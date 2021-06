Mikä yhdistelmä! Courtney Cox, Ed Sheeran ja Elton John omistivat kappaleen Lisa Kudrow’lle – Frendit-tähdeltä hupaisa reaktio

Courtney Coxilla riittää pokkaa!

Frendit-näyttelijä Courtney Cox ja muusikko Ed Sheeran jakoivat sunnuntaina Instagram-tileillään videon, joka sai monet hieraisemaan silmiään.

Videolla Courtney, Ed, legendaarinen muusikko Elton John sekä countrymuusikko Brandi Carlile istuvat pianon ääressä.

– Lisa Kudrow, tämä on sinulle, Ed Sheeran sanoo.

Videolla nelikko esittää pätkän Elton Johnin kappaleesta Tiny Dancer. Videoon sisältyy vitsi, sillä Lisa Kudrow’n Phoebe-hahmo lauloi kyseistä kappaletta aikoinaan eräässä Frendit-sarjan jaksossa väärillä sanoilla.

Kappaleen oikeat sanat menevät näin: Hold me closer, tiny dancer. Phoeben kuuluisaksi tekemä versio puolestaan kuuluu: Hold me close, young Tony Danza. Tony Danza on amerikkalainen näyttelijä.

Video on ehtinyt kerätä 13 tunnin aikana jo yhteensä 6,3 miljoonaa katselukertaa Courtneyn ja Edin Instagram-tileillä. Se on saanut ratkiriemukkaan vastaanoton.

– Voitit internetin seuraavan kolmen vuoden ajaksi, koomikko ja vloggaaja Arron Crascall hehkuttaa Courtney Coxin julkaisun kommenteissa.

– Wau, mikä ryhmä ihmisiä, ihmettelee jalkapalloilija David Beckham.

– Haha mahtavaa, hyvä Courtney, ei paineita, upeaa, kirjoitti julkkiskokki Jamie Oliver.

Ei paineita, tosiaan! Courtney saa olla ylpeä itsestään, sillä hänellä on ihailtavan paljon pokkaa. Kovin moni tuskin uskaltaisi soittaa pianovirtuoosi Elton Johnin kappaletta Eltonin itsensä edessä. Elton pitää rohkaisevasti kättään Courtneyn harteilla esityksen aikana, ja Courtney rutistaa Eltonia kappaleen päätteeksi.

– Yksi elämäni hienoimmista hetkistä, Courtney kirjoittikin videon yhteyteen.

Kaikkein eniten nelikon musiikkiesityksestä yllättyi kuitenkin Lisa Kudrow, jolle video oli omistettu. Ensin Lisa kommentoi Courtneyn videon alle:

– Mitäääää??? Tuo on jännittävin asia ikinä!!!!

Sitten Lisa julkaisi hillittömän ja varsin phoebemaisen reaktiovideon omalla Instagram-tilillään:

– Ed Sheeran, Courtney Cox, Brandi Carlile ja Elton John. Tuo oli riemastuttavin asia ikinä. Se oli niin hyvä. Tarkasti ottaen se on kuitenkin ”hold me close young Tony Danza”, joten. Mutta mitä te teitte oli hienoa myös. Ja myös alkuperäinen kappale jonka kirjoitit, sir Elton, on oikein hyvä.

Lisa viittaa siihen, että nelikko laulaa videollaan Phoeben väärät sanat väärin, sillä he laulavat hold me closer Tony Danza, eivät hold me close young Tony Danza.

– Ahahaha! Olet oikeassa Lisa!!!! Ensi kerralla pidämme huolta, että laulamme ”young”, kommentoi Courtney Cox.

Courtney ja Ed ovat viihdyttäneet Frendit-faneja aiemminkin

Eilen julkaistu video ei ole ensimmäinen kerta, kun Courtney Cox ja Ed Sheeran ovat ilahduttaneet somekansaa yhdessä. Hiljattain he julkaisivat videon, jolla he tanssivat eräästä Frendit-jaksosta tuttua koreografiaa. Videota on katseltu kaksikon tileillä jo yhteensä yli 24 miljoonaa kertaa:

Courtney Cox ja Ed Shreeran ovat vanhoja ystäviä. He tutustuivat yhteisten ystävien kautta vuonna 2013. Samana vuonna Ed jopa asui Courtneyn kotona kolmen kuukauden ajan ja kirjoitti tuona aikana kappaleita toiselle albumilleen. Ed myös esitteli Courtneyn tämän nykyiselle kumppanille, Snow Patrol -yhtyeen jäsen Johnny McDaidille.

Ystävykset ovat myös musisoineet yhdessä aiemminkin. Ed julkaisi hiljattain videon, jolla hän soittaa kitaraa Courtneyn säestäessä pianolla. Videon yhteyteen Ed on kirjoittanut ”kesäkuun 25. päivä”. Muusikon fanit innostuivat, sillä Ediltä on jo pitkään odotettu uutta musiikkia. Kommenteissa spekuloidaan, voisiko Courtney olla jopa jotenkin mukana Edin tulevalla albumilla.

