Mitä eroa on miesten ja naisten pukukoppihuumorilla? Inka Heneliuksen mukaan ei mitään: ”On laitettu tamponi juomapulloon ja muita jekkuja”

Inka Henelius tuli aiheuttaneeksi takapuolikohun ensimmäisissä jääkiekon MM-kisoissaan, kun hän kertoi blogissaan kiekkoilijan paljaista pakaroista. Inka itse tulkitsi tapahtuneen pukukoppihuumoriksi.

Inka Heneliuksella on urheilutoimittajana heinäkuun lopussa edessä seitsemännet olympialaisensa. Tokion olympialaiset ovat neljännet kesäkisat, joiden tiimissä hän Ylellä työskentelee. Vuonna 2003 Ylellä urheilutoimittajana aloittanut Inka on nähnyt vuosien aikana kulttuurin muutoksen.

– Ylellä oli muutama naistoimittaja urheilussa, kun tulin taloon. Mutta tapahtumissa olin urheilutoimittajien laumassa pitkään se ainoa nainen.

Inka muistelee, että kukaan ei vähätellyt häntä suoraan.

– Mutta kuulin kyllä välikäsien kautta, että oli ollut selän takana ihmettelyä, että mitä tämmöinen ”tyttö” ymmärtää mitään.

Kun kokemusta ja kisoja kertyi, vähättely loppui.

– Ehkä jääkiekon haltuun ottaminen oli se viimeinen uskottavuuskysymys. Oli hienoa, kun pomoni sanoi, että ei haittaa, vaikka et ole pelannut jääkiekkoa itse, pärjäät kyllä kisastudiossa. Teinkin viidet lätkän MM-kilpailut.

Inka pelasi itse aikoinaan pitkään koripalloa. Hän uskoo, että omista kokemuksista pukukoppielämässä on ollut apua urheilijoiden ymmärtämisessä.

” Ehkä jääkiekon haltuun ottaminen oli se viimeinen uskottavuuskysymys.

Ensimmäisissä jääkiekon MM-kilpailuissaan vuonna 2009 Inka kirjoitti blogia – ja aiheutti ymmärtämättään kohun, jonka moni muistaa yhä.

– Hävityn pelin jälkeen Niklas Hagman näytti takapuoltaan bussin ikkunasta. Pidin sitä läppänä, ja kirjoitin tapahtuneesta blogiin. Nousikin kohu.

Se tuli Inkalle yllätyksenä.

– Oma kokemukseni on, että pukukoppihuumori on naisilla ihan samanlaista kuin miehillä. Kyllä meilläkin on laitettu pukukopissa läpällä tamponi juomapulloon ja muita jekkuja, joten en ymmärtänyt, että joku saattoi nähdä Niklaksen vitsissä jotain paheksuttavaa.

Pitkät työkomennukset jäivät

Olympialaiset ovat kulkeneet Inkan elämässä mukana myös niin, että isot elämänmuutokset ovat osuneet juuri kesäolympiavuosille.

– Vuonna 2012 menin lauantaina naimisiin, ja maanantaina sanoin miehelle, että soronoo, lähden Lontoon olympialaisiin työkavereiden kanssa ”häämatkalle”.

Inkan puoliso, ex-jalkapalloilija Henri Määttä työskentelee itsekin olympialaisten parissa, studio-ohjaajana. Vuonna 2016 kesäolympialaisten jälkeen syntyi heidän poikansa.

– Silloin jännitettiin, että saadaanko olympiavauva, kun jäin äitiyslomalle seuraavana päivänä olympialaisten päättymisestä.

Mion syntymän jälkeen Inka ei ole enää ollut innokas lähtemään pisimmille työkomennuksille.

– Viiden viikon keikka olympialaisissa tuntuu liian pitkältä ajalta olla erossa lapsesta, tällä kertaa Pasilasta kisastudiota emännöivä Inka totesi eilen Viisikymmentä päivää Tokioon -ennakkopressissä. Tällä kertaa Inka saa vuorostaan kisastudioon kaksi olympialaisten keltanokkaa, sillä hän emännöi kisastudiota yhdessä urheilutoimittamiesten, Antti Sahlströmin ja Sami Laineen kanssa.

