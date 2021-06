Saanko sakot, jos harrastan seksiä mökkilaiturilla? Rikosylikomisario Pikkarainen vastaa ulkoseksikysymyksiin, joita sinäkin ehkä juuri nyt pohdit

Vaikka seksihelle sekottaisi pään, kannattaa varoa, ettei kukaan näe – edes omaan makkariin!

Ulkoseksi on yksi ihmisten tavallisimmista fantasioista.

Se voi kuitenkin muuttua laittomaksi, jos sitä joutuu todistamaan ulkopuolinen henkilö, joka ei halunnut sitä nähdä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen rikosylikomisario Maarit Pikkarainen.

Pikkarainen lisää, että seksistä tulee laitonta, jos se herättää sitä todistaneessa ulkopuolisessa henkilössä pahennusta. Rikosnimike on tuolloin sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen.

– Tiivistetysti voisi sanoa, että seksi loukkaa ulkopuolisen henkilön sukupuolisiveellisyyttä, jos joku joutuu näkemään sellaista, mitä ei mennyt katsomaan, kertoo Pikkarainen.

Ilta-Sanomat on uutisoinut Yyterin hiekkarannalla harrastetusta ryhmäseksistä, joka sai ikävän käänteen, kun perheenisä lapsineen pamahti paikalle. Hiekkaranta hellepäivänä on kieltämättä melko julkinen tila lemmentekoihin, mutta miten on oman pihan, mökkilaiturin tai parvekkeen laita?

Kysyimme Pikkaraiselta, missä menee julkisen ja yksityisen tilan raja seksiä harrastaessa ja vastaus yllätti: paheksunnassa.

1. Voiko ulkoseksiä harrastaa omalla pihalla tai mökkilaiturilla?

– Jos joku, joka ei halua, näkee aktin, niin seksin harrastamisesta voi tulla laitonta, vaikka se tapahtuisi omalla pihalla tai mökkilaiturilla, kertoo Pikkarainen.

Hän lisää, että jotta rikoksen merkit täyttyvät, tulee näyn aiheuttaa ulkopuolisissa pahennusta.

2. Kai oma parveke tai ikkunalauta on sallittu?

– Ei ole, jos joku ulkopuolinen näkee seksin harrastamisen haluamattaan. Jopa sisätiloissa harrastettu seksi voi näkyä kadulle tai naapuriin, mikä puolestaan voi aiheuttaa pahennusta. Tuolloin seksiä harrastaneet saattavat syyllistyä rikokseen, kertoo Pikkarainen.

Hän lisää, että etenkin näissä tilanteissa poliisi selvittää tapahtuman olosuhteet ja tarkoitusperän: se, onko seksi ollut julkista vahingossa vai tarkoituksella, vaikuttaa seurauksiin.

3. Jos seksi muiden nähden on kiellettyä, niin saako metsän synkimmässä siimeksessä bylsiä?

– Jos kukaan ei näe aktia, on se periaatteessa sallittua missä vain. Se, että sukupuolisiveellisyyttä julkisesti loukataan, vaatii sen, että joku näkee ja paheksuu toimintaa, kertoo Pikkarainen.

” Yleensä pärjätään pelkällä huomautuksella.

4. Missä menee seksin raja? Voiko julkinen pussailu herättää pahennusta?

Pikkarainen kertoo, että sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen ei tarvitse olla nimenomaan yhdyntää, vaan muun muassa itsetyydytys tai julkinen käsipeli riittää rangaistukseen. Mutta miten on pussailun laita? Paheksuntaahan voi herättää melkein mikä vain?

– En ole koskaan kuullut, että suutelusta olisi tullut ilmoitusta. Raja on veteen piirretty viiva, joten tällaisessa tilanteessa poliisipartio tarkastaisi kokonaistilanteen ja pohtisi, onko tilanne todella omiaan loukkaamaan muiden sukupuolisiveellisyyttä.

5. Mitä seksistä väärässä paikassa voi saada rangaistukseksi?

Sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta voi saada rangaistukseksi sakon tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, kertoo Pikkarainen.

– Käytännössä tilanteet menevät kuitenkin niin, että poliisipartio tulee paikan päälle ja kehottaa seksin harrastajia tai itsetyydyttäjää etsimään paremman paikan toimilleen. Tilanteet johtavat harvoin rikosilmoituksiin. Yleensä pärjätään pelkällä huomautuksella tai sakolla, kertoo Pikkarainen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 07/2019.

