sellaista kovasti toivoikin elämäänsä.

– Alkoi jotenkin usko hiipua, sillä seksitöntä parisuhdetta oli niin hankalaa löytää, Susanna kertoo.

Viime lokakuun lopulla Susanna liittyi kuitenkin Tinderiin kavereidensa suosituksesta. Samana iltana vastaan tuli kiinnostava kiinnostava profiili. Marikalla, 24, oli profiilinsa tunnusbiisinä Harry Stylesin Golden-kappale.

– Olen itsekin suuri Harryn fani. Aloimme heti juttelemaan Harrysta ja muustakin yhdessä, ja tammikuun lopussa aloimme seurustelemaan, Susanna kertoo.

Nykyinen seurustelusuhde on Susannan ensimmäinen. Susannan suuntautuminen ei tullut Marikalle yllätyksenä, sillä Susanna oli kertonut Tinder-profiilissaan olevansa aseksuaali. Marika ei puolestaan lokeroi itseään mihinkään seksuaaliseen suuntautumiseen.

Parisuhteen aloittaminen oli silti aluksi hieman pelottavaa.

– Tuntui, että osaanko tällaista juttua ollenkaan, kun olen ollut sinkkuna 27 vuotta. Mutta onhan tämä ihanaa, kun on ihminen, johon voi turvautua missä tilanteessa tahansa ja jonka kanssa haluaa jakaa oman elämänsä erilaiset hetket.

” Parisuhteilla ei ole minkäänlaista kaavaa, minkä mukaan pitäisi mennä.

Susanna kertoo, että Harry Stylesin fanittaminen pariskunnan ensimmäisissä viesteissä on hyvä kuvaus hänen ja Marikan suhteesta.

– Vietämme aikaa katsomalla molempien suosikkitelevisiosarjoja ja elokuvia, syöden sekä laulaen TikTokista löytyneitä kappaleita yhdessä.

Susanna toivoisi ihmisten ymmärtävän, että jotkut aseksuaalit voivat ja haluavat olla parisuhteessa ja se on täysin ok.

– Parisuhteilla ei myöskään ole minkäänlaista kaavaa, minkä mukaan pitäisi mennä. Omassa parisuhteessani ei ole ollut mitään paineita, koska olen hyväksynyt sen, että parisuhteiden ei tarvitse olla tietynlaisia. Riittää, että molemmat osapuolet ovat onnellisia.

