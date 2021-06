”Olin takaamassa ystäväni lainaa ja jouduin itse maksumieheksi korkojen kera” – suomalaiset kertovat nyt tilanteista, joissa ystävyyden rajat ovat ylittyneet

Maksamattomia velkoja, perättömiä syytöksiä, yksipuolista ystävyyttä. Pyysimme lukijoitamme kertomaan kokemuksiaan siitä, kun ystävyyden rajat ovat olleet koetuksella.

Rajansa kaikella, niin myös ystävyydellä. Julkaisimme hiljattain kyselyn, jossa kysyimme lukijoiltamme, ovatko ystävyyden rajat joskus ylittyneet ja mitä siitä on seurannut. Kyselyyn tuli noin sata vastausta. Suurin osa vastaajista koki omien rajojensa tulleen joskus rikotuiksi, mutta mukaan mahtui myös muutama oivallus siitä, kuinka on usein tahtomattaan saattanut itse rikkoa ystävänsä rajoja.

Useimmiten ystävyyden rajat ovat paukkuneet silloin, kun ystävyys ei ole ollut vastavuoroista, kun ystävä ei ole maksanut takaisin lainaamaansa rahasummaa tai kun ystävä on osoittautunut turhankin vaativaksi, takertuvaksi tai jopa manipuloivaksi.

Yleisin seuraus rajojen ylittymisestä on ystävyyden laittaminen hetkellisesti tauolle. Pahimmassa tapauksessa ystävyyssuhde on täytynyt katkaista kokonaan.

Välien totaalinen katkaiseminen on useimmiten helpointa äärimmäisissä tilanteissa, esimerkiksi jos ystävä sekaantuu omaan tapailu- tai seurustelukumppaniin. Maija, 41, kertoo näin:

– Yksi ystävyyssuhde loppui, kun aviomieheni teki avioliiton ulkopuolisen lapsen parhaan ystäväni kanssa. Siinä meni jotenkin se raja.

Ihmissuhdesotkujen ohella myös raha voi aiheuttaa kiperiä tilanteita ystävyyssuhteisiin ja laittaa pohtimaan omia rajoja. Kysyimme, pitääkö ystävälle lainata rahaa, ja peräti 60 prosenttia oli sitä mieltä, ettei tarvitse.

Lukijoilta löytyikin kokemuksia tilanteista, joissa kaverille lainattua rahaa ei ole koskaan kuulunut takaisin. Näin kertoo nimimerkki Sanna, 54:

– Olen kerran ollut takaamassa ystäväni lainaa ja jouduin itse maksumieheksi korkojen kera. Myin myös kerran auton ystävälle enkä koskaan saanut siitä rahaa. Molemmat ystävyydet loppuivat, ja olin todella pettynyt siihen, miten joku voi tehdä noin – itse halusin vain auttaa ystävää kiperässä tilanteessa. Enää en lainaa ystäville rahaa.

Kuormittavasta ystävyydestä on lupa ottaa etäisyyttä

Kumppaniin kajoaminen ja maksamattomat velat ovat selkeitä rajanvedon paikkoja, mutta elämään mahtuu myös monia tilanteita, joissa ystävyyden rajat eivät ole yhtä selkeästi määriteltävissä.

Vastauksissa nousi esiin useita tilanteita, joissa ystävyyssuhde on muuttunut turhan kuormittavaksi.

Yksi terveen ystävyyssuhteen kulmakivistä on vastavuoroisuus, ja jos se jää uupumaan, voivat omat rajat tulla melko nopeasti vastaan. Luonnollisesti elämään mahtuu kausia, jolloin ystävää tarvitsee tukea enemmän, mutta jatkuva ja ennen kaikkea yksipuolinen auttavana olkapäänä toimiminen voi käydä henkisesti raskaaksi.

” Yritin aina auttaa, järjestää aikaa, olla saatavilla. Itse apua tarvitessani jäin yksin.

Sinimarja, 60, kertoo kokemuksestaan seuraavasti:

– Ystävyys alkoi ihan tasavertaisesti, mutta tilanne muuttui ja huomasin olevani jatkuvasti se antava puoli. Yritin aina auttaa, järjestää aikaa, olla saatavilla. Itse apua tarvitessani jäin yksin. Lopulta oma mielenterveyteni, avioliittoni ja muu elämäni oli vaarassa, joten otin etäisyyttä, ja ystävyyssuhde loppui pikkuhiljaa itsekseen. Oli kuin olisin kahleista vapautunut.

Myös nimimerkki Nimetön, 30, on kokenut ainaisen kuuntelijan roolin raskaaksi.

– Olen itse tosi hyvä kuuntelemaan ja joskus se on johtanut siihen, että saan olla kuunteleva olkapää silloinkin, kun en itse jaksaisi. Ystäväni puhuu normaalistikin mielellään lähinnä omista asioistaan. Silloin omat asiat jäävät kertomatta ja pitkään jatkuessa voi tuntua pahalta, kun ystävä ei tiedä enää, mitä elämässäni tapahtuu. Otin onneksi asian puheeksi ystäväni kanssa ja saimme tilanteen korjattua.

” Ystäväni masentui vaikeasti, ja lopulta kuormituin itse niin paljon hänen jatkuvasta pahasta olostaan ja toivottomuudestaan, että oli pakko ottaa etäisyyttä.

Oli kyseessä kuinka hyvä ystävä tahansa, avun ja tuen antamisen ei tulisi koskaan tapahtua oman mielenterveyden ja jaksamisen kustannuksella.

Kysyimme lukijoiltamme, saako ystävyydestä ottaa taukoa, mikäli se tuntuu kuormittavan omaa hyvinvointia. 92 prosenttia vastanneista koki, että etääntyminen on tällaisessa tilanteessa sallittua.

Ystävyyden rajojen määrittely ei ole aina helppoa. Joskus tauko tekee hyvää.

Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa ystävä kärsii mielenterveysongelmista. Maija, 41, kertoo kokemuksestaan näin:

– Ystäväni masentui vaikeasti, ja lopulta kuormituin itse niin paljon hänen jatkuvasta pahasta olostaan ja toivottomuudestaan, että oli pakko ottaa etäisyyttä. En enää vastannut puhelimeen kuin silloin tällöin, ei enää jatkuvaa puhelinpäivystystä ja valppaana oloa. Muutama vuosi oli viileämpää, mutta välit ovat nykyään ihan ok. Enää en halua pelastaa häntä itseni uhalla. Näemme silloin tällöin, eikä hän enää tukeudu minuun kuin hukkuva.

Toksinen ystävyyssuhde on syytä lopettaa

Rajojen vetäminen ei ole aina niin helppoa, etenkin jos takana on useiden vuosien ystävyys. Oli kyseessä mikä ihmissuhde tahansa, manipuloivaa käytöstä tai sairaalloista mustasukkaisuutta ei ole koskaan syytä hyväksyä.

Muun muassa yhdellä 68-vuotiaalla vastaajalla on kokemusta itseriittoisesta ja manipuloivasta ystävästä.

– Ystäväni pyrki manipuloimaan elämääni. Hänen seurassaan minun kuului olla vähemmän kuin olin. Hän arvosteli jatkuvasti tekemisiäni, lapsiani ja niin edelleen. Omakehu oli jatkuvaa. Yleensä ystäväni soitti kerran päivässä ja ylisti omaa ulkonäköään. Ikävin asia oli, että mieheni kuoleman jälkeen hän kertoi lemmenseikkailuistaan mieheni kanssa avioliittomme aikana. Hänestä se oli mukava asia kertoa, kun mies oli kerran jo kuollutkin. Väsyin ystävääni ja katkaisin ystävyyssuhteen sähköpostilla enkä ole katunut. Suuri taakka lähti harteilta.

” En halua enää tulla loukatuksi ja vähätellyksi, vaikka se sitten vaatisi ystävyytemme loppumista.

Toisinaan epäreiluun kohteluun havahtuu vasta jälkikäteen. Näin kertoo Siru, 55:

– Nyt jo aikuisena tajusin, että läheisin ystäväni on purkanut omaa pahaa oloaan minuun jo kouluajoista asti. Hän on ystävällinen niin kauan kuin minulla on vastoinkäymisiä, mutta menestystäni hän ei ole koskaan osannut katsoa hyvällä. Tuntuu, että hän kadehtii aivan kaikkea eikä pysty olemaan iloinen toisen puolesta. Hän osaa olla hyvinkin ilkeä ja ymmärtää asioita tahallaan väärin, jotta voi sitten "hyvällä syyllä" vinoilla vapaasti. Vaikka meillä on ollut paljon hauskoja hetkiä ja huumorimme menee yksiin, olen ottanut etäisyyttä ja aion jatkossa pitää suhteen hyvin pintapuolisena. En halua enää tulla loukatuksi ja vähätellyksi, vaikka se sitten vaatisi ystävyytemme loppumista.

Toksinen ystävyyssuhde onkin selkeä rajanvedon paikka. Nimimerkki Green spot, 51, kertoo ystävänsä käyneen jopa vainoharhaiseksi. Lopulta ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa tietoisesti etäisyyttä piinaavaksi käyneestä ystävästä.

– Olimme yli 20 vuotta ystäviä. Luottamuspulaa ei mielestäni koskaan ollut puolin eikä toisin – kunnes ystäväni tutustui erääseen mieheen. Jonkin ajan kuluttua ystäväni alkoi epäillä, että pidän yhteyttä hänen miesystävänsä kanssa. Tätä jatkui lähes kaksi kuukautta. Ystäväni soitteli, viestitteli, tuli oven taakse ja jopa uhkasi tulla työpaikalleni selvittelemään asiaa, kun en ollut vastannut viesteihin ja puheluihin. Toimin näin, koska en jaksanut kuunnella enää perättömiä epäilyjä enkä lukea törkeitä syytöksiä itsestäni. Olin todella pettynyt ja loukattu. Hän oli viimeinen ihminen, jonka olisin uskonut tekevän näin. Emme ole enää tekemisissä.

