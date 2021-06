Miten eksän saa pois mielestä? Eroterapeutti kertoo keinon, jonka neuvoo usein asiakkailleen

Onko siitä haittaa, jos eksä pyörii jatkuvasti mielessä? Marika Rosenborgin mukaan erosta selviytyvän kannattaa irrottautua ihmisestä, joka pitää jättää taakse.

Janottaako vanha suola? Erot ovat harvoin helppoja, ja entinen kumppani voi pyöriä mielessä vielä kauan eron jälkeenkin.

Kaipuu eksän luo on inhimillistä ja ymmärrettävää, eikä tunteessa ole mitään väärää. Jos tunne estää elämästä tosi elämää, voi eksän ajattelu olla haitaksi.

Yli pääseminen voi olla erityisen hankalaa ihmisille, joilla ero on tapahtunut kesken vahvan rakkauden tai rakastumisen. Kun kiintymyssuhde menee rikki, ero voi tehdä todella kipeää.

– Tunnetta voisi verrata jopa päihderiippuvuuteen, kun ihminen elää ajatuksen varassa, että kyllä tämä voi vielä toimia, seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborg kertoo.

Jos jää vahvasti ajatuksen tasolla kiinni kumppanifantasioihin, voi olla vaikeaa nähdä ketään muuta kiinnostavana.

– Ihminen tekee itselleen palveluksen alkamalla irrottautua tästä kuvitelmasta, jos tietää ettei yhteen paluu tule onnistumaan, Rosenborg sanoo.

Jos eksä pyörii mielessä, tee raatorehellinen lista

Jos aika on kullannut muistot, ja haaveet yhteen paluusta pyörivät mielessä vuosienkin päästä, Rosenborg kehottaa miettimään, mistä oikein unelmoi.

– Annan ihmisille usein tehtäväksi kirjoittaa raakarehellisen listan, mitä suhteessa ollutta asiaa he kaipaavat. Unelmoitko eksästä, jota et ole nähnyt vuosiin? Tiedätkö, millainen ihminen hän on tänä päivänä, vai onko ajatus kuvitelmaa, että miten asiat voisivat olla?

Rosenborgin mukaan kaipuuseen kiinnijäämiselle ja eksästä haaveilulle on yleensä kolme syytä.

Ensinnäkin ihminen saattaa kaivata jotain, mitä oli vain suhteen alkuaikoina. Tällöin tulee miettiä rehellisesti, tapahtuisiko tätä enää uudelleen yrittäessä, jos sitä ei enää edes suhteen loppuaikoina ollut.

Toiseksi ihmiset kaipaavat usein jotain, mitä he olisivat halunneet olevan suhteessa, mutta ei koskaan ollut. Kolmantena syynä on se, että vahvat tunnekokemukset jäävät mieleemme voimakkaammin, minkä vuoksi suhteesta muistuu usein vain hyvää.

Eksän unohtamisessa menee vähintään vuosi

Rosenborgin mukaan kaikilla ihmisillä menee eron käsittelyssä ainakin vuosi.

– Tulee kohdata kaikki vuodenajat ja juhlapyhät uudesta näkökulmasta katsoen ja tottua uuteen elämään. On myös mahdollista, että joillakin menee vähemmän, mutta se on aika harvinaista.

Herkillä ja tunnehaavoittuvaisilla ihmisillä menee yleensä pidempään ylipääsemisessä.

” En mielelläni sano eron juuri tapahduttua asiakkaalle, että on ihan normaalia, että yli pääsemisessä voi joillakin mennä kolmekin vuotta.

Vaikutusta on tietenkin, millainen suhde oli, miten kauan suhde jatkui ja missä elämänvaiheessa ero tapahtui. Rosenborgin mukaan esimerkiksi elämän ensimmäisten rakastumissuhteiden päättymiset voivat olla todella kivuliaita, kun ei ole kokemusta siitä, että toinenkin suhde voi olla yhtä hyvä tai parempi.

– En mielelläni sano asiakkaalle juuri eron tapahduttua, että on ihan normaalia, että yli pääsemisessä voi joillakin mennä kolmekin vuotta. Ei ihminen halua kuulla sellaista keskellä eron kovinta kipua. Hän tarvitsee silloin lohtua ja toivoa. En voi myöskään toki tietää ennalta, kauanko siinä kenelläkin aikaa menee.

Onko eksä pakko unohtaa?

Mutta onko siitä haittaa, jos eksä pyörii jatkuvasti mielessä? Rosenborgin mukaan vastaus on yksiselitteinen.

Erosta selviytyvän ihmisen ensisijainen tehtävä itselle on pyrkiä irrottautumaan siitä ihmisestä, joka hänen pitää jättää taakseen. Kaikki teot, jotka estävät sitä ja pitävät kiinni tilanteessa, tulisi jättää pois.

” Mitä enemmän pyrimme irti ajatuksista, sitä enemmän ne ajatukset meitä yleensä vainoaa. Sama koskee myös tunteita.

Itseään voi parhaiten auttaa minimoimalla kaikenlaisen yhteydenpidon ja lopettamalla eksän elämän seuraamisen, tapahtuu se sitten somessa tai kaverilta kysymällä. Aina tämä ei ole mahdollista, jos kumppanin kanssa on yhteisiä lapsia tai viereinen työpöytä.

Eron keskellä on kuitenkin tärkeää pyrkiä hyväksymään se, että tässä kohtaa elämää on luonnollista ajatella eksää.

– Mitä enemmän pyrimme irti ajatuksista, sitä enemmän ne ajatukset meitä yleensä vainoavat. Sama koskee myös tunteita. Jos tuomitsee tai vaatii itseltään ajatuksista irtautumista, sitä todennäköisemmin ajatukset tulevat.

Rosenborgin mukaan ajatukset ja tunteet tulee hyväksyä tietoisesti sellaisena kuin ne ovat, silloinkin kun ne eivät ole haluttuja.

