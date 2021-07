Hullaannuin, kun mies kokkasi minulle kanaa ja riisiä – samalla syyllistyin naisille tyypilliseen ajatusvirheeseen

Vielä tänäkin päivänä me naiset sorrumme ylistämään miehiä niistä teoista ja asioista, joiden voisi olettaa olevan perusominaisuuksia, ei kaupanpäällisiä, Alina Koskela kirjoittaa.

Neljänsillä treffeillä mies tarjoili minulle riisiä ja kanaa hapanimelässä valmiskastikkeessa. Se riitti tekemään lähtemättömän vaikutuksen.

Otin jopa salaa kuvan kokkaavasta miehestä ja lähetin ystävälleni.

”Kato, se laittaa mulle ruokaa??? Siis en edes muista, milloin joku olis viimeksi kokannut mulle.”

Todellinen unelmamies, sain nyökyttelyjä takaisin. Rengastukseen vain, et ansaitse yhtään vähempää!

Jälkeenpäin ajateltuna arkinen ele tuntuu vähäpätöiseltä, kuten se onkin. Sorruin hehkuttamaan niin sanottua bare minimumia, vähimmäissuoritusta. Palvomaan sitä, kun kumppani tekee juuri ja juuri sen, mitä häneltä on lupa odottaa.

Ilmiö ei ole vain päässäni, ja se nousee aika ajoin keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa. Bare minimumiin haksahtamista on esimerkiksi siitä hullaantuminen, kun toinen vastaa viestiin ajoissa, on aloitteellinen tapaamisen suhteen, tyhjentää tiskikoneen mukisematta tai kohtelee naisia kunnioittaen.

Pohjimmillaan se on myös sitä, kun joudumme anelemaan kumppaniltamme rakkautta, tukea ja turvaa. Jossain joku ehkä ajattelee miehen olevan oikein kelpo kumppani, kunhan tämä ei jokajouluisessa hutikassa aja perhettään hankeen.

Bare minimum on valuuttaa myös miesten Tinder-profiiliteksteissä. Joidenkin mielestä tärkein erikseen mainittava asia on se, että kädessä pysyy imurinvarsi tai soppakauha. Hei wau, kyllä tämä hertan ansaitsee.

Usein vähimmäissuorittajasta hurmaantuvat myös muut naiset kuin treffi- tai seurustelukumppani. Kun rimaa hipova esitys saa kehut kaverilta tai sukulaistädiltä, itsekin alkaa ajatella, että nappasi treffimarkkinoilta todellisen saaliin kumppaniksi.

” Miksi palvomme miehiä, kun he tekevät asioita, joiden voi odottaa hoituvan keneltä tahansa rippikoulukelpoiselta?

Vaikka sukupuoliasetelman korostaminen ei varsinaisesti ole tätä päivää, bare minimumin kohdalla kyse on nimenomaan miesten suoritusten hehkuttamisesta heterosuhteessa. Ja siihen me naiset olemme ainakin osittain itse syyllisiä.

Sietääkin kysyä, miksi oikein palvomme miehiä, kun he tekevät asioita, joiden voi odottaa hoituvan aivan keneltä tahansa rippikoulukelpoiselta?

Kaunis kiittäminen ei tietenkään ole koskaan turhaa. Samaan aikaan on lupa odottaa, että arkiset asiat hoituvat ilman, että niitä tarvitsee pitää palkinnon arvoisina poikkeustapauksina.

On ymmärrettävää, että kun naisten on kautta aikojen odotettu palvelevan miestään, perhettään ja kotiaan, olemme samalla ehdollistuneet siihen, että toiselta on turha edes odottaa korren kekoon kantamista näissä asioissa. Ja jos tasa-arvoa onkin tullut vaatineeksi, on saattanut kuulla olevansa liian vaativa.

Nykynaiselle bare minimumista hullaantuminen voi toki olla myös suojamekanismi: kun rima on valmiiksi alhaalla, ei tule pettyneeksi samalla tavoin kuin silloin, jos pitäisi yllä niitä perusstandardeja, jotka tosiasiassa ansaitsee.

Onneksi suhteet ovat kovaa vauhtia tasapäistymässä. Silti vielä tänäkin päivänä, kun tiskikone tyhjenee itsestään, moni nainen rientää varaamaan hääkirkkoa.

Jospa lakkaisimme olemasta yllättyneitä ja kiitollisia silloin, kun miehet eivät käytännössä tee muuta kuin kohtelevat meitä kuin ihmisiä. Siispä: nykyään odotan saavani hapanimelää kanaa – ja vähän enemmän.

