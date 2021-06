Tomi kysyi Sointu Borgilta, pystyykö hän nukkumaan silikonirinnoilla mahallaan – Sointu päätti, ettei ryhdy räppärin kanssa suhteeseen, mutta isän kysymys muutti mielen

Diili-voittaja Sointu Borg, 28, paiskii töitä nyt tahdilla, jossa ei ole aikaa edes ystäville. Esikuvaksi hän ei halua, koska haluaa pysyä yhtä epätäydellisenä kuin ennenkin.

Diili-voitto on pakottanut Sointu Borgin työskentelemään sata lasissa.

Juuri nyt Sointu Borg, 28, elää elämänsä kenties hektisintä aikaa. Työtä riittäisi kellon ympäri jokaiselle viikonpäivälle. Diili-voiton ja Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajaksi ryhtymisen jälkimainingeista on otettava nyt kaikki irti, kunnes hulina hiipuu. Ensimmäiset vapaahetket odottavat ehkä vasta kesäkuun puolella.

– Ei tällaisella höökillä voi vetää montaa kuukautta, Sointu sanoo vakavana.

Työpäivät kuluvat Kulttuuritehdas Korjaamon parven työhuoneella. Täällä Sointu pääsee konkreettisesti näyttämään kyntensä, kun uutta varainhankintayritystä käynnistellään. On rakennettava toimiva sivusto, valittava tunnistautumisjärjestelmä, huolehdittava säädöksistä ja verotuksesta. Lisäksi tulevat Jaajon muut bisneskuviot, joille raivataan aikaa sieltä täältä.

Paljon on muuttunut viime kesästä, jolloin Sointu valmistui kauppatieteiden maisteriksi. Urasuunnitelmat valuivat hiekkaan koronapandemian myötä: oman emännöintiyrityksen keikat peruuntuivat koko vuodelta, ja siihen loppui myös rahantulo.

” Tajusin, että monesti edes oma lähipiiri ei tiedä ihmisen koko potentiaalia.

Kun Sointu sitten lähti mukaan Diiliin, moni tuttava kysyi, lähtikö hän ohjelmaan tosissaan. Kukaan ei uskonut, että hän voittaisi.

– Se oli silmiä avaavaa, sillä tajusin, että monesti edes oma lähipiiri ei tiedä ihmisen koko potentiaalia.

Itse Sointu tietää potentiaalinsa, vaikka hetkittäin polvet tutisevat isoissa saappaissa. Hän ajattelee, että nyt on tärkeää olla itselleen armollinen: kukaan ei ole seppä syntyissään. Nuorten tapaan Soinnullakin on ollut huoli, löytääkö hän oman paikkansa elämässä.

– Nyt tuntuu, että se on jollakin tavalla löytynyt. Minulla on kaksi vaihtoehtoa jatkon suhteen: joko saan vatsahaavan ensimmäisten viikkojen aikana tai sitten otan sen asenteen, että tämän vuoden aikana opin. Kun tekee töitä menestyneiden ihmisten kanssa, paine meinaa helposti lähteä kasvamaan, vaikka kukaan ei oleta, että minulla olisi Elon Muskin taitotaso.

Sointu ei halua peitellä omaa keskeneräisyyttään: säihkyvien somekuvien taustalla on myös epävarmuutta ja väsymystä.

Menestys

”Kasi plus riittää”

”En ollut koulussa kympin suorittaja, vaan ennemminkin kasi plus -tekijä. Olen aina tehnyt sen verran kuin on ollut tarve. Olin nuorena todella vilkas, ja enemmän kiinnosti mennä kylillä ja bilettää. Nuorena pääsin nopeasti klubeille töihin. Noina vuosina olisi ollut kaikki mahdollisuudet lähteä väärään suuntaan, mutta onneksi en lähtenyt.

Kauppakorkeakoulussa jouduin opettelemaan uudelleen, millainen oppija olen. Minulle sopii se, että saan tehdä asioita kotona omassa rytmissäni. On ollut tärkeää tunnistaa, mikä itselle on luontaista ja lakata piiskaamasta itseään.

Ajattelen, että sukupolveani leimaa krooninen riittämättömyyden tunne. Tuntuu, että usein kerrotaan tarinoita vain huippumenestyneistä nuorista – tai sitten heistä, jotka ovat syrjäytyneet jo varhain. Siksi haluan tuoda esille oman keskeneräisyyteni.

Monilla kauppiskavereillani on sijoitusasuntoja ja fyffeä arvo-osuustilillä – minulla ei ole mitään. Vuonna 2020 nostin palkkaa helmikuulta, ja ansiotuloni koko vuodelta ovat 7 000 euron luokkaa. Elin opiskelijabudjetilla – käytännössä säästöillä ja työttömyystuella. Koronan jäljiltä olen aivan persaukinen, eli ihan nollasta tässä lähdetään.

Minusta on ironista saada viestejä, joissa sanotaan, että olen vielä niin nuori ja minulla on elämä vasta edessä. Minulla oli viime kesänä valmistuessani se tunne, että frendeillä on omistusasunnot ja he ovat hyvissä duuneissa. Minä vasta käynnistelen kunnolla uutta yritystäni ja vetelen kotona hernekeittoa. Tuntui, että olen ihan jäljessä.

Minua ahdistaa nyky-yhteiskunnassa se, että elämä on kuin ostoslista. Kolmekymmentä vuotta on outo rajapyykki, jota ennen pitäisi olla tehtynä kaikki mahdollinen. Toivoisin, ettei meillä olisi niin helvetinmoinen kiire koko ajan.

Olen ajatellut, että sitten kun Instagram-seuraajia on tietty määrä tai pääsen lehden kanteen, tuntuisi erityiseltä. Nyt Diilin myötä seuraajien määrä on kasvanut, mutta kun katson sitä lukua, en tunne mitään. Kun pääsin Ilta-Sanomien vappukanteen, niin mietin, että tämä on nyt se juttu; kaikki Prismassa näkevät sen. Mutta sitten menin kauppaan, katsoin sitä lehteä, ja mietin, että pitäisikö tämän nyt tuntua jotenkin erityiseltä. Aina tavoitellaan jotakin isompaa, ja aina tulee se saavutuksen jälkeinen tyhjyys.”

Yrittäjyys

”Emäntä on se, jolla on langat käsissään”

”Oma emännöintifirmani pysyy tällä hetkellä mukana taustalla, ja olen puhunut Jaajon kanssa, että ensi kesänä luultavasti haluan tehdä festarikesän. Emännöinti on minulle intohimo.

Päädyin alalle lukioiässä promootiotöiden kautta. Kun täytin 18, aloin tehdä promoa baareissa, ja 19-vuotiaana perustimme ystäväni kanssa ensimmäisen yrityksemme, jonka kautta aloimme tehdä ”emännöintitöitä”. Se yritys jäi 25-vuotiaana, ja sen jälkeen perustin nykyisen yritykseni.

Emäntä on vähän kuin hovimestari: hän pitää tapahtumassa huolta kaikesta juoksevasta, ottaa ihmisiä vastaan ja on lähin kontaktihenkilö. Festarin VIP-tilassa emäntä kertoo missä on mitäkin, myy pulloja pöytiin ja hoitaa asiakkaan toiveet vaikka helikopterin hankintaan asti.

Emännöintiä ja promohommia pidetään tyhmien tyttöjen juttuna, sellaisena, että siellä vain herutellaan ja pyllistellään. Se on ihan höpöhöpöjuttua. Kun minulle hakee tyttöjä töihin, muistutan heille aina, että me olemme duunareita. Työstämme 70 prosenttia on kerätä tyhjiä kaljalaseja pöydistä.

Minusta emännöinnissä on potentiaalia. Se parantaa palvelukokemusta ja sujuvoittaa kaikkea. Ja meillä on suomen kielessä hommalle valmiiksi nimikin: emäntä! Meillä on aina ollut olemassa se maatalon emäntä, joka pitää langat käsissään.”

Juuri nyt Soinnun on vaikea ehtiä edes lenkille, mutta tavallisesti liikunta on hänelle henkireikä.

Ystävyyssuhteet

”Minulla ei ole aikaa kavereille”

”Tämänhetkiseen elämääni ei juuri mahdu muuta kuin työ. Käyn podcasteissa puhumassa ja saan kutsuja televisiohaastatteluihin, mutta minulla ei ole aikaa mihinkään muuhun. Ei kavereille, ei lenkeille. Haaveeni on, että kesäkuussa ehtisin saada rytmiin takaisin vähän urheilua ja voisin lukea vaikka kirjaa.

On ollut kamalaa, kun on tuntunut, etteivät kaikki kaverit ole ymmärtäneet tätä tilannetta. Saatetaan kysyä kävelylle, mutta joudun sanomaan etten jaksa. Samalla someni perusteella näyttää siltä, että energiaa riittää.

Tosiasia on, että teen työpäivän täällä toimistolla kasista viiteen ja kotona jatkan hoitamalla oman yritykseni asioita ja somea. Yleensä iltakymmenen aikaan avopuolisoni Tomi tulee sanomaan, että nyt kone kiinni ja nukkumaan.

Tiedostan, että tämä aika on nyt tällaista, ja omat rajat on tärkeä pitää. Minulla ei juuri nyt ole emotionaalisesti antaa itsestäni mitään. Tämä on ehkä hassua, mutta tuntuu, että kuormitun vapaalla nyt ihan eri tavalla, vaikka työminäni on todella energinen.

Nuorena en aina osannut valita sellaisia ystäviä, jotka olisivat toivoneet minulle pelkkää hyvää, ja se kostautui. Aikuisiällä olen kokenut, että on parempi, ettei minulla ole kiinteää, tiivistä kaveriporukkaa. Ystävyys menee oudosti joskus velvoittavaksi. Minä tulen aina olemaan sellainen ystävä, että soitellaan silloin tällöin ja nähdään muutama kerta vuodessa. Se riittää minulle.”

Koti

”Leikimme Tomin kanssa kissanpentuja”

”Tutustuimme avopuolisoni Tomin kanssa, kun hän viitisen vuotta sitten kysyi minulta Snapchatissa, pystynkö nukkumaan mahallani silikonirintojeni takia. Kun selvisi, että Tomi on räppäri, ajattelin, että sellaisen kanssa en kyllä ryhdy mihinkään. Mainitsin asiasta isälleni, ja hän kysyi: ”Jos et halua, että sinua lokeroidaan, miksi itse lokeroit?” Tajusin, että on tässä tullut itsekin lokeroitua – ja varsinkin miehiä.

Juttu Tomin kanssa ei heti lähtenyt, mutta lopulta aloimme tapailla, ja nyt olemme seurustelleet neljä vuotta. Tomi on ollut tärkeä tukipilari ja tasapainottava voima tässä kaikessa.

Vapaa-ajalla olen introvertti, lataudun ollessani ihan yksin ja luurit korvilla. Meillä on Tomin kanssa myös sen verran syvä symbioosi, että lataudun myös hänen seurassaan. Välillä leikimme jotain kissanpentuja tai mitä hölmöä pariskunnat nyt keskenään tekevät. Välillämme on paljon hellyyttä ja huumoria. Tomi näkee minussa paljon enemmän kuin ulkomaailma. Hän tietää sen herkän, epävarman ja haavoittuvaisen Soinnun, jota muut eivät näe.

Koti on tällä hetkellä se ainoa kupla, johon Diili ei ole yltänyt. Se on se paikka, jossa saamme olla kahdestaan ihan omassa sotkuisessa mytyssämme. Etenkään nyt siellä ei ole pesty pyykkejä eikä tiskattu tiskejä. Uskon että mielelleni on parasta pitää koti rauhan kehtona.”

Sointu tsemppaa muita mielellään, mutta esikuvaksi hän ei halua.

Julkisuus

”Haluan yhä vetää terassilla kessua”

”Ikävät kommentit ovat hassuja, koska vaikka niitä lukiessa ei suorastaan itkisi, niin ne jäävät asumaan päähän. Sitten kun on sellainen päivä, että on PMS, etkä ole tyytyväinen itseesi, ne nousevat alitajunnasta.

Ei minua tissipellehaukkuminen haittaa, mutta ammattitaitoni arvostelu osuu. Linkedinissä arvostetut henkilöt analysoivat Diilin aikana, että ”Sointu on aivan liian hankala” tai ”aivan liian aggressiivinen” – ja se tuntui pahalta.

Olen ristiriitainen. Minulla on roisi rekkamiehen suu, ja toisaalta Instagram-kuvani ovat seksikkäitä, eivätkä ihmiset tiedä, onko tämä nainen kukko vai kala. Siksi minut ehkä leimattiin ohjelman aikana hankalaksi, vaikka enhän minä ollut sitä! Minulla oli selkeä visio. Jos olisin miehenä laukonut samoja juttuja, vastaanotto olisi ollut paljon lievempi.

Tsemppiviestejä tulee tällä hetkellä somessa valtavasti, ja se on ihanaa. Kun joku kirjoittaa, että olen esikuva heidän lapsilleen, se mairittelee, mutta tuo myös paineita. Olen se sama virheellinen ihminen kuin aiemminkin. En halua jalustalle, koska pelkään, ettei siellä ole varaa mokata. Haluan edelleen mennä terassille kuten muutkin, vetää nousuhumalassa pari kessua ja kiroilla.”

Sointu Borg 28-vuotias kauppatieteiden maisteri voitti Diili-ohjelman tänä keväänä. Samalla hänestä tuli Jaajo Linnonmaan yritysryppään toimitusjohtaja.

Pyörittää myös omaa, tapahtuma-alan emännöinti-yritystään.

Asuu Helsingissä avopuolisonsa, räppäri Tomi Solosen kanssa.

