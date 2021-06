Onko sinulla maailman paras anoppi? Kerro meille kokemuksesi – teemme aiheesta juttua!

Kukoistavatko sinun ja anoppisi välit? Vastaa kyselyymme ja kerro, miten olet saanut anoppisuhteen rullaamaan.

Keskustelupalstoilla ja Facebookin naistenryhmissä ruoditaan yli-innokkaita, jopa liialliseen kontrollointiin taipuvaisia appivanhempia tuon tuosta. Erityisesti tikun nokkaan nostetaan anopit: jokainen on kuullut tarinoita anopeista, jotka milloin puuttuvat liikaa perheesi elämään, milloin taas ajavat neuvoillaan hulluksi.

Missä lymyävät tarinat kukoistavista anoppisuhteista?

Sujuva anoppisuhde ei ole sula mahdottomuus. Me Naiset teki aikaisemmin jutun, jossa listattiin 19 syytä olla kiitollinen, mikäli lähipiiriin kuuluu anoppi. Jutussa nousi esiin, kuinka parhaimmillaan anoppi voi olla suureksi avuksi paitsi lastenhoidossa myös henkilökohtaisissa pulmissa. Anopilta saanut neuvot voivat osoittautua kullanarvoisiksi, ja jotkut anopit osaavat myös tarjota kuuntelijan ja apuaan juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Muun muassa Emilia, 25, kertoo jutussa näin:

– Mun mielestä on kiva jutella niistä näistä. Anoppia kiinnostaa aina, mitä mulle kuuluu. Sydämellinen ihminen.

Toisaalta kumppanin äiti voi toimia eräänlaisena roolimallina ja avartaa omaa naiskuvaa.

– Anoppi on toisenlainen naisen ja äidin malli kuin oma äiti. Hetkinen, eikö tarvitsekaan stressata kaikesta ja kaiken olla justiinsa tip top?

Nyt parrasvaloihin pääsevät maailman parhaat anopit. Miten sinä olet saanut anoppisuhteesi toimimaan?

Vastaa Me Naisten kyselyyn ja kerro kokemuksistasi: millainen sinun ja anoppisi historia on ollut, miten mahdollisissa kärhämissä on päästy yhteisymmärrykseen ja millainen suhteesi anoppiisi on nyt. Mitä nykytilanteeseen päätyminen on vaatinut?

Teemme vastausten pohjalta jutun, jossa käsitellään anoppisuhteiden parhaita puolia. Vastauksia voidaan käyttää myös muissa Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

