Mökkireissut ovat Anna Kortelaiselle hetkiä, jolloin hänellä on suorastaan vaikea olla – tyttärelle kesäpaikka tarkoittaa huoletonta oleilua: ”Silloin sukupolviero näkyy selvimmin”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ELÄMÄNVAIHE

”Keski-ikä voi olla kuin uusi nuoruus”

”Viihdyn oivallisesti tässä 52 vuoden iässä. Tyttäreni Ainu, 22, on muuttanut pois kotoa ja opiskelee kätilöksi. Miesystäväni Axa Sorjasen kanssa asumme sekä erikseen että yhdessä, vähän vuodenajan ja töiden hellittämisen mukaan.

Kaikki yhdessäolomme tuntuu todella merkitykselliseltä, elämän upeiden tai rankkojen hetkien jakamisesta aina arkisimpiin tekstiviesteihin. Kun Axa on kaksiossani Kalliossa, koti on äkkiä kauneimmillaan, huoneet ovat korkeampia ja aurinkoisempia, ruoka onnistuu, musiikki kuulostaa paremmalta. Elämä on seikkailua. Yhdessä reissaaminen, haaveileminen ja tulevaisuuden suunnittelu muistuttavat nuoren parin yhdessäoloa. Keski-iässä koenkin eläväni kuin uutta nuoruutta.

Toisaalta viisikymppisyys tarkoittaa sitä, että olen löytänyt paikkani. Olen turvassa ja rauhassa, oman pienen laumani tyytyväinen jäsen. Nuoruuden hätäily ja epävarmuus ovat kaikonneet. Enää ei tarvitse miettiä, miksi aion isona tai sitä, mitä toiset minusta ajattelevat. En enää häveliäästi peittele asioita, jotka osaan oikein hyvin, mutten myöskään nolostele myöntää, että on paljon sellaista, mitä en tiedä enkä hallitse. Vuodet ovat vapauttaneet turhasta ujostelusta.

En allekirjoita ollenkaan sitä, että viisikymppisenä ihminen olisi jotenkin automaattisesti konservatiivinen ja jämähtänyt. Olen ylpeä siitä, että olen kuohuvan vallankumousvuoden 1968 lapsi. Minussa elää vahva maailmanparannushenki. Sekin muistuttaa nuoruudesta – ja kohdistuu erityisesti patriarkaaliseen maailmanjärjestykseen.

Julkisissa ammateissa, vaikkapa politiikan, kulttuurin ja tieteen saralla työskentelevien naisten dissaaminen harmittaa minua suunnattomasti. Samoin se, miten pahasti monien tärkeiden naisvaltaisten alojen palkkaus laahaa. Ja se, että naisten viitseliäisyyttä ja tunnollista vastuullisuutta saatetaan yhä käyttää välineenä heidän vähättelyynsä. Välillä tulistun tästä tosissani. Eikö maailma ikinä muutu? Eivätkö perinteiset rakenteet koskaan murru? Kuinka emme vieläkään ole tämän pidemmällä tasa-arvon etenemisessä?

Välillä kirjaimellisesti paiskon Converse-tossujani asuntoni eteisen seinään, kun turhauttaa niin paljon. Suutun harvoin ihmisille, mutta usein rakenteille.”

TAUSTA

”Uteliaisuus voi viitoittaa koko elämän suunnan”

”Lapsena toivoin aina, että ymmärtäisin paremmin asioita, joista aikuiset puhuivat. Isäni, joka oli ammatiltaan Kakolan vankimielisairaalan johtaja ja kriminaalipsykiatri, pui kotona paljon työtään. Äitini, joka on älykäs ja valveutunut sairaanhoitajan koulutuksen saanut nainen, oli hänelle tasavertainen keskustelukumppani, vaikka tasa-arvo ei kotonamme muuten toteutunutkaan. He pohtivat ruokapöydässä myös politiikkaa ja maailmantilaa, ja minä ja kolme sisarustani kuuntelimme ja yritimme ymmärtää. Meininki oli se, että syökääs lapset nyt, hopi hopi, aikuisilla on tässä kiinnostava keskustelu menossa.

Mielestäni vanhempani olivat hirveän fiksuja ja sanavalmiita ja heidän maailmansa kuulosti jännittävältä. Minuun iskostui valtava tiedonjano, mikä näkyi menestyksenä koulussa ja rakkautena kirjoihin. Lisäksi olen luonnostani utelias ja hyvä kuuntelija. Nämä ominaisuudet muovasivat myöhemmin minusta kirjailijan.

Pieni Anna tähyilemässä kauas.

Vuonna 1987 aloitin taidehistorian opinnot Turun yliopistossa. Se oli hilpeää nousukauden aikaa, jolloin korkeakouluopinnoissa kannustettiin akateemiseen vapauteen ja lukuisiin sivuaineisiin. Fiilis oli se, että maailma on teille auki, oppikaa ja nauttikaa. Nuoria ei hiillostettu valmistumaan pikapikaa tuottaviksi kansalaisiksi kuten nykyään tehdään.

Pudotus olikin melkoinen, kun valmistuin syvänä lamavuonna 1992. Pamahdin noihin synkkiin talousnäkymiin valmiina maisterina, opintolainat niskassa ja työkokemusta vailla. Onneksi humanistin koulutus muuntuu moneksi. En ole elämässäni ollut päivääkään työttömänä.

Työurani ensimmäiset vuodet opetin avoimessa yliopistossa ja vedin hiki hatussa työläitä taidehistorian peruskursseja eri korkeakouluissa. Muistan, miten kipitin paikasta toiseen korkkareissa, dialaatikko kainalossa kolisten, hiostavassa bleiserissä, jonka olin hankkinut näyttääkseni uskottavammalta. Nykyään on toisin: tepsutan puhekeikalta kotiin Kamala Harris -tyylisissä tennareissa, Tehosekoittimen Fiksu ja kypsä -biisi kuulokkeissa pauhaten.”

TYÖ

”Luovuus vaatii määrätietoista työtä”

”Tietokirjailijan työssä tutkiminen on enimmäkseen helppoa, koska työ vie mennessään ja jäljityksen trillerimäinen jännitys siivittää sitä. Kirjoittaminen sen sijaan on ajoittain vaikeaa. Se edellyttää totista keskittymistä. Usein uusi projekti alkaa siitä, että hoksaan jonkin pienen detaljin, väpättävän johtolangan, johon on ihan pakko tarttua. Menetän yöunet, jos en lähde sitä kerimään. Tavoitteeni on herättää lukijassa sama uteliaisuus, jota itse tunnen mysteerin edessä.

Parasta on, jos saan jo aamusta astua pyhäkköihini Kansalliskirjastoon tai Kansallisarkistoon. Niiden seinien sisäpuolella olen rikkumattoman onnellinen. On upeaa olla yksi siellä uurastavista, tiedonhakuun syventyneistä ihmisistä – lenkki historian hämystä nykyisyyteen ulottuvassa tieteentekijöiden ja kertojien ketjussa. Minä synnyin ja minä kuolen, mutta aina tulee uusia ihmisiä, jotka jakavat tämän saman intohimon.

Työtä tehdessäni olen tapojeni orja, hiukan outo, pahoin pelkään. Herään joka aamu 7.30, kuuntelen radiota ja juon kahvia koko pitkän päivän, syön mahdollisimman samanlaisena toistuvan lounaan. Kirjoittaessani kuuntelen klassista venäläistä musiikkia, Prokofjevia tai Rahmaninovia. Liian lujaa, ja usein samaa kappaletta putkeen.

Olen piinallisen tunnollinen, ajoissa joka paikassa ja yleensä deadlineista edellä. Kärsin, jos huomaan, että alan vitkutella, lykätä työasioita ja pyöritellä tekosyitä. Pulinat pois, takapuoli penkkiin ja kirjoittamaan. Vain siten tulee valmista.”

ÄITIYS

”Lapsen saaminen vapauttaa, ei kahlitse”

”Ainoa lapseni syntyi, kun olin 30. Vanhemmaksi tulo oli hyppy tuntemattomaan. Muistan, miten ihmeellistä oli, kun vauva odotusaikana potki tai hikkasi vatsassani. Vaikka olin vielä tuolloin parisuhteessa lapsen isän kanssa, tytär ja minä olimme alusta asti tiivis kaksikko, kuin paita ja peppu. Äitiys vapautti minut kertaheitolla nuoruuden turhista neurooseista, epävarmuuksista ja vähitellen jopa miellyttämisen halusta. En kokenut sitä vapauden menetyksenä ollenkaan.

Anna Kortelainen juuri ennen ylioppilasjuhliaan. Yo-lakkiaan tai tohtorinhattuaan hän ei juurikaan käytä.

Olen asunut nykyisessä kodissani 1920-luvun kerrostalossa siitä asti, kun Ainu oli pieni. Rakastan 53-neliöistä asuntoani ja sen lähiympäristöä monestakin syystä, mutta etenkin siksi, että se muistuttaa minua äitiyteni eri vaiheista. Muistan, miten mahdutin rattaita hissiin ja kuinka tyttöni ensi kerran ulottui painamaan veräjähissin nappulaa. Sen, miten saatoin häntä päiväkotiin ja ensimmäiselle luokalle kouluun. Mielessäni näen hänet myös lukiolaisena ja ylioppilaana. Nämä kuvat menneisyydestä kulkevat aina mukanani. Ne eivät kuitenkaan millään lailla vähennä nykyhetken arvoa.

Olen suunnattoman otettu siitä, millainen ihminen tyttärestäni on kasvanut. Myös hänen ammatinvalintansa täyttää minut ylpeydellä. Ajatella, vatsassani olleesta vauvasta on varttumassa asiantuntija, jonka elämäntyö liittyy synnyttäjien ja vastasyntyneiden hyvinvointiin mutta myös laajemmin naisten seksuaaliterveyteen. Ainu pärjää herkissä ja vaativissa tilanteissa, työssä johon itse en koskaan pystyisi. Nykyään keskustelemme usein rakkaudesta ja uskon, että opimme toisiltamme paljon.”

ISÄ

”Vaikeakin suhde voi muuttua läheiseksi”

”Suhteeni isääni ei ollut mutkaton. Lapsuudessani hän oli dominoiva patriarkka, jonka työn perässä perhe muutti Helsingistä milloin Tukholmaan, milloin Vaasaan tai Turkuun. Isä oli loistava puhuja ja taitava kirjoittaja, uuttera Sigmund Freudin siteeraaja. Yhä kuulen korvissani isän lausumana freudilaisen mielenterveyden määritelmän: terveyttä on se, että pystyy tekemään työtä ja rakastamaan. Siihen arvo- ja asennemaailmaan minä kasvoin. Etunimenikin, Annan, sain Freudin tyttären mukaan. Isän minuun suuntaama katse oli arvioiva, joskin enimmäkseen hyväksyvä. Se katse teki minusta melko itsekriittisen ihmisen. Pitkään hyväksyin isän hallitsevuuden, kunnes hitusen alle kolmekymppisenä nousin jälkijättöiseen kapinaan, joka johti etääntymiseen isästä vuosien ajaksi.

Onneksi ehdimme tehdä sovinnon ennen isän kuolemaa. Viimeisinä vuosina suhteeseemme tuli uudenlaista hellyyttä ja läheisyyttä. Saatoin koskea isää, silittää tukkaa tai suukottaa poskea. Lopussa hänen arvioiva katsantonsa pehmeni, muuttui kysyväksi ja avoimeksi, kuin pienen pojan katseeksi taas. Jopa silmien väri syveni huikean siniseksi. Hiukseni harmaantuvat aivan samalla tavalla kuin isälläkin aikanaan. Koen tämän yhteyden välillämme lohdullisena.”

LAPSUUS

”Kaipaus ei jätä koskaan”

”Sukupolvieron tyttäreni ja minun välillä huomaan selvimmin silloin, kun vierailemme yhdessä lapsuudenperheeni vanhassa kesäpaikassa Turun sisäsaaristossa. Hänelle se on huolettoman lomailun ja rennon hengailun paikka, johon ei liity haikeuden kuormaa. Minä taas näen saaressa tuhat muistoa lapsuudesta ja nuoruudesta, ja siksi minun on siellä suorastaan vaikea olla.

Tunnen tarkkaan saaren jokaisen kivenkolon ja kallionsyvennyksen. Muistan, millaista oli leikkiä itsensä väsyksiin päättymättöminä hellekesinä ja sen, miten tarkasti meri piirsi pienen maailmamme rajat. Melkein kuulen korvissani äänemme, lapsuudenperheeni naurun, juttelun ja innon. Haistan isän käräyttämän grilliruuan tuoksun. Näen vanhempani sellaisina kuin he olivat voimansa tunnossa, parhaimpina päivinään. Ja itseni paljasjaloin, tukka takussa tasaraitapaidassa rannassa kahlailemassa.

Missään muualla kuin saaressa lapsuusmuistot eivät tule yhtä lähelle. Illuusio siitä, että isä ja äiti ovat kaikkivoipia ja itse on heidän huomassaan täysin turvassa, oli lapsena uskomattoman vahva. Vuodet särkevät sen luulon kuitenkin vääjäämättä. Isäni kuoli jo kymmenen vuotta sitten. Äitini elää pirteänä, pillifarkuissa ja heleässä huulipunassa viihtyvänä ysikymppisenä Helsingin Töölössä.

Joskus mietin, että kunpa voisin vaikka viideksi minuutiksi päästä takaisin sinne lapsuuden maahan. Mutta se portti pysyy suljettuna.”

Vanhempien kultahäissä 2005. ”Omalle sukupolvelleni pitkä liitto ei enää tilastollisesti ole todennäköinen.”

RAKKAUS

”Tärkein opettajamme on rakkaus”

”Elämäni hienoimpia oivalluksia on ollut se, että rakkaus on tärkein opettajamme, sitä kannattaa kuunnella. Minulle rakkaus on tarkoittanut omasta itseriittoisuudesta ja luontaisesta erakkomaisuudestani luopumista. Rakastuminen on toisesta lumoutumista, toisen intensiivistä tarvitsemista. Vasta vanhemmalla iällä olen tajunnut, ettei tarvitsemisessa ole mitään pahaa. Se ajatus on vielä uusi ja tuore, nykyisen suhteeni antama lahja. Rakkaudessa voi kasvaa omaksi itsekseen, olla itselleen ja toiselle entistä rehellisempi, toimia entistä vaistomaisemmin.

Tykkään hemmotella tärkeitä ihmisiäni pienillä eleillä ja yllätyksillä. Haluan kovasti osoittaa ja näyttää rakkautta. Ei ihme, olenhan nimeltänikin Anna. Se sana voisi olla huoneentauluni. Uskon, että on parempi antaa kuin ottaa.

Erityisen hieno hetki läheisteni kanssa oli viime vappu. Raskaiden pandemiakuukausien jälkeen kokoonnuimme minun luokseni Kallioon. Koko jengi oli koossa – Axa tyttärensä kanssa ja oma lapseni seurustelukumppaninsa kera.

Istua kyyhötimme pikkuruisilla Tapiovaaran Pirkka-tuoleillani niin että polvemme melkein osuivat yhteen. Kellään ei ollut kiire, aurinko paistoi olohuoneeseen kahdesta suunnasta. Rakkaani reagoivat toinen toiseensa ilolla ja naurulla sekä lämpimällä keskustelun poreilulla.

Siinä hetkessä oli todella hyvä olla.”

Anna Kortelainen Filosofian tohtori, kirjailija ja taidehistorioitsija syntyi Helsingissä 12.7.1968. Kirjoittaa tietokirjoja, romaaneja ja kolumneja, kirjoittanut myös tv-ohjelmia ja näyttelyitä. Teos Uusi Viipuri (Gummerus) ilmestyy syyskuussa. Tytär Ainu syntyi 1998. Seurustelee toimittaja ja tietokirjailija Axa Sorjasen kanssa.

