Janna Hurmerinta on ollut kasvissyöjä yli 20 vuotta – yksi vanhemmille esitetty kysymys sai pikkutytön kieltäytymään lihasta

Janna Hurmerinta hoitaa stressiä meren äärellä ja opettelee itsensä hyväksymistä.

Tästä en luovu -juttusarjassa muusikko Janna Hurmerinta kertoo viidestä hänelle tärkeästä asiasta.

Luonto

Stressaantuneena lähden luontoon. Äitini vei minut pienestä lähtien sieneen ja metsään. Ei minusta sienestäjää tullut, mutta tykkään käydä kävelyillä merenrannassa tai muualla luonnossa. Se on todella maadoittavaa ja rauhoittavaa. Yritän elää mahdollisimman ekologisesti. Varsinkin lapsen saamisen jälkeen olen ollut aika ahdistunut ympäristöasioista. Haluan, että lapsellani ja mahdollisilla lapsenlapsillani olisi paikka missä elää.

Kasvissyönti

Olen ollut reilusti yli 20 vuotta kasvissyöjä. Kysyin pikkutyttönä vanhemmilta, mitä tämä syömäni liha oikein on, ja he selittivät, että se on lehmää. Ei mennyt kauaa, kun päätin, että en enää ikinä halua syödä eläimiä. Viime vuosina olen tosin syönyt kalaa. Nyt sekään ei tunnu enää hyvältä.

Liikunta

Ennen koronaa kävin salilla, mutta nyt teen YouTubesta löytyviä ilmaisia jumppia. Tavoitteenani on ennen kaikkea hyvä olo, mutta en tietenkään voi täysin kieltää, ettenkö jumppaisi myös näyttääkseni hyvältä keikoilla. Puhun kolmiosaisessa Päiväkirjamerkintöjä-minidokkarisarjassani muun muassa ulkonäköpaineista. Uskon, että nykyään koetaan ulkonäköpaineita enemmän kuin koskaan, ja itse työskentelen erityisen ulkonäkökeskeisellä alalla. Olen kuitenkin oppinut hyväksymään itseni paremmin sellaisena kuin olen. En enää menetä yöuniani ikävien nettikommenttien takia.

Paperinen kalenteri

Ostin netistä käytettynä Louis Vuittonin kalenterin kannet paperiseen kalenteriini. Aikatauluni on hyvin epäsäännöllinen, joten en pysy mukana, ellen kirjoita asioita ylös. Kun asiat kirjoittaa paperille, tekstin hahmottaa ja muistaa paremmin. Kirjoitan kalenteriin myös biisien ideoita.

Musiikki

Biisien kirjoittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu ovat minulle henkireikä. Kirjoitan biisejä kausittain. Nyt minulla on meneillään hyvin luova kausi. Välillä pitää totta kai elää, että löytää aiheita, joista kirjoittaa biisejä. Kappaleeni kertovat enemmän tai vähemmän minun tai ympärilläni olevien ihmisten elämästä. Kuuntelen musiikkia laaja-alaisesti. Viime aikoina olen kuunnellut paljon klassikkolevyjä ja ranskalaista musiikkia.

