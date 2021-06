7 naista kertoo, millainen suhde anoppiin voi parhaimmillaan olla: ”Tällaisen lottovoiton saa vain kerran elämässä”

Välit kumppanin äitiin eivät aina ole täysin mutkattomat. Me Naisten kyselyyn vastanneet kertovat nyt, miten he ovat saaneet anoppisuhteensa kukoistamaan.

Kuten missä tahansa ihmissuhteessa myös anoppisuhteessa tärkeintä on toisen hyväksyminen sellaisena kuin tämä on.

”Kuin toinen äiti”, ”lottovoitto” ja ”rautarouva” – näin lukijamme kuvailivat anoppejaan taannoin julkaisemassamme kyselyssä, jossa pyysimme heitä jakamaan tarinoita maailman parhaista anopeista. Vastauksia saapui lähes kaksisataa.

Seitsemän naista kertoo nyt, miten he ovat saaneet suhteensa kumppanin äitiin toimimaan.

Sannalla, 44, on harvinaisen mutkaton suhde anoppiinsa. Toiselta ei kuulemma tarvitse salailla eikä peitellä mitään.

– Anoppini, nykyään kyllä ex-anoppi, on ihan omaa luokkaansa! Mutkaton, suora, hauska ja aina oma itsensä. Yhdellä Ruotsin reissulla makoilimme hotellihuoneen sängyillä ja vuorotellen molemmilta pääsi pieru. Nauroimme tilanteessa railakkaasti ja totesimme, että ei varmasti kovin moni anoppi ja miniä moista keskenään tee. Vaikka avioerostani on jo kohta kuusi vuotta, hän on edelleen rakas ja tärkeä ihminen elämässäni ja pidämme tiiviisti yhteyttä.

” Tällaisen lottovoiton saa vain kerran elämässä.

Erja, 57, kuvailee omaa anoppiaan jopa esikuvakseen. Välit kumppanin äitiin ovat lähentyneet entisestään yhteisen menetyksen myötä.

– 81-vuotias anoppini on rautarouva sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän on esikuvani pelkäämättömyydestä, sitkeydestä ja siitä, ettei töitä tarvitse erotella naisten ja miesten töihin. Reilun 30 vuoden aikana ei ole koskaan ollut minkään valtakunnan ristiriitoja. Meillä on aina ollut hyvä ja luonteva suhde, joka on parantunut entisestään yhteisen surukokemuksen myötä, kun vuosi sitten, kun minä menetin mieheni ja anoppi poikansa. Yhdessä olemme tarponeet reippain mielin eteenpäin.

Lähtökohtana molemminpuolinen arvostus

Erilaisuus on rikkaus – niin myös anoppisuhteessa. Marja, 58, kertoo olevansa anoppinsa täysi vastakohta, mutta tästä huolimatta suhde on rullannut moitteettomasti jo pian neljänkymmenen vuoden ajan.

– Anoppini on alusta asti kunnioittanut minua ja tapojani toimia, vaikka olemme hyvin erilaisia: hän tarkka ja huolellinen, minä taas suurpiirteinen ja laajalla pensselillä maalaileva. Tästä huolimatta emme ole koskaan olleet napit vastakkain. Anoppini on täysi kymppi: huumorintajuinen, joustava ja sydämellinen. Tällaisen lottovoiton saa vain kerran elämässä.

Täydellinen anoppisuhde ei silti tarkoita sitä, etteikö eripuraa koskaan syntyisi. Riinu, 30, kertoo suhteestaan anoppiinsa näin:

– Muistan kaksi kertaa, kun olemme olleet hieman napit vastakkain. Tällöin olemme puhuneet asiat halki ja pyytäneet kumpikin anteeksi. Suhteemme lähtökohtana on molemminpuolinen luottamus ja arvostus.

” En ole koskaan kokenut anopin siivousta kotonamme arvosteluna itseäni kohtaan.

Myös Sannalla, 44, hyvä anoppisuhde on vaatinut sen, että on suhtautunut toiseen avoimesti.

– Molemmat hyväksyvät toisensa sellaisina kuin ovat. Meillä ei koskaan ole ollut estoja toistemme kanssa eikä mitään ole tarvinnut salailla tai peitellä. Myös riittävä itseluottamus molemmilla on vaikuttanut siihen, ettei toisen tekemisistä tarvitse missään tilanteessa ottaa itseensä. En ole koskaan esimerkiksi kokenut anopin siivousta kotonamme arvosteluna itseäni tai omaa siisteystasoani kohtaan, vaan ottanut ilolla avun vastaan.

Myös nimimerkki Kukkis, 38, kertoo keskinäisen kunnioituksen tukeneen anoppisuhdetta. Toisaalta myös pitkä maantieteellinen välimatka on vaikuttanut siihen, ettei erimielisyyksiä ole liiemmin syntynyt. Vaikka Kukkiksen anoppi asuu toisella paikkakunnalla, hänestä on ollut korvaamaton apu lastenhoidossa.

” Välillä anoppi hyppäsi aamuyöllä Onni-bussiin ja tuli auttamaan kotiaskareissa.

– Kun kuopuksemme syntyi ja olin aivan uupunut pitkästä synnytyksestä, kotiin tullessa minua odotti anopin tekemä rosvopaisti. Mikään ei ole maistunut niin herkulliselta ja lohdulliselta kuin tuo rosvopaisti usean valvotun yön jälkeen. Anoppi on ollut korvaamaton apu myös silloin, kun olin lasten kanssa kotona. Välillä hän hyppäsi aamuyöstä Onni-bussin kyytiin ja tuli auttamaan meitä päiväksi kotiaskareissa.

”Sain anopista toisen äidin”

Luonnollisesti myös yhdessä vietetty aika voi lämmittää välejä kumppanin äitiin. Selina, 28, kertoo viettävänsä toisinaan aikaa anoppinsa kanssa kahden kesken.

– Olen ollut mieheni kanssa kohta kahdeksan vuotta ja sinä aikana suhteeni anoppiini on kehittynyt entistä avoimemmaksi. Meillä on tiettyjä yhdistäviä tekijöitä, kuten lemmikit ja liikkuminen, mikä on helpottanut suhteen luomista ja tutustumista. Kun mieheni on ollut työmatkoilla, anoppini on kutsunut minut yöksi heille, etten joutuisi olemaan kotona yksin. Olen myös viettänyt mökillä aikaa ihan vain appivanhempieni kanssa, koska nautin heidän seurastaan.

” Olen kiitollinen, että minulla on anoppi, jolta saa tukea pyytämättäkin.

Selina kertookin olevansa kiitollinen kaikesta anopin tarjoamasta tuesta ja äidin korvikkeena toimimisesta.

– Äitini asuessa suuren osan vuodesta ulkomailla olen kiitollinen, että minulla on anoppi, jonka kanssa keskustella asioista ja jolta saa tukea ihan pyytämättäkin. Hän on alusta alkaen ollut ystävällinen, kannustava ja kiinnostunut minun asioistani.

Parhaimmassa tapauksessa anopista voikin tulla yhtä läheinen ja tärkeä kuin omasta äidistä, ellei jopa läheisempi. Nimimerkki Metsätähti, 50, muistelee jo edesmennyttä anoppiaan lämmöllä.

– Olin 19-vuotias, kun tapasin mieheni. Sain anopista toisen äidin. Hän paikkasi niitä asioita, joihin omilla vanhemmillani ei ollut annettavaa. Anoppi arvosti kouluttautumista ja tuki minua valinnoissani. Asuin anoppilassa pari kuukautta, kun suoritin tutkintooni liittyvää työharjoittelua hänen kotipaikkakunnallaan. Jossakin vaiheessa tulimme yksissä tuumin siihen tulokseen, ettei yhteisasuminen ole pitemmän päälle meidän juttumme, sillä kummallakin oli niin vahva oma tapa hoitaa huushollia – ja nauroimme makeasti päälle!

Lue myös: Lapsi oli parasta, mitä 25-vuotiaalle Elina Knihtilälle saattoi tapahtua – poika vietti paljon aikaa hoitajan kanssa, mutta Elina on asiasta sujut

Lue myös: Naiset kertovat 12 ihmissuhdeneuvoa, jotka olisivat halunneet tajuta jo ajat sitten – ”Et ole kenellekään mitään velkaa, et edes vanhemmillesi”

Lue myös: Jos äidin kanssa on hankalaa, se vaikuttaa muihinkin ihmissuhteisiin – näin vedät rajat, kun äiti terrorisoi