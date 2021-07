Suurlähettiläiden Jussu Pöyhönen on saanut pettämisen anteeksi – siksi hän uskoo, että pystyisi itsekin antamaan anteeksi, jos häntä petettäisiin

Jussu Pöyhönen, 56, heittää rennosti jalan toisen päälle ja nojaa taaksepäin tuolillaan. Viininpunaisen puvun ja valkean lierihatun särmikkyyttä pehmentää nahkanauhassa riippuva oranssi kivi. Se on laulajan kivi – lahja naisystävältä, näyttelijä Amira Khalifalta, 47.

Pari on seurustellut nyt parisen vuotta. He tapasivat näyttelijätyönkurssilla, jonka jälkeen kaksikko viestitteli ja sopi kahvitreffit. Sen jälkeen asiat etenivät nopeasti. Toisin kuin Jussu oli eronsa jälkeen suunnitellut.

– Olin ajatellut, että olisi varmaan hyvä olla itsekseen jonkin aikaa.

Avioeropäätös 20 vuoden yhteiselosta lapsen äidin kanssa oli jo tehty yhteisymmärryksessä. Päätöksen jälkeen meni yli puoli vuotta ennen kuin yhteinen asunto oli myyty ja molemmat olivat löytäneet uudet kodit.

– Ero ei mennyt ihan limittäin Amiran tapaamisen kanssa, mutta ei siinä kauheasti ollut varoaikaakaan. Kaikki sanovat, ettei tällaista suositella, mutta kyllä siitä voi selvitä, Jussu sanoo silmät sirrillään naurusta.

” Terapia auttoi siinä, että erosta ei seurannut syvää pudotusta.

Rakkausasiat tapahtuvat silloin kun tapahtuvat. Ei niiden aikaa ja paikkaa voi oikein itse etukäteen päättää, hän toteaa.

Laulaja oli ehtinyt työstämään eroa lapsensa äidin kanssa pariterapiassa.

– Terapiaan meno kannatti. Kolmannen osapuolen kanssa pystyy avautumaan paremmin. Terapia auttoi siinä, että erosta ei seurannut syvää pudotusta.

Silti osa eroon liittyvistä asioista kaipasi prosessointia uudenkin suhteen aikana.

Perheestä luopuminen tuntui vaikealta. Poika oli eron aikaan 13-vuotias.

– Perhe on ihan perustavaa laatua oleva asia. Kun perhe rikkoutuu, se on radikaali muutos.

Amira ja Jussu ovat tiiviisti keskenään, mutta asuvat eri osoitteissa.

– Tuntuu, että nyt on tosi hyvä näin. Ainakin toistaiseksi aiomme asua erillämme.

Myös 15-vuotiaan pojan kannalta ratkaisu tuntuu hyvältä. Poika asuu joka toisen viikon Jussun luona.

– Jos lasta ei olisi ollut kuvioissa, meillä olisi todennäköisesti kovempi kiire muuttaa yhteen. Toki viimeisin vuosi on ollut välillä aika haastavaa taloudellisesti.

MILLAINEN OLET RAKASTUNEENA?

Saattaa olla, että rakastuminen muuttuu minulla helposti vähän läheisriippuvuudeksi eli en malta olla toisesta erossa. Silloin ei anna itsellekään tilaa hengähtää. Jos en itse tätä asiaa muista, niin onneksi toinen muistuttaa, että hän tarvitsee tilaa ja happea ja sanoo, että nähdään vasta huomenna. Välillä on pakko päästää irti, jotta voi palata.

Kosketus on minulle tärkeää. Pidän mielelläni kumppania kädestä kiinni ja pussaan julkisesti.

” En ajattele, että on olemassa vain se yksi oikea.

MONTAKO KERTAA OLET OLLUT RAKASTUNUT?

Pitää oikein laskea. Olen rakastunut oikeasti kuusi kertaa, lukiossa ensimmäisen kerran. En ajattele, että on olemassa vain se yksi oikea. On toki onnekasta, jos tapaa ihmisen, jonka kanssa elämä jatkuu tappiin saakka. Ajattelen, että rakkaus voi muuttaa muotoaan. Ihmiset muuttuvat ajan myötä, siksi en usko, että on vain yksi oikea.

USKOTKO RAKKAUTEEN ENSISILMÄYKSELLÄ?

Ensimmäinen kokemukseni oli sellainen – eli on se mahdollista. Tosin ei minulle ole aina käynyt niin. Rakastuminen on mysteeri. Välttämättä se ei tapahdu heti. Joskus on ollut ensin muutama tapaaminen yhteisissä kuvioissa, eikä ole tullut mieleenkään, että toinen on kiinnostava tyyppi – kunnes jotain tapahtuu.

Ehkä se joku minussa, joka tuntee tällaisia asioita, tulee vähän perässä.

KUKA ON OLLUT ELÄMÄSI SUURIN RAKKAUS?

Ei rakkaussuhteita voi verrata. Millä rakkautta voi edes mitata? Sitä joko on tai ei ole. Puolirakastunut ei voi olla.

”Olen kumppanina huomioonottava ja kiltti, tykkään hemmotella.”

LÖYTÄVÄTKÖ MIEHET NAISIA NOPEAMMIN UUDEN RAKKAUDEN?

Niin olen kuullut, ja tilastollisesti taitaa olla niin. Onko syy sitten siinä, etteivät miehet halua tai kerkeä prosessoida eroa läpi, kuten naiset tekevät? Itsellenikin kävi niin, kun kohtasin Amiran aika nopeasti eroni jälkeen – ja on käynyt ennenkin. En oikein tiedä, mistä se johtuu.

MILLAISIIN IHMISIIN IHASTUT?

Yhteinen tekijä on se, että he ovat olleet jollain tavalla karismaattisia naisia. Ihmisiä, jotka ovat omassa voimassaan. Tapa, jolla he ovat kantaneet itseään, on tehnyt vaikutuksen. Ulkonäöllä ei ole ollut niin paljon merkitystä, vaikka sattumoisin kaikki he ovat olleet kauniita ihmisiä omalla tavallaan.

Huumorista annan plussaa. Jotkut kuulemma pelkäävät liian humoristisia naisia.

MILLAISEN IHMISEN KANSSA ET VOISI OLLA PARISUHTEESSA?

Ihmisen, jolla ei ole myötäelämisen tai empatian kykyä.

MILLAINEN KUMPPANI OLET?

Huomioon ottava ja kiltti. Tykkään hemmotella. Teen pieniä juttuja: ostan kukkia, avaan autonoven. Jos sataa vettä, lähden mielelläni hakemaan Amiraa autolla töistä. Tykkään olla avuksi. Laitan ruokaa. Bravuurini on tomaattikeitto.

Miinuspuoli on se, että välillä löydän itsestäni 12-vuotiaan. Olen uhritilassa jostain asiasta, josta minua on huomautettu.

Useinhan uusien suhteiden syntyessä ponnahtaa pintaan jotain sellaista, joka ei ole välttämättä edes edellisessä suhteessa ponnahtanut. On kiinnostavaa, miten tämä meidän mieli toimii. Mistä ihmeestä niitä asioita tulee? Yhtäkkiä huomaakin, että joko 2- tai 12-vuotias minä on siinä vieressä, ja sillä on jokin kipu. Se on niin himmeää. Sitten vain täytyy käydä ne kivut läpi.

MILLAINEN PAINOARVO ON SUHTEESSA SEKSILLÄ?

Sillä on toki paljon merkitystä. Seksi on ikiaikainen yhteys – minun kohdallani – naisen ja miehen välisessä suhteessa. Toisille se on tärkeämpää kuin toisille. On varmaan erilaisia mielipiteitä, mikä on tarpeeksi.

” Pettymys ja sen tuomat tunteet pitää käydä läpi.

MIKÄ ON PAHIN PETTYMYKSESI RAKKAUDESSA?

Ne hetket, kun olisin itse halunnut vielä jatkaa suhteessa, mutta rakkaus on toiselta puolelta loppunut. Toisaalta ne hetket ovat antaneet aineistoa biiseihin.

Pettymysten sattuessa olen ollut taipuvaisempi avun hakemiseen kuin tuijottelemaan kaljatuoppia yksin pubissa. Minulla on nuoruudenvuosia lukuun ottamatta ollut tarve purkaa pettymyksiäni. Olen hakeutunut puhumaan jollekin. Jos ei ole ollut ketään muuta, niin ammattilaiselle. Pettymys ja sen tuomat tunteet pitää käydä läpi.

KADUTKO JOTAIN RAKKAUDEN SARALLA?

Aina jotakin on, mutta en halua puhua sitä ääneen. Toisaalta katumisessa ei ole järkeä. Jos on tullut tehtyä jotain, mikä kaduttaa, on parempi antaa itselleen anteeksi ja jättää asia taakse. Anteeksipyyntö toiselta ja anteeksianto itselle ovat tärkeitä. Anteeksianto itselle ja rakkaus itseen on asia, jota joudun välillä opettelemaan.

PITÄÄKÖ PARISUHTEEN ETEEN MIELESTÄSI TEHDÄ TÖITÄ?

Kyllä, ehkä se on perheellisellä sitä, että parisuhteelle löytyy arjessa aikaa. Tärkeintä on todellinen kontakti. Yhteys voi myös helposti himmetä. Katsotaan vain Netflixiä sohvalla ja taas meni yksi ilta. Joskus seksikin voi olla sellaista, ettei siinä ole oikeaa, henkistä kontaktia.

MITÄ ET VOISI ANTAA ANTEEKSI?

Aika paljon varmaan pystyisin antamaan anteeksi. Vaikea sanoa, koska minulle ei ole koskaan tehty sellaista, mitä en ole pystynyt anteeksi antamaan. Silloin kun minua on loukattu, niin totta kai on ollut aluksi vaikeaa, mutta kun aikaa vierähtää hetken ja asetukset muuttuvat, niin tietenkin annan anteeksi.

Olen ollut onnekas. Minua on kohdeltu parisuhteissa aika hyvin.

MILLAINEN ON TÄYDELLINEN RAKKAUSTARINA?

En tiedä. Olen yrittänyt opetella olemaan kiitollinen kaikesta, mitä on ollut. Elämässä auttaa paljon, kun ei ole koko ajan hamuamassa jotakin – on se sitten rakkautta tai jotain aineellista. Silloin on paljon tyytyväisempi. Toki minäkin haaveilen mielelläni moottoriveneistä ja autoista. Silti on iisimpää, kun ei hamua.

OLETKO MUSTASUKKAINEN?

Olen ollut mustasukkainen, mutta sen kanssa pystyy tekemään töitä. Ja olen välillä joutunut tekemäänkin. Tällä hetkellä en. Kun on itse balanssissa, ei tarvitse olla mustasukkainen.

Jos rakkaus laitetaan janalle, toisessa päässä on pelko. Siitä mustasukkaisuuskin kumpuaa.

OLETKO VÄLEISSÄ EXIESI KANSSA?

Kyllä. Siinä ei ole koskaan ollut mitään vaikeutta. Jonkun kanssa soittelemmekin, vaikka suhteesta on jo 25 vuotta.

Minusta olisi kauhea sääli, etten tietäisi, mitä jollekin kuuluu. Olemmehan aikoinamme viettäneet paljon aikaa ja ehkä asuneetkin yhdessä. Joskus yhteiset ystävät olettavat, että meitä ei eksän kanssa voi kutsua samoihin juhliin. Se on turhauttavaa.

MISSÄ MENEE PETTÄMISEN RAJA? VOIKO SEN ANTAA ANTEEKSI?

Kun ajatuksesta siirtyy tekoihin. Pettämisen varmaan voi antaa anteeksi. Koska minullekin on anteeksi annettu, niin uskon, että minäkin pystyisin siihen.

MITEN SITKEÄ OLET PARISUHTEESSA?

Olen tosi sitkeä, en luovuta helposti. Jos on hankaluuksia, ongelmia tai haasteita, yritän tehdä niiden kanssa töitä yksin tai yhdessä. Haluan katsoa asioiden läpi kunnolla ennen kuin sanon, että tämä oli tässä.

Jussun rakkausvalinnat

RAKKAUSVUODENAIKA

Kevät. Nuorempana se oli aina kauheaa kuohuntaa, kun valon määrä kasvoi. Tosin minulla saattoi olla keväisin isoja masennuskausia. Nykyisin keväällä kaikki herää.

RAKKAUSELOKUVA

Rakkautta ennen aamua. Elokuvan ajatus on hieno: parilla on aikaa vain yksi yö, ja sen jälkeen molemmat lähtevät omille teilleen.

RAKKAUSRUOKA

Itse tekemäni tomaattikeitto. Pakkauksessa, jolla vien sitä Amiralle, ei ole mitään romanttista. Se on muovirasia. Täytyy vähän miettiä jotain rusettia. Mutta minusta itsessään se on romanttista, että vien aina puolet keitosta toiselle.

ROMANTTISIN PAIKKA

Se ei mielestäni kysy fyysistä paikkaa. Se on se tila, minkä kaksi ihmistä luovat keskenään missä tahansa.

Jussu Pöyhönen Laulaja-lauluntekijä syntyi Oulussa 12.5.1965. Asuu Helsingissä. 13-vuotias poika. Tunnettu Suurlähettiläät-yhtyeestä, nyt soolouralla. Uusi Pinnalla-single tulevalta albumilta ilmestyi 4.6. We Will Rock You -musikaalin harjoitukset ovat alkaneet. Säveltänyt musiikin Mieletön-teatteriklovneriateokseen, jonka ensi-ilta on tammikuussa 2022.

