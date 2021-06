Anna-Leena Härköselle ero tuli vuosi sitten puun takaa, näyttelijä Carola Hakola koki epäonnistuneensa ensirakkaudessaan – nyt puhuvat Häräntappoaseen naiset

Näyttelijä Carola Hakola, 18, on nyt samanikäinen kuin Anna-Leena Härkönen oli julkaistessaan klassikkoteokseksi nousseen Häräntappoaseen. Miten suhtautuminen seksiin ja parisuhteeseen on muuttunut lähes 40 vuodessa?

Häräntappoaseen kirjoittaja Anna-Leena Härkönen, 56, ja Allua uudessa tv-versiossa näyttelevä Carola Hakola, 18, keskustelevat nuoruudesta ja itsensä etsimisestä.

Siinä he ovat. Häräntappoaseen naiset. Teoksen luoja, Anna-Leena Härkönen, joka nousi 18-vuotiaana kirjallisuuden tähtitaivaalle tuomalla väkevän, puhekielisen romaanin, seksin ja huumorin 1980-luvun maisemaan. Carola Hakola, Häräntappoaseen pääosan esittäjä, uuden tv-version Allu, joka on Häräntappoaseen dramatisoinnissa muuttunut pojasta tytöksi.

Carola on nyt saman ikäinen kuin Anna-Leena esikoisensa julkaistuaan.

Aikalaiset muistavat, kuinka Allu saapuu kaupungista vastentahtoisesti maalle sukulaisiin. On kesä ja maalaiskylän pienet piirit. Kun Kerttu astuu näköpiiriin, kaikki muuttuu.

– Ensirakkaus on aina järisyttävä ja tärkeä kokemus, se aihe ei vanhene, Anna-Leena toteaa.

Uudessa versiossa eletään 2020-luvulla. Allu on nyt tyttö, ja dialogi on muutettu nykyaikaan.

Carola ei tunne alkuperäistä tarinaa. Hän ei ole lukenut Häräntappoasetta.

– Olen todella huono lukemaan kirjoja, sillä minulla on ADHD. Se vaikeuttaa erittäin paljon keskittymistä. Hahmoon ja tarinaan oli ohjaajankin mielestä hyvä päästä tutustumaan puhtaalta pöydältä, Tampereen yhteiskoulun lukiota käyvä Carola sanoo.

Mutta Häräntappoaseen teemat ovat konkarille ja untuvikolle molemmille tutut. Siitä he puhuvat tänään.

AIKUISUUDEN KYNNYS

ANNA-LEENA: Olin Häräntappoasetta kirjoittaessani 16–18-vuotias ja hirveän määrätietoinen. Tähtäsin kirjailijan ja näyttelijän uralle. Pääsin ensiksi Teatterikorkeakouluun, ja kuukausi siitä kuulin, että kirjani julkaistaan. Nyt kun katson sitä Anna-Leenaa, ajattelen, että voi miten nuori, melkein lapsi. Kun oma poikani oli 18-vuotias, minua kauhistutti, että olen ollut noin vauva opiskelemaan lähtiessäni. Ei ehkä ollut hyvä päästä teatterikouluun niin nuorena. Minulla ei ollut mitään elämänkokemusta. En ollut koskaan asunut yksin.

Tunnetko sinä Carola itsesi aikuiseksi?

”Ensirakkaus on dramaattinen. Opin pettymysten kautta, mitä en halua ja mitä haluan”, Carola sanoo.

CAROLA: Jos on olemassa joku aikuisuuden mittari, koen olevani hyvin plussan puolella, mutta luulen, että menee muutamia vuosia, ennen kuin olen aikuisten oikeasti aikuinen. Koen olevani kypsä ikäisekseni. Arvoni ovat aina olleet tosi perhekeskeiset. Asun vielä kotona, mutta olen aika paljon tyttöystäväni luona.

En ole ollut kännissä riehuja, enkä ole ollut koskaan koulun päättäreissä puistoissa. Ehkä sitten kun saan valkolakin vuoden päästä, tulee sekin kerta.

ANNA-LEENA: Minä menin heti samana päivänä Otokariin, oululaisen lähiön baariin, kun olin täyttänyt 18. Tilasin Sinisen enkelin. Näytin, että tässä ovat minun henkkarini – minulla riittää ikää! Se oli mahtavaa.

CAROLA: Minä en ole käynyt kertaakaan baarissa, koska korona. Mutta sinä päivänä kun täytin 18, kävin Periscopen skybarin terassilla kaljalla. Minulla on ollut juuri puolen vuoden tauko, jonka aikana en juonut tippaakaan alkoholia. Vaikka minulle tarjottaisiin, yleensä en jaksa. Ei huvita.

LEVOTTOMUUS

CAROLA: Minulla diagnostisoitiin ADHD vähän ennen kuin täytin 18 – eli tosi myöhään. On yleistä, että ADHD tunnistetaan tytöillä paljon myöhemmin kuin pojilla, koska tytöillä se näkyy usein haaveiluna ja tarkkaamattomuutena, pojilla taas hulivilimeininkinä. Diagnoosi ei muuta mitään, paitsi että se antoi minulle selityksiä: ahaa – tämän takia en jaksa istua pitkään paikoillani kiinnostavassakaan tilanteessa ilman, että piirtelen samalla. Tai että minulla saattaa helposti mennä hermot epäselvissä tilanteissa, kun ei ole selkeitä suunnitelmia. Tai että unohtelen.

Minä tarvitsen järjestelmällisyyttä. Toisaalta olen tottunut tähän kaikkeen. Se on osa minua.

ANNA-LEENA: Minulla on samanlaisia kokemuksia! Olen aina ihmetellyt, miten voin olla kirjailija, kun minun on aina niin vaikea olla paikallaan ja keskittyä. Kirjoittaminen onkin ainoa asia, jolloin keskittyminen onnistuu. Siinä minulla on pitkä pinna. Muuten se on hirveän lyhyt. Se näkyi koulussa ja vielä nyt aikuisenakin. Tulee mieleen pari ammattiliiton kokousta, jolloin olen ruvennut piirtelemään ja minulle tulee outo kapina, enkä halua keskittyä. Tulee olo, että haluan pois. Myös tuo haaveilu kuulostaa tutulta. Tylsistyn äärettömän helposti.

Anna-Leena erosi vuosi sitten. ”Vuosien varrella oman tilan tarve on kasvanut.”

Pari kuukautta sitten yksi ystävä pohti, voisiko minulla olla pikkuisen ADHD:ta. En ole koskaan häirinnyt tunnilla, mutta hissin odottaminen yläkerroksista, jonottaminen ja lentokoneessa istuminen ovat aivan sietämättömiä asioita. Minulla pitää olla koko ajan jotain häsläämistä, lukemista tai musiikkia.

CAROLA: Sanotaan, ettei ADHD-ihminen pysty keskittymään mihinkään. Näin ei ole. Asioihin, jotka kiinnostavat, pystyy uppoamaan täysin. Sitä sanotaan ADHD-ihmisten hyperfokusoinniksi. Minä pystyn sulkemaan kaikki ympäristön äänet. Mikään kopsautus ei häiritse minua, vaikka normaalisti olen hyvin ääniherkkä.

ENSIRAKKAUS

ANNA-LEENA: Minulla on ollut montakin ensirakkautta: kuusivuotiaana, 13- ja 15-vuotiaana ja joskus 16–17-kesäisenä. Viime yönä näin unta pojasta, joka torjui minut nuoruudessa. Se tuntui niin todelliselta ja kirvelevältä. Aamulla herätessä minulla oli vähän paha mieli. Muistan vieläkin, millä sanoilla hän sanoi, ettei rakasta minua enää. Vaikka rakastuessaan on kuinka nuori, rakkaus on silti niin totta. Ensirakkauden loppu on ihan yhtä kirvelevä muisto kuin 20 vuotta myöhemmin, kun on aikuisena tullut jätetyksi.

CAROLA: Ensirakkaus on dramaattinen. Olin 15-vuotias, kun rakastuin ensimmäisen kerran. Kokemattomana toiselta ei osaa vaatia mitään tiettyä piirrettä tai ominaisuutta. Itse opin pettymysten kautta, mitä en halua ja mitä haluan. Samalla opin arvostamaan itseäni enemmän. Yläasteikäisenä kaikki tuntuu niin isolta. En vähättele sitä. Se on totisinta totta – sitähän toivoo, ettei niitä rakkauksia olisi elämän aikana kovin monta, vaan että se tietty ihminen olisi aina siinä.

ANNA-LEENA: Niinhän sitä toivoisi.

” Parisuhteet taannuttavat. Aikuisista tulee riitatilanteissa lapsellisia ja yliherkkiä.

CAROLA: Nyt ajattelen, että jos rakkaus loppuu, se valmentaa elämän muihin asioihin ja toivottavasti seuraavaan rakkauteen. Voisiko sanoa, että ensirakkaus on rakkauden esikoulu? Sellainen valmistava suhde. Minä opin näkemään monet heikkouteni loppujen lopuksi vahvuuksina. Olen nyt tasapainoisempi, kypsempi ja vahvempi ihminen.

ANNA-LEENA: Minä en kokenut nuorena olevani tuolla lailla kypsä. Olin kova vaatimaan asioita ja luulin vielä silloin, että toista voi hallita. Tässä iässä ajattelen, että suhteet ovat opettaneet ja jonkin verran aikuistuttaneet, kuten kasvattaneet jonkin verran sietokykyä.

SUHTEET

ANNA-LEENA: Koen, että parisuhteet taannuttavat. Aikuisista tulee riitatilanteissa lapsellisia ja yliherkkiä. Me muutumme välillä aivan ääliöiksi – vaikka olisimme kuinka aikuisia.

Minulle merkitsee hirveästi, miten toiselle puhutaan. Tiuskiminen tai tylysti puhuminen ei saa kuulua parisuhteeseen – eikä mihinkään suhteeseen. Olen välillä aivan kauhuissani ruokakaupassa siitä, kuinka rumasti pariskunnat puhuvat toisilleen. Minä lähtisin kävelemään ja rupeaisin itkemään. Itse en ole tiuskija. Jos on huono päivä töissä, sitä ei pureta muihin. Omassa eteisessä voi sitten huutaa vaikka suoraa huutoa.

CAROLA: Minulla on samat fiilikset. Olen tosi herkkä. Tarvitsen tietynlaisen ihmisen, pitkähermoisen ja tosi ymmärtäväisen. Minun täytyy voida luottaa, että hän ei suutu, jos olen impulsiivinen tai sanon jotain sellaista, jota en tarkoita. Tyttöystäväni kanssa minun ei tarvitse miettiä, jaksaako hän minua näiden piirteideni kanssa. Eikä minun tarvitse pelätä riitaa. Ei ole mitään asiaa, josta me oikeasti riitelisimme ja suuttuisimme, koska olemme molemmat keskustelutaitoisia. Me emme edes jaksa riidellä.

ANNA-LEENA: Usein tuohon pisteeseen pääsee vasta kun on ollut 30 vuotta naimisissa. Onko sinun muuten helppo pyytää anteeksi? Minulle se on ollut aivan ylivoimaista, mutta se on tullut helpommaksi. Mutta jos koen, että en ole syypää, en myöskään pyydä anteeksi. Tuntisin silloin itseni alistetuksi.

CAROLA: Ensirakkauden kanssa pyysin liian herkästi anteeksi. Minulla oli huono fiilis itsestäni – koin, että olen epäonnistuja. Enää en pyydä anteeksi, jos en ole tehnyt väärää. Olen aika tiukka siitä, etten lähde mielistelemään. Mutta jos tehdään ikävästi, pyydetään anteeksi. Minusta anteeksi pyytäminen ja anteeksianto ja keskustelutaito ovat tosi tärkeitä.

ANNA-LEENA: Niinhän sen pitäisi olla. Minä olin nuorena mustavalkoisempi. Olen ollut aina hirveän pitkävihainen. Jos kumppanikin sattuu olemaan pitkävihainen, se päiväkausia kestävä puhumattomuus on kamalaa. Mykkäkoulu voi tappaa ihmisen. Onneksi sellaiset kokemukset ovat vähentyneet vuosien varrella.

Nuorena ihminen on idealistisempi rakkauden suhteen. Ajattelee, että jos minä oikein yritän, suhde saadaan toimimaan. Vanhempana olen tajunnut, että se on hirveän paljon kiinni ihmisten välisistä kemioista. Aina yrittäminenkään ei auta. Vanhempana myös huomaa nopeammin, jos suhde ei toimi. Vuosien varrella oman tilan tarve on kasvanut.

15 vuotta sitten tuskailin ystävälleni, että en ole ihan varma tästä suhteesta. Hän kysyi minulta: Saako tämä mies sinussa esille parhaat puolesi? Siinä vaiheessa kun vastaus on, että ei, vaan huonoimmat, on aika lähteä eri teille.

CAROLA: Olen ollut nyt vähän reilun vuoden tyttöystäväni kanssa. Vietän paljon aikaa hänen luonaan tai olemme jommankumman vanhempani kotona. Olemme hyvällä tavalla erilaisia. En jaksaisi olla itseni kaltaisen ihmisen kanssa.

ANNA-LEENA: Vuosi sitten, 54-vuotiaana, minulle tuli ero miehestäni Riku Korhosesta. Kun olin ensimmäisen kerran sinkku 30-vuotiaana, se oli erilaista. Tämä tuntuu vähän alakuloiselta. En olisi kuvitellut, että olen tässä iässä sinkku. Ei tämä niin suuri elämänmuutos ole, mutta tuli se vähän puun takaa. En ollut osannut varautua siihen. Mutta tässä nyt ollaan, ei tämä niin kamalaa ole. Eromme Rikun kanssa oli yhteinen sopimus, ja meillä on hyvät välit.

CAROLA: Minäkin ajattelen, että joskus tulevaisuudessa minulla on lapsia. Olisi vaikea kuvitella, ettei niitä olisi.

Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä, että voi hyvin. Ei ole mitään väliä, mitä sukupuolta edustaa tai onko jonkin ikäinen, kehitysvammainen tai jonkin erityispiirteen omaava. Kaikkien oikeus on rakastua – mutta ei myöskään ole pakko rakastua. Itse ajattelen, että ihmiselle on lähtökohtaisesti tärkeää, että löytää puolison.

SEKSUAALINEN SUUNTAUTUMINEN

CAROLA: Olen kasvanut perheessä, jossa on aina oltu tosi suvaitsevaisia ja kaikki ihmiset on nähty samanarvoisina. Meillä on puhuttu homo- ja lesboperheistä hyvin arkisesti.

ANNA-LEENA: Homoseksuaalisuus tai siitä puhuminen ei ollut omassa nuoruudessani 1980-luvulla itsestäänselvyys ja luontevaa. Siinä on tietty eksotiikka vieläkin. Kerran poikani kysyi minulta: ”Äiti, sinä puhut aina homo- tai lesboystävästä. Se kuulostaa kummalliselta. Miksi et sano pelkkä ystävä?” Vastasin, että olen niin ylpeä siitä, että minulla on homoystäviä. Jäin miettimään asiaa ja olen kyllä vähentänyt tätä ilmaisua.

Anna-Leena ja Carola ovat siinä samanlaisia, että heidän on vaikea olla paikallaan ja keskittyä. Paitsi kirjoittaminen, siihen Anna-Leena pystyy uppoutumaan.

CAROLA: Ystäväpiirissäni on homoja, biseksuaaleja ja naisista pitäviä naisia. He ovat samanhenkisiä, ja heidän kanssaan on helppo heittää läppää. Minun on välillä tosi hankalaa asettua naisen asemaan, joka on miehen kanssa. Tämä kuulostaa varmaan tosi yleistävältä, mutta dynamiikka on jollain tapaa niin erilainen, kun mukana on kahta eri sukupuolta. Kun on naisen kanssa, toisen oikkuja ehkä ymmärtää paremmin.

ANNA-LEENA: Ehkä tuo on se syy. Yksi lesboystäväni on sanonut, että kaksi naista ymmärtää toisiaan paremmin. Ehkä siksi sinä tunnet olevasi kypsä ja teillä on rauhallinen suhde, koska te olette naisia.

CAROLA: Kun kuulen jonkin ongelmatilanteen heterosuhteessa – vaikka, että poikaystävä ei ymmärrä, miksi tyttöystävä suuttuu – ihmettelen miten sitä syytä ei voi ymmärtää.

ANNA-LEENA: Usein mies ei ymmärrä naisen suuttumusta, ja leimaavat meidät yliherkiksi. Ehkä naisten pitäisi olla naisten kanssa ja miesten miesten kanssa. Se olisi se ratkaisu. Ehkä sellainen maailma on tulossa.

SEKSI

ANNA-LEENA: Poikaystäviä ei saanut tuoda kotiin yöksi. Seksistä puhuttiin hyvin vähän. Jos puhuttiin, niin varoittelevaan sävyyn: ettei maine mene. Olenkin aikuistunut naisena aika myöhään. Ei siihen aikaan aloitettu seksiä niin aikaisin.

CAROLA: Kuulostaa tosi vieraalta. Meillä ei ole ikinä sanottu, että yöksi ei saa tulla. On saanut tulla ja vapaasti olla. Varmasti vanhempani ovat myös lapsensa tunteneet ja tienneet, ettei raskaaksi tulemisen pelkoa ole, kun miehet eivät minua kiinnosta. He ovat tienneet, että osaan punnita asioita ja tehdä fiksuja päätöksiä.

ANNA-LEENA: Nuoruudessani monissa perheissä vaadittiin, että tyttö on neitsyt avioliittoon asti, mikä on aivan absurdi vaatimus. Asenne oli, että nainen antaa, jos antaa ja mies ottaa.

CAROLA: Ajatus tytön saastumisesta pitää yhä pintansa. Poika on viattomampi. Paljon seksiä harrastavasta naisesta käytetään yhä usein sanaa huora. Muut tytötkin saattavat huoritella. Pojasta puhutaan äijänä tai härkänä. Jos puhutaan pojan kokemuksista, sanotaan, että taas yksi lisää.

ANNA-LEENA: Poikia ei haukuta pukeiksi. Ikävää, että naisia vielä huoritellaan. Se on vähän yllättävää. Olisin ajatellut, että se on ohi. Tietyt asenteet istuvat tiukassa.

CAROLA: Naisviha on vahva sana, mutta naisia pidetään esineinä. Naisen pakaraa saa puristella ravintolassa, ja se on vitsi.

ANNA-LEENA: Eikö sellainen ole aika lailla vähentynyt?

CAROLA: On varmaan, mutta sitä näkee edelleen somessa ja muuallakin tosi paljon. Jos joku tekee feministiaiheisen videon, kommenteissa vähätellään, ettei mitään ongelmaa ole. Tai sanotaan, että on miehilläkin ongelmia.

ANNA-LEENA: Tässäkin on vaara, että mennään toiseen laitaan. Olen vaistoavinani monissa paikoissa miesvihamielisyyttä. Ällistyin, kun eräs esikoiskirjailija totesi, ettei halunnut kirjoittaa miehistä, koska he ovat tylsiä ja epäkiinnostavia. Minusta se on tylsästi sanottu. Se on miesvihamielisyyttä. Miehet ovat liiankin kiinnostavia – ikävä kyllä – minun mielestäni. Tuollaisia saa laukoa ilman, että siitä kukaan hermostuu. Jos mies sanoo, että naiset ovat niin tylsiä ja epäkiinnostavia, etten viitsi kirjoittaa heistä, sehän saisi aivan järkyttävää huutia.

CAROLA: Olen huomannut saman, se on ikävä lieveilmiö. Feminismi kun kuitenkin pyrkii kaikkien tasa-arvoon. On väärin lähteä miesvihaan mukaan, se ei edistä mitään. Ja jos puhutaan naisten oikeuksista, puhutaan niistä tai jos puhutaan tasa-arvosta, puhutaan siitä. Keskustelua ei pidä kääntää siihen, että miehilläkin on ongelmia. Se tuntuu vähättelevältä. Niistä ongelmista voi tehdä sitten erikseen juttuja.

Fakta Carola Hakola Näyttelijä ja lukiolainen syntyi 24.8.2002 Tampereella.

Esittää Allua Häräntappoaseen uudessa tv-versiossa. Ensi-ilta Elisa Viihde Viaplayssa 20.6.

Pelannut salibandya maajoukkuetasolla. Tiktokissa 134 000 seuraajaa.

Asuu Tampereella äidin ja isän uusperheiden kanssa.

Fakta Anna-Leena Härkönen Kirjailija ja näyttelijä syntyi 10.4.1965 Limingassa.

Tuli tunnetuksi nuortenromaanistaan Häräntappoase. Kirjoittanut lukuisia romaaneja ja näytellyt yhteensä kymmenissä elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Uusin romaani Rikospaikka ilmestyi juuri.

Asuu Helsingissä yksin. Hänellä on aikuinen poika.

