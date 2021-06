Seksiin haluamattaan suostuneet kertovat nyt, miksi sen tekivät – ”Ajattelin, että minusta pidettäisiin enemmän”

Miellyttämisenhalu ja helpolla pääseminen ovat yleisimpiä syitä, joiden vuoksi seksiin suostutaan, vaikkei tee edes mieli. Pinnan alla voi kuitenkin kyteä myös syvempiä ongelmia, kävi ilmi Me Naisten kyselystä.

Jodelissa on voinut viime aikoina törmätä useampaankin keskustelunavaukseen, jossa aiheena on ollut seksiin suostuminen tahtomatta.

Syiksi keskustelijat ovat nostaneet muun muassa syyllistämisen ja syyllisyyden tunteen, painostamisen, pakottamisen ja jopa väkivallan pelon. Moni tunsi pääsevänsä tilanteessa helpommalla antamalla suostumuksensa, vaikkei haluaisi.

Kysyimme Me Naisten lukijoilta, ovatko he suostuneet seksiin tai muihin seksuaalisiin tekoihin, vaikka eivät ole halunneet. Kyselyyn tuli yli 150 vastausta, joissa seksiin tahtomattaan suostuneet kertoivat syistä tapahtumien taustalla.

Tyypillinen tilanne on parisuhde, jossa toinen osapuoli haluaa enemmän seksiä kuin toinen. Paula ja Laura kertoivat aiemmin Me Naisten jutussa, että suostuvat seksiin miestensä kanssa, vaikka heidän ei tee mieli.

– Haluan pitää miehen tyytyväisenä ja ehkä kokea olevani täydellinen vaimo. Mieli sanoo ei, ei ja ei, mutta puhun itseni ympäri. Inhoan syyttelyä, joka voi seurata siitä, etten suostu, Laura, 57, perusteli.

Toinen seksiin haluamattaan suostumisen muoto on, että taivutaan johonkin seksuaaliseen tekoon, joka ei miellytä itseä.

Kyse voi olla tavalliseen yhdyntään suostumisen lisäksi suuseksiin, anaaliseksiin, kosketteluun, suuteluun, riisuutumiseen, alastonkuvien ottamiseen tai muuhun itselle siinä hetkessä epämiellyttävältä tuntuvaan asiaan suostumisesta.

Syynä voi olla halu tuottaa kumppanille tyydytystä, vaikkei itse nauttisikaan, mutta joidenkin vastaajien kumppanit olivat myös painostaneet tai uhkailleet saadakseen haluamansa.

”Silloinen mieheni halusi kaverinsa kanssa kimppakivaa. Moneen vuoteen en suostunut. Sitten aviomieheni sanoi, että jos minä en ala, niin hän menee tekemään sitä jonkun toisen naisen kanssa. Suostuin, koska en halunnut jakaa miestäni muiden kanssa.” Nainen, 36

Nuoruus ja alkoholi lisäävät riskiä

Velvollisuudentunteen ja miellyttämisenhalun lisäksi syynä voi olla huono itsetunto ja tarve saada hakea hyväksyntää seksin kautta.

”Olen suostunut, koska halusin toisen osapuolen kokevan nautintoa enemmän, kuin mitä siinä hetkessä arvostin omia halujani ja rajojani. Olen myös ajatellut, että minusta pidettäisiin enemmän, jos en kieltäytyisi. Halusin miellyttää.” Nainen, 35

Seksiin suostutaan tahtomattaan myös perinteisten parisuhdekuvioiden ulkopuolella.

Kyselyvastauksissa moni kertoi päätyneensä harrastamaan seksiä, vaikkei olisi halunnut, koska oli nuori ja kokematon. Usein tilanteisiin liittyi myös alkoholin käyttöä, mikä heikentää harkintakykyä. Katumus saattaa iskeä vasta seuraavana päivänä.

Tilanteille on vastausten perusteella tyypillistä, että on vaikeaa sanoa ei, kun tilanne on ehtinyt edetä jo tarpeeksi pitkälle.

”Nuoruudessa tätä tapahtui useasti. Vietin aikaani paljon miesten kanssa kavereina, jotkut miehet eivät sitten osanneet ajatella asiaa samalla tavalla. Joskus suostuin varmasti syyllisyydestä. Ajattelin, että olisin antanut ymmärtää olevani valmis seksiin, enkä sitten olisikaan suostunut. On kertoja, jolloin olen kieltäytynyt selvästi, mutta sitä ei vain otettu huomioon.” Nainen, 40

”Nuorena minulle tarjottiin juhlissa paljon alkoholia ja käytännössä painostettiin jälkikäteen sen ’vastineeksi’ seksiin. Joskus tilanne on myös edennyt pidemmälle kuin olisin halunnut. Kerran muistan myös nykyisen kumppanini kanssa näin käyneen.” Nainen, 34

Joissakin tapauksissa myös seksuaalirikoksen tunnusmerkit saattavat täyttyä. Rikosuhripäivystyksen mukaan esimerkiksi yhdyntään tai suuseksiin pakottaminen on seksuaalista väkivaltaa. Rikosuhripäivystyksestä saa myös apua, jos epäilee joutuneensa seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi.

Häpeää ja omien rajojen etsiskelyä

Osalla kyselyyn vastanneista tapahtuneesta oli jo ehtinyt kulua aikaa, ja he olivat ehtineet pohtia sitä tarkemmin.

Tunteiden kirjo oli moninainen: syyllisyyttä, häpeää, avuttomuutta, pelkoa, ahdistusta, inhoa ja katkeruutta toista kohtaan, vastenmielisyyttä itseään kohtaan, ärsytystä, riittämättömyyden tunnetta, epävarmuutta, luottamusongelmia ja hämmennystä.

Joukkoon mahtui myös niitä, joita tilanne ei vaivannut jälkeenpäin.

Syyllistettynä seksiin suostuminen voi kuitenkin aiheuttaa myös syviä arpia ja vaikuttaa minäkuvaan. Moni kertoi ymmärtäneensä vasta jälkeenpäin, että toinen osapuoli oli toiminut tilanteessa väärin. Tapahtumat vaikuttivat myös useiden vastaajien seksielämään negatiivisesti – seksi saattoi tuntua jo ajatuksena vastenmieliseltä, ja monet välttelivät sitä.

”Kesti noin vuoden verran, kunnes olin valmis nauttimaan seksistä kyseisen suhteen jälkeen. Onneksi nykyinen kumppanini jaksoi ymmärtää ja kuunnella ajatuksiani näistä muistoista.” Nainen, 34

Moni vastaaja kertoi myös oppineensa kunnioittamaan omaa nautintoaan ja rajojaan. Joillakin tapahtumat johtivat eroon kumppanista ja varovaisuuteen uusien kumppanien kanssa.

”Olen edelleen todella tarkka siitä, että henkilö, jonka kanssa aion harrastaa seksiä, varmasti kunnioittaa ja arvostaa minua. Koen seksuaaliset tilanteet herkästi rumiksi tai nöyryyttäviksi.” Nainen, 41

”Opettelen tuomaan esiin rajojani, enkä enää suostuisi tuollaiseen kohteluun.” Nainen, 34

