Riikka, 22, on tapaillut samaa miestä puoli vuotta, mutta suhteella ei ole vieläkään virallista määritelmää – tällainen on situationship

Yhden illan juttu ja friends with benefits lienevät kaikille tuttuja sanoja, mutta oletko kuullut termistä nimeltä situationship? Riikka, 22, kertoo oman kokemuksensa.

Aiemmin epämääräisiä tapailusuhteita tavattiin kutsua säädöiksi, mutta nyt ilmiöllä on uusi nimi: situationship.

Kuten terävimmät saattavatkin jo päätellä, termillä kuvataan tilannetta, jossa epämääräinen säätäminen on saattanut jatkua useitakin kuukausia ilman, että suhteelle on annettu minkäänlaista määritelmää.

Kyseessä on siis varsin tuttu juttu, joka on vain noussut pinnalle hiljattain uuden nimityksen siivittämänä. Esimerkiksi TikTokissa situationship-hashtagilla merkittyjä videoita on katsottu peräti 133,1 miljoonaa kertaa.

Parisuhdeneuvoja Nicole Elam kertoo Cosmopolitanin julkaisemassa artikkelissa, että erilaiset romanttiset suhteet vailla sitoutumista ovat yleistyneet etenkin koronapandemian aikana, kun moni on kaivannut rinnalleen karanteenikaveria, jonka kanssa jakaa kulunutta eriskummallista ja epävakaata ajanjaksoa.

Situationship eroaa seksisuhteesta siten, ettei tapaamisten pääasiallisena motiivina ole pelkkä seksuaalisten tarpeiden ja halujen tyydyttäminen, vaan toisen seurasta nauttii ihan muutenkin. Situationship-suhteen sisältämä läheisyys ei siis rajoitu välttämättä pelkkään seksiin.

Healthlinen julkaiseman artikkelin mukaan kyseessä ei myöskään ole niin kutsuttu friends with benefits -suhde, jossa seksiä harrastetaan puhtaasti kaveripohjalta ja romanttiset tunteet kuuluu jättää suhteen ulkopuolelle. Sen sijaan situationship-tyylisessä tapailusuhteessa osapuolten välille on voinut syntyä kiintymystä ja jonkinlainen emotionaalinen side.

Treffejä, seksiä ja viestittelyä ilman määritelmää

Riikka, 22, kokee situationship-termin kaikista osuvammaksi tavaksi kuvailla yli puoli vuotta kestänyttä tapailusuhdettaan. Riikan ja hänen Tinderissä tapaamansa miehen suhde täyttää keskeisimmät situationshipin kriteerit: kevyt tapailuvaihe on kestänyt useita kuukausia eikä kumpikaan ole antanut suhteelle minkäänlaista määritelmää.

– Meillä synkkasi tosi hyvin heti ensimmäisillä treffeillä, ja alkuun tapailimmekin melko tiiviisti. Kuukauden tapailemisen jälkeen tuli puheeksi, että mistä meidän jutussamme oikein on kyse, mitä me oikein olemme. Sanoin miehelle, ettei minun puolestani tarvitse antaa vielä mitään määritelmää.

Riikka ajatteli tuolloin, että haluaa edetä suhteessa aivan rauhassa.

– Joulukuisen keskustelun jälkeen emme ole enää sen koommin puhuneet jutustamme, sen suunnasta tai yhteisestä tulevaisuudesta. Vielä tänäkään päivänä kumpikaan meistä ei tunnu tietävän, mitä haluaa, saati osaa määritellä koko suhdetta: onko kyseessä parisuhde, seksisuhde, vai jokin muu.

” Vielä tänäkään päivänä kumpikaan meistä ei tunnu tietävän, mitä haluaa.

Situationship on terminä melko häilyvä ja kattaa alleen useita erilaisia tapauksia.

Riikan tilanteessa ajanvietto tapahtuu aina kaksin eikä porukassa. Toisin kuin parisuhteessa, näkeminen ei myöskään ole säännöllistä, vaan joskus on kausia, jolloin muut prioriteetit menevät epämääräisen tapailusuhteen edelle.

– Yleensä näemme kerran viikossa, useimmiten viikonloppuisin, koska kumpikin opiskelee arkisin. Tämä kertoo ehkä osaltaan meidän prioriteeteistamme.

Riikan mielestä kyseessä ei ole parisuhde, koska esimerkiksi opinnot ja muu arki menevät suhteen edelle.

– Toisaalta kyseessä ei ole myöskään seksisuhde, sillä minusta seksisuhde on sellainen, että nähdään melko epäsäännöllisesti, harrastetaan seksiä ja siinä se, mutta me kuitenkin pidämme yhteyttä ja viestittelemme ihan päivittäin ja teemme yhdessä muitakin asioita, kuten katsomme Netflixiä ja ulkoilemme.

Juttu rullaa omalla painollaan

Parisuhdeneuvoja Mayla Green kertoo Cosmopolitanin julkaisemassa artikkelissa, että ennen situationship-termiä kaikenlaisille romanttisille suhteille tuli usein ennen pitkää antaa jokin määritelmä. Tämä saattoi asettaa suhteelle liikaa onnistumisen ja vakiintumisen paineita. Situationship-termi sallii määrittelemättömyyden ja antaa parille aikaa tunnustella, miten suhde kehittyy ajan myötä.

Situationshipin kaltaiseen tilanteeseen ajautuneet ihmiset tapaavatkin todeta, että tärkeintä on antaa suhteen edetä omalla painollaan ja nauttia toisen seurasta niin kauan kuin se vain tuntuu kummastakin hyvältä. Joissakin tapauksissa joko toinen tai molemmat osapuolet saattavat vain odotella, josko suhteen luonne muuttuisikin ajan myötä vakavammaksi.

Aluksi myös Riikka oli tapailemansa miehen suhteen toiveikas.

– Alkuun toivoin, että jutusta voisi tulla jotain vakavampaa, ja ehkä siksi otinkin juuri tuon asenteen, että antaa kaiken mennä omalla painollaan, ja katsotaan sitten, mihin se johtaa. Nyt tätä on jatkunut kuitenkin todella pitkään eikä mikään ole muuttunut.

– En pidä mahdottomana, etteikö jutusta voisi tulla vielä jotain vakavampaa, mutta kyllä tässä sellainen taka-ajatus on, että mikäli muutan syksyllä opintojen perässä toiseen kaupunkiin, niin kyllä tämä jää sitten tähän. Mitään etäsuhdetta en rupea vääntämään.

” Nyt tätä on jatkunut todella pitkään eikä mikään ole muuttunut.

Kuitenkin niin kauan kun ei ole pakko, ei tutusta ja turvallisesta ihmisestä tahdo päästää irti. Riikan elämäntilanteeseen situationship on tällä hetkellä sopiva ratkaisu, sillä juttu ei varsinaisesti velvoita mihinkään, mutta samalla saa seksiä ja läheisyyttä. Toisaalta se, ettei virallisesta määritelmästä ole puhuttu, aiheuttaa välillä ristiriitaisia tunteita.

– Viihdymme toistemme seurassa ja ainakin itse olen ihan tyytyväinen. Tiedostan kyllä, ettei ole kellekään hyväksi jatkaa tällaista epävarmaa, pitkittynyttä tilannetta, ja kyllä se vähän kalvaa minunkin mieltäni. Keskustelu olisi siis varsin tervetullutta, mutta samalla sitä on myös kovin haastava ja vaikea aloittaa – etenkin, kun kumpikaan ei selkeästi sitä halua tai osaa tehdä.

Riikan nimi on muutettu.

Lue myös: Espoolaisten Helenan ja Juhanin parisuhde muuttui sinä sunnuntaina, kun he yhtäkkiä mustikkametsässä päättivät lähteä parinvaihtobileisiin

Lue myös: Hanna, 30, seurustelee kahden miehen kanssa – elämä ”soolopolyna” ratkaisi selittämättömän parisuhdeahdistuksen

Lue myös: Suomalaiset vastasivat tiukkoihin väitteisiin parisuhteesta – eksän kanssa ei saa olla kaveri ja muut mielipiteet ovat nyt selvillä