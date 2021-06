Viimeisessä kaarteessa ennen maalisuoraa hiihtäjä Kerttu Niskanen tajusi, että jokin oli pahasti vialla – hetki sairaalassa kaksi päivää myöhemmin oli yksi hänen elämänsä hirveimmistä

Viime kauden piti olla Kerttu Niskasen uran paras. Matto vetäistiin alta, kun kesken kisan alkanut kova pohjekipu osoittautui murtumaksi ja lopetti kauden seinään.

Hiihtäjä Kerttu Niskanen on toipumassa jalan murtumasta.

Onkohan hiihtoura sitten tässä?

Sitä hiihtäjä Kerttu Niskanen, 32, mietti, kun hän sai lääkärin vastaanotolla tietää pohjeluunsa murtuneen.

Kuluneen kauden piti olla Kertulle paras ikinä. Tammikuussa pari viikkoa ennen MM-kisoja hiihdetty maailmancup-kisa muuttui kuitenkin painajaiseksi.

Kertun vasempaan pohkeeseen tuli pieni, ikävä tunne pari päivää ennen kisaa. Pohjetta tutkittiin, mutta mitään ei löytynyt. Kisan edetessä tunne muuttui järkyttäväksi kivuksi. Viimeisillä kilometreillä hiihtäminen oli sellaista tuskaa, että Kerttu ei enää nähnyt kunnolla ympärilleen eikä kuullut ladun varrella kannustaneita huoltojoukkoja.

– On suoranainen ihme, että pysyin jotenkin tolpillani.

Kisan lopusta Kerttu muistaa ainoastaan viimeisen mutkan ennen maalisuoraa. Siihen laskettiin alamäestä kovalla vauhdilla, ja käännöksessä oli pakko laittaa painoa kipeytyneelle vasemmalle jalalle. Kylmät väreet kulkivat läpi kropan, kun kipu viilsi pohjetta.

– Tiesin, että jokin oli pahasti vialla.

Onneksi tukena oli Kertun aviopuoliso, hiihtäjä Juho Mikkonen, joka toimii myös Kertun henkilökohtaisena valmentajana.

– En olisi selvinnyt yksin, sillä minulta lähti taju kolmesti seuraavan vuorokauden aikana.

Juho ei kuitenkaan pystynyt lentämään Kertun kanssa Suomeen, sillä hänellä oli vielä oma kisansa hiihdettävänä. Saattajaksi pääsi onneksi Kertun pikkuveli Iivo, huippuhiihtäjä hänkin.

Jalka kuvattiin vasta kaksi päivää myöhemmin Suomessa.

– Minua ei ole koskaan pelottanut niin paljon, Kerttu sanoo.

Kun lääkäri ilmestyi odotustilaan, jo hänen vakavasta ilmeestään näki, etteivät uutiset olleet hyviä.

Kerttu itki ja huusi, kun lääkäri näytti röntgenkuvaa. Siinä näkyi luu, joka oli murtunut kokonaan poikki.

– Se oli yksi elämäni hirveimmistä hetkistä. Vetää vieläkin vähän herkäksi.

Jalka oli kuusi viikkoa kipsissä ja Kerttu joutui katsomaan MM-kilpailut kotisohvaltaan.

Kerttu sanoo, että perheen tuki oli toipumisprosessissa korvaamatonta. Whatsappin perheryhmä lauloi kovemmin kuin koskaan.

– Meillä on monen mielestä erikoinen perhe, sillä välimme ovat niin läheiset. Olemme muutenkin joka päivä yhteyksissä, mutta loukkaantumiseni tiivisti yhteydenpitoa ennestään, hän kertoo.

– Iivo tiesi huippu-urheilijana parhaiten sen, mitä kaikkea olin tehnyt arvokisojen eteen ja miten hyvässä kunnossa olin ennen loukkaantumista.

Myös muotisuunnittelijana tunnettu Katri ja pikkusisko Iita soittelivat ja viestittelivät toipilaalle päivittäin varmistaakseen, miten tämä jaksoi.

– Maajoukkueen psykologi sanoi minulle, etten tarvitse psykologin palveluita, kun minulla on sisarukseni. Pystyn puhumaan heille mistä tahansa, Kerttu sanoo.

– Sisarukset ovat minulle kaikki kaikessa. Ilman heitä en olisi selvinnyt.

Kerttu aikoo kääntää koettelemuksen vahvuudekseen. Hetkellinen luopuminen hiihdosta opetti, kuinka paljon hän lajiaan rakastaa.

– Tämä on ollut rankin koettelemus elämässäni, Kerttu sanoo.

– Olen aina miettinyt, että hiihtäminen on minulle kaikki kaikessa. Nyt tiedän sen.

Millainen oli Kertun matka murtuneella jalalla Falunista Kuopioon? Miten yhteistyö toimii, kun valmentajana on oma puoliso? Miten Kerttu on nyt toipunut?

