Jussu Pöyhönen työsti ensin eroaan terapiassa, salamarakastui sitten uuteen – ”Kaikki sanovat, ettei tällaista suositella”

Rakkaus yllätti Suurlähettiläiden Jussu Pöyhösen pian 20-vuotisen avioliiton loppumisen jälkeen. Elämässä on ollut pari vuotta näyttelijä Amira Khalifa. –Olin ajatellut olla itsekseen jonkin aikaa, mutta rakkaus syttyy silloin, kun syttyy.

Uusi rakkaus yllätti Suurlähettiläiden laulajana ja lauluntekijänä tunnetun Jussu Pöyhösen, 56, kun lähes 20 vuotta kestänyt liitto oli nipin napin ehtinyt päättyä. Rinnalla on nyt parin vuoden ajan kulkenut näyttelijä Amira Khalifa, 47. Pari tapasi näyttelijätyön kurssilla.

” Terapia auttoi siinä, että erosta ei seurannut syvää pudotusta.

Laulaja oli ehtinyt työstää eroaan lapsensa äidin kanssa pariterapiassa. Ero tehtiin Jussun mukaan yhteisymmärryksessä.

– Terapiaan meno kannatti. Kolmannen osapuolen kanssa pystyy avautumaan paremmin. Terapia auttoi siinä, että erosta ei seurannut syvää pudotusta.

” Ero ei mennyt ihan limittäin Amiran tapaamisen kanssa, mutta ei siinä kauheasti ollut varoaikaakaan.

Eropäätöksen jälkeen meni yli puoli vuotta ennen kuin parin yhteinen asunto oli myyty ja molemmat olivat löytäneet uudet kodit. Jussu oli ajatellut olevansa eron jälkeen itsekseen jonkin aikaa, mutta toisin kävi.

– Ero ei mennyt ihan limittäin Amiran tapaamisen kanssa, mutta ei siinä kauheasti ollut varoaikaakaan. Kaikki sanovat, ettei tällaista suositella. Mutta kyllä siitä voi selvitä, Jussu sanoo silmät sirrillään naurusta.

– Rakkausasiat tapahtuvat silloin, kun tapahtuvat. Ei niiden aikaa ja paikkaa voi oikein itse etukäteen päättää.

Amira ja Jussu ovat tiiviisti keskenään, mutta asuvat eri osoitteissa.

– Tuntuu, että nyt on tosi hyvä näin. Ainakin toistaiseksi aiomme asua Amiran kanssa erillämme.

Jussun mielestä arki toimii hyvin hänen 15-vuotiaan pojan kannalta. Poika asuu vuoroviikoin hänen luonaan. Perheestä luopuminen tuntui vaikealta.

– Perhe on ihan perustavaa laatua oleva asia. Kun perhe rikkoutuu, se on radikaali muutos.

