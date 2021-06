Naiset kertovat 12 ihmissuhdeneuvoa, jotka olisivat halunneet tajuta jo ajat sitten – ”Et ole kenellekään mitään velkaa, et edes vanhemmillesi”

”Sen sijaan, että miettisi, miksi minä en riitä, suosittelen miettimään, riittääkö tuo minulle”, nimimerkki Vanhasielu, 30, sanoo.

Elämä on joskus vähän kuin sitruuna: melko hapokasta.

Virheistä oppii. Näin kuuluu tuntematon sanonta, jota tuskin kukaan on voinut olla kuulematta. Kenties moni on huomannut myös sen, että aina elämä ei mene niin, että virheistä oppisi – ainakaan heti.

Joka tapauksessa virheiden tekemistä ei voi eikä pidä elämässä välttää. Kysyimme jo jonkin verran elämää nähneiltä naisilta, millaisen ihmissuhteisiin liittyvän neuvon he olisivat antaneet itselleen näin jälkiviisaina. Tai, mitä he olisivat halunneet kuulla paljon aikaisemmin, jotta olisivat kenties säästyneet suuremmilta virheitä. Tällaisia vastauksia saimme.

1. Exä on yleensä exä ihan syystä

Eli jos suhde ei toiminut ekalla kerralla, miksi se toimisi toisellakaan yrityksellä? Hanna, 30

2. Suhtaudu kriittisesti lompakko jäi kotiin -tyyppeihin

”Jos jo ensitreffeillä joku pyytää sinua tarjoamaan juomat, koska ’lompakko jäi kotiin’, ja toisilla treffeillä pyytää ’ihan vain parikymppiä’ lainaksi, juokse. Lujaa. Niina, 41

3. Älä jää vellomaan on–off-suhteisiin vuosiksi

”Jos olisin tajunnut, miten paljon on–off-suhteet vievät energiaa ja ovat pois itseltä ja muusta elämästä, olisin luultavasti säästynyt paljolta. Tämä on joskus harmittanut, mutta olen kyllä ylpeä itsestäni, että ymmärsin tämän alle kolmevitosena, enkä vaikkapa kuusvitosena.” Laura, 35

4. Toista ihmistä ei voi muuttaa, ei kannata edes yrittää

”Kokeiltu on. Enää en kokeile.” Vanhasielu, 30

” Mistä kaikesta olisinkaan jäänyt paitsi, jos olisin jäänyt siihen suhteeseen.

5. Jos parisuhde ei alusta asti roihahda liekkeihin, niin ei se siitä myöhemminkään muutu kädenlämpöistä kuumemmaksi

”Aloin seurustella luokkakaverin kanssa parikymppisenä. Seksi ei ollut kummoista, eikä tunteet muutenkaan olleet kovin voimakkaita. Olin kai tyypin kanssa vain siksi, että halusin olla jonkun kanssa. Onneksi sitten muutamaa vuotta myöhemmin tajusin lähteä suhteesta. Välillä olen miettinyt, mistä kaikesta olisin jäänyt paitsi, jos olisin siihen suhteeseen jäänyt. Nyt olen ollut parisuhteessa ihan mahtavan tyypin kanssa yli kymmenen vuotta. Ja tässä suhteessa tunnen olevani edelleen oikeasti rakastunut.” Minttu, 36

6. Älä jää suhteeseen siksi, että pelkäät olla yksin

”Olin vuosikausia parisuhteessa, jossa en olisi halunnut olla. En uskaltanut lähteä, koska pelkäsin olla yksin ja sitä, että jään loppuelämäkseni yksin. Onneksi tajusin tämän ennen kuin minusta tuli katkera tyyppi, jota ei kestäisi kukaan – edes minä itse.” Jutta, 40

7. Mieti, riittääkö tuo minulle

”Sen sijaan, että miettisi, miksi minä en riitä, suosittelen miettimään, riittääkö tuo minulle.” Vanhasielu, 30

8. Ihmissuhteen merkitystä ei mitata vuosissa, vaan sisällössä

”Olen saanut esimerkin parisuhteista, jotka kestävät monia vuosikymmeniä, jopa koko aikuiselämän. Pidin pitkään tätä jotenkin itsearvona. Arvostan yhä sitä, jos suhde on hyvä ja kestää vuosikymmeniä, mutta mitä väliä suhteen pituudella on, jos on onneton. Oma ensimmäinen parisuhteeni alkoi, kun olin 16. Erosimme lopulta, kun olin 36. Mietin eroa viisi–kuusi vuotta. Suurin este onnettomaksi muuttuneen suhteen päättämiselle oli se, että minä ajattelin, että meidän pitää muka mennä yhdessä hautaan. Ihan älytön ajatus. Onneksi erosimme.” Jenni, 40

” Jos ystävyys ottaa enemmän kuin antaa, ei kannata kuluttaa voimavarojaan.

9. Et ole kenellekään mitään velkaa – et edes vanhemmillesi

”Ihmissuhteitani määritti pitkään velvollisuudentunne, syyllisyys ja jokin sellainen olo sisälläni, että olisin ikään kuin velkaa ihmisille. Tämä sai minut jäämään sekä pari- että ystävyyssuhteisiin, joissa en olisi halunnut olla. Hirveä helpotus on tullut sen jälkeen, kun pikku hiljaa tajusin, että käyttäytymismallini ovat olleet ihan järjettömiä.” Linda, 38

10. Älä jännitä miehiä/poikia

”He ovat ihmisiä eikä heitä ole mitenkään poikkeuksellisen vaikea ymmärtää. Kun suhtaudut heihin rennosti, hekin löytävät sinusta parhaat puolet.” Niina, 41

11. Jos joutuu miettimään, onko ystävyys ”kaiken arvoista”, se ei ole.

”Ajoittaiset erimielisyydet tai riidat eivät tarkoita, ettei voisi olla ystäviä, mutta jos ystävyys ottaa enemmän kuin antaa, ja tätä joutuu usein kysymään itseltään, niin ei kannata kuluttaa voimavarojaan.” Hanna, 30

12. Useimmat ihmiset ovat hyväntahtoisia ja pohjimmiltaan kivoja

”Opettele silti tunnistamaan ne, jotka eivät ole.” Niina, 41

