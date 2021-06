Main ContentPlaceholder

Jyrki Sukula kertoo, kuinka paha reissu purjehdus Atlantin yli todellisuudessa oli – kylkiluut murtuivat, eikä mikään pysynyt sisällä: ”Kun tajusin, että olemme kohta perillä, purskahdin itkuun”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista. Jyrki Sukula on oivaltanut, että onnea on, kun puoliso on itseä älykkäämpi ja että joskus parhaat ideat syntyvät kännissä. Ja todellakin: raha tuo onnea.

Ravintoloitsija ja kokki Jyrki Sukula viettää parhaillaan 40-vuotistaiteilijajuhlaansa.

Ikä ”Kehon ja mielen hätämerkkejä pitää kuulla” ”Olen opetellut viime vuosina tunnistamaan, mihin omat voimavarat riittävät. Ikä on tehnyt sen, että väsyn helpommin fyysisesti, enkä palaudu samalla tavalla. Tunnistan itsessäni pahan piirteen, jota kutsun poissulkevaksi taistelijaksi. Pystyisin todennäköisesti tekemään duunia niin paljon, että kuolisin siihen. Konkreettisesti huomasin tuon piirteen Atlantin yli purjehduksella. Vastasin yksin koko paatin ruokahuollosta, ja matka venyi melkein yllättäen kahdesta viikosta kolmeen. Ruokaa ja vettä piti alkaa säännöstellä tarkasti. Kokkasin ikkunattomassa keittiössä, mikä aiheutti pahaa meripahoinvointia. Myrskysäällä mikään muu ei pysynyt sisällä kuin vesi. Paino putosi nopeasti ja lihaksetkin alkoivat krampata. Sen päälle vielä kaaduin keittiössä keskellä Atlanttia, ja kylkiluita meni poikki. Siinä sitten kokkasin kovissa kipulääkkeissä ja oksensin vähän väliä. Kun näin Teneriffan tulivuoret ja tajusin, että olemme kohta perillä, polveni notkahtivat ja purskahdin itkuun. Vasta silloin tajusin, kuinka paljon olin pitänyt sisälläni ja puskenut vain eteenpäin välittämättä siitä, että olin todella huonossa hapessa. Pahinta oli tajuta, että olisin varmaan voinut jatkaa samaa vielä pitkään. Niin pitkään, että jotain olisi taatusti sattunut. Nyt tiedän, että kehon ja mielen hätämerkkejä pitää osata kuunnella.” Rakkaus ”Tasavertaisuus on parisuhteen kulmakivi” ”Italiaan muuttaminen oli tärkeä juttu parisuhteemme tasapainon kannalta. Kun asuimme Suomessa, kaikki pyöri minun ympärilläni. Riikka pyöritti yrityksiä taustalla, mutta minä olin se, jonka kasvot näkyivät kaikkialla. Olimme kaukaa viisaita ja toimimme ennen kuin asetelma alkoi tuottaa vaikeuksia. Nyt Riikka on saanut rakentaa Italiaan oman valtakuntansa. Jos minä olen julkkis Suomessa, Riikka on sitä vielä isommin Italiassa. Hän pyörittää tilamme lisäksi isoa, italialaista perheyritystä ja toimii useissa luottamustehtävissä. Helsinki 2003. ”Herkkä hetki Riikan kanssa hääpäivänä Tuomiokirkolla.” Suhteemme salaisuus on se, että molemmilta löytyvät yhteisen väylän lisäksi myös omat kaistat. Kunnioitamme toisiamme ja olemme aidosti tasavertaisia kaikessa. Emme riitele usein, mutta kun otamme yhteen, minä alan mököttää. Riikka haluaisi puhua asiat halki heti. Hän on onneksi oppinut lypsämään asiat minulta pikkuhiljaa. Vaimo kurmoottaa välillä siitä, pitääkö minun olla kaikessa niin ehdoton. Olen yrittänyt viime vuosina opetella menemään harmaan kiven ohi, ei läpi. Ennen kiveä kannattaa hidastaa, analysoida, kiertää kivi ja jatkaa sitten matkaa. Rakastamme molemmat yllätyksiä. Viimeisin isompi ylläri oli viime vuoden maaliskuussa, kun Riikka täytti vuosia. Herätin hänet aamuyöstä, ajoin lentokentälle ja lensimme Suomeen. Menimme suoraan kentältä ravintola Palaceen, jossa söimme lounaan kolmenkymmenen Riikalle rakkaan tyypin kanssa. Siitä sitten hotelliin yöksi ja aamulla takaisin Italiaan. Riikka teki samankaltaisen tempauksen 15-vuotishääpäivämme kunniaksi vuonna 2018. Lensin Suomesta kotiin ja Riikka oli minua kentällä vastassa toisen matkalaukun kanssa. Lensimme siitä suoraan Marrakechiin lomalle. Ennen Riikan tapaamista olin juuri eronnut ja aikamoinen naistenmies. Tapasimme töissä ja ihastuminen kehittyi rakkaudeksi. Vaikutuin siitä, kuinka kunnianhimoinen Riikka oli ja kuinka intohimoisesti hän suhtautui uuden oppimiseen. Olen siinä mielessä onnekas, että minulla on huomattavasti itseäni älykkäämpi vaimo. Pystyn puhumaan hänelle mistä vain, ja yleensä hän näkee asiat paljon minua selkeämmin.” Työ ”Työ- ja vapaa-aikaa ei kannata erotella” ”Hyväksyin vasta viisikymppisenä sen, etten voi erottaa työminää siviiliminästä. Minua vaivasi pitkään se, etten päässyt koskaan täysin irti töistä. Yritin ja yritin sitä, että minulla olisi jonkinlainen työaika. Se oli pelkkää itselle ja läheisille valehtelemista, mikä aiheutti turhia paineita ja epäonnistumisen fiilistä. Nykyisin en ahdistu enää ollenkaan esimerkiksi siitä, jos herään keskellä yötä ja mielessäni pyörivät työasiat. Se on osa minua. Maikkarilla 2002. ”Tv-hommissa kuvaamassa Liemessä-ohjelmaa Aki Wahlmanin kanssa.” Välillä on mennyt kuitenkin överiksi. Esimerkiksi vuonna 2011 olin aivan kusessa. Olimme muuttaneet Italiaan ja ajoimme yritystoimintaa Suomessa alas. Siinä kolisi ja oli konkurssiuhkaa ilmassa. Muistan, kun hain lapset päiväkodista viideltä ja menin heidän kanssaan ruokakauppaan. Haahuilin siellä kahden kurahousun kanssa 40 minuuttia ilman minkäänlaista suunnitelmaa. Havahduin siihen, kuinka tyhmä olin ollut. Missään tekemisessäni ei ollut järkeä. Pelkästään suoritin ja selviydyin päivästä toiseen. Aloin merkata kalenteriini kahden tunnin pituisen ”ajattele itsellesi aikaa” -tauon. Sen aikana en tehnyt mitään muuta kuin pysähdyin ja jäsensin asiat uudelleen mielessäni. Mietin, mikä on olennaista ja mikä epäolennaista, mitkä ovat prioriteetit, mistä minun kannattaa luopua ja missä asioissa tarvitsen apua. Aloin esimerkiksi laatia viikon ruoka- ja kauppalistat ja käydä kaupassa vain kahdesti viikossa. Lopulta tankkasinkin autoa vain nokka tiettyyn suuntaan. Kun omaa tekemistä alkoi jäsennellä ja tehostaa, viikosta alkoi vapautua tunteja. Vyyhti lähti purkautumaan. Käytän samaa metodia edelleen, jos tuntuu siltä, että kaikki kaatuu päälle. Se on kuin meditaatiota: järjestelmällinen hetki, jolloin pysähdytään, rauhoitetaan mieli ja putsataan kovalevyltä tilaa.” Raha ”Raha todellakin tuo onnea” ”Olen ollut elämässäni pari kertaa tiukoilla rahan suhteen. Vuodet 2011 ja 2012 olivat pahimmat. Olimme laittaneet paljon rahaa Italian-taloon ja viinitilaan. Samalla koetimme järjestellä yritystoimintaa Suomessa. Se aiheutti tilapäisen kassavirtaongelman. Ruokakaupassakin piti miettiä, mihin rahat riittävät. Muistan elävästi, kun tulin työmatkalle Suomeen. Oli keskiyö ja helvetin kylmä, kun astuin ulos lentokentältä isoa kylmälaatikkoa kantaen. Katselin, kun joukko ulkomaisia bisnesjanttereita käveli suoraan ovista takseihin ja kaasutti kohti keskustaa. Minulla oli taskussa 6,40 euroa, joka riitti juuri bussimatkaan. Mietin, että 15 vuotta sitten minä olin ollut se, joka painoi menemään takseilla. Vuosi 1994. ”Poseeraan perustamani ravintola Helmen hälinässä.” Tiesin kuitenkin koko ajan, että tilanne oli vain väliaikainen. Elämä oli ollut taloudellisesti suhteellisen huoletonta siihen asti. Tiukka jakso oli hyvä opetus siitä, että vähälläkin pärjää. Olen kuitenkin sitä mieltä, että raha todellakin tuo onnea. Se on minulle yksi merkki onnistumisesta.” Terveys ”Laihtuminen vaatii vain päätöksen” ”Kun jäin koronan takia Suomeen jumiin sadaksi päiväksi, aloin juosta lenkkiä kolme kertaa viikossa. Pakotin itseni ulos. Se oli ihan kamalaa ja sairasta, ja on edelleen. Ryhmäpaine kuitenkin toimii. Meillä on Kaivopuiston köpöttelijät -niminen ryhmä, joka kokoontuu maanantai-, keskiviikko- ja perjantaiaamuisin kello seitsemältä Helsingin Kaivopuistoon. Olemme kaikki viisikymppisiä köpöttelijöitä, joiden jalat nousevat juuri ja juuri maasta. Juoksemme aina saman 7,4 kilometrin lenkin. Sen jälkeen suuntaamme puiston keskellä sijaitsevalle ulkokuntosalille, jota kutsumme Tuomo Ruutu Areenaksi. Sieltä löytyy leuanvetotanko ja vatsalihaslaite sekä kanto, jota käytämme stepperinä. Teemme lenkin päälle vielä 40 minuutin lihaskuntotreenin. On ihan erilainen draivi, kun on käynyt aamulla liikkumassa. Piemonte 2020 ”Viinitilallisen glamourelämää.” Kaivopuiston köpöttelijöihin on helppo liittyä, mutta siitä on mahdotonta erota. Jos jättää syystä tai toisesta lenkin väliin, tulee Whatsapp-ryhmässä armotonta kuittailua. Kun olen Italiassa, teen treenin samaan aikaan etänä. Etäyhteyksillä mukaan liittyy myös Hollannissa asuva sisareni. Minulla ei ole koskaan ollut isompia terveyshuolia, mutta kun paino nousee, selkä ja polvet tulevat kipeiksi. Laihduttaminen ei ole koskaan ollut minulle vaikeaa. Teen päätöksen ja sitten vain toteutan. Vanheneminen on kuitenkin ihan perseestä. Sitä hidastuu, kangistuu ja tulee mukavuudenhaluiseksi. Tuntuu, että kymmenen prosenttia parhaasta terästä on leikattu pysyvästi pois.” Kuolema ”Puran suruni tekemiseen” ”Äitini Marja-Leena Sukula kuoli täysin yllättäen sydänkohtaukseen vuonna 2000. Veljeni löysi hänet kuolleena kotoaan. Äiti oli vain 52-vuotias, minua ainoastaan 18 vuotta vanhempi. Lapsuuteni oli hyvä. Äiti oli monipuolinen viihdetaiteilija, joka teki parhaimmillaan kolme eri työtä. Siksi meillä oli usein lastenhoitaja. Olimme ihan tavallisia mukuloita, joiden äiti näytteli spurgua. Ruokaa oli kaapissa ja vaatteet olivat aina ehjät ja puhtaat. Kurin suhteen äiti päästi minut aina vähän helpommalla. Luulen, että hänelle oli suuri helpotus, että löysin ammatin niin varhain. Torikauppiaana 1977. ”Haluan omien lastenikin ymmärtävän, että menestys vaatii paljon työtä.” Äidin menettäminen oli suuri järkytys, jota en pystynyt silloin käsittelemään. Hoidimme sisarustemme kanssa kaikki järjestelyt nopeasti, ja menin tekemään vielä samana päivänä kaksi lähetystä Kokkisota-ohjelmaa. En puhunut asiasta kenellekään. Surin äitiä pienissä pätkissä. Ikävä iski erityisesti jouluisin ja pääsiäisenä. Lopullisesti hyväksyin äidin kuoleman kuitenkin vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Äiti oli minulle suuri esikuva erityisesti rohkeudessa. Hän uskalsi olla oma itsensä, sanoa asiat suoraan ja tehdä omia juttujaan. Opin äidiltä myös sen, että menestyksen eteen täytyy tehdä kovasti töitä. Äiti rakasti kauniita asioita ja teki kaikkensa, jotta saavutimme tietynlaisen elintason. Asepalvelus 1986. Jyrkillä oli armeijaan mennessään jo kokin paperit taskussa. Minä olen tismalleen samanlainen. Olen tehnyt paljon töitä silloin, kun lapset ovat olleet pieniä, mutta en kadu sitä. Olemme keskustelleet aiheesta, ja lapset ymmärtävät, että työnteko kuuluu tähän pakettiin. Haluan, että omatkin lapseni perivät saman asenteen: menestys vaatii paljon työtä. Menetyksien käsittelemisessä olen edelleen vähän huono, mutta eivät ne jää minua vaivaamaankaan. Olen aina ollut vähän sellainen, etten pysty keskustelemaan vaikeista asioita. Puran surun mieluummin tekemiseen. En ajattele enkä pelkää kuolemaa. Se on kerrasta poikki ja sillä siisti. Yritän elää niin, etten kuole. Se riittää.” Unelmat ”Päättämättömyys on pahinta urpoilua” ”Idea Italiaan muuttamisesta syntyi kännissä ja läpällä. Olimme Riikan kanssa lomalla häiden jälkeen ja istuimme uima-altaalla pikkuhiprakassa, kun aloimme puhua viinitilaunelmasta. Ei mennyt pitkään, kun aloimme listata asioita excel-taulukkoon ja tehdä unelmasta totta. Suurin pelkoni on se, että unelmat jäävät toteutumatta. On kamala ajatus, ettemme olisi koskaan muuttaneet Italiaan. Kuinka paljon olisi jäänyt kokematta! Päättämättömyys on mielestäni pahinta mahdollista urpoilua. Olen itsekin sortunut siihen ja se on syönyt minua. Jos päätökseen on selkeät perustelut, se pitää tehdä heti. Syteen tai saveen! Kelloni soi aamuisin 7.08, ja kävelen heti heräämisen jälkeen puusta roikkuvaan pihasuihkuun, jota kutsumme Tarzan-suihkuksi. Peseydyn pihalla nakuna kesät talvet. Lämmin vesi valuu pitkin vartaloa, ja samalla saa katsella taivaanrannassa häämöttäviä Alppeja. Aamusuihkussa tunnen itseni maailman onnekkaimmaksi mieheksi. Vuoden harmain päivä. ”Tiluksilla peseydyn joka aamu pihasuihkussa kesät talvet ja tunnen itseni maailman onnekkaimmaksi mieheksi.” Unelmoin perustavani Italian-kotiimme Perjantai-nimisen ravintolan. Se olisi auki vain perjantaisin, ja siellä tarjoiltaisiin ruokaa, jonka raaka-aineet tulisivat omasta maasta. Eläkkeelle en aio jäädä ikinä. Elämä on leppoistunut viime aikoina sopivasti, kiitos etätyömahdollisuuksien. Aloitin etätyön jo pari vuotta ennen koronaa, ja se vähensi vuodesta sata matkapäivää. Nyt ehdin lauantaiaamuisin torille juttelemaan ja pystyn pitämään halutessani vapaapäiviä. Myös illallishetki on perheessämme pyhä. Syömme joka ilta seitsemältä yhdessä Riikan ja tyttöjen kanssa. Juttelemme samat asiat: jokaisen päivän kuulumiset sekä tyttöjen ajankohtaiset aiheet koulussa. Ällistyn joka kerta siitä, miten neropatteja lapseni ovat.” Fakta Jyrki Sukula Kokki, ravintoloitsija, tv-persoona ja viinitilallinen syntyi Tuusulassa vuonna 1956.

Asuu perheensä kanssa Italian Piemontessa.

Puoliso Riikka ja kolme tytärtä.

