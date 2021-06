Jäävätkö yhden yön jutut koronan myötä historiaan? Milleniaalien mukaan kyllä, sillä seksiä harrastetaan nyt virtuaalisesti

Deittailu siirtyi nettiin jo tovi sitten. Seuraavaksi saattaa olla seksin vuoro.

Korona muutti käsityksemme normaalista monessa asiassa. Yksi asia, jonka se saattoi mullistaa myös pysyvästi, voi olla deittailu ja seksi.

Amerikkalaisen kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet amerikkalaisista nuorista sinkuista ei ole harrastanut fyysisiä intiimejä kontakteja koronapandemian aikana, kertoo The Guardian.

Seksi ja läheisyys eivät kuitenkaan ole loppuneet, vaan niitä on alettu harrastaa virtuaalisesti tietokoneiden ja kännyköiden välityksellä.

Kun toisia ihmisiä ei saa nähdä tai koskea, on luonnollista, että myös tavat harrastaa seksiä muuttuvat. Mielenkiintoista kuitenkin on, etteivät virtuaaliset intiimit kontaktit välttämättä ole vain korona-ajan ilmiö: kyselyssä kaksi kolmasosaa nettiyhteyden avulla seksiä harrastavista sinkuista kertoi aikovansa jatkaa virtuaalivehtaamista myös pandemian jälkeen.

Ovatko yhden yön jutut historiaa?

Eräänlaista virtuaalista seksiä on mitä luultavimmin ollut olemassa yhtä kauan kuin puheluita on soitettu ja kirjeitä lähetetty. Se on arkipäivää myös monelle etäsuhteessa elävälle.

Onko virtuaalisista seksikumppaneista kuitenkaan korvaamaan perinteisiä yhden yön juttuja, joissa seksiä harrastetaan esimerkiksi baarista bongatun tuntemattoman kanssa?

Ilmeisesti on, sillä kyselyyn vastanneista milleniaalisinkuista lähes 60 prosenttia uumoili, että yhden yön jutut tulevat jäämään historiaan.

Se jää nähtäväksi, mutta virtuaalinen seksi ainakin vaikuttaa jo arkipäiväistyneen, ehkä jopa pysyvästi. Hyvä puoli on ainakin se, että sitä voi harrastaa ilman pelkoa tartunnoista – oli kyseessä sitten korona tai seksitauti.

Onko sinulla kokemusta virtuaalisesta seksistä tai läheisyydestä korona-aikana? Kerro meille kokemuksistasi täällä.

Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

