Onko parisuhteesi vakaalla pohjalla? Listasimme 11 asiaa, jotka kertovat vastauksen

Kun tuore parisuhde siirtyy ensihuumasta vakiintuneeseen tilaan, suhteen dynamiikassa tapahtuu pieniä, lähes huomaamattomia muutoksia.

Okei, ensihuuma on ihanaa. Mutta tiedätkö, mikä on vielä ihanampaa? Se, kun suhde alkaa olla jo vakaalla pohjalla, ja toinen vakiinnuttaa paikkansa aisaparinasi.

Suhteen vakiinnuttaminen vaatii paljon työtä molemmilta osapuolilta, mutta muutamista merkeistä voi päätellä, että suhde on viimein ”siinä pisteessä”.

1. Kehtaat sanoa suoraan, kun vierailu anopin luona ei juuri sillä hetkellä nappaa.

2. Et kärsi kakkahäpeästä, vaan voit lompsia reteästi asioille toisen kuullen. Vaikka ovi auki. Pierun päästäminen ei myöskään haittaa, ja sellainen saattaa päästä seksinkin aikana.

Lue lisää: Miss Helsinki Inna Tähtinen passittaa poikaystävänsä rappukäytävään vessareissun ajaksi – tavalliset naiset kertovat nyt, miten kakkahäpeä nujerretaan

3. Tiedät, mistä toinen pitää. Tai osaat ainakin ennustaa. Et suunnittele viikon ruokalistalle hänen inhokkiruokaansa ja osaat valita pakastealtaasta juuri hänen lempijäätelönsä.

4. Vauva-palstan keskustelussa moni kertoo nukkuneensa meikit naamassa suhteen alussa. Jotkut välttelivät myös silmälasien käyttöä tai herkkujen syöntiä. Parisuhteen vakiintuessa moiset tavat ja epävarmuudet karisevat pois.

5. Tulevaisuus ei hirveästi huoleta, sillä tiedätte olevanne niin sanotusti samalla sivulla. Enää ei tule stressattua sitä, tuleeko tästä mitään vai tuleeko ero ennen kuin homma on päässyt kunnolla edes alkuun.

6. Voit kysyä kumppanilta täysin kasuaalisti kiusallisiakin kysymyksiä. Kuten esimerkiksi, onko mulla räkää nenässä.

7. Saat vapaasti raapia ja rapsuttaa itseäsi erinäisistä paikoista toisen seurassa.

8. Suhteessanne pätee 5:1-onnellisuusteoria. Parisuhdeterapeutti Keren Eldad kertoo Bustlelle tämän merkitsevän sitä, että jokaista huono hetkeä kohden on viisi hyvää hetkeä. Suhde on siis pääosin mukavaa yhteiseloa, mutta normaaliin päiviin kuuluu esimerkiksi satunnaisia nahisteluja. Pääasia on se, että nahistelut eivät jatku koko päivää.

9. Ette harrasta mykkäkouluja. Kun kumppanin kanssa voi selvittää kaikenlaiset tilanteet puhumalla, suhde on hyvällä tolalla.

10. Teillä on yhteisiä rituaaleja – olivat kyseessä sitten kalenteroidut treffi-illat tai se, että kokkaatte yhdessä ruokaa tiettynä päivänä. Rituaalit tuovat tasapainoa suhteeseen.

11. Vietätte aikaa myös erillään. Ja nautitte siitä aidosti.

Lue myös: Espoolaisten Helenan ja Juhanin parisuhde muuttui sinä sunnuntaina, kun he yhtäkkiä mustikkametsässä päättivät lähteä parinvaihtobileisiin

Lue myös: Helsinkiläinen Toni ja moskovalainen Katalina rakastuivat nettipelissä ja aloittivat seurustelun menemällä naimisiin – ”Vähän kuin Ensitreffit alttarilla”

Lue myös: Kesken loman mies sai tekstiviestin, ja Suvi kehitti heti päässään huikean teorian – psykologi kertoo, mistä mustasukkaisuus johtuu