Surussa vellominen kulutti Emilia Vuorisalmen loppuun, kunnes hän opetteli eron jälkeen tärkeän taidon: ”Minut sairastutti se, etten päästänyt irti katkeruudesta”

Emilia Vuorisalmi on kotoisin maalta ja sanoo kaipaavansa samanlaista tiivistä kylähenkeä kuin lapsena.

Emilia Vuorisalmi ei enää etsi pakonomaisesti parisuhdetta tai tunne itseään vajaaksi yksin. Mutta rakkauden tunteeseen hän on yhä addiktoitunut. – Rakkaus on lempihuumeeni!

Olen edelleenkin toipuva rakkausaddikti. Rakkaus on yhä lempihuumeeni, ja olen sitä valmis ottamaan, Emilia Vuorisalmi, 42, sanoo ja räjähtää nauramaan.

Sitä hän tekee paljon. Nauraa itselleen ja puhuu nopeaan tahtiin. Välillä finglishiä, välillä lääkäriä. Jos rakkauslääkäri joskus lähtisi rakentamaan uusperhettä, niin ”frontaalikorteksi olisi täysin sumentuneena”.

– Pitäisi olla ihan superrakastunut. Ei näkisi mitään realiteetteja.

Ja taas naurua päälle.

Lääkäri, näyttelijä, kirjailija, yrittäjä, luennoitsija, maalaistyttö, draama queen, ex-vaimo, äiti. Rämäpää ja herkkis. Elämää Hollywoodissa, Helsingissä ja Lallisen kylässä Vehmaalla Vakka-Suomessa. Ulkopuoliset yrittävät usein laittaa Emiliaa yhteen lokeroon, ja samaa yritti hän pitkään itsekin. Mutta ei enää.

– Nyt minulla on rohkeus olla mitä olen.

Emilia heittäytyy olohuoneensa valkealle sohvalle, vetää torkkupeiton päälleen ja alkaa puhua.

Emilia muutti tähän kapellimestari Paavo Berglundin perheen vanhaan kotiin toissa syksynä erottuaan nuorimman lapsensa isästä. Suhde pojan isään Maurizio Pratesiin oli kestänyt parisen vuotta. Parin yhteinen lapsi oli eron aikaan puolitoistavuotias.

Emilia remontoi länsihelsinkiläisen kerrostalokodin lattiasta kattoon. Täällä on tarpeeksi tilaa, valoa ja avaruutta hänelle itselleen sekä 15-vuotiaalle tyttärelle ja nyt 3-vuotiaalle pojalle. On merinäköala ja ihanat naapurit. Yksi heistä yllätti antamalla taloontuliaislahjaksi ikkunanpesun. Toisesta naapurista tuli ystävä.

– Olemme tämän samassa elämäntilanteessa olevan ystävättäreni kanssa miettineet, miten olisimme selvinneet ilman yhteisiä ruokahetkiä, puheluja ja lastenhoitoa. Olemme tosi kiitollisia siitä, että meillä on toisemme.

”Ensimmäistä kertaa elämässäni en tunne itseäni vajaaksi ilman toista rinnallani. Nykyään tiedän, että suhde ei ole ratkaisu.”

Emilia on maalaistyttönä tottunut kylähenkeen, yhteiseen heimoon, josta on arjessa turvaa, apua ja seuraa. Sellaista meininkiä hän kaipaa nytkin.

– Ihmiset ovat aivan liian yksin. Välillä pohdin jopa jotain appia, jossa etsittäisiin tukiverkostoa sen sijaan, että etsitään kumppania.

Parisuhde ei ole ratkaisu

Entisessä elämässään Emilia olisi etsinyt ensin kumppania. Enää ei.

– Ensimmäistä kertaa elämässäni en tunne itseäni vajaaksi ilman toista rinnallani. Nykyään tiedän, että suhde ei ole ratkaisu.

Kuusitoistavuotiaasta kolmekymppiseksi Emilia eli parisuhdeputkessa ja luuli, ettei osaisi olla yksin. Se malli piti pihdeissään vuosikaudet.

Erosta näyttelijä Mikko Leppilammen kanssa seurasi sydänsuruja sekä sinkkuvuosia. Oli ikäkriisi ja kiire tehdä lisää lapsia.

– Minulla on ollut paljon sellaisia vuosia, jolloin haikailin kumppania ja kaikki tuntui tyhjältä.

Emilia kertoo hakeneensa hyväksyntää somesta, intensiivisistä ja repivistä suhteista sekä olleensa koukuttunut kosketukseen.

Hän muistelee, kuinka hän toisinaan laittoi fyysisetkin oireet parisuhteen puuttumisen piikkiin.

– Ajattelin, että ehkä kuolen näiden oireiden kanssa, kun en löydä parisuhdetta. Ihan kuin parisuhde parantaisi. Nyt olen ymmärtänyt, että se oli pelkkä tarina, jota kerroin itselleni.

Emilia näkee oman kasvunsa alkaneen vasta 30 ikävuoden jälkeen.

– Jos vastoinkäymisiä ei olisi tullut, en olisi ikinä kasvanut ihmisenä. Mutta ihan tällä samalla tahdilla ei tarvitsisi enää kasvaa! Onneksi nyt on menossa tasaisempi kasvun vaihe.

”Ennen ajattelin, että jos jotain puuttuu, se on jonkun ulkopuolisen tekijän syytä. Muutoksen elämääni toi läsnäolemisen taito.”

Vuosikaudet Emilia eli sitku-elämää: Sitten kun muutan tästä kämpästä. Sitten kun minulla on seuraava parisuhde. Lopulta hän tajusi juuri sen jumittavan elämää.

– Muutoksen elämääni toi läsnäolemisen taito.

Parisuhteissaan hän sanoo olleensa intensiivinen ja toisinaan myös aika drama queen.

– Olen myös usein kutistanut itseäni parisuhteessa.

Tuoreimman eronsa jälkeen Emilia on opetellut tunteiden säätelyä ja näkökulman vaihtamisen taitoa.

– Halusin muuttua. Minut sairastutti aikoinaan se, että en päästänyt irti katkeruuden, surun tai pettymyksen tunteesta. Velloin ja velloin. Sellainen kuluttaa ihmisen loppuun. Vihaaminen tai katkeruus eivät auta mitään. Lopulta juot itse sitä myrkkyä.

Vuoden tauko kaikista miehistä

Muutos on vaatinut Emilialta pysähtymistä ja ajatustyötä.

– Voin niin huonosti, että oli pakko alkaa tehdä sisäistä tutkimusmatkaa ja miettiä, mitkä asiat elämässä ovat oikeasti tärkeitä. Niitä kohti piti alkaa ottaa rohkeasti askeleita.

Sillä matkalla hän törmäsi pelkoihinsa.

– Olen pelännyt yksinäisyyttä.

Hän jatkaa siteeraamalla klassikkopsykiatri C. G. Jungia: ”Niin kauan kuin emme tunne pelkojamme, ne ohjaavat matkaamme.”

Emilia tajusi myös odottaneensa aina jonkun muun tulevan ja pelastavan elämän tai työkuviot.

– Ennen ajattelin, että jos jotain puuttuu, se on jonkun ulkopuolisen tekijän syytä.

Vuosikaudet Emilia eli sitku-elämää: Sitten kun muutan tästä kämpästä. Sitten kun minulla on seuraava parisuhde. Lopulta hän tajusi juuri sen jumittavan elämää.

– Muutoksen elämääni toi läsnäolemisen taito.

Se oli ollut Emilialla vuosikausia kadoksissa.

– Ennen ajattelin, että otan parisuhteen korjaamaan itseäni ja tilannetta. Mutta siinä menin metsään.

Viimeisimmän muuton jälkeen hän toimi toisin.

– Minun oli pakko ottaa tauko kaikista miehistä. En tavannut yhtäkään miestä vuoteen. Työssänikään en ottanut miespotilaita vastaan. Olen aina ollut one of the guys, mutta nyt minusta tuntui, että en enää halua olla sellainen.

Nyt hän sanoo, ettei enää pelkää yksin jäämistä.

– Ymmärrän, että olen itse vastuussa asioistani, tunteistani ja omasta hyvästä olostani. Toki jos joku elämään tulee, se voi tuoda lisää hyvää, hän sanoo.

– En pelkää, että en selviä. Nautin arjesta paljon, vaikka välillä on toki paskojakin päivä ja itkettää. Jos tunnen itseni yksinäiseksi, se johtuu vain minusta itsestäni.

Pitääkö rakkauden takia uhrata?

Muutos ajoi Emilian myös pohtimaan omia arvojaan. Arvot olivat olleet hänelle pitkään vain kuivia käsitteitä. Nyt ne ovat hänen elämänsä suuntaviittoja. Vapaus, rohkeus ja rakkaus niistä tärkeimpinä.

– Vapaus on minulle hyvin tärkeä arvo, koska minulla on selkeästi taipumus menettää se. Olen aina ajatellut, että rakkauden takia pitää uhrata, ja jopa nautin siitä. Siinä on tämä ristiriita: arvoni on vapaus, mutta muutan aina helposti kaiken parisuhteen mukaan.

Jossakin vaiheessa Emilia alkoi kärsiä paniikkikohtauksista. Myöhemmin hän tajusi, että ne käynnistyivät tilanteissa, joissa hänen sisäinen äänensä ei ollut linjassa tekojen kanssa.

– Se on minusta mielenkiintoista. Nykyään kun puhun omalla äänelläni asioista, jotka ovat linjassa arvojeni kanssa, fyysiset oireilut ovat poistuneet.

”Ennen pushasin ja pushasin, eikä mitään tapahtunut. Sen jälkeen kun aloin elää arvojeni mukaan ja aloin luottaa, että elämä kantaa, unelmani manifestoituvat.”

Arvojen kirkastamisen jälkeen elämään on tullut helpottavaa keveyttä.

Emilia uskoo, että monet hänen aiemmista unelmistaan eivät ole toteutuneet, koska ne eivät ole olleet hänen arvojensa kanssa linjassa.

– Jos ne olisivat toteutuneet, ne olisivat luultavasti vieneet minua pois perheen parista.

– Ennen pushasin ja pushasin, eikä mitään tapahtunut. Sen jälkeen kun aloin elää arvojeni mukaan ja aloin luottaa, että elämä kantaa, unelmani manifestoituvat.

Yksi esimerkki unelmien toteutumisesta on koti merinäkymällä. Tai Jasminin rooli Ylellä alkuvuodesta startanneessa Kullannuput-sarjassa.

Kun soitto sarjan koekuvauksiin tuli, Emilia yllättyi – ja empi. Hän mietti jälleen kerran, viekö näytteleminen uskottavuuden lääkärinä, mutta päätti olla rohkea. Lopettaa itsensä kutistamisen tai yhteen laatikkoon väkisin tunkemisen. Sitä hän sanoo tehneensä tarpeeksi. Amerikassa hän oli näytellessään jättänyt kertomatta olevansa lääkäri ja Suomessa puolestaan vähätellyt näyttelijäkokemustaan vitsailemalla olevansa niistä hommista eläkkeellä.

– Minusta on tärkeää näyttää myös omalle tyttärelleni, että ihminen voi tehdä erilaisia juttuja.

Kun Emilia alkoi tehdä iloa ja nautintoa tuottavia asioita, työstä ja elämästä on tullut merkityksellisempää. Perinteisessä lääkärin roolissa hän ei voinut hyvin.

– Meidän kulttuurissamme lääkäri hoitaa sairauksia. Minä haluan keskittyä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Haluan olla ennemmin ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin lähettiläs kuin perinteinen lääkäri. Jakaa rohkeutta ja inspiroida ihmisiä.

Sitä hän nyt tekee, ja kiinnostuneita riittää: Instagramissa @Docemilia-tilillä hänellä on 25 000 seuraajaa.

– Lisäksi suuri saksalainen kustannustalo Lübbe innostui uusimmasta kirjastani, ja sopimus on nyt tehty. Se on minulle todella iso juttu!

Kestävän rakkauden resepti

Vaikka hyviä asioita ja muutosta tapahtui, rakkaus ei jättänyt Emiliaa rauhaan.

Kirjoittaessaan ensimmäistä kirjaansa seitsemän vuotta sitten hän oli ymmärtänyt, että rakkauden terveyttä edistävin vaihe on kiintymisvaihe eli se, kun ihana, hullu huuma on selätetty.

Eronneena naisena häntä kiinnosti, miten sama rakkauden neurokemiallinen tila olisi mahdollista saavuttaa ilman parisuhdetta. Parisuhteeseen hän ei tuntenut olevansa silloin valmis.

Emilia jatkoi asian tutkimista, hyödynsi elämänkokemustaan ja ammatillista lääkärin näkemystään ja kirjoitti kirjan Rakkaus haltuun, joka ilmestyi viime syksynä. Kirjassaan hän kertoo valjastaneensa rakkaushormonit ylläpitämään tervettä ja tasapainoista elämää. Puhtaasti siitä näkökulmasta kukaan ei ole hänen mukaansa terveyttä tarkastellut.

– Loin tämän kestävän rakkauden reseptin kaikille puskuriksi, jotta pysyisimme terveinä ja hyvinvoivina, jos ja kun elämä heittelee. Oli parisuhdetta tai ei. Lisäksi toivon, että muiden ei tarvitse kokea kaikkea kantapään kautta, kuten minun.

Sydänsurujen keskellä ihminen on myös hyvin addiktioherkkä.

– Sen olen itsekin kokenut. Jotkut alkavat juosta maratonia, toiset triathlonia, kolmannet hyppäävät rebound-suhteeseen, neljännet tarttuvat pulloon, Emilia luettelee.

Itse hän buustasi aikanaan mielihyvähormoneita läheisyydellä ja matkustelulla.

– Loppupeleissä kaikki – ravinto, läheisyys, seksi – ovat koukuttavia ja lyhytkestoisia mielihyvänlähteitä. Niiden sijaan meidän pitäisi mennä kohti omia pelkojamme ja elämän merkityksellisyyttä. Kestävää oksitosiinia eli rakkaushormonia saamme läsnäolosta, kiitollisuudesta ja yhteydestä itseemme ja ympäristöön.

Emilia on puhunut aiheesta myös päihdetyöntekijöiden kanssa. Hän kertoo heidän ottaneen näitä ajatuksia käyttöön työssään.

Intohimo ennen kaikkea

Uusperhekuvio ei ole Emilialle ajankohtainen, mutta hän on miettinyt sitä silti paljon.

– Siinä on hirveästi haastetta. Hypoteesini on se, että pitää olla tosi rakastunut, jotta jaksaa nähdä kaiken sen vaivan. Kaikki ne säädöt ja aikataulut. Eksät ja nyksät. Mutta toisaalta: heti kun meillä on paljon tunnetta mukana, annamme paljon anteeksi.

Hän on jutellut aiheesta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Osalla on kova paniikki hypätä uuteen suhteeseen – jolloin ohjaajana toimii usein pelko. Osa taas haluaa tutustua ensin itseensä ja saada itsensä tasapainoon. Emilia toteaa kuuluvansa nykyään jälkimmäiseen ryhmään.

– Minulle intohimo ja intensiteetti ovat suhteessa tärkeitä. Olisi hirveän vaikeaa ja vierasta olla järkevässä ja kylmässä suhteessa. Pieleen menee siinä vaiheessa, kun itselle pitää joutua perustelemaan, miksi on toisen kanssa.

Emilia sanoo olevansa kiitollinen siitä, että hänen molemmilla lapsillaan on hyvät isät.

– Olen siinä onnekas. Kuinka kuluttavaa olisi miettiä, pärjääkö lapsi toisen vanhemman luona.

Aina Emilian ei ole kuitenkaan ollut helppo luopua kontrollista.

– Katkeruus sairastutti minut aikoinaan. Olen tehnyt hirveän paljon töitä sen kanssa, että lakkaisin murehtimasta asioista, joihin en voi vaikuttaa.

Yhä yltiöromantikko

Emilia on onnellinen siitä, ettei hän ole kovettanut itseään pettymyksistä huolimatta.

– Rakkaus on siitä vaikea asia, että siinä pitää niin monen asian mennä oikein. Välillä tunne on oikea, mutta ympäristö tai ajoitus eivät tue sitä. Siitähän klassikkonäytelmät ja runotkin kertovat, ja minullekin on elämässäni käynyt niin.

Kaikesta tutkimisesta ja asiaan perehtymisestä huolimatta rakkaudessa on Emiliasta paljon sellaista, mitä ei voi selittää.

– Se tekee minusta yltiöromantikon kaiken tieteellisen tutkimuksen jälkeenkin. Vaikka olen nyt oppinut, miten voin balansoida rakkaushormonit itsessäni, se ei tarkoita, ettenkö uskoisi rakkauteen, joka tulee hyökyaallon lailla.

Mutta rohkeutta se vaatii.

– Ajattelen että rohkeinta on se, että kaikkien näiden sydänsurujen jälkeen pystyn avaamaan itseni ja olen valmis antamaan rakkaudelle mahdollisuuden. Moni kovettuu huomaamattaan ja laittaa haarniskan päälle. Minä en.

Kuka? Emilia Vuorisalmi 42-vuotias lääkäri ja yrittäjä.

Etävastaanotto Mehiläisessä.

Antaa vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin Instagramissa: @docemilia. DocEmilia – Terveys 360 -podcast Suplassa.

Uusin kirja Rakkaus haltuun (WSOY).

Lue myös: ”Olin aina se erinäköinen lapsi” – rasistisista ja laihuutta arvostelleista kommenteista seurasi epävarmuus, josta koristähti Awak Kuier pääsi eroon vasta aikuistuessaan

Lue myös: Sohvaperunoiden Sanna ja Jari kertovat, mitä heidän yksityiselämässään tapahtui 10 Sohvis-kauden aikana – Jarin parisuhde kaatui ja Sanna löysi itselleen ”nuoren miehen”

Lue myös: Manuela Bosco kertoo nyt muutoksista, joiden avulla löysi tasapainon ja uuden elämänrytmin: ”Minulle toimii tämä”